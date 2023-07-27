Ловушка для России. 109 лет назад началась Первая мировая война

28 июля 1914 года, началась Первая мировая война. Обвинив Белград в том, что сербы стояли за убийством эрцгерцога Фердинанда, Австро-Венгрия атаковала Сербию. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии, и начала мобилизацию. 1 августа Германия объявила войну России. Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона Зимнего дворца. 20 июля (2 августа) 1914 г.

«Волчья яма» для России

К началу Первой мировой войны начался кризис капиталистической грабительской системы. Системный кризис Запада. Великие державы Запада поделили между собой весь мир, нового «жизненного пространства» уже не было. Обе Америки, Азия, Африка, Австралии, большие острова были освоены. Западные паразиты (финансово-банковские дома) Запада контролировали большую часть планеты. Создали самую эффективную паразитарную систему глобального грабежа стран и народов. «Финансовый интернационал» строил свой мировой порядок – глобальную рабовладельческую систему.

В рабовладельческую зависимость от глобального паразита попали все. Включая Османскую империю (ядро тогдашнего мусульманского мира), индийскую и китайскую цивилизации, Корею и Японию. Осталась только самодержавная Россия, русская цивилизация, в которой сети глобальных паразитов были слабыми. Это не устраивало хозяев Англии и США (в Лондоне и Вашингтоне располагался «командный пункт» западного мира).

Начался первый серьёзный кризис капитализма. Для поддержания существования паразитарной системы (вампирской, хищнической) надо было постоянно расширяться, втягивать в «финансовую пирамиду» новые жертвы, клиентов-доноров, новые страны и народы. А таковых больше не осталось. Исполинская пирамида затрещала по швам. Паразиту срочно требовалось новое «жизненное пространство». Жертвой назначили Россию, русский народ, который же тысячу лет успешно противостоял Западу. Развал и разграбление Российской империи позволяли Западу продолжить существование. Также хозяева Лондона и Вашингтона решили устранить конкурентов внутри самого западного проекта – разрушить и ограбить германский мир, Австро-Венгерскую и Германскую империи. Кроме того, разрушению подвергались Балканы и Османская империя.

Для разжигания войны использовали Германию и Австро-Венгрию. Таким образом, мировая война решала несколько важных задач.

Во-первых, Запад решал «русский вопрос» — разрушал, расчленял Россию, уничтожал и вычёркивал из истории русских, самый непокорный и опасный народ на планете. Народ, несущий в себе альтернативу глобальной рабовладельческой цивилизации – жизнь на основе совести и справедливости, сопроцветания народов и племен.

Во-вторых, про кризис капитализма за счёт тотального грабежа жертв и перестройки мировой системы можно было на некоторое время забыть.

В-третьих, хозяева США и Англии уничтожали конкурентов внутри западного проекта. Разрушали германский мир, ставили его в позицию «младшего партнера». Разрушали монархии, вводили «демократию» (на деле плутократию – господство олигархов-богачей, банковских домов). Такому же разрушению и ограблению подвергался и исламский мир.

В-четвертых, разрушая Германию и Россию, англосаксы могли построить свой мировой порядок. Устойчивую глобальную рабовладельческую пирамиду. Мир господ-«избранных» и «двуногих орудий», рабов-потребителей.

Таким образом, Первая мировая война была ловушкой, западней для России. Русское общество имело массу внутренних проблем, противоречий, но, чтобы взорвать империю, нужен был запал, детонатор. Этим детонатором и стала мировая война. Лучшие умы России вроде Столыпина, Дурново, Распутина это отлично понимали. Предупреждали об этом. Русскому народу не нужна была эта война. Воевать-то приходилось за интересы США, Англии и Франции. Русских использовали как «пушечное мясо». С Германией у нас не было коренных противоречий, немцы и русские могли прекрасно жить в мире, дружбе и сотрудничестве. При этом стратегический союз России и Германии был смертельно опасен для хозяев Парижа, Лондона и Вашингтона. Русские и немцы (германский и славянский миры) могли создать огромную континентальную зону процветания.

Наши внешние враги и внутренние (западники, масоны, «пятая колонна») сорвали все попытки сближения России и Германии. Они торпедировали Бьёркский договор 1905 года. Огромную роль в этом деле сыграл западный агент влияния, российский западник-реформатор Витте. Взамен Россию в 1907 году окончательно втянули в Антанту. С этого момента бессмысленная, безумная и самоубийственная для нас война стала делом времени и техники. Россию цинично использовали в своих стратегических интересах хозяева Запада. Стравили русских с немцами. Формально Россия была «союзником» Англии и Франции, на деле её с самого начала готовили в качестве жертвы, приговорили к разрушению.

Расстановка сил

Кризис капитализма, западного мира предопределил все основные военно-политические, экономические и национально-исторические противоречия между ведущими державами. К началу 1914 сложились основные противоречия: англо-германские, франко-германские, русско-австрийские, русско-германские и австро-итальянские. Целый клубок противоречий сложился на Балканах: там были связаны интересы балканских стран, Турции, России, Австро-Венгрии, Германии, Франции и Англии.

Проявлением этих противоречий стали два военно-политических блока: Тройственный союз – Германия, Австро-Венгрия и Италия (Рим постепенно отложился от германцев), созданный ещё в 1879-1882 гг., и Антанты – союза Англии, Франции и России. В 1891-1893 гг. был оформлен франко-русский союз. В 1904-1907 гг., после разрешения ряда взаимных противоречий, подписаны англо-французское и англо-русское соглашения.

Также мировой войне предшествовал ряд конфликтов и локальных, региональных войн, который подготовили почву для большой войны. Так, в 1870-е годы Россия не позволила Германии добить Францию. В ответ в 1878 году Россия не получила поддержки Германии на Берлинском конгрессе по итогам очередной русско-турецкой войны. Начинается охлаждение между Берлином и Петербургом. Германия идёт на союз с Австро-Венгрией (своим прежним традиционным врагом), чтобы создать противовес России. Германия совершает ряд колониальных захватов. Создается молодая Германская колониальная империя, строится германский флот, что вызывает тревогу Британии. Германия опоздала к разделу колониального «пирога» и недовольна. Интересы германских и британских колонизаторов сталкиваются в Африке и Турции. Германскому капиталистическому хищнику требуется новое «жизненное пространство».

Англичане воевали в Афганистане. Россия завоевала Туркестан. Русские и британские интересы столкнулись в Центральной Азии и в Персии. На фоне роста угрозы со стороны Германской империи Франция прилагает все усилия, чтобы вступить в союз с Россией. Россия из-за Балканского кризиса, противоречий с Австро-Венгрией, русско-германских экономических противоречий и краха «Союза трех императоров» (Россия, Австрия и Германия), идет на сближение с Францией.

В Азии возникает новый хищник – Японская империя. Она ведёт политику закабаления Кореи, претендует на свою долю пирога в Китае. В 1894 – 1895 гг. Япония громит Китай. Однако Запад, используя японцев для «взлома» Кореи и Китая, не дает ему получить все плоды победы. Интересы Японии ограничиваются. При этом Запад подставляет Россию. Русских и японцев стравливают. В Японии считают, что главный обидчик, который не дал японцам закончить захват китайских территорий и Кореи, Россия. Япония начинает подготовку к войне с Россией. В этом деле её полную поддержку оказали Англия и США. Хозяева Лондона и Вашингтона используют Японию как «таран» против России. Русско-японская война 1904-1905 гг. становится своего рода репетицией мировой войны. Хозяева Запада смогли ослабить позиции России на Дальнем Востоке и снова повернуть её внимание на Европу, Балканы.

В 1898 году США громят старую колониальную державу – Испанию. Американцы захватывают Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Тем самым США укрепляют стратегические позиции в Карибском море и на Тихом океане. Американцы захватывают Панамский перешеек, теснят европейские державы в Южной Америке. В 1899 году Вашингтон провозгласил политику «Открытых дверей» (Доктрина Хэя) в Китае. Американцы требуют свободной торговли и свободного проникновения капиталов в Китае. Имея мощную экономику, США предлагали «свободную торговлю», так они могли вытеснить других западных хищников и Японию. Соединенные Штаты начинают глобальную политику, готовясь к захвату мирового лидерства. Для этого им необходима мировая война, которая ослабит старые великие державы, включая Британию. При этом в Вашингтоне планировали использовать войну в Европе для обогащения (США в ходе войны превратились из мирового должника в мирового кредитора), и вмешаться в неё на завершающем этапе, чтобы получить максимум выгоды.

Лондон, опасаясь быстрого экономического, военного и военно-морского усиления Германии, начинает искать «пушечное мясо» для войны в Европе. На фоне угрозы со стороны Германии в 1904 году создана англо-французская Антанта. Англичане и французы забывают о своих прошлых и современных противоречиях, чтобы противостоять германцам. Попытки России и Германии сблизиться в конце 1904 г. (Берлин оказал ряд знаков внимая России в ходе войны с Японией) в 1905 г. были сорваны. В 1907 году Россия заключила соглашения с Англией. Петербург признавала протекторат Британии над Афганистаном; обе стороны признали суверенитет Китая над Тибетом и отказались от попыток установления контроля над ним; Персия (Иран) была разделена на три зоны — русскую на севере, британскую на юге и нейтральную в центре страны.

Обостряется ситуация на Балканах. Захват Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 году вызывает Боснийский кризис, который едва не вызвал большую войну. Сербия и Черногория выражают готовность начать войну против австрийцев. Берлин выражает готовность поддержать Вену. Австро-Венгрия готовит войну против Сербии. Под давлением России, которая не готова к войне с Германией и Австро-Венгрией на двух фронтах, Белград уступает. Россия терпит крупное дипломатическое поражение на Балканах. Таким образом, была проведена репетиция подрыва «порохового погреба» Европы. В 1909 г. войны удалось избежать. В частности, глава русского правительства Столыпин выступил категорически против войны с Германией и Австро-Венгрией, указав, что «развязать войну — значит развязать силы революции». В 1911 г. Столыпина убьют и некому будет образумить Николая Второго в 1914 г.

В Берлине склоняются к мысли, что необходимо разгромить Францию и Россию, чтобы занять господствующие позиции в Европе и в значительной части мира. При этом германские правящие круги до конца были уверены, что Англия сохранит нейтралитет. Британцы сделали всё, чтобы немцы сохранили эту иллюзию до самого начала войны. В Австро-Венгрии «партия войны» была уверена, что победная война успокоит общество, сохранит «лоскутную империю», позволит совершить новые захваты на Балканах. Особенно в Вене желали раздавить Сербию. Убийство наследника престола Франца Фердинанда, который был противником войны, привело к победе «партии войны».

Тем временем Балканы по-прежнему бурлят. В ходе Первой Балканской войны 1912 г. Болгария, Сербия, Черногория и Греция громят Турцию. Турки теряют почти все владения в Европе. Затем союзники не могут поделить добычу (в частности, македонский вопрос). В 1913 г. начинается Вторая Балканская война. Болгария начинает войну за Македонию с Сербией, Черногорией и Грецией. Против Болгарии также выступают Румыния и Турция, желающие поживиться за счёт болгар. Болгария разгромлена, теряет все захваченные в ходе Первой Балканской войны территории и сверх того Южную Добруджу. На Балканах появляются новые спорные вопросы. В итоге Турция и Болгария, желая взять реванш, склоняются на сторону германского блока. Военно-политические союзы в Европе перед началом Первой мировой войны. Источник: https://ru.wikipedia.org

Необходимость блицкрига для Германии

Все великие державы готовились к войне. Россия оправилась от войны с Японией, провела ряд преобразований в вооруженных силах. Но её военные и военно-морские программы не были завершены. Россия имела хорошую кадровую армию, сильный офицерский корпус. Проблема была в обученных резервах. После истребления кадрового ядра армии её боевые качества резко падали. Кроме того, Крымская война, война с Турцией 1877-1878 гг. и Японская кампания 1904-1905 гг. показали удручающее качество генералитета, высшего командования. Большой проблемой, особенно после того как стало ясно, что война будет затяжной, была ситуация с военно-промышленным комплексом империи. Россия так и не успела стать индустриальной державой. В ходе войны все основные виды оружия и техники придётся закупать заграницей, попав в зависимость от «союзников», растрачивая золотые резервы державы.

К 1914 г. лучше всех была готова Германия. Её армия была сильнее русской и французской. Германцы имели преимущество в тяжелой полевой артиллерии, в военной технике и организации армии. Германская империя, в отличие от противников, могла выставить довольно хорошо обученные резервы. Высокая степень подготовки резервных частей была вызвана наличием мощного офицерского и унтер-офицерского корпуса, наличием запаса оружия и соответствующей организацией. Также Второй рейх обладал самой развитой сетью железных дорог, лучше всех подготовленных для военных перевозок и мог быстро маневрировать силами с Западного на Восточный фронт и наоборот. Военная промышленность Германии превосходило русскую и французскую, вместе взятые, не уступая военному потенциалу всей Антанты, вместе с Англией.

Австро-венгерский военный потенциал был низким. Однако, как считали в Берлине и Вене, его хватит, чтобы занять Балканы (разгромить Сербию) и сдержать Россию до подхода германских дивизий, которые на первом этапе войны разделают Францию.

Франция имела сильную армию, мощные крепости на границе. В колониях имелось большое количество живой силы. Однако французы желали реванша, переоценивали свои силы, готовились к решительному наступлению, а не к активной обороне. Хотя им надо было дождаться активного наступления России на Восточном фронте, прибытия английских войск, резервов из колоний, завершить перестройку экономики и тыла на военные рельсы. Английская экспедиционная амия была небольшой (всего шесть дивизий), но хорошего качества. В целом британцы планировали использовать в качестве «пушечного мяса» на континенте русских, французов, сербов и т. д. Было и своё «пушечное мясо» — в колониях и доминионах имелся большой запас живой силы, но малообученной или вообще необученной. В Индии имелась туземная армия (около 160 тыс. человек). Часть этих сил можно было перебросить в Европу, но на это требовалось время. Сила Британии была в её флоте, что позволяло блокировать германские ВМС в портах и отрезать Второй рейх от источников сырья, ресурсов. Это позволяло захватить изолированные германские колонии. Британская промышленность позволяла уравнять потенциал военной промышленности Антанты с промышленностью Германии.

На море Антанта, несмотря на все усилия Германии, обладала значительным превосходством. Британский флот по-прежнему был самым мощным в мире. Британцы имели 30 дредноутов, Франция и Россия – по 7. Германия и Австрия могли выставить 24 дредноута. Ещё большее преимущество объединенный флот Антанты имел по устаревшим броненосцам, броненосным крейсерам, быстроходным легким крейсерам. Превосходство Антанты на море позволяло блокировать Германия и Австро-Венгрию, отсечь их морских коммуникаций, колоний, источников сырья и ресурсов. Германскому блоку приходилось рассчитывать только на свои ресурсы, накопленные резервы и сырьевые, продовольственные ресурсы Юго-Восточной Европы и Османской империи. Антанта же имела огромные людские и материальные ресурсы России, колониальных империй Британии и Франции, к их услугам был весь мир. Господство на море, морских коммуникациях превращало США в тыловую базу, арсенал и казну Антанты.

Таким образом, в затяжной войне полное преимущество было на стороне Антанты. Правда, в 1914 году об этом мало кто думал. Правительства и генеральные штабы всех великих держав рассчитывали на короткую войну. Германия торопилась начать войну, пока Россия не завершила модернизацию вооруженных сил. В Берлине планировали мощным ударом сокрушить Францию, пока Россия ещё собирается на войну. Затем вместе с Австро-Венгрией решить русский вопрос. Германцы делали ставку на превосходство своей подготовки и быстроту действий. При этом в Берлине рассчитывали на помощь Италии или хотя бы на дружественный нейтралитет и на то, что Англия не вступит в войну. Для Франции и особенно России было целесообразно подождать несколько лет, чтобы завершить военные программы. Нужно было время, чтобы преимущество Антанты в людских и материальных ресурсах сказалось на фронтах.

В целом России вообще нужно было избегать вступления в большую войну, которая была стратегически выгодна хозяевам Запада. Война вела к гибели кадровой армии – последней опоры самодержавия, вызывала ненависть народа, которому эта война была не нужна, и вела к активизации разнородной «пятой колонны», к революции. Российский плакат 1914 года

Самсонов Александр

https://topwar.ru/160599-lovushka-dlja-rossii-105-let-nazad-nachalas-pervaja-mirovaja-vojna.html