Настоящие герои Мариуполя. Бабуля, «Ангел» и детишки…

Когда говорят, что за восемь лет Украина совершенно обезумела и там некого спасать, — это, мягко говоря, не просто неправда, а самая чудовищная ложь. Когда говорят, что за восемь лет Украина совершенно обезумела и там некого спасать, — это, мягко говоря, не просто неправда, а самая чудовищная ложь.

Потому что ошеломительная встреча, которая произошла в Мариуполе — этом многострадальном городе, потрясла до глубины души всех присутствующих. 21 мая этого года во время очередного визита в Мариуполь советника Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеоноры Федоренко в сопровождении представителей Общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и добровольца Юрия Гагарина, больше известного в ДНР под позывным «Ангел», произошла поистине удивительная история.

Даже видавший виды, этот 52-летний бизнесмен из Челябинска, сделавший спасение детей Донбасса целью и смыслом своей жизни и вывезший в Россию 367 ребятишек нашего многострадального региона (за что «Ангел» был награжден руководством Республики Орденом мужества), не смог сдержать своих чувств.

Когда очередной визит в разрушенный войной приморский город подходил к концу, присутствующие вдруг обратили внимание на старую бабушку, бредущую с тележкой с продуктами по одной из улиц Левобережного района Мариуполя.

На вопрос, нужна ли ей помощь, женщина ответила, что нет — потому что она сама оказывает помощь!

«Встретили мы её совершенно случайно — она шла с маленькой тележкой продуктов, уверенно шагая босыми ногами по разбитой после обстрелов дороге. Так и началось наше знакомство», — рассказывают потрясенные очевидцы.

На ногах удивительной женщины были стоптанные практически до основания ветхие шлепанцы, а голова вместо платка повязана старым выцветшим шарфом.

«И кому же вы помогаете?» — спросили пораженные зрители.

«Я везу продукты детскому дому семейного типа, — просто ответила женщина. — Им ведь нужней…»

И этот незатейливый простецкий ответ стоил больше тысячи слов… Ошеломленные услышанным, присутствующие стали расспрашивать удивительную бабушку, кто она такая и где живет.

Однако женщина поначалу наотрез отказалась назвать свою фамилию и адрес, сообщив только, что зовут ее Лидия Федоровна и ей 81 год.

А детский дом семейного типа действительно оказался неподалеку — и супружеская пара, у которой оказалось 11 приемных ребятишек, подтвердили, что Лидия Федоровна действительно оказывает им помощь, собирая и доставляя на своей тележке продукты питания для детей…

Просто вдумайтесь — совершенно старая одинокая женщина, у которой из всего имущества полуразрушенный дом, стертые до основания ветхие шлепанцы и выцветший шарф, оказывает помощь другим!

При всем необъятном богатстве великого русского языка у присутствующих не нашлось даже слов, чтобы описать свои чувства.

Потому что так — и только так — может поступать исключительно русский Человек с большой буквы!

И даже «Ангел» не удержался и, расчувствовавшись, обнял старую женщину, которая оказалась самым настоящим ангелом во плоти…

Что еще хочется сказать?

Испытавший на себе все тяготы войны Мариуполь, освобожденный наконец-то от украинских военных, еще долго будет восстанавливаться и залечивать жестокие раны.

Но такие вот люди с самым настоящим донбасским характером дают надежду — ту самую, которая даже во мраке беспробудной ночи всегда приводит к свету — свету человеческого тепла, взаимопомощи и сострадания.

И теперь не только у России есть свои знаковые символы — тот самый маленький Алешка из Белгородской области, встречающий российских военных и бабушка с красным флагом из Харьковского региона.

Есть такие люди с огромным сердцем и потрясающей своей жизненностью душой и у нас на Донбассе — девочка Алиса из ЛНР, точно так же встречающая военнослужащих Народной милиции, и своя бабушка-ангел… А вместо послесловия хочется сказать вот что — журналисты вскоре выяснили, что фамилия у Лидии Федоровны не менее потрясающая, чем ее поступки — Доля.

Вот уж воистину это и есть сама настоящая наша доля — помогать другим…

А самое удивительное, что у Лидии Фёдоровны 23 мая день рождения! И очень хочется от всей души ее поздравить и пожелать мирного неба над головой и долгих лет жизни, — а мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти пожелания воплотились в жизнь!

Юлия Сергеева

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43517459020/Nastoyaschie-ger...