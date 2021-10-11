Нестор Махно - «ураган» Гражданской войны

Этот человек с непримечательной и совсем негероической внешностью и ростом 164 см стал одним из самых талантливых и известных полководцев Гражданской войны. Он не получил даже среднего образования, но одерживал победы над профессиональными военными, а проведённые им боевые операции изучаются сейчас во многих вузах.

Споры о нём не утихают уже столетие. Одни считают его бандитом, другие — народным героем. Но ни первые, ни вторые не могут отрицать ту огромную роль, которую этот человек сыграл в событиях Гражданской войны.

Жизнь до революции

Нестор Иванович Махно родился в октябре 1888 года в селе Гуляйполе Екатеринославской губернии (ныне — территория Запорожской области). Его родители были обычными крестьянами, а кроме Нестора в семье было ещё четверо сыновей и одна дочь. Судьба братьев Нестора впоследствии сложится печально, никто из них не переживёт Гражданскую войну. Так, один из братьев будет убит на фронтах Первой мировой, второго убьют гайдамаки гетмана Скоропадского, третьего — белые, четвёртого — красные.

Дата рождения Нестора сегодня известна точно — 1888 год. Однако в некоторых источниках можно встретить 1889‑й. Связано это с тем, что его родители изменили дату в документах, чтобы можно было отдать сына в армию на год позже положенного срока.

На первый взгляд эта деталь кажется малозначащей, однако она ещё сыграет решающую роль в жизни Махно.

Нестор окончил двухклассное начальное училище в Гуляйполе, после чего начал работать подсобным рабочим у помещиков, потом — на чугунолитейном заводе. В 1906 году 18-летний Нестор присоединяется к революционному движению и становится членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов». Тут стоит несколько подробнее остановиться на том, что такое анархо-коммунизм и за что боролись его представители.

Анархо-коммунизм как самостоятельная идеология сформировался в трудах Петра Кропоткина (1842−1921). Кропоткин призывал создать общество на основе всеобщего самоуправления, выстраиваемого снизу вверх, в котором будет отсутствовать частная собственность, вместо неё предлагается свободное пользование всеми продуктами труда всеми членами общества. Также предполагалось полное уничтожение любой иерархии, установление для всех равного доступа к общественным благам. Государство будет представлять собой свободную федерацию самоуправляющихся коммун, а люди в нём не будут подвержены никакому политическому или экономическому давлению. Корень всех зол анархо-коммунисты видели в живущих за счёт народа и угнетающих его представителях власти.

Конечно, в совокупности всё это выглядит очень утопично, но именно такая система взглядов господствовала в начале XX века среди крестьян. Виктор Белаш, ставший потом начальником штаба в армии Махно, писал:

«К 1905 году в Гуляйполе назревала революционная ситуация. Настроение было революционно-боевое. Нам очень нравилась программа анархистов-коммунистов за то, что они активно наступали на капиталистический строй, минуя программу-минимум и буржуазную революцию и обещали в ближайшее время свободу, равенство, отсутствие власти (то есть отсутствие прослойки паразитов), самоуправление. И как гарантии к программе призывали к террору над чиновниками царского государственного аппарата и эксплуататорами, к насильственной социальной революции, ближайшей высшей ступенью которой будет анархический коммунизм».

Нестор Махно в 1909 году

В этом терроре, к которому призывали анархисты, принял участие и Нестор Махно. В августе 1908 года его арестовали за убийство чиновника военной управы. Последовал суд, а в марте 1910 года огласили приговор: смертная казнь через повешение. Вот тут и сыграла решающую роль подмена родителями Махно даты рождения. Учитывая, что подсудимому на тот момент ещё не исполнился 21 год, суд заменил смертную казнь на пожизненную каторгу. Более чем вероятно, что если бы в документах в качестве даты рождения стоял 1888 год, то его повесили бы.

Так Махно избежал смерти, но остаток жизни ему предстояло провести на каторге. С 1911 года он отбывал наказание в Бутырской тюрьме в Москве. Там он неоднократно участвовал в тюремных бунтах, за что часто бывал в карцере. Из-за этого вскоре Нестор заболел туберкулёзом.

Но была и положительная сторона его тюремной жизни. Махно познакомился с отбывавшим там же наказание видным теоретиком и практиком анархизма Петром Аршиновым. Аршинов занялся повышением образования Нестора. Под его руководством Махно изучил труды многих политиков и революционеров, историю, математику, русский язык и даже немного французский. Если до тюрьмы Махно изъяснялся на малопонятном суржике, то теперь стал говорить литературным языком.

Сидел бы Махно в тюрьме до самой смерти, если бы в 1917 году не грянула революция.

Вихрь революции и Гражданской войны

Вышел на свободу Нестор Махно в марте 1917 года, отсидев 8,5 лет. И уже спустя три недели приехал в родное Гуляйполе, в политической жизни которого теперь занял видное место. Он возглавил местную анархистскую группу, а также руководящий комитет Гуляйпольского крестьянского союза. Чуть позже стал председателем земства и комиссаром Гуляйпольского района. На этой должности в сентябре того же года Махно и его соратники провели конфискацию помещичьих земель и раздел её между крестьянами, что принесло им известность и авторитет среди местного населения.

Махно отрицательно относился к идее созыва Учредительного собрания, призывая не ждать этого созыва, а решать все проблемы крестьянства на местах уже сейчас.

Махно в 1919 году

В декабре 1917 году губернский центр Екатеринослав был занят войсками Украинской Центральной Рады, после чего Махно, возглавлявший Гуляйпольский ревком, начал готовиться к вооружённому противостоянию с войсками Центральной Рады. Однако уже вскоре воевать пришлось не с украинскими националистами, а с оккупировавшими Украину немецкими и австро-венгерскими войсками.

В апреле 1918 года немцы заняли Екатеринославскую губернию. Необученные и слабо организованные крестьянские отряды Нестора Махно после нескольких кровопролитных стычек с врагом вынуждены были отступить на восток. Этот небольшой отряд вскоре был распущен, а сам Махно отправился в Москву, где состоялись его встречи с рядом государственных деятелей, в том числе с Лениным, Троцким, Свердловым и с его давним кумиром Кропоткиным.

На встрече с Лениным была достигнута договорённость, что большевики будут помогать анархистам оружием, боеприпасами, деньгами и прочим снаряжением в их борьбе с немцами. Напомню, за два месяца до этого, в марте, советское правительство заключило Брест-Литовский мирный договор с Германией и Австро-Венгрией, поэтому открыто воевать с немцами большевики не собирались.

Махно в письме гуляйпольским крестьянам после встречи с Лениным писал:

«Общими усилиями займёмся разрушением рабского строя, чтобы вступить самим и ввести других наших братьев на путь нового строя. Организуем его на началах свободной общественности, содержание которой позволит всему не эксплуатирующему чужого труда населению свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя бы и красных, строить всю свою социально-общественную жизнь совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде… Да здравствует наше крестьянское и рабочее объединение! Да здравствуют наши подсобные силы — бескорыстная трудовая интеллигенция! Да здравствует Украинская социальная революция! Ваш Нестор Иванович».

На политической карте Украины в это время произошли существенные изменения. В апреле 1918 года немцы свергли УЦР и поставили на её место гетмана Скоропадского. Скоропадский фактически являлся германской марионеткой, но ненависть со стороны народа он заслужил не только этим, но и тем, что начал восстанавливать власть дворян и помещиков на подконтрольной ему территории. Уже летом по всей Украине начались стихийные крестьянские восстания против гетмана и его немецких хозяев. Немцы и гетманцы эти восстания подавляли, но на их месте тут же вспыхивали новые.

Борьба против немцев

Махно под фальшивым паспортом проник через немецкие кордоны в родное Гуляйполе и возглавил один из действовавших в районе повстанческих отрядов. Начались бои с немцами и гетманцами. Плохо обученные и кое-как вооружённые крестьяне первое время терпели поражения от прошедших всю мировую войну и хорошо вооружённых немцев. Но Махно быстро учился на собственных ошибках. Он избрал тактику внезапных нападений на небольшие отряды врага, и вскоре пошли первые победы.

В боях махновцы добывали пулемёты и артиллерию, а отнятое у помещиков продовольствие раздавали крестьянам.

Крестьяне в ответ тоже поддерживали повстанцев: к армии Махно присоединялись целые сёла, большую роль сыграла поддержка лошадьми, благодаря чему Махно мог действовать со скоростью молнии.

Тут необходимо заметить, что в те времена пехота передвигалась со скоростью в среднем 35 км в сутки. Регулярная кавалерия, обременённая обозами, за сутки преодолевала 50–60 км. А конная армия Махно, действовавшая без обозов, за это же время проходила до 100 км. Такая скорость во многом и стала залогом будущих побед.

Махно со своими соратниками в 1919 году

До 1918 года Махно никогда не служил в армии и не воевал, но оказался прирождённым полководцем. У немецких колонистов он взял себе на вооружение тачанки и вскоре нашёл им эффективное применение. В отличие от обычных крестьянских повозок, тачанки имели рессоры, благодаря чему их не сильно трясло при быстрой езде. Махно распорядился на каждую тачанку установить пулемёт Максима, и тем самым обзавёлся мобильным и очень смертоносным оружием.

Типичный бой махновцев против врага, будь то немцы, белые или красные, выглядел следующим образом. Махновцы настигали врага в степи, разворачивали по фронту 20–30 тачанок и открывали убийственный огонь из пулемётов, не оставлявший ничего живого в радиусе двух километров. За несколько минут таким огнём уничтожались целые подразделения. Важным моментом было и то, что Махно сам выбирал место нападения в степи на открытой местности и никогда не атаковал хорошо укреплённые позиции противника.

Эпизод из фильма «Девять жизней Нестора Махно», показывающий боевую тактику махновцев

В ноябре в Германии произошла революция и немецко-австрийские войска начали покидать Украину. Махно добивал отступающие вражеские отряды. Вскоре после ухода немцев пала и власть Скоропадского, его место в Киеве занял националистический режим Директории под руководством Симона Петлюры.

Петлюра считал махновцев составной частью общеукраинской революции и пытался заключить с ними союз против большевиков. Махно же считал режим Петлюры буржуазным. Кроме того, и идеи национализма ему были тоже чужды. В армии Махно плечом к плечу сражались русские, украинцы, греки, евреи и даже эстонцы. Поэтому и антисемитизм Петлюры, устраивавшего еврейские погромы, тоже был неприемлем Нестору Махно. В итоге, не найдя общих точек соприкосновения, они начали воевать.

Борьба с белыми и красными

В следующем, 1919 году, главным врагом Нестора Махно становятся белогвардейцы. С петлюровцами было заключено временное перемирие.

Махно с красным командиром Дыбенко. 1919 год

Если летом 1918 года Махно начинал, имея под своим началом всего несколько сотен крестьян-повстанцев, то в 1919 году его армия достигла численности 55 тысяч человек с десятками орудий и сотнями пулемётов. Все эти бойцы пришли к Махно добровольно и были хорошо мотивированы.

Для сравнения, у Деникина в тот же период было около 100 тысяч солдат, у Врангеля в 1920 году — 40–45 тысяч. Причём значительная часть армии белых состояла из мобилизованных крестьян, не горевших особым желанием погибать за возврат власти помещиков. И попадавший в плен рядовой состав белых часто вступал в ряды махновцев. Поэтому неудивительно, что и тут Махно одерживал одну победу над опытными генералами за другой.

В феврале 1919 года Красная армия перешла к активному наступлению на Юго-Востоке Украины. Махно заключил союз с красными против деникинцев, вся его армия официально вошла в состав советского Украинского фронта. Махно принял в свои полки красных комиссаров и обязался выполнять приказы советского командования, однако вся внутренняя организация его армии осталась прежней, сохранили свои места все командиры и остались старые чёрные знамёна.

Примерные границы территории, которую контролировала армия Махно

Огромным плюсом для Махно от этого союза стало то, что большевики поставляли ему оружие и боеприпасы. Махновская армия продолжала расти, поэтому оружия на всех не хватало, и около 20 000 повстанцев вынуждены были некоторое время простаивать в резерве по этой причине.

Этот союз продержался около четырёх месяцев, и в июне Махно, видя, что многочисленные противоречия с большевиками мирно разрешить не удастся, вновь объявил о своей независимости.

Единственные документальные кадры, на которых запечатлён легендарный Нестор Махно

С этого момента махновская армия оказалась в сложном положении. Она была в состоянии войны одновременно с белыми и красными, в любой момент войну ей вновь могли объявить петлюровцы.

К сентябрю, теснимые со всех сторон белыми войсками, повстанцы отступили в район Умани (ныне — Черкасская область) и оказались таким образом в окружении в нескольких сотнях километров от родных краёв. С юга и востока наступали белые, с севера и запада могли ударить петлюровцы. Однако и здесь Махно проявил свои таланты, блестяще выйдя из этой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Он заключил союз с Петлюрой, по которому тот поставил махновцам 700 тысяч патронов и принял на лечение в свои госпитали около 3000 раненых и больных бойцов. Единственным условием со стороны петлюровцев было начать совместную борьбу с белогвардейцами. И эта борьба началась.

О дальнейших действиях армии Махно в мемуарах потом красноречиво рассказал генерал Деникин:

«Для выхода из окружения Махно решился на смелый шаг: 12 сентября он неожиданно поднял свои отряды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащёва, двинулся на восток, обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешёл через Кичкасский мост, и 24-го он появился в Гуляйполе, пройдя за 11 дней около 600 вёрст. …В результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь — в 100 вёрстах от Ставки (Таганрога). Повстанцы подходили к Синельниково и угрожали Волновахе — нашей артиллерийской базе… Случайные части — местные гарнизоны, запасные батальоны, отряды Государственной стражи, выставленные первоначально против Махно, легко разбивались крупными его бандами. Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьёзное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. …Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время».

Основные силы Деникина в этот момент наступали на Москву, но из-за этого рейда Махно по своим тылам генерал вынужден был остановить движение и выделять против повстанцев новые силы. Видя это, красные перешли в наступление и погнали белых на юг. Так, сам того не подозревая, Махно фактически изменил ход войны. Начавшееся наступление Красной Армии Деникин остановить уже не сможет.

В 1920 году Махно опять на некоторое время заключил союз с большевиками. Общая численность Красной Армии в Украине в это время достигла около миллиона человек, поэтому сражаться с ней на равных уже было не в силах Махно.

А вот свою роль в разгроме Врангеля повстанцы всё же сыграли.

Махно выделил из своей армии корпус из 2500 человек под командованием Семёна Каретника, который совместно с красными принял участие в штурме Перекопа. 9 ноября в бою у озера Безымянное корпус Каретника разгромил пятитысячный конный корпус генерала Ивана Барбовича. Сам Махно в этих событиях участия не принимал, так как лечился в Гуляйполе после очередного ранения. И это спасло ему жизнь.

Эпизод из фильма «Девять жизней Нестора Махно». Бои за Перекоп

Сразу после изгнания армии Врангеля командующий красными войсками в Крыму Михаил Фрунзе получил от партийного начальства приказ ликвидировать махновское движение. Каретника вызвали в Мелитополь и по прибытии туда 28 ноября 1920 года расстреляли, его корпус был почти полностью перебит превосходящими силами красных.

Уцелело лишь 250 человек, которые добрались до Гуляйполя и рассказали Нестору о фактическом предательстве большевиков, ещё недавно сражавшихся с ними плечом к плечу.

После этого началась долгая, продлившаяся девять месяцев, охота за самим атаманом. На разгром его теперь уже немногочисленной армии было брошено 350 000 красноармейцев. Махно от них неоднократно уходил, совершал крупные рейды по всей Южной и Восточной Украине, и лишь 18 июня 1921 года потерпел поражение от превосходящих в несколько раз сил красных.

Видя, что продолжение дальнейшей борьбы бессмысленно, Махно с оставшимся у него отрядом из 78 человек пробился к румынской границе и в конце августа перешёл её. В последнем бою он вновь был серьёзно ранен, пуля вошла ему в шею и вышла из правой щеки. И лишь после перехода границы война для него закончилась.

Эмиграция, творчество, смерть и бессмертие

В Румынии Махно и его соратники оставались недолго. Румынские власти отказались выдавать бывшего вождя повстанцев большевикам, хотя запросы на его выдачу поступали им неоднократно. Однако и ссориться с Советской Россией тоже не входило в планы румын. Поэтому вскоре его вежливо попросили покинуть страну.

Махно с женой Галиной, родившейся уже в эмиграции дочерью и соратниками переехал в Польшу, но там в 1923 году подвергся тюремному заключению по обвинению в подготовке восстания. И хотя в итоге польский суд оправдал его, эту страну Нестор Иванович тоже вынужден был покинуть.

Из Польши Махно переехал в Германию. Там его выследили советские спецслужбы, похитили и попытались доставить в СССР. Но уже сидя в машине, Махно на полном ходу выпрыгнул из неё и смог скрыться. Оставаться в Германии после этого ему тоже было небезопасно.

Махно с дочерью в эмиграции. Около 1930 года

Наконец, последней приютившей Махно страной стала Франция. Некоторое время он жил очень бедно, зарабатывая плетением домашних тапочек, но потом местные анархисты начали помогать ему финансово.

У бывшего полководца, наконец, появилось время для творчества. Он написал и издал книгу «Воспоминания», где рассказал о своём участии в событиях революции и Гражданской войны. Писал также неплохие стихи. Кто знает, возможно, родись он в другую эпоху и получи приличное образование, Махно стал бы писателем и поэтом…

Его стихи тоже автобиографичны. В них он пишет о войне, о тех, с кем воевал, за кого и за что воевал. Два стихотворения стоят того, чтобы привести их здесь:

Проклинайте меня, проклинайте,

Если я вам хоть слово солгал,

Вспоминайте меня, вспоминайте,

Я за правду, за вас воевал. За тебя, угнетённое братство,

За обманутый властью народ.

Ненавидел я чванство и барство,

Был со мной заодно пулемёт. И тачанка, летящая пулей,

Сабли блеск ошалелый подвысь.

Почему ж от меня отвернулись

Вы, кому я отдал свою жизнь? В моей песни не слова упрёка,

Я не смею народ упрекать.

От чего же мне так одиноко,

Не могу рассказать и понять. Вы простите меня, кто в атаку

Шёл со мною и пулей сражён,

Мне б о вас полагалось заплакать,

Но я вижу глаза ваших жён. Вот они вас отвоют, отплачут

И лампады не станут гасить…

Ну, а батько не может иначе,

Он умеет не плакать, а мстить. Вспоминайте меня, вспоминайте,

Я за правду, за вас воевал…

***

Я в бой бросался с головой… Я в бой бросался с головой,

Пощады не прося у смерти,

И не виновен, что живой

Остался в этой круговерти. Мы проливали кровь и пот,

С народом откровенны были.

Нас победили. Только вот

Идею нашу не убили. Пускай схоронят нас сейчас,

Но наша Суть не канет в Лету,

Она воспрянет в нужный час

И победит. Я верю в это!

Последнее стихотворение свидетельствует, что от своих взглядов Махно не отрёкся до конца.

Памятник Нестору Махно в Гуляйполе

Он мог бы прожить ещё долгую жизнь, но годы, проведённые сначала в царской тюрьме, а потом и на фронтах, давали о себе знать. У Махно обострился туберкулёз, подхваченный в тюрьме, напоминали о себе и боевые раны. За три года боёв он, любивший ходить в атаку в первых рядах, был ранен как минимум 12 раз. Наконец, всё это в совокупности и свело его в могилу. Умер Нестор Махно 25 июля 1934 года в возрасте 45 лет. Он был кремирован и похоронен на крупнейшем кладбище Парижа Пер-Лашез. По соседству с его могилой захоронения парижских коммунаров.

После смерти Махно стал идеалом для анархистов всего мира. Он вызывает неизменный интерес у историков, писателей, кинорежиссёров. Книги и фильмы о нём пользуются хорошим спросом во многих странах. В нескольких городах в честь Махно установлены мемориальные таблички, а на малой родине в Гуляйполе ему был поставлен памятник.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/history/uragan-mahno/

