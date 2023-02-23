Говорит Пригожин

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Владислава Гаврилюка 2001 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/Prigozhin_hat/2537

Запрос от редакции издания CNN Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Господа из CNN, неужели вы действительно считаете, что мы будем обсуждать с вами наши военные вопросы, в то время как вы являетесь нашим открытым врагом. Это все равно, что обсуждать военные вопросы и делиться информацией с ЦРУ.

Можно сказать с уверенностью, что ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила современных войн.

Однако, если к вам каким-либо образом попала информация о том, что кто-то из наших бойцов не получил страховку, то присылайте запрос в пресс-службу, и мы с удовольствием разберемся с ним. На сегодняшний день ни одного случая невыплаты страховых сумм в ЧВК «Вагнер» не зафиксировано.

Отдельно хотим сообщить, что если американские граждане, читатели CNN, желают вступить в ряды ЧВК «Вагнер», они могут направить свое обращение на пресс-службу. Мы обязательно его рассмотрим. И уже тогда, по возвращении на Родину, в случае, если правительство США не будет преследовать данных граждан, вы можете с ними пообщаться. Также получить информацию или взять у них интервью, если разглашение этих данных не будет запрещено внутренними правилами ЧВК «Вагнер» и не будет подпадать под военную тайну».

https://t.me/concordgroup_official/375

Запрос от редакции издания «Правда.ру»

Мы представляем российское издание «Правда.ру» и просим Вас ответить нам на вопросы, которые Вы не прокомментировали для CNN. Будем Вам признательны, если Вы на них ответите нам:

1. Есть ли в ЧВК «Вагнер» пропавшие без вести и что с ними происходит?

2. Правда, что некоторым бойцам страховые выплаты не осуществляются?

Заранее спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«У нас не бывает пропавших без вести, все тела погибших бойцов в обязательном порядке разыскивают, опознают и хоронят со всеми воинскими почестями.

За всю историю ЧВК «Вагнер» не было ни одного случая, когда ЧВК «Вагнер» не произвела страховые или другие положенные выплаты. Таких случаев, подчеркиваю, не было ни одного.

Если у кого-то возникают технические вопросы, они обращаются к нам на горячую линию. И эти вопросы немедленно решаются».

https://t.me/concordgroup_official/376

Запрос от редакции издания «Накануне»

Здравствуйте.

Евгений Викторович, на прошлой неделе США включили ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций. Это выглядит как часть некого плана,

что подтверждает колоссальное количество заранее подготовленных вопросов, которое, как мы наблюдаем, приходит к вам на Пресс-службу от CNN, The New York Times и других западных СМИ, а также псевдодезертиры.

Как Вы уже неоднократно говорили, ЧВК «Вагнер» не совершала никаких преступлений, а наоборот всегда стояла на защите интересов России, а также народов ЦАР, Сирии, Мозамбика и других стран, активно боролась с Аль-Каидой, ИГ и другими террористическими организациями всех уровней.

В связи с этим вопрос, удивило ли Вас отсутствие реакции осуждения данного акта и провокаций со стороны США от каких-либо общественных или политических активистов?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Абсолютно не удивило. Так и должно быть. Более того, поверьте, что с США согласна большая часть российской элиты и с удовольствием включит ЧВК «Вагнер» еще тысячи раз в списки преступных, террористических, людоедских и еще каких угодно организаций.

То, что ЧВК «Вагнер» сейчас является одной из ведущих сил в зоне СВО, никого не смущает. И ответ на ваш вопрос прост – ЧВК «Вагнер» кует величие России на ее границах и далеко за их пределами.

Не все в нашей стране хотят этого величия, не все хотят видеть Россию Мировой и Великой Державой. А некоторые прямо работают на то, чтобы этого не произошло. Потому что в маленькой региональной России легче деньги попилить».

https://t.me/concordgroup_official/377

Запрос от редакции ИА Informing

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Сегодня суд в Москве заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Можете это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Насколько я понимаю, когда началась спецоперация, Александр Глебович, как человек абсолютно беспринципный и любящий только деньги, за неплохое финансовое предложение свалил из России и начал поливать все вокруг некрофилическими опусами. В своем стиле как он это любит. И действительно многим некрофилам, зоофилам и другим поклонникам «фила» нравится. Я думаю, нужно сделать ему деловое предложение. Оно может звучать следующим образом:

«Дорогой Александр Глебович, вам дали 8 лет, но это безболезненно для вас, ведь вы находитесь не в России. Болезненно потерять бизнес.

А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно рекламную компанию «Метроном» (реклама в метро), которая, как я знаю, всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 миллионов в год. Понятно, вы уже пожалели, что позарились на деньги из-за рубежа, потому что потеря российского бизнеса более болезненна. Лучше бы сидели, молчали и, как и ранее, критиковали второстепенные фигуры.

Мне кажется, если в ближайшее время Беглов не отрежет вам бизнес, который за 10 лет принес около 7 миллиардов рублей, то лучше вернуться в Россию и получить эти 8 лет. Пойти в колонию строгого режима для первоходов, спокойно посидеть под Питером, ведь в руководстве Петербурга сидит один из его лучших друзей (не буду говорить кто, обещал его не трогать), до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут.

Минусов нет. Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью. Поэтому это тоже больше плюс.

Какие плюсы. Вы увидите ситуацию изнутри собственными глазами, вы будете находиться в атмосфере смерти, после этого можете начать писать мемуары, будет о чем. Я даже вложил бы средства в ваше шоу. Представляете, вы погибаете на фронте, и начинается шоу «С вами говорит мертвый Невзоров.🤣🤣 Он всегда знал, о чем говорит».

Александр Глебович, ждем вас».

https://t.me/concordgroup_official/379

Запрос от редакции ИА Dixi News

Добрый день!

Британское СМИ Daily Mail заподозрило ЧВК «Вагнер» в совместной с Китаем разработке роевых дронов. Евгений Викторович, так ли это?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Не очень понятно, почему ЧВК «Вагнер» всё время обвиняют в совместных действиях с кем-то. Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся?

Отвечу так. Успехи ЧВК «Вагнер» в основном связаны с тем, что мы успешно развили роевые навыки высокого уровня у десятка тысяч бойцов, которые как одно целое движутся к своей цели. Теперь трансформируем роевую систему в искусственный интеллект для БПЛА».

https://t.me/concordgroup_official/380

Запрос от редакции издания «Глас народа»

Уважаемый Евгений Викторович!

Вы бились за то, чтобы директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева отстранили от должности. Однако Ваше обращение на данный момент осталось неуслышанным.

Журналисты попытались связаться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, чтобы прояснить этот момент. Оказалось, что он в отпуске и недоступен.

Вы не раз заявляли, что чиновников, которые не поддерживают СВО или не проявляют должного уважения к ее участникам, нужно наказывать в соответствии со всей строгостью военного времени.

Можете прокомментировать, почему Пушкарев так и не был отстранен от должности, а местная администрация ничего с этим не делает?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«На Руси есть хорошая пословица: «Весна придёт, посмотрим, кто где гадил». Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почём зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни. Мои юристы в настоящий момент обсуждают с представителями законодательных органов механизм запрета для чиновников всех уровней не только покидать территорию Российской Федерации, но и жировать. Мне кажется, что в случае принятия такого закона, количество чиновников сократится минимум вдвое».

https://t.me/concordgroup_official/381

Публикуем письмо Евгения Викторовича председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России. Также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши.

https://t.me/concordgroup_official/382

Запрос от редакции издания Live24

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Давайте, чтобы не путаться, разберемся, что такое «зачистка» и что такое «оперативное окружение».

Зачистка – это когда населенный пункт полностью находится под вашим контролем. Нужно проверить жилой сектор, подвалы и другие места, где противник теоретически может прятаться и потом действовать как ДРГ.

Оперативное окружение – это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника. На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете».

https://t.me/concordgroup_official/384

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». На фотографии - единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти».

https://t.me/concordgroup_official/385

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Павла Лысенко 1991 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/386

Запрос от редакции ИА «Государственные Новости»

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Вопрос для Евгения Викторовича касательно обвинения в коррупции Романа Коваля и его попытки использовать бренд ЧВК "Вагнер" в давлении на суд.

Уважаемый Евгений Викторович!

31 января в Петербурге суд рассматривал дело бывшего депутата Романа Коваля, уличенного во взяточничестве.

Телеграм канал «Коррупционер» сообщает (https://t.me/ru_corruption/33), что Роман Коваль пытался оказать давление на суд, утверждая, что якобы представители ЧВК «Вагнер», во время посещения СИЗО, высоко оценили его физические способности и что он готов защищать интересы страны в борьбе с внешними врагами.

Исходя из данной информации, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы:

1. Действительно ли Роман Коваль общался с представителями ЧВК «Вагнер» во время нахождения в СИЗО?

2. Как Вы относитесь к тому факту, что коррупционеры и в прошлом соратники Ваших оппонентов из политических кругов Санкт-Петербурга (Роман Коваль был тесно связан с бывшим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым), сейчас пытаются использовать Ваши патриотические действия, направленные на защиту Родины, в своих личных целях, а именно с целью ухода от наказания за совершенные ими преступления?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Первое, представители ЧВК «Вагнер» не ездят по СИЗО.

Второе, для победы в войне нет политических оппонентов, а есть те, кого в мирное время называют сослуживцами, а в военное – братьями по оружию. В этой священной цели безразлично, кем ты был раньше. Сегодня либо ты тот, кто готов умереть за Родину, либо в тылу, но делаешь все для фронта и победы, либо негодяй, вор, подонок и трус».

https://t.me/concordgroup_official/387

В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка.

https://t.me/concordgroup_official/388

Инициатива Евгения Викторовича по запрету чиновникам на время СВО покидать Российскую Федерацию, а также демонстрировать аморальное поведение нашла широкий отклик в социальных медиа.

Тем не менее, немного лидеров общественного мнения высказались по поводу его предложения по разным причинам.

В связи с чем публикуем обращение Евгения Викторовича к главе Медиагруппы "Патриот" Николаю Столярчуку с просьбой провести опрос лидеров общественного мнения и выяснить их оценку вышеуказанной инициативы.

https://t.me/concordgroup_official/389

Запрос от редакции издания «Новый день»

Уважаемый Евгений Викторович.

За последнюю неделю в социальных сетях и СМИ появилось множество публикаций, в которых выражается мнение, что Ваша деятельность либо кем-то курируется, либо осуществляется по чьему-то поручению. А также то, что Вы опасны для действующих элит. Видели ли Вы данные мнения и можете их прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Все, что я делаю, я делаю исключительно на благо нашей Родины и исключительно по собственной инициативе. Никакую фигу в кармане я не держу. С мнением многих из этих критиков я поверхностно знаком, слава Богу, времени на них не хватает. Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. В нём кишат и размножаются всякие «фейгинакигальямовы». Это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб».

Медиаопарыши в принципе безвредны, пока в мух не выросли. От них просто сильно воняет, потому что питаются они говнопрогнозами вроде «когда Пригожина убьют», «когда Пригожина обнулят», «обплюют» и т.д.

Периодически в медиабардак внедряются медиарэкетиры, самым ярким представителем которых был Навальный. 10 лет я ловил его на фейках, пока не прижал и не засудил. Это он, кстати, придумал «повара Путина». Успешным ресторатором, признаюсь, много лет назад я был, а поваром – никогда. И готовить не умею.

Кстати, Навальный был очень профессиональным медиарэкетиром. Тот же Стрелков ему и в подметки не годится. Стрелков стоил 300 тысяч рублей в месяц, а Навальный вымогал до 300 миллионов за раз. Правда, часть из них - на возврат кредитов своим инвесторам.

Поэтому к медиарэкетирам нужно относиться с осторожностью. И прикладывать усилия, чтобы их ловить, всё же они преступники. На медиаопарышей, в прямом смысле слова, насрать. Медиадристалище – их основная среда обитания. Проблемы начнутся, когда они станут мухами. Тогда будем применять дихлофос. Это и будет реакция на них».

https://t.me/concordgroup_official/392

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Федора Гречко 1977 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/393

Запрос от редакции издания «Ура.ру»

Добрый день! Вас беспокоит корреспондент URA. RU. Украинские СМИ сообщают, что Евгения Викторовича вызывают в прокуратуру Украины для предъявления обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны. Как бы вы могли прокомментировать эту информацию? Евгений Викторович собирается явиться на допросы?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности.

А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим».

https://t.me/concordgroup_official/394

Запрос от редакции издания Associated Press

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы внимательно следим за перемещениями директора ЦРУ и попытками давления на власти различных государств. Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма. В свою очередь, мы также рекомендуем представителям этих суверенных стран очень внимательно относиться к политике США и к американской тактике ползучего захвата свободных территорий».

https://t.me/concordgroup_official/395

Запрос от редакции телеканала RT International

Добрый день,

Меня зовут Антон, телеканал RT International.

Глава европейской дипломатии Джозеп Боррель в своей статье для газеты "Le Monde" назвал Вагнер "преторианской гвардией для африканских диктатур".

Как Вы относитесь к такому сравнению? Уместны ли подобные исторические параллели от псевдопотомков Римской империи?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы являемся в чистом виде преторианской гвардией для охраны угнетенных народов африканских стран. А когда сам народ этого требует, также для африканских правительств».

https://t.me/concordgroup_official/396

Запрос от редакции издания Politico

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Господа, все ваши вопросы очень глупые, непрофессиональные и оскорбительные. Неужели вы думаете, что бахмутские соляные шахты в ближайшем будущем будут эксплуатироваться, а копейки, которые даже в теории могут принести вышеперечисленные бизнесы, окупят стоимость боевых действий.

Проконсультируйтесь с грамотными американскими специалистами, прежде чем нести эту чушь. Когда уровень вашей осведомленности позволит, я с вами подискутирую. А пока ваши вопросы можно назвать не более чем «киданием говна на вентилятор». Не позорьте себя и свое издание».

https://t.me/concordgroup_official/397

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск - главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца.

Пригожин".

https://t.me/concordgroup_official/398

Запрос от редакции издания «Блокнот»

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер». Внутри ЧВК «Вагнер» есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я. Но, если описать её в общих словах, стратегия ЧВК «Вагнер» – это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: «Ухи, ухи, ухи!».

https://t.me/concordgroup_official/409

Сегодня месяц, как с нами нет моего дорого друга и коллеги Кирилла Романовского - одного из самых отважных людей, которых я знал в жизни. А вчера вечером вышла из печати первая тысяча экземпляров книги Кирилла «Восемь лет с Вагнером». Публикуем заявление Евгения Викторовича к выпуску книги Кирилла Романовского «8 лет с Вагнером»:

«Кирилл - выдающийся человек, который шел вместе с ЧВК «Вагнер» практически с первых шагов. Он очень много знал, видел и понимал. Он провёл большое количество времени с бойцами в одних окопах и фактически жил их жизнью. Его истории очень правдивы и очень откровенны».

https://t.me/concordgroup_official/410

Публикуем обращения Евгения Викторовича в Роскомнадзор, а также к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность ресурса RTVI и его сотрудников на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации. Под видом достоверных сведений она создает угрозу массового нарушения общественной безопасности.

В случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ, предлагаем привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI.

Объем большой, вот тут отдельно: https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43564902625/Obrascheniya...

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