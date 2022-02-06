Хроника распада. Как умирал СССР

Авторский проект Армена Гаспаряна, посвящённый 30-летию распада СССР. Все главные события 1991 года, которые привели к крушению Союза. Воспоминания очевидцев тех лет.
Часть 1. Референдум 17 марта 1991
Часть 2. Новоогарёвские соглашения
Часть 3. Русофобы приходят к власти
Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины
Часть 5. Крах Варшавского договора и начало приватизации
Часть 6. Три дня «диктатуры импотентов» под эпитафию стране
Часть 7. Провалы Горбачева, эпидемия переименований и тушинское попоище
Часть 8. Октябрь 1991. Признание Литвы и переименование КГБ
Часть 9. Ноябрьская «Симфония разрушения»
Часть 10. Ну, вот и всё...
Свежие комментарии