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Хроника распада. Как умирал СССР

Авторский проект Армена Гаспаряна, посвящённый 30-летию распада СССР. Все главные события 1991 года, которые привели к крушению Союза. Воспоминания очевидцев тех лет.
Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 1. Референдум 17 марта 1991


Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 2. Новоогарёвские соглашения

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 3. Русофобы приходят к власти

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 5. Крах Варшавского договора и начало приватизации

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 6. Три дня «диктатуры импотентов» под эпитафию стране

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 7. Провалы Горбачева, эпидемия переименований и тушинское попоище

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 8. Октябрь 1991. Признание Литвы и переименование КГБ

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 9. Ноябрьская «Симфония разрушения»

Хроника распада. Как умирал СССР
Часть 10. Ну, вот и всё...

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