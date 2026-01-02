Креативные новогодние ёлки

Как мы знаем, ёлка — это мировой символ Нового года и христианского Рождества. И ощущение предстоящих праздников приходит с появлением этих красавиц в наших домах, в магазинах, в офисах и на улицах. Ежегодно в декабре мы украшаем свои дома, стараясь удивить своих родных и друзей. Правда, не всегда наши руки доходят до ёлок, которые также могут быть необычными.

Для этого достаточно немного терпения и оригинальной творческой идеи. Кстати, и для этого порой нет необходимости что-то покупать.

Решили поискать идеи необычных ёлок, вдохновившись крутыми идеями.... и что только не встретишь!

«Каждый год мы с мужем покупаем ёлку на базаре, которую никто не берет» В этом году мы купили ель, у которой в верхней части нет веток и иголок. Вот как можно обыграть этот недостаток.

«Недавно не стало моего папы. Теперь я из его любимой смоковницы делаю новогоднее дерево»

Вигвамовое новогоднее «дерево»

«Сделала необычную новогоднюю ёлку с бабочками, которых тоже делала я»

Эта ёлка могла бы получить медаль за креативность Кстати, обратите внимание на пятна кошки, которые совпадают (почти) с пятнами коровы, висящей на ёлке.

Новогодняя «ёлка» из журнальных листов

Рождественская ёлка высотой 6 метров, Тривенто, Италия Она сделана людьми, которые связали квадраты крючком.

Старая винтажная ёлка Эта красавица принадлежала бабушке автора снимка.

Ёлка — классическая, украшена — креативно

Ёлка-дом для детей

Пенёк, жестяные банки и лампочки — получилась креативная ёлка

Ёлка в стиле «космос»

Новогодняя ёлка из цветов

Ёлка с пиксельными героями

Белая ёлка может быть интересней

Ёлка в шотландском городе Аллапула Сделана из 400 рыбацких сумок шпулярников, которые используются для переноски рыбы.

Вот как можно превратить скучную обычную ёлку во что-то необычное

А этому человеку надоели покупные новогодние ёлки, и он решил сделать свою

Доказательства, что ёлку можно сделать из чего угодно

А эта новогодняя ёлка сделана из старых плафонов уличных фонарей

Когда на улице тепло, нет снега и ёлок, можно сделать праздничным любое дерево Место снимка: Сан-Франциско, Калифорния.

Ёлка в кабинете акушера-гинеколога

Ёлка из старых пластиковых бутылок

Как можно преобразить обычную ёлку с помощью творческого подхода к украшениям

Ёлка из фламинго

Из цветка в горшке тоже можно сделать «ёлку»

Сделана своими руками. В том числе и игрушки на ёлке

Рождественская ёлка крючком на главной площади Буитраго-дель-Лосоя (Мадрид, Испания) Сделана местными женщинами.

За креативность 5+, но все это похоже на судилище ведьм в Средневековье

«Новогодняя ёлка из латексных перчаток в моей лаборатории»

Необычное новогоднее дерево с коллекцией Лего

Новогодняя ёлка в Вильнюсе

Монохромная версия новогодней красавицы

Рождественская ёлка из книг

Крутая необычная новогодняя авторская ёлка

Ёлка от мастера 100+ уровня

Ёлка из винных бутылок Сфотографирована в отеле.

Ёлка в Ванкувере

Праздничная красавица в центре Детройта

Рождественская ель и декор в виде зимней деревни

Удивительно красивая ёлка

«Я сделал ёлку из сухих цитрусовых»

Парящая ёлка в Торонто

«В нашей семье мы вешаем ёлку на потолок, чтобы её не свалили наши питомцы»

Ёлка из палок

Ёлка, достойная звания «королевы красоты»

Ёлка из модулей памяти

Ёлка из мягких игрушек

Ёлка-юбка

Перевёрнутая новогодняя ель

Новогодняя ёлка из пузырьков вакцины от Covid

Ёлка «розовый фламинго»

Ёлка из картона

Необычный декор ёлки

«Ёлка» для IT-шников

Ёлка в кафе

Ёлка макушкой вниз Фото сделано в отеле.

Ёлка из серии «сделай сам» Вот такие идеи.