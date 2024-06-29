Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов

Главный виновник миграционной проблемы — бизнес, объявил глава СКР на юрфоруме в Питере

«Мигранты не идут? Так вы заплатите нормальные деньги русскому человеку!» — заочно обращался сегодня к предпринимателям председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

На сессии юридического форума в Санкт-Петербурге выяснилось, что корень зла в миграционной проблеме страны — это погоня за прибылью. Компании массово завозят дешевую рабсилу из-за рубежа вместо того, чтобы брать людей из регионов и платить хорошую зарплату, поражался Бастрыкин. О том, как Совфед хотел законодательно заставить иностранцев адаптироваться, СПЧ предлагал повсеместные визы, а глава следкома покритиковал «Государственную Дуру», — в материале «БИЗНЕС Online».

«Мы нашли такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали покидать Российскую Федерацию»

В Санкт-Петербурге сегодня — второй день международного юридического форума. Вероятно, главным событием дня и всего мероприятия станет пленарная сессия с участием Дмитрия Медведева, главного «ястреба» в российской политике прямо сейчас. А на «разогреве» у зампреда Совбеза РФ сегодня утром были председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин и сенатор Андрей Клишас, которые выступили на сессии о миграционной политике. Главным выводом, к которому пришли спикеры, стало то, что миграционной политики в РФ сейчас нет. На этом заявлении, прозвучавшем в начале беседы, можно было и заканчивать, но участники сессии ответственно «отработали» заложенные на разговор полтора часа.

Так что в разговорах о миграционной политике недостатка нет. Меньше чем за месяц до нынешнего форума — юридического — в «Экспофоруме» Северной столицы проходил более статусный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и там темы миграционной политики касался президент России Владимир Путин. «Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. <…> Нельзя видеть, что проблемы не существует, она есть», — признал глава государства. Он оговорился, что перед правительством и совбезом стоит задача решить миграционный вопрос. Но нужны не просто мигранты, а квалифицированные работники, рассуждал российский лидер.

Открывавший сессию Бастрыкин пообещал предъявить свою «жесткую точку зрения». С иронией в голосе глава СКР называл мигрантов «незаменимыми зарубежными специалистами», намекая на то, что столько приезжих работников нам не нужно. «Тема действительно очень актуальная. Я даже удивился, почему нам такую маленькую аудиторию дали. Это не происки незаконных мигрантов?» — пошутил выступающий.

А рассказ он начал, вспомнив прием жителей города Котельники в Подмосковье. Те два часа жаловались главе СКР на «беспредел» местных мигрантов и бездействие МВД и главы региона. Далее последовала статистика. В 2023-м иностранцы и лица без гражданства совершили на территории РФ 38,2 тыс. преступлений. Да, есть некоторое снижение за год, на 3%, но число особо тяжких преступлений выросло на 32%, заметно увеличилось и число преступлений против половой неприкосновенности, а также связанных с наркотиками. «Нам незаменимые специалисты тоннами везут наркотики!» — язвил спикер. «Преступления экстремистского характера — плюс 147 процентов!» — сделал Бастрыкин акцент. География преступности расширяется, приезжие «не чураются» киберпреступности, все чаще совершают резонансные преступления, нагонял тревоги докладчик.

«Мы должны честно сказать себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну?» — рассуждал Александр Иванович. Это могут быть экономические или политические мотивы, но самое главное — «начать говорить правду», отметил глава СКР. Тут невольно вспоминалась уже ставшая легендарной фраза нового министра обороны РФ Андрея Белоусова о том, что ошибаться можно, а врать нельзя. Дальше прозвучали еще цифры. За четыре месяца в Москву «было завезено» (так выразился Бастрыкин) 1,2 млн мигрантов, в Московскую область — 880 тыс., в Петербург — 860 тысяч. Причем не такая большая часть приезжих работает на стройках. По подсчетам следкома, это лишь 13% мигрантов.

«А где работают мигранты? Такси, развозка продуктов питания и на рынках! <…> Прогуляйтесь в центр города, по Неве, там очень много пароходиков, теплоходиков. Я вчера прошелся. Кто приглашает на пароходики? Узбеки и таджики, — горько посмеялся Александр Иванович. — Без них ну никто нас не сможет пригласить на пароходики!»

Еще из доклада выяснилось, что около 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ и не желавших вставать на воинский учет, уже отправлены в зону СВО. А всего таких нежелавших следователи «отловили» 30 тысяч.

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что фронту сегодня нужны хорошие рабочие руки.

За четыре месяца в Москву «было завезено» (так выразился Бастрыкин) 1,2 млн мигрантов, в Московскую область — 880 тыс., в Петербург — 860 тысяч. Причем не такая большая часть приезжих работает на стройках. По подсчетам следкома, это лишь 13% мигрантов. Фото: «БИЗНЕС Online»

«Нашему дорогому, любимому отечественному бизнесу надо подумать не только о прибыли!»

Кабмин в начале года утвердил план мероприятий концепции миграционной политики на 2024–2025 годы, но данный документ прежде всего об адаптации приезжих. При этом вообще не ставится задача сократить миграционный поток, негодовал председатель СКР. Точно неизвестно, сколько сегодня в России мигрантов, но, по некоторым оценкам, каждый 10-й гражданин — иностранец. Правительству надо понять, сколько вообще зарубежной рабочей силы нужно для поднятия российской экономики, «наставлял» Бастрыкин Белый дом.

«Я часто задавал вопрос и вице-премьерам, и министрам: „Скажите, уважаемые коллеги, а вы сами-то понимаете, сколько нам нужно мигрантов?“ <…> Иногда [участники рабочей группы при совбезе по миграционной теме] так и говорили, что без иностранной рабочей силы Россия погибнет, наша экономика рухнет. Мне никто толком так и не сказал. Только один зампред кабмина, не буду называть его фамилию, уважаемый человек, подумал и сказал: „Ну тысяч 400“. То есть всего, оказывается, на стройки России [необходимо] 400 тысяч человек. И только Москва за четыре месяца завезла 1 миллион 200 [тысяч]!», — поражался Бастрыкин.

Он убеждал, что столько мигрантов нам не надо, и негодовал, почему не развивается внутренняя миграция, почему бизнес берет кадры за рубежом, а не в регионах. В Псковской области мужчинам негде работать, можно же их перевезти в Москву, «защищал» глава СКР свою малую родину. А дальше рассказал, в чем корень зла. Оказалось, в массовом завозе мигрантов виноват бизнес.

«Я считаю, что виноват бизнес. Виноват наш бизнес. Он у нас хороший, но разный, — как-то не по-доброму посмеялся Александр Иванович. — Что нужно нашему бизнесу? Дешевая рабочая сила. Для чего? Для получения прибыли. <…> Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше его прибыль. Вот в чем корень зла. Я думаю, что нашему дорогому, любимому отечественному бизнесу надо подумать не только о прибыли, но и об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства».

В условиях СВО нынешняя миграционная политика (так все-таки есть она или нет?) и рост экстремизма «просто недопустимы», указал Бастрыкин. К слову, позже глава СКР вновь заочно поспорит с бизнесом. «Когда я говорю с предпринимателями, которые пытаются меня критиковать: „Что вы там против мигрантов?.. Русские не идут“. Подождите! Так вы заплатите нормальные деньги русскому человеку! Вы знаете, что мигранту можно меньше платить, его можно не поставить на налоговый учет, вы уходите от налогообложения», — парировал выступающий. При этом в некоторых регионах «начались положительные сдвиги» — в 15–16 субъектах главы «вводят ограничения на работу иностранных специалистов» и перешли на труд собственных людей. «Они (губернаторы — прим. ред.) говорят: „Никто не пострадал, ничего не встало, не замерло. Такси ездят, продукты подвозят, самое главное — промышленность [работает]“. Но это должно быть волевое решение руководителя субъекта, если он заинтересован, чтобы был мир покой и порядок, не имелось миграционной преступности», — резюмировал Бастрыкин.

Когда преступление было раскрыто и виновные найдены, слово передали Клишасу.

Андрей Клишас: «Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам». Фото: «БИЗНЕС Online»

«Возьмите смартфон и напишите: «В экспоцентр доставить алкоголь». Вам привезут»

Никакой миграционной политики в России нет, есть «реагирования на какие-то отдельные ситуации», заявил следом Клишас. В законе есть хорошие нормы, например, связанные с языком. Но «это все фикция, потому что никто такого не исполняет».

В любой проблеме обязательно будет стоять вопрос мигрантов. В пример сенатор привел незаконную продажу алкоголя в интернете. «Вот возьмите сейчас смартфон и напишите: „В экспоцентр доставить алкоголь“. Вам привезут. Я на совещание в администрации президента предлагал в Кремль привезти. Все заходят в интернет — и пожалуйста», — рассказал спикер. И добавил: «Мы делаем вид, что этого нет. У нас же запрещена продажа алкоголя в интернете. Но вы попробуйте». При этом, по статистике минфина РФ, который специально заказывал исследование, в 80% случаев привезут контрафактный алкоголь, который в 100% случаев доставят мигранты.

МВД говорит, как отметил Клишас, что не может этим заниматься из-за отсутствия сил, средств и людей. Наверное, так и есть, «но это не значит, что надо делать вид, что проблемы не существует». «Когда я говорю: „Хорошо, давайте тогда легализуем [продажу алкоголя в интернете] через крупные торговые сети, интернет-площадки“, — мне отвечают: „Нет, ни в коем случае, это алкоголизация населения“», — добавил сенатор. Проблема в одном, считает Клишас, — огромный поток неучтенной наличности. Отсюда и финансирование экстремизма, этнических сообществ, землячеств и пр.

В свою очередь законодатель должен реализовать тот или иной подход, но этого нельзя сделать, потому что миграционная политика не сформулирована. Она сегодня сводится к принципу «завозите столько, сколько сможете». Кроме того, завезенные мигранты должны разделять ценности общества, «по крайней мере, должны быть с ними согласны».

Тут Клишас вспомнил еще один свой разговор с деятелем РПЦ, который сказал: «Проблема миграции состоит не в том, что эти люди хотят жить с нами по каким-то своим правилам, а в том, что они хотят здесь жить вместо нас». То есть мигранты «приходят со своей культурной, этнической, религиозной традицией и не хотят адаптироваться». «Наверное, основная проблема законодательства состоит в том, чтобы мы создали условия и правила, которые бы заставляли людей адаптироваться. Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам», — подчеркнул Клишас.

МВД жалуется, что нет людей, тогда им надо занять жесткую позицию по ограничению завоза, но они этого не делают, позже продолжил Бастрыкин. К сожалению, СК не обладает законодательной инициативой, а генпрокуратура и МВД «обладают, но не пользуются». «Уже нет», — поправил его Клишас. «Ну и слава богу», — выдохнул глава СК. Он спросил, нет ли в зале депутатов Госдумы. Откликнулся один человек. Кто это был, в трансляции не показали, но в ответах можно узнать голос Сарданы Авксентьевой. Глава СК спросил, собираются ли депутаты заниматься решением проблемы путем принятия новых законов «на фоне напряженности ситуации» с мигрантами.

— Очевидно, данный вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, я лично подобным занимаюсь. С большим интересом слушаю выступающих. Если вы позволите, после окончания я к вам подойду, — ответила депутат.

— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура, — сказал под смех Бастрыкин.

Тему подхватил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он рассказал о проведении экзаменов для мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. В прошлом году ведомство провело проверки в 13 вузах (в их числе есть и КФУ), у которых есть право тестировать мигрантов. Везде были выявлены нарушения. Но самая главная проблема заключалась в том, что университеты передали функции специально созданным для этого филиалам, всего по стране их оказалось больше 400. На то, чтобы их проверить, ушло бы огромное количество сотрудников и времени. Да и так все было понятно, отметил Музаев. Одна из самых главных проблем в этой области (и не только в экзаменах) — зашкаливающий уровень коррупции. В итоге после трагических событий в «Крокус Сити Холле» полномочия 400 организаций были аннулированы, а право осталось только у университетов.

Весной этого года снова прошли проверки. Замечания в целом такие же, но «ситуация значительно лучше». При этом, заметил Музаев, в экзамен нужно вводить «большие новеллы» по примеру ЕГЭ. Например, сделать видеофиксацию и проводить экзамен с обязательным говорением. Ранее минобрнауки и вузы не могли «преодолеть лобби иных органов», которые не давали этого делать. «Неважно, на какое время он заезжает — на работу или хочет получить гражданство <…>. Выгодно на любом судебном процессе сразу сказать, что я ничего не понимаю, нужен адвокат на родном языке и так далее. Снова есть много лазеек, чтобы мигранты чувствовали себя безнаказанно», — сказал спикер.

«Основная задача, поскольку мы не можем закрыть границы, — ввести визовый режим повсеместный»

«С одной стороны, очень приятно работать на одной площадке с единомышленниками, друзьями, а с другой — весьма сложно, так как, чтобы что-то добавить к выступлениям Александра Ивановича, Андрея Александровича, надо вспомнить что-то дополнительно новое», — начал свое выступление председатель национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Тем не менее у него нашлось что рассказать участникам мероприятия. Он напомнил основной тезис сессии о том, что «вопрос миграционной политики — это вопрос безопасности, целостности и сохранения нашего государства», и перешел к своему видению решения проблем в данной сфере.

«Основная задача, поскольку мы не можем закрыть границы, — ввести визовый режим повсеместный. Мы должны выйти на обоснованный и централизованный завоз мигрантов», — призвал Кабанов. Также, по его мнению, мигранты должны приезжать в нашу страну только с целью работы и на определенный срок. «Получил деньги, заплатил налоги, до свидания», — кратко обозначил выступающий.

Обратил он внимание и на проблему интеграции и адаптации иностранцев. И если с адаптацией у прибывающих из-за рубежа проблем нет — им помогают диаспоры и специализированные структуры, то по интеграции в российское общество ряд вопросов имеется. «Интегрироваться они не собираются. Слава богу, наконец мы услышали, что минобрнауки приняло решение. Три года бились все вместе, что теперь будут проводиться подготовительные экзамены на знание русского языка», — отметил Кабанов.

Также среди предложений, прозвучавших от спикера, — обязать мигрантов при въезде заключать соглашение о лояльности: когда человек обязуется вести себя лояльно в отношении страны, традиций, норм поведения. Говоря о последних, эксперт привел пример, когда представители нацдиаспор во время религиозных праздников режут на детских площадках баранов. «Это не традиция, а провокация. Это та же самая провокация, что сесть в метро и пытаться имитировать, что ты исполняешь религиозный обряд. Ничего общего с религией нет, это провокация», — выразил свое мнение Кабанов.

Резюмируя данную часть выступления, он подчеркнул, что главное — целевой, обоснованный завоз рабочей силы и ответственность работодателей. «Они станут упираться, правительство будет категорически против этой нормы, но другого варианта у нас нет, потому что [иначе] мы захлебнемся», — констатировал докладчик.

Вероника Ваганова, Антон Сенопальников