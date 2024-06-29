Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов

Народ — за Бастрыкина: стоит ли обижаться на «Государственную дуру»?
«Вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы — туго соображаете». Эту цитату Остапа Бендера в исполнении Сергея Юрского надо озвучить над ухом каждого депутата обидевшегося на «Государственную дуру» Алекандра Бастрыкина.
У Юрского интонация доходчивая. Все объясняющая на пальцах. Даже тем, кто не прикидывается, что не понимает, чем опасен бесконтрольный ввоз мигрантов в Россию, а действительно не понимающих.
Оно, конечно, народный избранник априори должен быть умен, чтобы работать там, куда его выдвинули. Но «отличается умом и сообразительностью» — это непременное требование к тому, кого действительно выбирают. На индивидуальной основе, оценивая программу, личные качества и прочие детали.
У нас же в Думе в большинстве своем — прошедшие по партийным спискам. То есть, персоны народом не избранные. А проскочившие в теплое кресло в тени двух-трех знаковых лидеров. Если партия хорошая, то и каждый член ее хорош. Такая логика. Нам навязали эту западную модель выборов и мы зачем-то согласились на нее, не заметив, что сами себя лишили возможности выбирать действительно достойных. Которым единолично противостоять партийным спискам — не по карману.
Все ведь решают деньги. Благосостояние партии. Вкладывающей свои средства в собственную раскрутку. Ради того, чтобы удобно расположившись на теплом месте отработать потраченное и приумножить вложенное. И далее по кругу. Точнее — по спирали, как учил старик Гегель, ибо в результате каждого витка своего развития общество возвращается в исходную точку, но на более высоком уровне.
Мигрантская тема — прибыльная, вряд ли нужно в сотый-тысячный раз объяснять уже сто тысяч раз объясненное. Отработать на ней затраченные деньги и нагрести прибыль — несложно.
Но это — арифметика. Подаваемая народу в виде успокоительного снадобья устами узкой, но очень голосистой группы лиц заинтересованных в сиюсекундном набивании своих карманов шальными деньгами. Арифметика, прикрывающая собой высшую математику расчетов, составляемых идеологами, политиками, военными недружественных нам стран.
Высшую математику, призванную развалить Россию, раздробить ее на множество мелких «самостоятельных» (президент Польши Дуда говорит о двух сотнях) государств, которые после оформления необходимых бумаг о «независимости» и «суверенитете» Запад с удовольствием раздербанит и проглотит, не подавившись.
Высшую математику разложения и взрыва противника изнутри, после того, как не удалось его сломать путем военным или коммерческим. Россия не сдалась ни Карлу Двенадцатому, ни Наполеону Бонапарту, ни Гитлеру. Не пошла в ельцинские годы на согласие ответить «да» на предложение Штатов продать им Восточную Сибирь за примерно $ 3 трлн.
Остался последний способ — разрыв России на основе нарушения единства ее народа. Благо в стране нашей живут люди 150 национальностей и народностей, а самая из них многочисленная, давшая название стране даже не объявлена государствообразующей.
Методика национального взрыва была успешно опробована в конце 1980-х — начале 1990-х годов на Советском Союзе. СССР распался. Затем стали пытаться добить Россию — две чеченские войны тому доказательством. Чеченская проблема была, кстати, локальной — отдельно взятого региона. Сегодня же мигрантов, плюющих на наши традиции, нормы и культуру, покупающих гражданство РФ ради получения от нашего государства социальных льгот, субсидий и прочих выплат, внедряют по всей стране. Вооружают и накачивают идеологически на всей территории. Чтобы, как учил в работе «Советы постороннего» тов. Ленин «никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо идти до конца». А это возможно, только если удалось «собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев».
Будущие повстанцы завозятся невероятными, оглушительными темпами — Бастрыкин сообщил, что только за первые четыре месяца текущего года только в Москве, Московской области и Санкт-Петерурге зарегистрировано прибытие почти 3 млн зарубежных «ценных специалистов» (взятый в кавычки термин используется в нашей прессе исключительно с саркастической интонацией).
Люди, делающие деньги на наводнении России мигрантами с целью ее последующего взрыва и экспроприации, уверяют, что все под контролем, опасности нет, и страна вот-вот зацветет благодаря иностранной рабочей силе. Можно было бы, наверно, поверить в это, если бы не украинский неонацизм, настоящей целью которого является уничтожение русских. Если бы не поддержка Западом наших небратьев — оружием, деньгами, информацией. Если бы не сумевшие сохранить в тайне истинные цели исламизации России на ваххабитской основе идеологи из недружественных стран. Самый свежий пример — австрийский политик Гюнтер Фелингер, активно выступающий за внутреннее разобщение народов и создание в РФ обстановки хаоса:
«Мы выиграли холодную войну, вооружив „Талибан“* в Афганистане, чтобы дать ему возможность победить Советский Союз. Мы должны сделать то же самое сегодня, вооружив российскую внутреннюю исламистскую вооружённую оппозицию, чтобы разрушить Россию».
Уважаемым депутатам впрямую сказано, зачем везут в Россию салафитов миллионами. А наши «прозаседавшиеся и неразобравшиеся» обижаются, когда их тыкают носом в очевидное, но ими не замеченное. По причине добровольного ли заблуждения или из корыстных побуждений. Вряд ли и у тех и у других есть законное основание обижаться на тираду Александра Бастрыкина. Первые, разобравшись (сами или с помощью понимающих людей) в сути вещей, придут к выводу, что оплошали, согласятся, что «Госдура» в данном конкретном случае — не оскорбление, а констатация факта. И скорее встанут на путь исправления ошибок, чем подадут на главу СК в суд. Вторые же от своего плана большого хапка за ввозимых мигрантов, от попыток посудиться с Бастрыкиным не откажутся. За большим шумом легче спрятать продолжение мигрантского «банкета».
В нескольких телеграмм-каналах уже провели экспресс-опросы «народ, оскорбил ли тебя термин „Госдура“ употребленный главой Следственного Комитета России?». Количество ответивших «да» варьируется от 2% до 5%. Количество принявших участие в этих опросах измеряется пяти- и шестизначными числами. Это далеко не выборки ВЦИОМА и Левады-центра на основе 3 тыс. опрошенных. Депутатам есть все основания прислушаться к мнению народа.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ
мсточник: https://eadaily.com/ru/news/20...
Яркое выступление председателя СК в Петербурге показалось возмутительным некоторым парламентариям из-за расхожего шуточного словосочетания. Чем отвечают народные избранники?
Участие Александра Бастрыкина в международном юридическом форуме в Петербурге обернулось небольшим скандалом.В рамках рассуждения о миграционной политике в России председатель Следственного комитета использовал «фольклорное» наименование Государственной Думы России, чем вызвал негативную реакцию у некоторых депутатов.
— Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряжённости ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, — цитирует высказывание председателя СК РБК.
Чувства некоторых депутатов были ранены. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил не его или депутатов, а весь российский народ:
— Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — приводится ответ Володина парламентским журналистам в тг-канале Госдумы.
Его позицию поддержал и депутат Александр Хинштейн:
— Заявление Александра Бастрыкина оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ, который нас (депутатов) и выбирает. Думаю, г-ну Бастрыкину следует извиниться за свои слова, недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост, — написал тот в соцсетях.
«Народ», по крайней мере представленный в комментариях аккаунта Госдумы, скорее на стороне Бастрыкина. Своё мнение под постом за пару часов высказали несколько сотен человек. Первый же комментарий, который в целом передаёт общее настроение:
— А может народ спросить?
Конечно, не все депутаты среагировали так на критические высказывания. Например, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков попытался ответить Бастрыкину, по сути, объяснив почему работают медленно и вдумчиво. Правда, в ответе опять всплыли «ленивые русские».
— У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, а про кого конкретно идёт речь? Да вот оттуда, кавказцы. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать. <…> У меня рядом ведётся ремонт дорог. Если посмотреть, нет ни одного русского. Причём там не низкая зарплата, а приличная. Это не престижная работа, тяжёлая физически, карьеру не построишь. В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность, — цитирует его ответ «Газета.ру».
Нашлись и те, кто слова Бастрыкина воспринял не столько как критику, сколько как призыв к действию. В частности вице-спикер Владислав Даванков в своём аккаунте в соцсетях привёл предложения по решению миграционного вопроса с помощью современных технологий, а заодно задал подписчикам вопрос — чего не хватает?
Стоит отметить, что реплика Бастрыкина даже вызвала перепалку внутри депутатского корпуса. В частности, отметился депутат Евгений Попов. Он очень жёстко прокомментировал слова Бастрыкина, обозначив реплику как «позор», а заключил сообщение словами:
— Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано, — вызвав и без того циркулирующие шутки о том, что «на Бастрыкина пожалуются в СК».
Однако Попов пошёл дальше и предъявил претензии и коллеге, которая находилась в зале.
— То, что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство — это плохо, но лечится, — написал Попов, подкалывая парламентария Сардану Авксентьеву.
Претензию к ней предъявил и другой коллега, Бийсултан Хамзаев, написавший, что представительница госоргана «наверное занимается не своим делом». Авксентьева, кстати, ответила в соцсетях обоим и подчеркнула, что критику Бастрыкина она принимает и даже с ней согласна.
— Меня спрашивают, не обиделась ли я на Бастрыкина. Поясню: я разделяю его недовольство скоростью принятия Госдумой законов в сфере миграции. Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это в отличие от коллег по парламенту удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите.
К вечеру появилось официальное сообщение от ведомства Бастрыкина по поводу скандала: там отметили, что вообще-то главная тема тут должна быть не в обиде депутатов.
- Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста, - прокомментировал официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Александр Бастрыкин о 10 тысячах мигрантов на СВО: «Мы нашли, знаете, такую фишку!»
Главный виновник миграционной проблемы — бизнес, объявил глава СКР на юрфоруме в Питере
«Мигранты не идут? Так вы заплатите нормальные деньги русскому человеку!» — заочно обращался сегодня к предпринимателям председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На сессии юридического форума в Санкт-Петербурге выяснилось, что корень зла в миграционной проблеме страны — это погоня за прибылью. Компании массово завозят дешевую рабсилу из-за рубежа вместо того, чтобы брать людей из регионов и платить хорошую зарплату, поражался Бастрыкин. О том, как Совфед хотел законодательно заставить иностранцев адаптироваться, СПЧ предлагал повсеместные визы, а глава следкома покритиковал «Государственную Дуру», — в материале «БИЗНЕС Online».
«Мы нашли такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали покидать Российскую Федерацию»
В Санкт-Петербурге сегодня — второй день международного юридического форума. Вероятно, главным событием дня и всего мероприятия станет пленарная сессия с участием Дмитрия Медведева, главного «ястреба» в российской политике прямо сейчас. А на «разогреве» у зампреда Совбеза РФ сегодня утром были председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин и сенатор Андрей Клишас, которые выступили на сессии о миграционной политике. Главным выводом, к которому пришли спикеры, стало то, что миграционной политики в РФ сейчас нет. На этом заявлении, прозвучавшем в начале беседы, можно было и заканчивать, но участники сессии ответственно «отработали» заложенные на разговор полтора часа.
Так что в разговорах о миграционной политике недостатка нет. Меньше чем за месяц до нынешнего форума — юридического — в «Экспофоруме» Северной столицы проходил более статусный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и там темы миграционной политики касался президент России Владимир Путин. «Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. <…> Нельзя видеть, что проблемы не существует, она есть», — признал глава государства. Он оговорился, что перед правительством и совбезом стоит задача решить миграционный вопрос. Но нужны не просто мигранты, а квалифицированные работники, рассуждал российский лидер.
Открывавший сессию Бастрыкин пообещал предъявить свою «жесткую точку зрения». С иронией в голосе глава СКР называл мигрантов «незаменимыми зарубежными специалистами», намекая на то, что столько приезжих работников нам не нужно. «Тема действительно очень актуальная. Я даже удивился, почему нам такую маленькую аудиторию дали. Это не происки незаконных мигрантов?» — пошутил выступающий.
А рассказ он начал, вспомнив прием жителей города Котельники в Подмосковье. Те два часа жаловались главе СКР на «беспредел» местных мигрантов и бездействие МВД и главы региона. Далее последовала статистика. В 2023-м иностранцы и лица без гражданства совершили на территории РФ 38,2 тыс. преступлений. Да, есть некоторое снижение за год, на 3%, но число особо тяжких преступлений выросло на 32%, заметно увеличилось и число преступлений против половой неприкосновенности, а также связанных с наркотиками. «Нам незаменимые специалисты тоннами везут наркотики!» — язвил спикер. «Преступления экстремистского характера — плюс 147 процентов!» — сделал Бастрыкин акцент. География преступности расширяется, приезжие «не чураются» киберпреступности, все чаще совершают резонансные преступления, нагонял тревоги докладчик.
«Мы должны честно сказать себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну?» — рассуждал Александр Иванович. Это могут быть экономические или политические мотивы, но самое главное — «начать говорить правду», отметил глава СКР. Тут невольно вспоминалась уже ставшая легендарной фраза нового министра обороны РФ Андрея Белоусова о том, что ошибаться можно, а врать нельзя. Дальше прозвучали еще цифры. За четыре месяца в Москву «было завезено» (так выразился Бастрыкин) 1,2 млн мигрантов, в Московскую область — 880 тыс., в Петербург — 860 тысяч. Причем не такая большая часть приезжих работает на стройках. По подсчетам следкома, это лишь 13% мигрантов.
«А где работают мигранты? Такси, развозка продуктов питания и на рынках! <…> Прогуляйтесь в центр города, по Неве, там очень много пароходиков, теплоходиков. Я вчера прошелся. Кто приглашает на пароходики? Узбеки и таджики, — горько посмеялся Александр Иванович. — Без них ну никто нас не сможет пригласить на пароходики!»
Еще из доклада выяснилось, что около 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ и не желавших вставать на воинский учет, уже отправлены в зону СВО. А всего таких нежелавших следователи «отловили» 30 тысяч.
«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что фронту сегодня нужны хорошие рабочие руки.
«Нашему дорогому, любимому отечественному бизнесу надо подумать не только о прибыли!»
Кабмин в начале года утвердил план мероприятий концепции миграционной политики на 2024–2025 годы, но данный документ прежде всего об адаптации приезжих. При этом вообще не ставится задача сократить миграционный поток, негодовал председатель СКР. Точно неизвестно, сколько сегодня в России мигрантов, но, по некоторым оценкам, каждый 10-й гражданин — иностранец. Правительству надо понять, сколько вообще зарубежной рабочей силы нужно для поднятия российской экономики, «наставлял» Бастрыкин Белый дом.
«Я часто задавал вопрос и вице-премьерам, и министрам: „Скажите, уважаемые коллеги, а вы сами-то понимаете, сколько нам нужно мигрантов?“ <…> Иногда [участники рабочей группы при совбезе по миграционной теме] так и говорили, что без иностранной рабочей силы Россия погибнет, наша экономика рухнет. Мне никто толком так и не сказал. Только один зампред кабмина, не буду называть его фамилию, уважаемый человек, подумал и сказал: „Ну тысяч 400“. То есть всего, оказывается, на стройки России [необходимо] 400 тысяч человек. И только Москва за четыре месяца завезла 1 миллион 200 [тысяч]!», — поражался Бастрыкин.
Он убеждал, что столько мигрантов нам не надо, и негодовал, почему не развивается внутренняя миграция, почему бизнес берет кадры за рубежом, а не в регионах. В Псковской области мужчинам негде работать, можно же их перевезти в Москву, «защищал» глава СКР свою малую родину. А дальше рассказал, в чем корень зла. Оказалось, в массовом завозе мигрантов виноват бизнес.
«Я считаю, что виноват бизнес. Виноват наш бизнес. Он у нас хороший, но разный, — как-то не по-доброму посмеялся Александр Иванович. — Что нужно нашему бизнесу? Дешевая рабочая сила. Для чего? Для получения прибыли. <…> Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше его прибыль. Вот в чем корень зла. Я думаю, что нашему дорогому, любимому отечественному бизнесу надо подумать не только о прибыли, но и об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства».
В условиях СВО нынешняя миграционная политика (так все-таки есть она или нет?) и рост экстремизма «просто недопустимы», указал Бастрыкин. К слову, позже глава СКР вновь заочно поспорит с бизнесом. «Когда я говорю с предпринимателями, которые пытаются меня критиковать: „Что вы там против мигрантов?.. Русские не идут“. Подождите! Так вы заплатите нормальные деньги русскому человеку! Вы знаете, что мигранту можно меньше платить, его можно не поставить на налоговый учет, вы уходите от налогообложения», — парировал выступающий. При этом в некоторых регионах «начались положительные сдвиги» — в 15–16 субъектах главы «вводят ограничения на работу иностранных специалистов» и перешли на труд собственных людей. «Они (губернаторы — прим. ред.) говорят: „Никто не пострадал, ничего не встало, не замерло. Такси ездят, продукты подвозят, самое главное — промышленность [работает]“. Но это должно быть волевое решение руководителя субъекта, если он заинтересован, чтобы был мир покой и порядок, не имелось миграционной преступности», — резюмировал Бастрыкин.
Когда преступление было раскрыто и виновные найдены, слово передали Клишасу.
«Возьмите смартфон и напишите: «В экспоцентр доставить алкоголь». Вам привезут»
Никакой миграционной политики в России нет, есть «реагирования на какие-то отдельные ситуации», заявил следом Клишас. В законе есть хорошие нормы, например, связанные с языком. Но «это все фикция, потому что никто такого не исполняет».
В любой проблеме обязательно будет стоять вопрос мигрантов. В пример сенатор привел незаконную продажу алкоголя в интернете. «Вот возьмите сейчас смартфон и напишите: „В экспоцентр доставить алкоголь“. Вам привезут. Я на совещание в администрации президента предлагал в Кремль привезти. Все заходят в интернет — и пожалуйста», — рассказал спикер. И добавил: «Мы делаем вид, что этого нет. У нас же запрещена продажа алкоголя в интернете. Но вы попробуйте». При этом, по статистике минфина РФ, который специально заказывал исследование, в 80% случаев привезут контрафактный алкоголь, который в 100% случаев доставят мигранты.
МВД говорит, как отметил Клишас, что не может этим заниматься из-за отсутствия сил, средств и людей. Наверное, так и есть, «но это не значит, что надо делать вид, что проблемы не существует». «Когда я говорю: „Хорошо, давайте тогда легализуем [продажу алкоголя в интернете] через крупные торговые сети, интернет-площадки“, — мне отвечают: „Нет, ни в коем случае, это алкоголизация населения“», — добавил сенатор. Проблема в одном, считает Клишас, — огромный поток неучтенной наличности. Отсюда и финансирование экстремизма, этнических сообществ, землячеств и пр.
В свою очередь законодатель должен реализовать тот или иной подход, но этого нельзя сделать, потому что миграционная политика не сформулирована. Она сегодня сводится к принципу «завозите столько, сколько сможете». Кроме того, завезенные мигранты должны разделять ценности общества, «по крайней мере, должны быть с ними согласны».
Тут Клишас вспомнил еще один свой разговор с деятелем РПЦ, который сказал: «Проблема миграции состоит не в том, что эти люди хотят жить с нами по каким-то своим правилам, а в том, что они хотят здесь жить вместо нас». То есть мигранты «приходят со своей культурной, этнической, религиозной традицией и не хотят адаптироваться». «Наверное, основная проблема законодательства состоит в том, чтобы мы создали условия и правила, которые бы заставляли людей адаптироваться. Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам», — подчеркнул Клишас.
МВД жалуется, что нет людей, тогда им надо занять жесткую позицию по ограничению завоза, но они этого не делают, позже продолжил Бастрыкин. К сожалению, СК не обладает законодательной инициативой, а генпрокуратура и МВД «обладают, но не пользуются». «Уже нет», — поправил его Клишас. «Ну и слава богу», — выдохнул глава СК. Он спросил, нет ли в зале депутатов Госдумы. Откликнулся один человек. Кто это был, в трансляции не показали, но в ответах можно узнать голос Сарданы Авксентьевой. Глава СК спросил, собираются ли депутаты заниматься решением проблемы путем принятия новых законов «на фоне напряженности ситуации» с мигрантами.
— Очевидно, данный вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, я лично подобным занимаюсь. С большим интересом слушаю выступающих. Если вы позволите, после окончания я к вам подойду, — ответила депутат.
— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура, — сказал под смех Бастрыкин.
Тему подхватил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он рассказал о проведении экзаменов для мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. В прошлом году ведомство провело проверки в 13 вузах (в их числе есть и КФУ), у которых есть право тестировать мигрантов. Везде были выявлены нарушения. Но самая главная проблема заключалась в том, что университеты передали функции специально созданным для этого филиалам, всего по стране их оказалось больше 400. На то, чтобы их проверить, ушло бы огромное количество сотрудников и времени. Да и так все было понятно, отметил Музаев. Одна из самых главных проблем в этой области (и не только в экзаменах) — зашкаливающий уровень коррупции. В итоге после трагических событий в «Крокус Сити Холле» полномочия 400 организаций были аннулированы, а право осталось только у университетов.
Весной этого года снова прошли проверки. Замечания в целом такие же, но «ситуация значительно лучше». При этом, заметил Музаев, в экзамен нужно вводить «большие новеллы» по примеру ЕГЭ. Например, сделать видеофиксацию и проводить экзамен с обязательным говорением. Ранее минобрнауки и вузы не могли «преодолеть лобби иных органов», которые не давали этого делать. «Неважно, на какое время он заезжает — на работу или хочет получить гражданство <…>. Выгодно на любом судебном процессе сразу сказать, что я ничего не понимаю, нужен адвокат на родном языке и так далее. Снова есть много лазеек, чтобы мигранты чувствовали себя безнаказанно», — сказал спикер.
«Основная задача, поскольку мы не можем закрыть границы, — ввести визовый режим повсеместный»
«С одной стороны, очень приятно работать на одной площадке с единомышленниками, друзьями, а с другой — весьма сложно, так как, чтобы что-то добавить к выступлениям Александра Ивановича, Андрея Александровича, надо вспомнить что-то дополнительно новое», — начал свое выступление председатель национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
Тем не менее у него нашлось что рассказать участникам мероприятия. Он напомнил основной тезис сессии о том, что «вопрос миграционной политики — это вопрос безопасности, целостности и сохранения нашего государства», и перешел к своему видению решения проблем в данной сфере.
«Основная задача, поскольку мы не можем закрыть границы, — ввести визовый режим повсеместный. Мы должны выйти на обоснованный и централизованный завоз мигрантов», — призвал Кабанов. Также, по его мнению, мигранты должны приезжать в нашу страну только с целью работы и на определенный срок. «Получил деньги, заплатил налоги, до свидания», — кратко обозначил выступающий.
Обратил он внимание и на проблему интеграции и адаптации иностранцев. И если с адаптацией у прибывающих из-за рубежа проблем нет — им помогают диаспоры и специализированные структуры, то по интеграции в российское общество ряд вопросов имеется. «Интегрироваться они не собираются. Слава богу, наконец мы услышали, что минобрнауки приняло решение. Три года бились все вместе, что теперь будут проводиться подготовительные экзамены на знание русского языка», — отметил Кабанов.
Также среди предложений, прозвучавших от спикера, — обязать мигрантов при въезде заключать соглашение о лояльности: когда человек обязуется вести себя лояльно в отношении страны, традиций, норм поведения. Говоря о последних, эксперт привел пример, когда представители нацдиаспор во время религиозных праздников режут на детских площадках баранов. «Это не традиция, а провокация. Это та же самая провокация, что сесть в метро и пытаться имитировать, что ты исполняешь религиозный обряд. Ничего общего с религией нет, это провокация», — выразил свое мнение Кабанов.
Резюмируя данную часть выступления, он подчеркнул, что главное — целевой, обоснованный завоз рабочей силы и ответственность работодателей. «Они станут упираться, правительство будет категорически против этой нормы, но другого варианта у нас нет, потому что [иначе] мы захлебнемся», — констатировал докладчик.
В Госдуме Бастрыкина услышали. Но суть не уловили
Сегодня в Питере проходит юридический форум, где выступают видные юристы страны, среди них глава СК Бастрыкин, сенатор Клишас и ряд других персон. И вот Бастрыкин там произвёл фурор рядом своих высказываний. Ему задали вопрос по поводу миграционке в нашей стране. А мы знаем, что Бастрыкин является ярым сторонником, скажем мягко, приведением всей политики российского государства в этой области в нормальное состояние. Надо изменить эту политику России, так он заявил прямым текстом. К слову, все вокруг почему-то говорят, что Бастрыкин против миграционки. Но это не так. Бастрыкин против нелегалов, против той политики, которая сейчас проводится в стране. Он призывает к порядку!
К выступлению. Ниже его прямая речь на этом форуме:
Заметьте, Бастрыкин говорит очень-очень правильные вещи. Ситуация в этой области напряженная? Да без вопросов, напряжённейшая. Сколько было самых резонансных случаев, а уж сколько более мелких, скажем так, местного уровня, когда гости (а многие из них уже наши соотечественники) проявляют полное презрение к законам, обычаям, к самой стране и её народу.
Ждём ли мы от Госдум(р)ы хороших законов? Да заждались уже. Вся страна ждёт, особенно крупные города, где эта проблема растёт и растёт.
Безусловно прав Бастрыкин и в том, что надо русский государство образующий народ делать счастливым. Это же почему важно? Сделайте так, чтобы мы плодились и размножались, чтобы это было в голове у каждого молодого гражданина страны. Чтобы у нас на всё хватало у самих рабочих рук, и не надо было везти все эти толпы из-за рубежа. Проблема то где-то и в нас самих. Сегодня вот только прочитали, что где-то там в глубине Госдумы зреет мысль запретить движение чайлдфри (т.е.пропаганду бездетности). Но почему какие-то чайлдфри смогли посеять ростки своей идеологии, а вся махина государства так и не смогла продавить свою политику многодетности. Кто-то недорабатывает?
Да и про механизацию, как Бастрыкин выразился, тоже правильно.
Вот 4 причины. Казалось бы, вам говорит о них не какой-то блоге из Интернета, а реальный руководитель большого силового органа. Но что из этого услышали в Госдуме?
Бастрыкина услышали. Суть не уловили. Хотелось бы, конечно, ответа и по его пунктам.
Тем не менее не будем говорить, что уж у нас в стране совсем ничего не делается. Делается. Просто медленнее, чем многим бы (и нам тоже) хотелось. Уверены, что изменения произойдут, точнее, скажем так, будет наведён порядок. Ибо сейчас это порядком трудно назвать.
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