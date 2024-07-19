«Ухожу вовсе не ради денег – это просто бумага». Четыре монолога добровольцев на СВО

«Мы несем свои церковные послушания во всех местах. Честно говоря, не задумывался над тем, какова моя воля в данной ситуации. Мы как воины: есть благословение — мы служим. Без вариантов», — так объяснял свой уход в зону СВО протоирей и настоятель ульяновского православного храма Святослав Пармакли. Новости СМИ2

Протоирей Святослав: «Еду на СВО в качестве полкового священника и буду заниматься там только своей деятельностью: совершать богослужение, благословлять на выполнение заданий, причащать тех, кто уходит на эти задания, а также исповедовать»

«Еду на СВО не убивать, а окормлять»

На этой неделе он и еще трое добровольцев ушли помогать нашим бойцам одерживать победу на Украине через центр «Батыр». Их истории — в материале «БИЗНЕС Online».

Протоирей Святослав Пармакли, 46 лет:

— Я из Ульяновска. В церкви с 2000 года. Учился сначала в техническом университете Молдовы на инженера-микроэлектронщика. После окончания ушел в церковь и во время учебы в Киевской духовной семинарии стал священником. Сейчас я настоятель в ульяновской церкви при наркологической областной больнице.

Еду на СВО в качестве полкового священника и буду заниматься там только своей деятельностью: совершать богослужение, благословлять на выполнение заданий, причащать тех, кто уходит на эти задания, а также исповедовать. Отправляясь на СВО, я исполняю послушание архиерея: он меня попросил об этом. Кроме меня из нашей епархии едут туда еще 3 человека. Они также будут окормлять различные полки.

Как я здесь совершал богослужения, так буду делать это и там: для меня нет разницы. Мы несем свои церковные послушания во всех местах. Честно говоря, не задумывался на тем, какова моя воля в данной ситуации. Мы как воины: есть благословение — мы служим. Без вариантов.

Я еду на СВО не убивать, а окормлять наших солдат, которые попали туда по разным причинам. И не мое дело рассуждать, война — это плохо или хорошо.

Заключаю контракт в Казани, потому что [тут собирают] полк, в котором я буду служить, отправил документы в пункт отбора контрактников «Батыр».

У меня есть семья. Иду на контрактной основе в том числе из-за нее. Если со мной что-то произойдет (а такие случаи бывали: около 10 священников погибло на СВО), тогда родственники смогут меня спокойно похоронить. Вылечиться я тоже, если что, смогу полностью за счет государства. Да и вообще, пока меня не будет, семье же надо на что-то жить.

Максим: «Скажу честно, пришел сюда, потому что хочу начать жизнь с чистого листа. Как уж дальше получится, не знаю. Могу и не вернуться, разговоров нет… Но такой шаг мне нужен, потому что здесь уже все надоело»

«Скажу честно, пришел сюда, потому что хочу начать жизнь с чистого листа»

Максим, 43 года:

— Я из Казани, опыта воинской службы не имею. Закончил только школу. Последние два года был сантехником, обычным работягой.

Скажу честно, пришел сюда, потому что хочу начать жизнь с чистого листа. Как уж дальше получится, не знаю. Могу и не вернуться, разговоров нет… Но такой шаг мне нужен, потому что здесь уже все надоело. И ухожу вовсе не ради денег, потому что это просто бумага. Да и для чего они там? Ведь на войне только и думаешь о том, как бы тебя не убило.

У меня на СВО сейчас служит брат. Ему повезло: за два года ни одного ранения. Говорит, что при нем прямо человека разорвало на куски. Представляешь себе, что это такое? А приехав туда, некоторые люди домой просятся. Поэтому я сидел, три месяца думал об этом, взвешивал и пришел в «Батыр» не с бухты-барахты. Решил, что не могу больше так. Надо начинать новую жизнь.

Конечно, все близкие были в шоке, когда узнали о моем решении уйти воевать. Буду помогать всем им оттуда. Завтра иду расписываться с гражданской женой. Вот так.

Руслан Хабибуллин: «При принятии решения об отъезде были в первую очередь патриотические мысли. Цель одна — победа»

«Цель одна — победа»

Руслан Хабибуллин, 41 год:

— Являюсь действующим депутатом муниципального Лениногорского района, а также помощником депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева. До этого работал в структурах МВД.

Как только началась СВО, мы стали помогать военнослужащим с отряда спецназа. Потом стали помогать гражданскому населению в Лисичанске, так как он стал подшефным Татарстану. До сих пор помогаем. Ездим туда 2 раза в месяц. Сейчас же сформировался новый батальон «Батыр», и мы решили отправиться на СВО, подписав контракт.

Решили сейчас подписать контракт. У нас здесь остается команда, которая будет продолжать работать по гуманитарным инициативам. Работа по помощи военнослужащим останавливаться с нашим отъездом не будет.

При принятии решения об отъезде были в первую очередь патриотические мысли. Цель одна — победа. Я уже знаю, кем буду служить на СВО: заместителем командира взвода.

Тимур Садреев: «Если не мы, то кто защитит родину? И победа, разумеется, будет. И я хочу быть причастным к тому, чтобы наша победа наступила как можно быстрее. Рюкзаки уже собраны и ждут своего часа»

«Я хочу быть причастным к тому, чтобы наша победа наступила как можно быстрее.»

Тимур Садреев, 49 лет:

— Я также окончил казанский юридический институт МВД. Работал в оперативном подразделении на офицерской должности. Являюсь действующим депутатом Тюлячинского муниципального района и помощником депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева.

Все началось с того, что мы в мае 2022 года с Шарафиевым, помощником которого я также являюсь, решили отвести гуманитарный груз на СВО. Первым, кому мы отвезли, был добровольческий казачий батальон «Дон». Они тогда как раз вышли на ротацию (замена личного состава во время боевых действий — прим. ред.). После было еще несколько поездок при поддержке минэкономразвития РФ. Возили груз для мирных на склады в Луганск и Лисичанск.

А потом начали ездить уже в подразделения к нашим мобилизованным и непосредственно им уже отдавали то, что привозили. Кроме нас там была еще куча волонтеров. Все помогают. В настоящий момент у нас есть бессрочный договор с дивизией, что мы ей помогаем на безвозмездной основе.

У меня на СВО много друзей, знакомых. Кто-то из них является кадровыми офицерами и находятся там уже с первых дней. Кто-то, уже на пенсии, ушел именно через добробаты.

Честно говоря, мы с Русланом Хабибуллиным уже подписывали трехмесячный контракт с ЧВК. Так что это не впервые. Моя должность уже согласована с командованием: я буду замполитом роты.

Если не мы, то кто защитит родину? И победа, разумеется, будет. И я хочу быть причастным к тому, чтобы наша победа наступила как можно быстрее. Рюкзаки уже собраны и ждут своего часа.

Мы же не за медалями туда едем. Будет — хорошо. А если на всех вешать медаль, то она просто обесценится.