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Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существует

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сделала ряд жёстких заявлений относительно экономического будущего России. Она призвала переосмыслить экспортные отношения и жить и работать так, как будто никакого Запада не существует. Что это — отчаянная тирада или пророческий совет? Показатель некомпетентности Набиуллиной или свидетельство ее высокого профессионализма? Попробуем разобраться.Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существуетProject SFERA Live 

Отставить равнение на экспорт

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Набиуллина развила свой тезис о том, что внешнее давление на российскую экономику может сохраниться надолго или даже навсегда. Она сказала, что России лучше рассчитывать на второй вариант: если Европа покупает у нас газ и нефть, то надо считать это временным явлением.

«Отныне трубопроводы должны прокладывать не мы, а они — если хотят. А не хотят — не надо. Наоборот, жить и работать надо так, как будто никакого Запада нет вообще», — заявила глава ЦБ.

Со стороны могло показаться, что Эльвира Сапхизадовна, как говорится, «пошла вразнос». Но не стоит забывать, что Набиуллина редко делает необоснованные заявления.Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существуетProject SFERA Live

Глава Центробанка пояснила, что имела в виду. Российской экономике стоит всерьез задуматься, не пересмотреть ли экспортную политику.

И вовсе только не для того, чтобы «симметрично ответить» за экономические ограничения. Дело в том, что сохранение экспорта в нынешних объемах для РФ просто невыгодно: «Экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией».

По ее словам, экспорт был источником валютной выручки. Но если на валюту нельзя купить импортные товары, а валютные сбережения российских компаний в любой момент могут быть заморожены, пора менять приоритеты.Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существуетProject SFERA Live

Равняйсь на внутренний рынок

В этой связи Набиуллина считает разумным переориентировать производство по возможности на внутренний рынок. Собственно, предложение не ново, но в прежних условиях оно едва ли могло быть реализовано. А сейчас сама экономическая обстановка заставит сделать то, к чему давно призывали многие российские политики, общественники и эксперты.

При этом, заметила глава ЦБ, при оценке благополучия отечественной экономики мало ориентироваться только на внутренний валовый продукт (суммарную стоимость всей произведенной в стране продукции). Нужно следить и за благосостоянием россиян (хотя бы через ВВП на душу населения), а также не допускать социального неравенства.

Некоторые медийные лидеры мнений считают такой сценарий невозможным. Впрочем, еще недавно они же прогнозировали крах отечественной валюты и падение курса до 200 рублей за доллар и дальше. А сегодня той же Набиуллиной ставят в вину, что доллар стоит 60 рублей, а не 30.Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существуетProject SFERA Live

Автор: Алексей Васильев

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