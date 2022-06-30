Набиуллина порвала шаблоны - глава ЦБ призвала жить так, как будто никакой Европы не существует

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сделала ряд жёстких заявлений относительно экономического будущего России. Она призвала переосмыслить экспортные отношения и жить и работать так, как будто никакого Запада не существует. Что это — отчаянная тирада или пророческий совет? Показатель некомпетентности Набиуллиной или свидетельство ее высокого профессионализма? Попробуем разобраться. Project SFERA Live

Отставить равнение на экспорт

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Набиуллина развила свой тезис о том, что внешнее давление на российскую экономику может сохраниться надолго или даже навсегда. Она сказала, что России лучше рассчитывать на второй вариант: если Европа покупает у нас газ и нефть, то надо считать это временным явлением.

«Отныне трубопроводы должны прокладывать не мы, а они — если хотят. А не хотят — не надо. Наоборот, жить и работать надо так, как будто никакого Запада нет вообще», — заявила глава ЦБ.

Со стороны могло показаться, что Эльвира Сапхизадовна, как говорится, «пошла вразнос». Но не стоит забывать, что Набиуллина редко делает необоснованные заявления. Project SFERA Live

Глава Центробанка пояснила, что имела в виду. Российской экономике стоит всерьез задуматься, не пересмотреть ли экспортную политику.

И вовсе только не для того, чтобы «симметрично ответить» за экономические ограничения. Дело в том, что сохранение экспорта в нынешних объемах для РФ просто невыгодно: «Экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией».

По ее словам, экспорт был источником валютной выручки. Но если на валюту нельзя купить импортные товары, а валютные сбережения российских компаний в любой момент могут быть заморожены, пора менять приоритеты. Project SFERA Live

Равняйсь на внутренний рынок

В этой связи Набиуллина считает разумным переориентировать производство по возможности на внутренний рынок. Собственно, предложение не ново, но в прежних условиях оно едва ли могло быть реализовано. А сейчас сама экономическая обстановка заставит сделать то, к чему давно призывали многие российские политики, общественники и эксперты.

При этом, заметила глава ЦБ, при оценке благополучия отечественной экономики мало ориентироваться только на внутренний валовый продукт (суммарную стоимость всей произведенной в стране продукции). Нужно следить и за благосостоянием россиян (хотя бы через ВВП на душу населения), а также не допускать социального неравенства.

Некоторые медийные лидеры мнений считают такой сценарий невозможным. Впрочем, еще недавно они же прогнозировали крах отечественной валюты и падение курса до 200 рублей за доллар и дальше. А сегодня той же Набиуллиной ставят в вину, что доллар стоит 60 рублей, а не 30. Project SFERA Live

Автор: Алексей Васильев