Говорит Пригожин Евгений

Публикуем запрос от редакции редакции издания «Ньюсинфо» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, по сообщениям в СМИ и телеграм-каналах, силам ВСУ удалось продвинуться на некоторых участках фронта, воздействуя на группировки ВС РФ на флангах. В связи с чем хотим задать Вам несколько вопросов:

1) Как складывается ситуация с контрнаступлением ВСУ в настоящий момент? Действительно ли подразделения ВДВ поддерживают ЧВК «Вагнер», оттягивая на себя часть сил противника?

2) Вчера в Брянской области потерпела крушение группа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России. Хотелось бы получить Ваш комментарий по поводу того, как это могло произойти. Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Сегодня ночью противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. На Берховском водохранилище мы вынуждены были, как я уже говорил, поставить часть своих подразделений, чтобы сдержать дальнейшее наступление противника. Те бойцы (МО РФ), которые не убежали с утраченных позиций, примкнули к нам. Часть из них достаточно успешно занимает свои позиции и, встроенно в общую систему, отражает наступление врага. Что касается постоянных сведений, что нам помогает ВДВ, — я не в курсе, я их не видел. ВДВ, по идее, должны были, по замыслу, отбить те позиции, которые были утрачены другими подразделениями. Но, насколько я знаю, эти позиции так и находятся под врагом. Поэтому я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают. ЧВК «Вагнер» продолжает движение внутри Бахмута. Как Бахмут захлопнем — дальше уже задача ВДВ или остальных подразделений его удерживать. Теперь ответ на ваш второй вопрос по поводу крушения четырех авиасредств, как пишут СМИ, под Брянском. Для того, чтобы определить, каким образом украинцы могли дотянуться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда: первое — взять ТТХ различного вооружения, в частности, средств ПВО. И второе — разобраться, какие есть особенности в данной ситуации. Так как это коллективная цель, грубо говоря. Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в Интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии. Я не в курсе, я занимаюсь Бахмутом».

Публикуем от редакции ИА «Реалист» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

За последнее время Вы сделали множество публичных заявлений о том, что из-за «снарядного голода» ЧВК «Вагнер» несёт большие потери в боях за Бахмут. Одновременно с этим, по всей России ЧВК «Вагнер» продолжает вести набор добровольцев в свои ряды.

В связи с этим, прокомментируйте, пожалуйста, уменьшает ли информация о потерях ЧВК «Вагнер» количество желающих устроиться на работу?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Публикуем запрос от редакции издания Live24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, сегодня газета Вашингтон Пост опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из вопросов касался Ваших встреч с офицерами ГУР в Африке. Позднее данный фрагмент был удалён из интервью. В связи с чем хотим задать Вам вопрос, можете ли Вы подтвердить встречу с Кириллом Будановым или представителями ГУР в Африке? И почему, по Вашему мнению, этот фрагмент в материале Вашингтон Пост был удалён?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Публикуем аудиозаявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

Евгений Пригожин сообщил, что к вечеру 14 мая штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продвинулись на западных окраинах Артемовска на 130 метров, в том числе внутри укрепрайона «Гнездо». Под ВСУ остался лишь 1,6 квадратных километра Артемовска на западной окраине.

Публикуем запрос от редакции издания «Накануне» и ответ:

Здравствуйте, Press-mail.

Добрый день, Евгений Викторович!

Вчера Вы дали шуточный комментарий по поводу ваших встреч с Кириллом Будановым и представителями ГУР в Африке.

Основываясь в том числе на вашем заявлении, газета The Washington Post выпустила материал «Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says».

Видели ли Вы эту статью? Как можете прокомментировать?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

"На меня будут пытаться налить говна столько, сколько сил им хватит. По принципу "в бочке меда капля говна должна бочку испортить".

Вместо ерунды подключите Лешу Навального к интернету - он вам таких драконов распишет, мама не горюй".

Евгений Пригожин о информационно-психологических потугах The Washington Post по очернению своей персоны.

Ранее издание выпустило материал о якобы встрече Пригожина с начальником ГУР Кириллом Будановым в Африке.

Сегодня (15.05) появилась статья о предложении Пригожина передать место дислокации российских сил в обмен на выход украинцев из Бахмута.

"Получается, я воюю за Россию, а также Зеленский выполняет мои указания?"

Публикуем запрос от издания Daily Storm и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Газета The Washington Post опубликовала статью, авторы которой утверждают, что вы в январе якобы предложили передать Украине места дислокации российских войск, если они отведут свои войска из Бахмута, где бойцы ЧВК несут значительные потери. Издание ссылается на некий секретный документ разведки США.

Как вы считаете, может ли за этим вбросом стоять кто-то из России? И если да, то можете ли ответить, кто именно?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, сегодня член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с журналистами заявил, что мобилизованным, которые перейдут в ЧВК «Вагнер», может грозить до 15 лет тюрьмы. Как Вы можете это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Товарища Соболева необходимо проверить, анализ взять на дизентерию антироссийскую — Евгений Пригожин.

"«По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в "Вагнер", их надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо самого проверить. Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый».

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 220 метров и заняли 105 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров и 12 высокоэтажных домов.

ЧВК "Вагнер" продолжает наступление на Бахмут

Публикуем запрос от редакции The Washington Post и ответ:

Здравствуйте! Уважаемый Евгений Викторович!

Статья The Washington Post основана непосредственно на проверенных документах американской разведки, просочившихся на платформу обмена сообщениями Discord, за что молодой военнослужащий Национальной воздушной гвардии США был арестован и обвинен в разглашении секретных разведывательных материалов.

Хотите ли Вы прокомментировать конкретное утверждение о том, что Вы предложили Украине сообщить местонахождение российских войск в обмен на то, что Украина выведет свои силы из района вокруг Бахмута?

В документах не говорится, что Вы лично находились в Африке. Вступали ли представители частной военной компании “Вагнер” в прямой контакт с представителями украинской военной разведки в Африке или в любом другом месте, лично или с помощью средств связи?

С кем Вы (или представители ЧВК “Вагнер“) вели переговоры об обмене пленными, который произошел примерно на православную Пасху? Сколько российских бойцов или бойцов ЧВК “Вагнер” было освобождено в обмен на украинских пленных, освобожденных в то время? Если ни один боец не был освобожден, что Вы или ЧВК “Вагнер” получили в обмен? Были ли это финансовые выплаты или какие-то другие взаимные договоренности.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Дорогие пытливые умы, так сказать начинающие журналисты, из Washington Post, есть вещи, которые вам знать не надо, это что касается обменов. Конечно же в любой войне обмены совершаются, и это не секрет для воюющих сторон. А вот товарищам журналистам из The Washington Post этого вовсе знать не нужно.

Что касается расположения российских войск. Я вам скажу по секрету, что в современной войне расположение войск — это вообще не секретная информация, которая видна со спутниковых снимков. Поэтому те, кто вам предложили таким образом поговорить по поводу якобы имеющего место взаимодействия Пригожина и ГУРа Украины, они просто мало осведомлены о том, как происходит война. Поэтому когда вы будете с ними созваниваться, скажите, что я попросил вас назвать их имена, пароли и явки, и тогда мы с вами сможем рассказывать друг другу наши маленькие секретики, но сначала, повторяю — имена, пароли и явки.

Еще один маленький забавный моментик. Вы говорите про документы младшего офицера, который никакого отношения к секретным документам американкой разведки не мог иметь в принципе. Поэтому этот бедный офицер слил одну единственную карту и пару списков, а все остальное вы аккуратно состряпали и пытаетесь туда добавлять. Конечно же слитый документ молодым офицерам и, собственно говоря, сам прецедент под него теперь, как говорят, косить — это «золотое дно» для журналистов. Никто не против, что вы зарабатываете. На самом деле, это забавно и весело. Чем больше вы информационную поляну тормошите, тем жить интереснее. Поэтому дерзайте, мои хорошие! Но имена, пароли, явки тех, кто вас попросил упомянуть мою фамилию в связи с этим, я все-таки попрошу вас сообщить. Пишите в личку, оплату гарантирую наличными».

Публикуем запрос от редакции издания «Накануне» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте. Сегодня военкор Александр Симонов опубликовал репортаж, в котором

Вы показали личные документы и тело гражданина США, убитого во время боев в Бахмуте. Скажите, пожалуйста,

собираетесь ли Вы передавать тело США? Заранее благодарим за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. Будем работать жестко, «в рамках закона», я бы так сказал. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова».

Заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

"Гнездо" полностью зачищено, под контролем противника последний дом — Евгений Пригожин.

Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 200 метров и заняли 113 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника остается 1,46 квадратных километров.

Чтобы полностью взять Бахмут, остались для освобождения квартал ниже улицы Юбилейной ("Домино") и небольшой кусок частного сектора.

Публикуем запрос от редакции издания MOS. NEWS и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте! Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал скандал вокруг заявлений генерал-лейтенанта Виктора Соболева о ЧВК "Вагнер". Зюганов призвал не заниматься скандалами, иначе это может закончиться проигрышем. Согласны ли Вы с его мнением?

В аудиответе Пригожин выразил свою признательность лично Зюганову за поддержку ЧВК, а по поводу Соболева сказал, что очевидно это его личное мнение, а не мнение той партии, которую он представляет.

Публикуем запрос от редакции издания "Мосньюс" и ответ:

Здравствуйте! Уважаемый Евгений Викторович!

11 мая Вы приглашали Министра обороны РФ лично посетить Бахмут. Скажите, пожалуйста, отреагировал ли он на Ваше письмо? Принял ли приглашение?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Странный вопрос, я думал, что это общеизвестная информация. Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов».

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Добрый день коллеги!

Журналисты издания LIVE24 хотели бы задать вопрос Евгению Пригожину.

Евгений Викторович, ранее вы заявили, что Министр обороны РФ находится в Бахмуте. Согласно нашим данным, Сергей Шойгу находится на рабочем месте.

Можете разъяснить, Ваш комментарий был шуткой?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим».

Публикуем запрос от редакции издания «Соловей.Инфо» и ответ:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, Министерство обороны РФ в ежедневной сводке заявило, что подразделения ВДВ в результате наступления в районе Бахмута заняли более выгодный рубеж обороны.

Хотелось бы получить Ваш комментарий по этому поводу. Можете ли Вы объяснить, что значит "более выгодный рубеж"?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 260 метров. Занято 180 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника остается 1,28 квадратных километра.

"Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Бои идут за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый квадратный метр территории, несмотря на то, что под противником в Бахмуте осталось пару процентов территории".

— К сожалению, те территории, которые “Группа Вагнера” месяцами отбивала у противника, в том числе, в районе Клещеевки, и которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны – это и есть тот самый более выгодный рубеж. Когда отдаёшь противнику огромные территории политые кровью наших боевых товарищей, то это теперь называется не с...л обосрвашись, а занял более выгодный рубеж».

По словам Евгения Пригожина, "мгновенный решительный отскок от противника" подразделений Минобороны сегодня не дает в дни захлопнуть Бахмут.

"Этот новый стратегический маневр будет вписан во все военные учебники, будет называть "мгновенный, решительный отскок от противника", "отскок Герасимова"

Публикуем запрос от редакции издания GLAVNY. TV и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что министр обороны Сергей Шойгу якобы отправился с визитом в Мариуполь. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам об этой поездке? Планирует ли Шойгу посетить Бахмут?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Нет, у меня нет такой информации. Никого из Министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и в принципе Бахмут в туристические маршруты не входит».

Публикуем запрос от редакции издания Al Jazeera и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович,

Приветствуем Вас от имени телеканала Аль Джазира, в Катаре, г. Доха и просим Вас ответить на несколько вопросов:

Разногласия между вами и руководством Мин Обороны России становятся поводом для обсуждения во всем мире. Многие предполагают что ваши разногласия могут угрожать вам тюремным сроком (за Дискредитацию ВС РФ) или вашей жизни. Почему ваш спор вышел за пределы закрытых каналов на всеобщее обозрение? Не опасаетесь ли вы за свою безопасность и жизнь?

Многие говорят что ваш открытый спор с Мин Обороны усугубляет военные, моральные и имиджевые позиции российских сил? Как бы вы могли это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Уважаемая редакция Al Jazeera!

Я отношусь к вашему изданию с уважением, но те вопросы, которые вы задаете, носят сугубо внутрироссийский характер. Поэтому если подобные вопросы будут заданы мне российским патриотическим изданием, я, безусловно, на них отвечу.

К сожалению, вам на эти вопросы ответа я давать не буду. По любым другим вопросам, не касающимся внутрироссийской повестки, я с удовольствием буду с вами общаться».

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

Пригожин передает, что подразделения МО опять отошли.

Сегодня продвижение ЧВК "Вагнер" составило до 400 метров. Занято 189 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника менее 1 квадратного километра.

Противник цепляется за каждый дом, за каждый подъезд и каждый садовый участок. Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков.

Вероятнее всего, удержание Бахмута является составляющей контрнаступления.

К сожалению, фланги сыпятся и дальше.

Просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кожугетович, пожалуйста не отдавайте фланги. Ещё несколько дней упритесь как можете"

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Ранее Вы отказались отвечать на вопросы издания Аль Джазира (https://t.me/concordgroup_official/993), заявив о том, что ответите на них российскому патриотическому изданию.

В связи с чем, наша редакция просит Вас ответить на следующие вопросы:

Сегодня во всем мире обсуждаются существующие рзногласия между Вами и руководством Минобороны России. Многие предполагают что эти разногласия могут угрожать Вам тюремным сроком (за дискредитацию ВС РФ) или грозить Вам опасностью.

1) Почему ваш спор вышел за пределы закрытых каналов на всеобщее обозрение? Не опасаетесь ли Вы за свою безопасность и жизнь?

2) Многие говорят, что ваш открытый спор с Минобороны усугубляет военные, моральные и имиджевые позиции российских сил? Как бы вы могли это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я считаю, что мы пришли к той степени бюрократии, которая полностью парализовала управление в виду отсутствии критики и конкуренции. ЧВК «Вагнер» на конкурентном уровне показывает, как должны выглядеть на сегодняшний день вооружённые силы и какие результаты они должны показывать.

И постольку-поскольку у меня нет задачи занять какое-то место в иерархической структуре современного бюрократического государства. У меня есть одна цель, чтобы Россия не провалилась в бездну, в которую мы, к сожалению, по многим направлениям катимся.

Поэтому я отстаиваю свои позиции. Что касается угрозы жизни и свободы, как говорится, делай что должен и будь что будет, не нужно оглядываться, когда ты погибнешь. Мы все когда-то умираем, а здоровая конкуренция заставляет военных воевать.

Если бы мы жили мирное время, мы могли бы скрывать свои проблемы. Но когда идёт война, мы должны показывать эффективность каждый день, каждый час, на сантиметре территории, на каждом.

Потому что от нашей эффективности зависит не то будет ли жить население хорошо или плохо? Будем ли мы строить дома, мосты или дороги? А зависит то, погибнут или нет наши друзья наши близкие и наши дети. И поэтому у нас нету никакого права рисковать их жизнями.

Значит мы должны быть крайне эффективны. Значит мы не должны жалеть бюрократов. Мы должны этих бюрократов выдёргивать, вырезать, как раковую опухоль, до тех пор, пока здоровый организм не сумеет победить недуг. А у нас недуг не только внутри, но и внешний, потому что идёт война».

Публикуем запрос от редакции издания Financial Times и ответ:

Евгений Викторович, добрый день! Это газета Financial Times вас беспокоит.

Мы планируем написать статью о связях компании “Брокер Эксперт” с ЧВК “Вагнер”, а также об ее участии в снабжении связанных с группой компаниями разного рода товарами. Согласно данным таможни от 2017 года до настоящего момента, “Брокер Эксперт” отправляла различные грузы компаниям в Африке, находящимся под западными санкциями из-за их связи с ЧВК “Вагнер”.

Например, в августе 2022 года “Брокер Эксперт” отправила генераторы, сварочные электроды, и материалы для огнестойкой изоляции в ЦАР компании Bois Rouge, которая находится под вашим контролем.

Как нам известно, “Брокер Эксперт” также занималась импортом товаров военного назначения в Россию после начала войну с Украиной. В частности, в ноябре и декабре 2022 года “Брокер Эксперт” купила 20 тысяч пластиковых шлемов за 2млн долларов от китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Как известно, ровно в это же время вы активно вербовалт заключенных в ЧВК “Вагнер” для боевых действий в Украине.

Вы бы хотели это прокомментировать?

Аудиоответ Пригожина.

В ответ Притгожин сказал, что впервые слышит название такой компании, а вот по поводу компромата на себя обещал за неделю собрать все свое грязное белье от трусов до носок и использованной туалетной бумаги и посоветовал тщательно все исследовать. Может и будет какой толк.

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Срочно, Сейчас» и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте. Вас беспокоит телеграм-канал «Срочно, Сейчас». В последние недели все шире распространяется слух о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике, потому что был убит. По разной информации, в Бахмуте в начале мая или во время удара по штабу ВСУ в Павлограде 7-8 мая. Он не участвовал в видеоконференции с командованием НАТО 10 мая, а все выложенные с ним «новые» фото сделаны давно. Последнее достоверное появление Залужного на публике было 13 апреля. 30 апреля он якобы встречался с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — Командующим ВС США в Европе Каволи, но фон на их фото был тщательно заретуширован и оно могло быть «консервой».

Как бы вы могли прокомментировать данную информацию?

Аудиоответ Пригожина:

- 10-11-12 мая Залужный был в зоне досягаемости артиллерии "Вагнера";

- Тогда же был проведен ряд "мероприятий";

- Насколько они успешны - пока непонятно;

- Результат "мероприятий по Танцюре", проведенных 2 мая, пока также неизвестен.

Аудиосообщение об обстановке в Бахмуте:

В Бахмуте продолжаются тяжёлые кровопролитные бои, подразделеня ЧВК Вагнер сегодня продвинулись до 500 метров, заняли площадь 330 000кв метров, под противником осталось 0.6 кв километра, мы близки к выполнению задачи, бои ещё идут, противник подтягивает резервы.

Публикуем заявление Е. Пригожина о взятии населенного пункта Бахмут силами ЧВК «Вагнер».

20 мая 2023 по полудню полностью взят Бахмут!

224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года. Для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя

224 дня парни штурмовали этот город.

Здесь быдло только СЧВК Вагнер. Здесь не было, как рассказывает Конашенко, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе.

ЧВК Вагнер пришла добровольно на эту войну.

ЧВК Вагнер, генералы, сотрудники правоохранительных органов, ФСБ и бывшие заключенные-рецидивисты действовали здесь как одна слаженная команда, как единая армия...

Я хочу сказать спасибюо рпоссийскому народу, который нас поддерживал...

...мы боролись не только с ВСУ, мы боролись с военной бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса...

... особенно это касается околовоенных бюрократов имена, кот орых частично всем известны.

Это Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. Которые решили, что их капризы на войне будут выполняться. Но из-за их капризов погибло в пять раз больше парней, чем должно было погибнуть. И когда-нибудь в истории они ответят за свои действия, по русски, злодеяния...

Сегодня мы взяли Бахмут.

25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы воевали 427 дней с 15 марта прошлого года.

Публикуем дополнение к обращению Евгения Пригожина:

«То, чего я не сказал во время своего заявления в Бахмуте, и что необходимо добавить. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Есть понятие «Методика оперативно-тактических расчетов», которая утверждена Генеральным штабом и в последний раз переутверждена в 2017 году нынешним руководством Министерства обороны. По этой «Методике оперативно-тактических расчетов», исходя из количества противника и проведения операции, которую вела ЧВК «Вагнер», ЧВК «Вагнер» должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов нам выдавали 11,5%. Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам Генерального штаба. Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас. Теперь об этом можно говорить».

Путин поздравил группу "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артемовска , сообщает Кремль.

Отмечается, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

В какой-то степени это первое публичное высказывание президента России в адрес бойцов «Вагнера», именно в ключе признания заслуг.

Штурмэны Д.В.Уткина заслужили это, заработав уважение к себе кровью, потом и победами.

