Русские народы. Наброски пером и карандашом, 1894 г.

Зограф Н. Ю., Белянкин Л. Л. // Русские народы. Наброски пером и карандашом (Европейская россия) / Часть 1. Выпуск 1-2

В 1894 году в Москве в типографии Товарищества Кушнерева и Ко была издана книга "Русские народы". Предполагалось выпустить 5 выпусков в виде тетрадей с текстами и рисунками в 2-х частях. Новости СМИ2 https://vk.com/wall-97220602_1808