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Русские народы. Наброски пером и карандашом, 1894 г.

Зограф Н. Ю., Белянкин Л. Л. // Русские народы. Наброски пером и карандашом (Европейская россия) / Часть 1. Выпуск 1-2

В 1894 году в Москве в типографии Товарищества Кушнерева и Ко была издана книга "Русские народы". Предполагалось выпустить 5 выпусков в виде тетрадей с текстами и рисунками в 2-х частях.

В архиве Российской государственной библиотеки доступны 2 выпуска 1-й части.В книге показаны виды и типы народов, населяющих Русское государство. В приложении содержатся наброски конца XIX века, на которых изображены: типы народов России, народные свадебные обычаи и обряды, промыслы и ремесла, костюмы и одежда, праздники и бытовые сцены, наброски с этнографической выставки в Москве 1867 года, и др.https://vk.com/wall-97220602_1808

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