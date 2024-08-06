Художник создает весьма реалистичных кукол

Российский художник и скульптор Михаил Зайков относится к людям, которых природа щедро одарила талантом. Достаточно взглянуть на кукол, которых он создает. Их лица настолько реалистичны, что они кажутся живыми.Зайков окончил Кубанский государственный университет в Краснодаре в 2009 году. В период с 2010 по 2013 год работал в театре кукол.С костюмами мне помогает единомышленница Ирина Куземина. Она выступает в роли модельера для кукол и воспроизводит настоящую винтажную одежду именно того периода из старинных тканей и антикварных французских кружев. В работе используются специальные кукольные материалы — полимерные и самозатвердевающие глины Fimo, Cernit и LaDoll, которые в готовом виде выглядят как фарфор. Но, в отличие от него, при падении не бьются. Глаза кукол создаются на заказ немецкими стеклодувами Lauschaer Glasaugen. Парики изготовляются из французского мохера высочайшего качества или шерсти ламы, имитирующих натуральные волосы. Последние мои работы оцениваются в районе 70-80 тысяч рублей, в галереях они стоят чуть дороже. Почему такая цена? Потому что при изготовлении куклы используются дорогие материалы и сама работа очень трудоемкая.В конструкции шарнирной куклы 13 суставов, что делает ее подвижной, позволяя принимать абсолютно любые позы. Помимо этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена. В процессе работы между художником и куклой происходит диалог, в ходе которого кукла подчас сама «диктует», какой именно она хочет быть. В итоге то, что получается на выходе, порой оказывается совсем иным, нежели первоначально задуманный персонаж. Это и есть один из самых интересных моментов, который присущ работе именно художника-кукольника, — возможность одушевлять материю, создавать образ, который затем начинает жить самостоятельной жизнью. То есть каждая кукла со своим характером и капризами». Несмотря на то, что стоимость одной куклы составляет несколько тысяч долларов, спрос на них довольно высок. Все работы скульптора проданы.
- Для меня это самая высокая оценка, я легко с ними расстаюсь. Мои работы находятся в частных коллекциях в России, Англии, Америке, Великобритании, Саудовской Аравии, Европе, - рассказал мастер. Скульптор Михаил Зайков.
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