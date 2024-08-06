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Художник создает весьма реалистичных кукол

Российский художник и скульптор Михаил Зайков относится к людям, которых природа щедро одарила талантом. Достаточно взглянуть на кукол, которых он создает. Их лица настолько реалистичны, что они кажутся живыми.Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №1 - BigPicture.ruЗайков окончил Кубанский государственный университет в Краснодаре в 2009 году. В период с 2010 по 2013 год работал в театре кукол.

Стал известен после своей выставки в Москве в 2013 году. Для своих шарнирных кукол художник использует полимерную глину, глаза, сделанные вручную в Германии, и французский мохер для волос. Костюмы для 70-сантиметровых кукол шьет модельер Ирина Куземина.Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №2 - BigPicture.ruКукольник Михаил Зайков рассказывает о своей работе: «Создание куклы начинается с поиска образа. А ищу я его в старинных фотографиях дореволюционного периода. По крайней мере, на данном этапе своей деятельности.Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №3 - BigPicture.ruФотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №4 - BigPicture.ruЭто, как правило, европейские девочки 13-16 лет эпохи конца XIX — начала XX века. То есть ретро. Стараюсь делать их максимально реалистичными и эмоциональными. Передать особенности характера и индивидуальность.  Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №5 - BigPicture.ruС костюмами мне помогает единомышленница Ирина Куземина. Она выступает в роли модельера для кукол и воспроизводит настоящую винтажную одежду именно того периода из старинных тканей и антикварных французских кружев. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №6 - BigPicture.ruВ работе используются специальные кукольные материалы — полимерные и самозатвердевающие глины Fimo, Cernit и LaDoll, которые в готовом виде выглядят как фарфор. Но, в отличие от него, при падении не бьются. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №7 - BigPicture.ruГлаза кукол создаются на заказ немецкими стеклодувами Lauschaer Glasaugen. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №8 - BigPicture.ruПарики изготовляются из французского мохера высочайшего качества или шерсти ламы, имитирующих натуральные волосы. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №9 - BigPicture.ruПоследние мои работы оцениваются в районе 70-80 тысяч рублей, в галереях они стоят чуть дороже. Почему такая цена? Потому что при изготовлении куклы используются дорогие материалы и сама работа очень трудоемкая.Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №10 - BigPicture.ruВ конструкции шарнирной куклы 13 суставов, что делает ее подвижной, позволяя принимать абсолютно любые позы. Помимо этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №11 - BigPicture.ruВ процессе работы между художником и куклой происходит диалог, в ходе которого кукла подчас сама «диктует», какой именно она хочет быть. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №12 - BigPicture.ruВ итоге то, что получается на выходе, порой оказывается совсем иным, нежели первоначально задуманный персонаж. Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №13 - BigPicture.ruЭто и есть один из самых интересных моментов, который присущ работе именно художника-кукольника, — возможность одушевлять материю, создавать образ, который затем начинает жить самостоятельной жизнью. То есть каждая кукла со своим характером и капризами». Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №14 - BigPicture.ruНесмотря на то, что стоимость одной куклы составляет несколько тысяч долларов, спрос на них довольно высок. Все работы скульптора проданы.
- Для меня это самая высокая оценка, я легко с ними расстаюсь. Мои работы находятся в частных коллекциях в России, Англии, Америке, Великобритании, Саудовской Аравии, Европе, - рассказал мастер.Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №15 - BigPicture.ru  Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №16 - BigPicture.ru  Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №17 - BigPicture.ru  Фотография: Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже №18 - BigPicture.ruСкульптор Михаил Зайков.
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