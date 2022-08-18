Юрий Яковлев. "Я-то знаю, что попал не в свое время"

25 апреля 1928 г., 94 года назад, родился Юрий Яковлев – советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР. Он сыграл более ста ролей в фильмах и телеспектаклях и стал народным любимцем, ни разу не изменив безупречному художественному вкусу.

Он был один из тех актеров, которые навсегда оставляют в нашей памяти след чистый, светлый и хрупкий. Он был один из тех актеров, которые навсегда оставляют в нашей памяти след чистый, светлый и хрупкий.

Родился Юрий Яковлев в столице 25.04.1928 года, в интеллигентной семье юриста Василия Васильевича и медицинской сестры Ольги Михайловны. Мама долгое время трудилась диетической сестрой в поликлинике Кремля. Семья была дружная, поэтому вместе с ними жили и сестра и два маминых брата. Местом их жительства был Подсосенский переулок, потом они все вместе поселились в новостройке на Колобовском. Родители Юрия развелись, когда он был совсем маленьким. Отец ушел, и виделся с сыном только раз в неделю – в четверг.



О военном детстве

В 1937-м началось время сталинских репрессий и чисток. Мамин брат Ами дружил с маршалом Тухачевским, поэтому был арестован одним из первых и расстрелян. Мама Юрия к тому времени уволилась, поэтому за ней не пришли.

В самом начале войны Яковлевых эвакуировали в Уфу. Мама начала работать в госпитале медсестрой, Юрий постоянно ей помогал.

В школе Юрий учился хорошо, несмотря на голод и лишения. Вернуться в столицу получилось только в 1943-м. Москва лежала в руинах, жить было трудно, поэтому Юрию снова устраиваться на работу. После эвакуации он был длинным и тощим подростком, у него диагностировали дистрофию второй степени. В Москве он устроился заправщиком, а потом мастером по мелкому ремонту авто при американском посольстве. Эта работа оплачивалась 500-ю рублями, которые позволяли семье немного поправить материальное положение.

"Когда объявили войну, мы обедали. Воскресный день, по радио прервали концерт, и через паузу, показавшуюся очень долгой, прозвучало: "Фашистская Германия вероломно напала на нашу страну". Взрослые испугались. Мы, мальчишки, конечно, не сразу поняли всю катастрофу. Самое удивительное, что мы как-то вдруг повзрослели лет на десять".

О семье Народный артист СССР Юрий Яковлев с детьми

"Почти все мои родственники погибли в аресты 37-го года, кто-то умер сосланным в Казахстан, в тюрьме, другие были расстреляны. Мой родной дядька подвергся репрессиям в 34-ом и был расстрелян. В общем, мало хорошего. А так, детство было безмятежное, особенно довоенное детство. Но в 13 лет, когда началась война, детство сразу кончилось…"

О выборе профессии

После окончания вечерней школы Яковлев начал всерьез задумываться о карьере дипломата, но потом решил, что сцена ему нравится больше и пошел штурмовать ВГИК. Он пытался подготовиться к экзаменам, устраивал репетиции в кладовке, чтобы никому не мешать. Он подал документы во ВГИК и даже успешно прошел два экзамена, а вот на кинопробе его срезали. Оператор, который должен был снимать абитуриента, сказал, что внешность у него некиногеничная и что смотреться в кадре он не будет. Юрию уже и раньше отказывали из-за внешности – еще в довоенное время он проходил пробы на роль второго плана в картине «Тимур и его команда» и тоже не прошел по внешности.

"Был 43-ий год, я увлекся историей дипломатии, языками и собирался поступать в МГИМО. Но неожиданно получил знак свыше, который продиктовал: иди на актерский. Кроме того, у меня было еще увлечение, которое осталось до сих пор - архитектура".

О славе

Судьбе было так угодно, чтобы Юрий стал актёром. Он по совету знакомого старшекурсника отправился в знаменитую «Щуку», где ещё не закончились экзамены. Конкурс там был огромный - почти 600 человек на место, намного больше, чем во ВГИКе.

Приемную комиссию Щукинского Яковлев тоже не впечатлил, и уйти бы ему ни с чем, но снова судьба распорядилась иначе. Он понравился известной актрисе Ц.Мансуровой, которая разглядела в юноше потенциал и взяла его к себе на курс. Народный артист СССР Юрий Яковлев

Учеба давалась Юрию не так легко, как хотелось бы. После первого курса его чуть не отчислили, потому что он умудрился «завалить» самый главный предмет – актерское мастерство. И снова на помощь к Яковлеву пришла Мансурова, которая и вела у студентов эту дисциплину. Она видела, что парень явно талантлив, поэтому сделала все, чтобы его не выгнали из вуза. Она взяла над ним шефство, и постепенно Юрий начал делать первые успехи. Оценки по актерскому мастерству теперь были стабильно хорошие.

После получения диплома Яковлев буквально сразу был принят в труппу Академического театра им.Вахтангова. Впервые на сцене этого театра Юрий оказался в 1952-м. Сразу молодому актеру пришлось играть в эпизодах, например в постановке «Отверженные» он стал одним из жандармов. Но буквально через год начинающий актер уже примерил на себя роль второго плана в спектаклях «Европейская хроника» и «Макар Дубрава». После этого ему доверили главную роль в постановке «Раки». Яковлеву удалось очень органично перевоплотиться в Ленского, поэтому зрители и критики сразу поняли, что перед ними настоящий талант.

Юрий Яковлев в театре

За всю его многолетнюю карьеру в театре Яковлев сыграл во многих спектаклях. Перерыв в театральной деятельности в 1954-1962 годах был вызван только интенсивными съемками в кино. В 1968-м Юрий получил роль в постановке «На всякого мудреца довольно простоты», где стал Егором Глумовым. После премьеры спектакля актер получил лестную оценку зрителей и профессиональных критиков.

В конце 60-х Юрий Яковлев стал ведущим актером родного театра. Постановки с его участием проходили с неизменным аншлагом, его имя было известно не только театралам но и любителям кино, особенно после выхода культовых комедий. Яковлева буквально заваливали заманчивыми предложениями руководители разных столичных театров. Юрию предлагали самые лучшие условия во МХАТе и в Малом театре, но актер отказался. Он был настоящим консерватором и остался верным родной сцене.

Яковлев выходил на сцену театра им.Вахтангова на протяжении 60 лет. Его коллегами были самые разные актеры и прославленные режиссеры. Он знал Владимира Этуша и Р.Виктюка. Последняя постановка, в которой был задействован Яковлев, называлась «Пристань» и была представлена на суд зрителя в 2011 году. В творческой биографии актера более пятидесяти постановок в самых разных жанрах.

Первый успех в кино пришел после выхода картины «Идиот». В 1959-м журнал «Советский экран» назвал ее лучшей картиной года, а Яковлев стал знаменитым. В 1961-м Юрий снялся у Эльдара Рязанова, в ленте «Человек ниоткуда», где стал одним из центральных персонажей. Сотрудничество с известным режиссером Рязановым продолжилось в следующем году, в картине «Гусарская баллада», в которой Яковлев стал поручиком Ржевским. Картина быстро стала популярной, ее просмотры перевалили за 50 миллионов.

Узнавать начали после фильма "Идиот". Идешь по улице - люди оборачиваются, хихикают и говорят друг другу: "Вон, смотри, идиот пошел". Народный артист СССР Юрий Яковлев

На актера Яковлева предложения посыпались как из мешка изобилия, и следующие десять лет были очень плодотворными. За это время вышло больше двадцати фильмов с его участием. В 70-х Юрий Яковлев оказался на пике популярности. Всесоюзную славу актеру принесла картина «Иван Васильевич меняет профессию». Юрий Яковлев с любовью говорит о своих ролях: Иван Васильевич: "Сначала было довольно трудно. Царя всерьез играть было нельзя, потому что это комедия. И все же он и в этих непривычных обстоятельствах должен был оставаться Иваном Грозным. А Буншу нужно было изобразить другими красками. Это должен был быть весьма бытовой кретин с двумя извилинами. И я нашел к нему подход. Во-первых, он говорит скороговоркой. У таких людей одна мыслишка убегает вперед, и они стараются ее скорее высказать, пока она не ушла. А что, если он еще и шепелявит? Это уже смешно. Я попробовал. Получилось".

После этого было участие еще в одном прославленном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Яковлев стал Ипполитом, хотя до этого на эту роль приглашали Олега Басилашвили. Но актер не смог сниматься в фильме из-за семейной трагедии, поэтому роль отдали Яковлеву и, как видно, не прогадали. Народный артист СССР Юрий Яковлев

Как открывал Америку

"Когда впервые попал в Америку в 1960-м, с фильмом "Идиот", то общался свободно, не зная ни грамматики, ни правил. (В конце войны юного Яковлева соседка устроила в гараж американского посольства, где он и стал говорить по-английски). Поездка в Америку тогда считалась событием чрезвычайным - за океан попадали только артисты Большого балета и моисеевцы. Нас с Иваном Пырьевым и Юлией Борисовой пригласила кинокомпания "XX век Фокс". Побывали в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Нью-Йорке. Не только в той поездке, но и на любых гастролях за границей я легко переходил на английский. Все заложенное в детстве остается. Сейчас мне жаль, что не стал заниматься языком серьезно".

О стеснительности

Народный артист СССР Юрий Яковлев Народный артист СССР Юрий Яковлев

"По природе своей я жутко стеснительный, робкий человек, не люблю публичность, ненавижу тусовки и никогда в них не участвую. Робел всегда и везде - в отношениях с женщинами тоже, хотя тут преуспел - у меня было три брака. Как при такой врожденной стеснительности я стал актером, - не знаю".

Чехов и страсть к одиночеству

Народный артист СССР Юрий Яковлев Народный артист СССР Юрий Яковлев

"Я очень люблю Антона Павловича Чехова. И даже успел его сыграть в спектакле "Насмешливое счастье", я помню его фразу, которую он произнес в приступе хандры: "Одиночество - прекрасная штука". Я навсегда это запомнил. Одиночество помогает, потому что очень трудно быть все время на виду. Это очень усложняет жизнь. Очень утомительно все время нравиться! "Я же не червонец, чтобы всем нравиться", как сказал один мудрец".

Фильмы

Кинематографическая карьера Юрия Яковлева началась в 1954-м, с небольшой роли в советско-албанском фильме «Великий воин Албании Скандербег». Эту картину возили на Каннский фестиваль, она была удостоена награды за режиссерскую работу, но Яковлеву славы не принесла. В 1955-м Юрия пригласили на съемки водевиля «На подмостках сцены», доверив ему небольшую роль. В последующие два года на экраны вышли еще три ленты с его участием. После фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» актерская карьера Яковлева продолжает идти вверх, и он снимается в нескольких проектах, которые стали культовыми. Это были ленты «Кин-дза-дза», «Виват, гардемарины!» и другие. Не отказывается актер и от съемок на телевидении, озвучивания мультфильмов и пластинок.

Личная жизнь

В личной жизни актера Юрия Яковлева было три законных брака. Первый раз он женился на Кире Манчульской, которая работала врачом. Их семья не просуществовала и десять лет. Кира никак не могла родить, и Юрий пустился во все тяжкие. У него были романы на стороне, причем он особо и не таился. Когда в 1961-м у них все-таки родилась дочка Елена, выяснилось, что пассия актера Екатерина Райкина тоже носит его ребенка. Яковлев уходит от жены и женится на любовнице. Екатерина была дочерью любимого всеми актера А.Райкина. Но этот брак был еще короче, чем предыдущий. Они прожили всего три года и развелись. Юрий продолжал изменять и к тому же стал часто выпивать. Причиной расставания стало пристрастие актера к спиртным напиткам. Когда Екатерина была на четвертом месяце беременности, Яковлев позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, случилась авария. В 1961-м у них родился сын Алексей, которого мама воспитывала сама. Пристрастие мужа к алкоголю долго она терпеть не могла, и когда мальчику было три года они разошлись. После развода видится с сыном Юрию Яковлеву она не давала около 15 лет.

Третьей женой актера Яковлева стала Ирина Сергеева, которая занимала должность директора театрального музея. Расставшись со второй женой, Юрий Яковлев не торопился снова вступать в брак, хотя у него было несколько романов. Но однажды он влюбился без памяти.

Предметом его обожания стала Ирина Сергеева, которая устроилась на должность директора музея Театра им. Е. Б. Вахтангова, где служил Яковлев. Женщина была не свободна. У нее был сын. Однако, кроме Яковлева ей оказывал знаки внимания сам главный режиссер Рубен Симонов. Но Ирина выбрала Юрия.

Они были счастливы, женщина сумела не обращать внимания на похождения мужа. В 1969 году у Юрия Яковлева и его третьей жены родился общий ребенок, сын Антон. Именно Ирина настояла на том, чтобы их сын общался с детьми от первого брака отца и с радостью собирала всех за семейными обедами в своем доме. Однако, с первой женой Яковлева найти общий язык было для нее весьма трудно. Этот брак длился сорок лет, до самой смерти Юрия Яковлева. Все дети прославленного актера продолжили дело отца. Все трое его детей закончили театральные ВУЗы. Дочь Алена и сын Алексей продолжили актерскую династию, а сын Антон стал режиссером.

Смерть

В последние годы не снимался в кино (заключительной киноролью стал постаревший Ипполит в продолжении «Иронии судьбы»), в театре играл только во многослойной «Пристани». За несколько недель до смерти, 5 ноября 2013 года, в последний раз появился на публике, посетив церемонию вручения премии фонда «Артист». Скончался в ночь на 30 ноября 2013 года на 86-м году жизни в московской больнице после продолжительной болезни. По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ или отёк лёгких. Прощание состоялось в театре имени Вахтангова. Похороны актёра прошли в Москве, 3 декабря на Новодевичьем кладбище.



Известные выражения героев Юрия Яковлева стали "крылатыми выражениями " у народа.

"Царь, очень приятно. Царь".

"Танцуют все!"

"Бориску на царство?!"

"Меня терзают смутные сомнения..."

"Человек! Челове-ек! Официант! Почки один раз царице!"

"Нет, генацвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"

"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю... и Владимир Николаич тоже..."

"А потрите мне спинку, пожалуйста"

"Я требую продолжения банкета"

"О, тепленькая пошла…"

"Какая гадость эта ваша заливная рыба!"



Об интуиции

"Думаю, мною руководит не разум, не сердце, а именно интуиция. Я доверяю только ей - и в жизни, и в работе над ролями, и она меня ни разу пока не подвела. Мне почти все приходило во сне - решение спектаклей, ролей... Я интуитивно понимал: надо иначе идти. Другой дорогой. Сейчас направо, а потом сразу за угол".

Народный артист СССР Юрий Яковлев Народный артист СССР Юрий Яковлев

О самонастройке

"Я как приемник. Повернул ручку на миллиметр - и вдруг вместо классической музыки заиграл джаз. Поворот - и я настраиваюсь на "Гусарскую балладу". Потом р-раз - Чехов. То есть весь организм настраивается на определенную волну".

Старомодное отношение к звездным болезням

Народный артист СССР Юрий Яковлев Народный артист СССР Юрий Яковлев

"Никто не считал себя звездами, такого понятия и не существовало. Говорили - хороший актер, или - очень хороший. Миша Ульянов пользовался огромным авторитетом и всенародной любовью, но представляю, что бы он устроил, если бы его назвали звездой. А сейчас молодые и популярные - те, кто снимается в сериалах и светится на обложках, не стесняются за кулисами, между прочим, с юморком, называть себя звездами... Эпидемия какая-то: держаться так свободно, вне элементарных норм приличия, как подчас некоторые молодые артисты на репетициях, раньше даже самые гениальные старики себе не позволяли. Звезд много, артистов нет". Народный артист СССР Юрий Яковлев

О лицах и масках

"Люди очень изменились, как много лиц-масок с пустыми глазами, как много равнодушных, буквально на глазах предавших родные традиции. Но что-то я не о том? Пора на дачу".

О свободе и демократии

"Казалось бы, как много возможностей дает нам наша демократия! Только мне думается, это великое заблуждение. Свобода - это отнюдь не вседозволенность. Она - ответственность перед культурой, которая формирует мировоззрение человека, и к ней это относится в самой большей степени. А мы понимаем демократию как отсутствие созидательных идей, отсутствие этики, воспитания нравственности и вкуса. Как зачеркивание и поругание отечественных традиций, отречение от своих святынь".

Про Ипполита

"Я в эту историю абсолютно случайно влип, и на всю жизнь. На Ипполита был утвержден Олег Басилашвили, но по ряду причин он не смог сниматься, и Эльдар судорожно, в пожарном порядке предложил сниматься мне. И я как-то очень неожиданно в это влез, как в ванну под душ, таким же образом. Я совершенно не предполагал, что эпизодная роль Ипполита будет иметь такой успех… Я этот фильм уже не могу смотреть. Правда, иногда натыкаюсь на него, когда телевизор смотрю, но тут же выключаю или минутки две посмотрю и все".

Мешает ли художнику время

"У нас бесконечные "великие, гениальные, звёзды", просто куда ни глянь - всюду звёзды! Звёздные дорожки с отпечатками "великих" рук, бесконечные премии с разными названиями… И в этой гремящей славословием и бряцанием наград пустоте оказалось, что времена тут ни при чём - кто был художником, невзирая на времена, кто по сути художник - тот им и остался".

О своем времени жизни

После распада Союза произошла своеобразная переоценка ценностей. Кинематограф стал жестким, более циничным, любимым жанром стал детективный или криминальный. Яковлев не любил такое кино, поэтому наотрез отказывался от предложений. За последние десять лет перед смертью он снялся только в четырех лентах. Одной из этих картин было продолжение прославленной «Иронии судьбы». Зрители восприняли картину душевно, а вот критики были о ней другого мнения.

Народный артист СССР Юрий Яковлев Народный артист СССР Юрий Яковлев

"Каждый из нас понимает, живет ли он в свое время или не в свое. Я-то знаю точно, что попал не в свое. Должен был жить во второй половине XIX века. И я все время играл не тех, кого мне нужно было играть. Но попадания случались. Абсолютно точное, стопроцентное - Стива Облонский в "Анне Карениной"...

https://cont.ws/@Romuldok/2271559

https://biographe.ru/znamenitosti/youriy-yakovlev/?

https://muzh-zhena.ru/blog/zheny-yuriya-yakovleva-foto-vseh-...

https://zen.yandex.ru/media/wellnesso.ru/jeny-iuriia-iakovle...