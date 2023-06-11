Тень независимости - почему главный государственный праздник России не стал народным

12 июня Россия в 32-й раз отметит День России, известный также как "день независимости". А когда его отмечали в самый первый раз, он вообще никак не назывался. Собственно, уже путаница с наименованием главного, по идее, праздника страны говорит о непростой судьбе нашей государственности. Однако Российская Федерация - далеко не единственная страна, у которой имеются неувязки с датой рождения. Неясный день

Странности с этим праздником начались, что называется, с самого начала. Впервые 12 июня было объявлено выходным 25 мая 1991 года. Решение, принятое в этот день российским парламентом, гласит: "В связи с провозглашением... 12 июня 1990 года государственного суверенитета РСФСР и принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР Съезд народных депутатов РСФСР постановляет: объявить 12 июня нерабочим днем".

При этом название новому красному дню календаря депутаты не дали. То ли позабыли за громадьем дел, то ли затруднились с выбором формулировки. В принципе, обе версии имеют право на существование. Дел и впрямь было невпроворот. Достаточно сказать, что на тот же день, на 12 июня, были назначены первые выборы президента России.

Да и что касается названия, единственно верного решения не просматривалось. Днем независимости это уж точно назвать было нельзя. Из СССР, как явствовало из декларации, Россия не выходила и выходить не намеревалась. Речь тогда шла "о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР".

Впрочем, даже после того, как Союз рухнул, ни у кого на Олимпе российской власти не поднялась рука увековечить это событие в праздничном дне. Многими, слишком многими гражданами оно воспринималось не как рождение, а как смерть державы - большой, тысячелетней, исторической России.

Поэтому потенциальные дни реальной независимости РСФСР - восьмое, 12-е и 26 декабря, даты, соответственно, подписания Беловежских соглашений, их ратификации Верховным Советом России и принятия Советом Республик Верховного Совета СССР декларации о прекращении существования Союза в связи с образованием СНГ - остались в народной и исторической памяти черными днями.

У 12 июня негативная коннотация отсутствовала. Что, похоже, стало основной причиной выбора этой даты для главного государственного праздника. С названием мудрить не стали: в список праздничных нерабочих дней 12 июня вошло в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Собственно, громоздкость, неудобоваримость этого названия и породили сокращенный народный вариант. Кто-то употребляет его в шутку, но очень многие на полном серьезе. Согласно, последнему обнаруженному социологическому исследованию на эту тему - "Левада-центр" (включен в реестр иноагентов), 2018 год, - 34 процента опрошенных россиян уверены, что 12 июня празднуется "День независимости России".

Хотя давно уже существует короткий и благозвучный официальный вариант - День России. Его предложил еще Борис Ельцин - в 1998 году. Но официально - с внесением поправок в главные государственные святцы, соответствующий раздел Трудового кодекса - он заменил прежнюю версию при ельцинском преемнике, в 2002-м.

Кстати, 11 процентов респондентов вообще без понятия, что в этот день отмечает страна. Многовато для всенародного праздника с 32-летним стажем. Время идет, а народного ликования в этот день больше не становится. Однако заменить 12 июня все равно нечем.

Дни поражений и побед

Днем Победы, как предлагают некоторые? Но его отмечает весь мир. Во всяком случае, значительная его часть. Некоторые, правда, на день раньше - ну так что с того? Даже если считать это днем нашей победы, победы в Великой Отечественной войне, то понятие "наша" следует отнести ко всем составным частям, ко всем народам бывшего Союза. Победу одержал СССР, а не только Российской Федерации.

Та же проблема с 12 апреля - эта дата тоже частенько фигурирует в соответствующих размышлениях и предложениях. Это день советской, а не российской космонавтики. Запускали Гагарина в космос в Казахстане, корабль строили в России, а ведущие конструкторы - Королев и Глушко - были этническими украинцами. Но самое главное - обе эти даты не имеют никакого отношения к рождению российской государственности. Ни новейшей, ни советской, ни досоветской ее ипостасей.

Почему не подходит день (дни) "освобождения" России от Союза - сказано выше. Но вряд ли подойдут и варианты, более погруженные в историю. С юридической, государственно-правовой точки зрения, держава, в которой мы сегодня живем, появилась на свет 7 ноября 1917 года: II съезд Советов провозгласил в этот день создание Российской Советской Республики. Через несколько месяцев она стала называться РСФСР, а еще спустя 75 лет - Российской Федерацией.

Но понятно, что у такого дня день рождения страны нет никаких шансов стать днем народного единства. Кто-то будет праздновать с красными знаменами, кто-то - с бело-сине-красными, кто-то наверняка выйдет под монархическими хоругвями. И хорошо еще, если просто выйдут, если торжества не превратятся в побоище.

Если же придерживаться исторического подхода - то есть исходить из того, что Россия возникла не в декабре 1991 года и не в ноябре 1917-го, а гораздо, несравнимо раньше - то, что очевидным кандидатом на день независимости является 11 ноября. Причем на сей раз речь идет об обретении независимости в прямом, буквальном смысле слова.

В этот день 540 год назад, 11 ноября 1480 года, война русской окраины Большой Орды с метрополией, вошедшая в историю как Стояние на Угре, окончилась победой "сепаратистов".

"До этого земли Северо-Восточной Руси рассматривались ханами Орды как подчиненный им улус, - рассказал в интервью "МК" сотрудник Института всеобщей истории РАН, известный специалист по истории России XIV–XVII веков Владислав Назаров. - Да, княжеские династии пользовались значительной самостоятельностью во внутренних делах. Но жесткая государственно-политическая и данническая зависимость сохранялась. Стать великим князем было возможно лишь в случае одобрения кандидатуры ханом.

11 ноября 1480 года - дата, символизирующая окончательную ликвидацию зависимости от Орды. В дипломатической и внутренней документации Иван III стал именоваться вскоре великим князем всея Руси и самодержцем. Возникает суверенное централизованное государство".

Зримым символом завоеванного суверенитета стал заново отстроенный ансамбль Московского Кремля. "Не было прежде у московских государей денег на воздвижение столь роскошной резиденции - мощная крепость, великокняжеский дворец, комплекс храмов, - говорил Назаров. - Строительство едва ли не в первую очередь финансировалось за счет средств, сэкономленных на ордынской дани".

Владислава Дмитриевича можно назвать одним из идеологов инициативы по установлению 11 ноября в качестве памятной даты. Законопроект, предлагающий дополнить перечень дней воинской славы и памятных дат России Днем окончания Великого стояния на реке Угре, был внесен в Госдуму в июне 2019 года.

Предложение было поддержано РАН - в том числе двумя ее ведущими "историческими" подразделениями, Институтом всеобщей истории и Институтом российской истории, - а также Общественной палатой, Синодом РПЦ, Министерством культуры, Минобороны России, Росархивом и правительством в целом. Решением Совета Госдумы законопроект был включен в план осенней сессии 2019 года.

Однако затем рассмотрение было внезапно перенесено - без уточнения перспектив. Законопроект и по сию пору лежит в Думе мертвым грузом - без какого-либо движения. Официального объяснения такой перемене в настроениях дано не было, но ситуация вполне ясна: федеральный центр напугало то, как законопроект был воспринят в Татарстане. Политики, ученые, общественные деятели республики практически единым фронтом выступили против прославления победы на Угре.

Негативные отзывы на законопроект направили в Москву и президент, и Госсовет Татарстана. А некоторые депутаты республиканского парламента договорились до обвинения авторов и сторонников документа в разжигании межнациональной розни. При этом речь, подчеркнем, идет не об учреждение нового общегосударственного праздника - всего лишь о новой памятной дате.

В общем, при всем богатстве выбора альтернативы 12 июня покуда нет. Пусть День России и не сплачивает должным образом россиян, но по крайней мере не сильно ссорит.

Чужие праздники

У прочих постсоветских государств проблем с названием государственного праздника №1 не было: везде он именуется "днем независимости". И, как правило, совпадает с датой провозглашения выхода из состава СССР. Первой, напомним, объявила об этом Литва - 11 марта 1990 года. Последним стал Казахстан - 16 декабря 1991 года.

В некоторых случаях - в той же Литве, а также в Эстонии, Латвии и Грузии - празднуются сразу два дня независимости. Точнее, один день независимости - главный праздник, связанный с отделением от советской России (в 1918 году), - и "день восстановления государственности".

Единственное исключение из этого правила - Белоруссия, где день независимости восходит к освобождению Минска от немецких захватчиков - 3 июля 1944 года. Первоначально и там было "все как у людей": до 1996 года днем независимости была годовщина со дня принятия декларации о государственном суверенитете (27 июля 1990-го).

Но первый и последний пока что президент Белоруссии, придя к власти, решил придать празднику большую народность. Идея не лишена изящества. Но если вдуматься в смысл торжества, выглядит оно все-таки чудно. Логика праздника входит в противоречие с историческими фактами: получается, что до 3 июля 1944 года Белоруссия была не временно оккупированной территорией СССР, а частью Третьего рейха.

Однако есть в мире и еще более странные дни рождения держав. Скажем, в Австралии в качестве главного национального праздника отмечается не день обретения самостоятельности в государственных делах, а годовщина начала колонизации.

День Австралии восходит к высадке капитана Королевского флота Артура Филиппа на юго-восточном побережье пятого континента (26 января 1788 года). Капитан выполнял приказ английского правительства основать здесь поселение ссыльных преступников. И блестяще выполнил: поселение и бухта, где производилась высадка, были названы им в честь шефа - тогдашнего министра колоний империи лорда Сиднея.

Да что там Австралия! Даже в истории появления американского Independence Day имеются нестыковки и белые пятна. Отмечается он, как известно, 4 июля, в годовщину принятия Декларации независимости США (1776 год). Однако юридически отделение тринадцати североамериканских колоний от Великобритании произошло двумя днями ранее, 2 июля, когда Второй Континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, предложенную делегатом от Вирджинии Ричардом Генри Ли.

Кстати, сами участники конгресса именно эту дату считали первоначально днем рождения американской государственности. "Второй день июля 1776 года станет самым незабываемым в истории Америки, - писал своей жене Джон Адамс (один из отцов-основателей США, первый вице-президент, второй президент Соединенных Штатов). - Я склонен верить, что этот день будет праздноваться последующими поколениями как великое ежегодное торжество".

Однако народ узнал о независимости из обнародованной двумя днями позднее декларации. Именно тогда ее и отметили в первый раз. А потом так и пошло. Впрочем, к декларации тоже есть вопросы. Большинство историков считает, что подписание ее, то есть формальное принятие, состоялось на целый месяц позднее - 2 августа 1776 года.

Трудно сказать, какой державный день рождения является самым экзотичным - у всех свои представления о норме, на вкус и цвет товарищей нет. Но зато можно со всей определенностью сказать, какой самый древний. Мировым лидером здесь является Страна восходящего солнца. Японский День основания государства - празднуется 11 февраля - восходит к 660 году до нашей эры.

Согласно легенде, в этот день 2681 год назад взошел на престол и приступил к исполнению должностных обязанностей самый первый правитель японской монаршей династии - император Дзимму, являвшийся прямым потомком, прапраправнуком, богини Солнца Аматэрасу Омиками. Самым же "свежим" из таких праздников является день независимости Южного Судана - 9 июля 2011 года.

Самые распространенные державные года рождения - 1960-й и 1991-й. 1960-й вошел в историю как "год Африки" - тогда на карте появилось 17 новых африканских государств, освободившихся от колониальной зависимости. Результаты года 1991-го - обретение государственной самостоятельности 15 бывшими "братскими" республиками СССР и тремя из шести республик Югославии - оцениваются куда более противоречиво.

Но, пожалуй, даже яростным борцам за независимость нет резона оспаривать оценку, данную президентом России: сколько бы ни было выигравших от распада "красной империи", это и впрямь была "крупнейшая геополитическая катастрофа XX века".

https://www.mk.ru/social/2021/06/12/ten-nezavisimosti-pochemu-glavnyy-gosudarstvennyy-prazdnik-rossii-ne-stal-narodnym.html

"...надо буквально как траурные отмечать все шаги на пройденном нами пути распада нашей страны. Прежде всего - дни провозглашения государственного суверенитета отдельных фрагментов Союза. Включая, естественно, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, который сейчас - хотя и под другим сейчас названием - мы отмечаем 12-го июня." Анатолий Вассерман, из статьи "Шаги к разрушению страны надлежит отмечать трауром"

https://ivanovo.bezformata.com/listnews/prazdnik-so-slezami-na-glazah/12148090/

Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на канале "Красная линия". "Точка зрения. 12 июня - чей это праздник?"

(видео, удалённое с ютуба):

https://ok.ru/video/2060776444176 Предыдущие материалы:

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