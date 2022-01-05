Ликвидация общества "Мемориал"*

Верховный суд РФ 28 декабря принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал»*, - сообщает ТАСС. На следующий день Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Причина: нарушение закона об иностранных агентах. Согласно позиции прокуратуры, «Мемориал»* и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях.

Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров, как сообщает «Интерфакс», заявил на судебном процессе по ликвидации общества «Мемориал»*: «Очевидно, что «Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан. (...) Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников родины и нацистских пособников. (...) Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот это - подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал»* от статуса иностранного агента». Также, по его словам, «Мемориал»* создавался для увековечивания исторической памяти, но в последнее время сосредоточился на её искажении - в первую очередь, памяти о Великой Отечественной войне.

Решение о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал»* и одноимённого правозащитного центра вызвали бурную реакцию не только либеральной оппозиции, но, что интересно, и на международном уровне. На самом судебном процессе присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии. Посол США в России Джон Салливан назвал постановление Верховного суда РФ о ликвидации «Мемориала»* «трагической попыткой подавить свободу слова и стереть историю». Госдеп США также осудил ликвидацию «Мемориала»*. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что ликвидация Международного историко-просветительского общества «Мемориал»* (признано в РФ НКО-иноагентом) приведет к тому, что жители РФ потеряют важные источники знания о своей истории. Нечто похожее прозвучало позже в совместном заявлении ЕС, США, Канады, Австралии и Великобритании. В ответ, МИД России заявил о неуважении к российской судебной системе.

Что же так взбудоражило руководство стран Запада в этом, казалось бы, сугубо внутреннем деле нашей страны? И почему их так заботит наше знание своей истории?

Международного историко-просветительского общества «Мемориал»*,созданное в 1989 году, занимается исследованием политических репрессий советского периода в нашей стране. А в 1991 году для организации и координации правозащитной работы общества «Мемориал»* был создан правозащитный центр «Мемориал»*. Однако, помимо исторических исследований, «Мемориал»* буквально навязывает гражданам нашей страны эту самую память о репрессиях. И это при том, что об этом периоде нашей истории давно хорошо известно, о нём написано в школьных учебниках истории, а труды диссидентов и репрессированных, в частности «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, публикуются и свободно продаются. А также в 2017 году при участии президента Владимира Путина на проспекте Сахарова открыт мемориальный комплекс Стена скорби.

Так в начале декабря 2020 года вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Кузьмин призвал «остановить конвейер «Последнего адреса» - проекта, в рамках которого члены «Мемориала»* в разных городах развешивают на жилых домах металлические таблички с именами живших там жертв репрессий. Кузьмин справедливо заметил, что «наши города станут похожи на кладбища». В ответ, члены общества «Мемориал»* и его сторонники опубликовали в газете Московский Комсомолец обращение в котором объяснили свои действия желанием «сделать память о преступном прошлом частью повседневной жизни, частью среды обитания, когда напоминания разбросаны повсюду и не позволяют забыть».

Ранее в 2018 году «Мемориал»* организовал так называемый «ГУЛАГ-туризм» - поездки к местам массовых расстрелов в карельском урочище Сандармох, на Беломорканал и на Соловецкие острова. Хотя паломнические организации, работающие при Русской Православной Церкви, тоже организуют поездки на те же Соловки, а также на Бутовский полигон около Москвы, то есть внимание к репрессиям советского периода уделяется вполне большое и без «Мемориал»*. Вот только на этих экскурсиях на Соловки, где был и ваш покорный слуга, помимо истории Соловецкого лагеря особого назначения, рассказывается ещё и об основании монастыря, о героической обороне островов от английского флота во время Крымской войны, о школе юнг во время Великой Отечественной войны. А вот «Мемориал»* интересуют исключительно жертвы репрессий.

При этом руководство общества «Мемориал»* вместе с руководством партии «Яблоко» летом 2019 года отчаянно пытались помешать Российскому Военно-Историческому Обществу провести раскопки в Сандармохе, о чём подробнее здесь. В результате, наряду с останками репрессированных, были найдены останки военнопленных, расстрелянных финскими солдатами, наличие которых мемориаловцы яростно отрицают.

Также «Мемориал»* в День памяти жертв политических репрессий проводит акцию с чтением имён репрессированных у Соловецкого камня на Лубянской площади. Интересно, что началась она лишь в 2007 году. На вопрос об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель этой организации Ян Рачинский ответил, что всё дело в концепции «истории, которой надо гордиться» и «сакрализации государства» в наше время. Действительно, историей в версии «Мемориала»* гордиться не получается.

Также «Мемориал»* организует школьные конкурсы, с одним из которых в 2016 году произошёл скандал. Дело в том, что одна из тем «Цена победы» звучала так: «Предполагается, что участники конкурса посвятят свои исследования судьбам обычных людей на войне и в тылу, …обратятся к страницам прошлого, которые до сих пор остаются «белыми пятнами», – судьбам людей, переживших немецкую оккупацию, угнанных в Германию, оказавшихся в плену...». То есть на первый план ставились жертвы войны, а не герои. Подробнее здесь. При этом, на награждениях по итогам этих конкурсов присутствовал посол Германии или другие представители этого государства, развязавшего Вторую Мировую войну. Не странно ли это? Причём в 2016 году от представителя Германии прозвучали такие слова: «Только если мы прекратим героизировать события войны, только если мы будем готовы выслушать правду другого, только тогда станет возможным примирение между нами». И какая-такая у гитлеровцев была «правда»?

Более того, как сообщает «Голос Америки»*, руководитель общества Ян Рачинский в своём выступлении на международной конференции, приуроченная к 76-й годовщине заключения пакта Молотова-Риббентропа в столице Эстонии Таллине ещё в августе 2015 года: «Когда во всем мире, и в частности – на Западе – стесняются говорить, что Вторая мировая война была начата не только Гитлером, но и Сталиным. Они совместно развязали эту войну. И превращение этого очевидного факта в банальность с доведением до общего сознания, тоже было бы важным шагом в понимании того, что эти режимы – при всей различности идеологии – по масштабам преступлений, в общем, сходны». Знакомые слова, не правда ли? Ведь то же самое прозвучало 19 сентября 2019 года, когда депутаты Европарламента приняли резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», в которой напрямую высказано обвинение в развязывании Второй Мировой войны как к нацистской Германии, так и к СССР из-за подписанного между ними пакта Молотова-Риббентропа. То есть теперь стесняться перестали.

Что же касается прозвучавших на суде обвинений в реабилитации нацистских преступников, то на этот вопиющий факт обратил внимание даже президент нашей страны Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции: «Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Вот что они обнаружили: списки тех, кто причисляется «Мемориалом»* к жертвам советских политических репрессий. Он рассказал, что в списках есть люди, которые служили при немцах в полиции, арестовывали и конвоировали еврейских узников к местам казни, были участниками убийств евреев». В самом «Мемориале»*, в ответ, заявили, что включение в списки жертв политических репрессий лиц, которые были причастны к работе на нацистов, является ошибкой в базе данных организации. Однако, в списке «жертв политического террора», опубликованном «Мемориалом*», также имеется Федосья Солина - жительница деревни Петрищево, участвовавшая в избиении схваченной немцами Зои Космодемьянской, а затем приговорённая к смертной казни за коллаборационизм. Тоже ошибка?

Таким образом, видно, что «Мемориал»* - организация, признанная иностранным агентом, то есть действующая на деньги из-за рубежа, стремится откровенно хозяйничать в теме памяти о репрессиях советского периода и создать этакую сумрачную матрицу скорби, чтобы рядовой гражданин Российской Федерации только и думал о репрессиях и повсюду видел напоминания о них. И делается это под пристальным вниманием из-за рубежа, о чём говорит присутствие иностранных представителей на награждения победителей школьных конкурсов по истории и реакция на ликвидацию организации. А потому нельзя позволять иностранным агентам учить нас истории нашей страны и уж тем более указывать, чего нам стыдиться и перед кем. Как говорил великий китайский философ Конфуций: «Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами». Ведь многие помнят, какой кошмар творился в нашей стране в «лихие» 90-е годы прошлого века, когда Россия пыталась каяться перед «цивилизованным миром» за своё прошлое.

(* - организация, признанная иностранным агентом)