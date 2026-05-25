"Хрущёвщина" - первый опыт "перестройки" в СССР

Страшным ударом по международному авторитету Советского Союза и его будущему стал XX съезд партии (февраль 1956 года). Делегаты на него были тщательно отобраны, в основном из партийных аппаратчиков. В конце съезда Никита Хрущёв провёл закрытое заседание, без присутствия прессы и представителей иностранных компартий, где 4 часа зачитывал «секретный доклад».

Были использованы в основном старые антисталинские аргументы: «завещание» Ленина, истории о том, как Сталин обидел Крупскую, извратил нормы «партийной демократии». Были осуждены репрессии, на Верховного навесили вину за поражения начального периода войны. Причём такие вопросы, как коллективизация, индустриализация, «голодомор», обошли стороной. Осудили репрессии только против части партийцев (участников «ежовщины»), реабилитировали военных – Тухачевского, Якира, Блюхера. В итоге был создан чёрный миф о Сталине, как «кровавом» тиране и злодее, партии предлагалось вернуться к «истокам» - истинному ленинизму. Хотя именно при Ленине и начались массовые репрессии, террор, были созданы концлагеря.

«Секретность» доклада была ложной. Хрущёв и его окружение заранее напечатали его в виде книжки, которую распространяли среди делегатов, а затем стали выдавать и беспартийным. Доклад был обсуждён на собраниях в предприятиях, колхозах, воинских подразделениях, даже среди старшеклассников в школах. Информация попала в зарубежные компартии, а оттуда и в западную прессу.

Таким образом, Хрущёв и Ко фактически подорвали фундамент всей советской государственности. Миллионы советских граждан, которые искренне верили в «светлое будущее», были разочарованы, авторитет советской власти сильно упал как внутри страны, так и за рубежом.

Внесли раскол в единство компартии, многие коммунисты, возмущенные нападками на Сталина, стали выражать своё возмущение. Партийному руководству пришлось несколько умерить свой антисталинский пыл. В июне ЦК КПСС принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий», там, в целом, курс партии Сталина объявлялся верным, а «некоторые ограничения внутрипартийной и советской демократии» признавались неизбежными «в условиях ожесточённой борьбы с классовым врагом». «Перегибы» объяснили личными недостатками товарища Сталина. Но дело было сделано, недоверие поселилось в сердцах людей.

«Критика культа личности» сильно сказалась на международном авторитете Советского Союза и уважении к советской идее. Иностранные компартии были ослаблены, к ним прекратился приток людей, веривших в идеалы коммунизма, многие люди ушли из них. Были напрочь испорчены отношения с Китаем, Мао Цзэдун посчитал поведение Хрущева некрасивым и «ревизионистским», мы потеряли мощнейшего союзника. В Чехословакии, Польше, Венгрии, Восточной Германии началось брожение. Раз курс Сталина «преступный», то зачем оставаться в соцлагере? Запад получил отличный инструмент для информационной борьбы с социалистической системой и умело подогревал такие настроения.

К тому же у западных спецслужб было заранее созданное, в рамках операции «Красная шапка – красные носки», антисоветское подполье. Спецподготовку, по линии ЦРУ, получили венгерские, чешские, польские, румынские эмигранты, они были должны организовать «движение сопротивления» в своих странах. А вблизи границ этих государств были созданы схроны с оружием.

В большинстве стран серьёзные волнения удалось предотвратить, но в Венгрии дело дошло до восстания. Восставшие убивали советских солдат, сотрудников венгерских органов государственной безопасности, людей, которых обвиняли в просоветских симпатиях. Это восстание подавили быстро, с помощью войск ОВД. Запад на призывы о помощи не откликнулся, ввязываться в войну за какую-то Венгрию там не собирались.

Последствия антисталинской кампании пошатнули власть Хрущёва. Вдобавок он начал свои очередные реформы – децентрализацию народного хозяйства, «кукурузную эпопею», политику «броска вперёд». Против него сплотилось партийное руководство. Как писал Д.Т. Шепилов (министр иностранных дел в 1956-1957 годы, член ЦК КПСС), «бессистемный поток самых невероятных, смешных, неграмотных инициатив и указаний Хрущёва уже к весне 1957 года сделал для всех очевидным: Хрущёва надо убирать, пока он не наломал дров».

В июне, когда Хрущёв отправился в Финляндию, президиум ЦК попытался его снять. Проголосовали за это вполне законно, в рамках «партийной демократии». Но не вышло. Против «заговорщиков» выступил Жуков, он пригрозил обратиться к армии, на военных самолётах в Москву экстренно привезли членов ЦК, вопрос вынесли на пленум. На пленуме были сообщены материалы об участии в репрессиях Молотова, Маленкова и Кагановича, их попытка провалилась. Заговорщиков объявили «антипартийной группой» и сняли со всех постов.

Вскоре пришла очередь и недальновидного Жукова. Всего через 4 месяца, когда маршал уехал за границу, Хрущёв провёл постановление «о культе личности Жукова и его склонности к авантюризму, открывающему путь к бонапартизму». Полководца уволили со всех постов, отправили в отставку. А в марте 1958 года был отстранён и Булганин, Хрущёв занял пост главы правительства, став единовластным правителем. Слева направо: Жена Хрущева - Нина, жена Эйзенхауэра, Никита Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр в Вашингтоне во время официального визита руководителя СССР в США. 16 сентября 1959 года. Никита Хрущев (слева) пьет пепси-колу, за ним наблюдает Ричард Никсон (в центре). Американская выставка в Москве, июль 1959 года. с Джоном Кеннеди у Никиты Хрущева сложились неплохие личные отношения.

«Хрущёвщина»

Подъём села, повышение уровня жизни в городах в 1950-х годах оказались недолгими и непрочными. С народом «заигрывали» лишь до тех пор, пока шла борьба в руководстве. После того, как Хрущёв получил всю полноту власти, реформы пошли совсем другие – хаотичные и беспорядочные. При всей широте охвата хрущевских инициатив, их выделяла одна особенность – все они были направлены на разрушение Союза. Конечно, самого Хрущева, как Троцкого, не запишешь в «агенты мирового империализма», но то, что его направляли, используя его дурость, – это факт.

Подъёму сельского хозяйства пришёл конец. Были ликвидированы машинно-тракторные станции (МТС). Колхозы были вынуждены выкупать часто старую технику по цене новой, на это ушли прежние накопления. К тому же у колхозов не было нормальной ремонтной базы, ангаров для техники, возникла проблема с кадрами. Специалисты в МТС получали хороший заработок, колхозы не могли предложить такой же.

В 1957-1960 годы пошла кампания по укрупнению колхозов: их число сократилось с 83 тыс. до 45 тыс. Предполагали, что они создадут «колхозные союзы» и будет реализован проект хрущёвских «агрогородов». Но реализация подобного проекта требовала больших средств, у колхозов их не было, их накопления «съел» роспуск МТС.

Был взят курс на ликвидацию «неперспективных» деревень. Причём определяли «бесперспективность» деревень указанием свыше или «специалисты», не имеющие отношения к этой сфере жизни. Жителей переселяли, по всей России появились брошенные деревни, хутора. Был запущен процесс «обезлюживания» коренных русских областей.

Шло освоение целины, на эту программу бросались основные средства и техника. Туда же по комсомольским разнарядкам гнали молодёжь, направляли квалифицированных специалистов – шофёров, зоотехников, механизаторов и т. д. Отправляли целыми выпусками молодых учителей, врачей, агрономов. Посылали и молодых колхозников из «бесперспективных» районов. Фактически русских из Великой, Малой и белой Руси депортировали, эти области «обескровливали», лишали молодёжи. И всё под бодрые лозунги, с песнями и музыкой, оптимистичными отчётами. В итоге и «освоение целины» привело к разрушительным последствиям.

Шла «кукурузная эпопея», «мясная кампания», бились «молочные рекорды». Просто вал дезорганизующих мероприятий. Так, Хрущёв объявил кукурузу средством от всех бед сельского хозяйства, мол, кукуруза быстро решит проблему кормового зерна. С 1955 по 1962 годы её посевные площади были удвоены. Причём её сеяли даже в тех областях, где эта культура не подходила по климатическим условиям. Руководителей, которые не выполняли норму по кукурузе, снимали с должностей (виноват не климат, а руководитель!). Поэтому руководители, чтобы сохранить посты, бодро рапортовали об успехах, совершали приписки, шли на подлоги.

В 1957 году Хрущёв призвал за 3 года утроить производство мяса (!). Первый секретарь Рязанского обкома А.Ларионов вызвался утроить производство за 1 год! Примеру Рязани последовали ещё несколько областей. В Рязанской области, чтобы выполнить обещание, стали забивать весь скот, в том числе молодняк, молочную скотину, скупать мясо у населения. Но всё равно не хватало, тогда стали закупать мясо в соседних областях, были израсходованы фонды, которые выделили на строительство, здравоохранение, образование. В декабре доложили о выполнении плана. И А.Ларионов получил звание Героя Социалистического Труда, область наградили орденом Ленина. Но на следующий год Рязань должна была выполнить ещё более высокий план. А она не могла этого сделать – не было ни скота, ни денег. В итоге Ларионов покончил с собой.

Хрущёв начал «вторую коллективизацию». По решению декабрьского пленума ЦК 1959 года личный скот призвали скупить, а приусадебные участки, подсобные хозяйства запрещались. Мол, домашнее хозяйство мешает селянам полностью выкладываться в колхозах. Таким образом, нанесли удар по благосостоянию селян, которые за счёт своих хозяйств могли получать дополнительный доход. Многие селяне перебрались в город или уехали на целину, т. к. там можно было «выйти в люди». А. Ларионов

Реабилитация народов, территориально-административные нововведения

7 февраля 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская республика (ЧИР). Несколько автономных казачьих районов терского правобережья были переданы ЧИР, были лишены автономии. Кроме того, от Ставропольского края в пользу республики отрезали 4 района терского левобережья, которые раньше в ЧИР не входили. Видимо, в качестве «компенсации». Восточную часть Ставрополья - Кизлярский район, населённый казаками, - отдали Дагестану.

При этом чеченцам, которые возвращались из ссылки, мешали возвращаться в горные районы, направляли на земли казаков. Так, уже в 1959 году в Наурском районе чеченцев было 7,3%, в Шелковском 5,7%, дальше их доля только росла. Возвращение из ссылок карачаевцев, балкарцев, ингушей вызвало скрытую депортацию осетин, черкесов, кабардинцев, которые получили эти земли в 1944 году. В итоге именно при Ленине и Хрущёве были заложены «мины» межэтнических конфликтов, которые взорвутся после развала СССР.

Ещё одну «мину» заложили передачей в 1957 году из состава РСФСР Крымской области в УССР. Это событие ничем не мотивировали, просто провели и всё.

В Казахстане начали кампанию по «осаживанию» кочевых казахов на землю. И опять же частенько их поселяли в областях, которые уже освоили русские или осваивали в ходе «поднятия целины».

В рамках кампании продвижения «национальных кадров» представители «титульных народов» стали получать ключевые посты в администрациях, партийных органах, системе образования, здравоохранения.

Промышленность. Программы развития

В 1957 году был взят курс на «децентрализацию» народного хозяйства. Отраслевые министерства (союзные и республиканские) были ликвидированы. Вместо них создали совнархозы по территориальному признаку. В регионах заводы, предприятия (выпускавшие разную продукцию, принадлежавшие к разным ведомствам) должны были объединяться под единым руководством, взаимодействовать друг с другом. Естественно, это привело к хаосу, разрушению налаженных схем работы, срыву снабжения, финансирования, производства. Чтобы хоть как-то выправить положение, создали республиканские совнархозы, затем и общесоюзный СНХ.

В 1959 году на XXI съезде партии был принят лозунг «Догнать и перегнать Америку». Там же приняли план не пятилетки, а семилетки. Именно за 7 лет планировали догнать и перегнать США по общему объему продукции, по показателям на душу населения. Обеспечить для жителей СССР самый высокий в мире уровень жизни.

В 1961 году состоялся XXII съезд партии. Он отметился новыми нападками на Сталина. Его обвинили в убийстве Кирова. Приняты новые меры борьбы со «сталинизмом» - по стране пошла кампания сноса его памятников, переименования названных в его честь городов и объектов, тело Сталина вынесли из Мавзолея. Из библиотек изымались его книги или книги о нём, уничтожались его бюсты, картины, портреты.

Приняли программу построения в СССР коммунизма к 1980 году. К 1971 году планировали построить материально-техническую базу будущего строя. А затем и войти в него, в «рай». Где будет «от каждого по способностям, каждому по потребности», преодолены различия между деревней и городом, умственным и физическим трудом. И где, по учению Маркса, отпадёт надобность даже в государстве. Функции государства должны были перейти к «органам самоуправления трудящихся».

Лозунг «Догнать и перегнать» и стремление создать материально-техническую базу коммунизма привели к новой штурмовщине. При этом наращивание производства велось не за счёт модернизации уже существующих предприятий, а за счёт создания новых заводов. Кроме того, не развивали традиционные промышленные регионы России, большинство ресурсов было брошено в развитие окраин – Прибалтики, Закавказья, республик Средней Азии. Туда же ехали молодые специалисты, перетекали старые кадры. По-прежнему главный приоритет отдавался тяжёлой промышленности, но при Сталине это было оправдано необходимостью индустриализации страны, созданием военно-промышленного комплекса. Причём «перекос» даже возрос: если в 1953 году тяжёлая индустрия давала до 70% продукции, то к началу 1960-х годов крен достиг 75%.

Кризис

В итоге с прилавков исчезли товары широкого потребления, к тому же и сельское хозяйство переживало не лучшие времена. Выигрыш от целины оказался иллюзией успеха: распашка земель погубила обширные пастбища, началась эрозия почв, земля быстро истощилась. Советская страна оказалась на грани голода, выдачу продуктов пришлось нормировать, так, хлеб давали по буханке на руки.

Правительство стало лгать – говорили, что народ стал жить лучше, поэтому больше покупает, из-за этого появилась нехватка продовольствия и промтоваров. Затем повысили цены на ряд продовольственных товаров - до 25-30%, тарифные расценки на производстве понизились на четверть.

Народ был недоволен. В Новосибирске и Караганде Хрущеву пришлось убегать от толпы. Из Горького пришлось уезжать тайно, чтобы горожане не поймали. С негодованием Хрущёва встречали в Ташкенте, Киеве, Новороссийске. В Киеве, на совещании работников сельского хозяйства, на Хрущева с ножом бросилась буфетчица. В ряде городов прошли стихийные волнения. Самое известное произошло в Новочеркасске 1-2 июня 1962 года, во время его подавлении несколько десятков человек было убито и ранено, 7 «зачинщиков» позже расстреляли.

В качестве меры, призванной решить проблему с продовольствием, именно тогда решили покупать зерно на Западе. В 1920-1940-е годы российскому крестьянству было очень тяжело, но зерно вывозили – это был важный источник валюты, деревня фактически своим потом и кровью создала индустриальную базу страны. А 1960-е годы, после победы в войне, создания развитой промышленности, пришлось зерно покупать. Одним словом, «догнали и перегнали» США.

Другие реформы

При Хрущевё началась новая волна гонений против Православия. Руководил этой кампанией главный идеолог партии М.А. Суслов. По всей стране закрывали христианские церкви, их отдавали под склады: при Сталине действовало 20 тыс. храмов, при Хрущёве их осталось чуть более 7,5 тыс. Опять арестовывали священников, верующих. Раньше Хрущёв такой антирелигиозной прыти не проявлял. На Украине он относился к церкви равнодушно. Прошлись и по староверам, их объявили «сектантами». Молельные дома закрывались, уставщиков арестовывали. В ходе погромов староверческих общин изъяли много древних книг, рукописей, икон, в том числе 16-17 столетий. К примеру, их свозили в запасники, хранилища Грозненского университета и Грозненского музея, в 1990-е годы всё это богатое русское культурное наследие погибло.

В самом начале хрущёвской «перестройки» - в 1955 году - был отменён сталинский указ о запрете абортов (его издали в 1936 году, он вводил уголовную ответственность за аборты). «Благодаря» этому за последующие десятилетия русский и другие коренные народы Русской цивилизации потеряли десятки миллионов жизней. Этот акт стал одной из причин нынешней демографической катастрофы. При этом проводилась «просветительная» работа о «вреде» запретительных мер, врали об их неэффективности, договаривались до того, что аборт положительно действует на женщину, «омолаживает» её. А роды наоборот – старят. М.А. Суслов.

Внешнеполитические «достижения»

Хрущёв продолжал линию на «разрядку напряженности». В 1959 году Хрущёв посетил США, была созвана Парижская конференция, в Вене прошла встреча с Кеннеди. Все эти мероприятия завершились ничем. Запад на компромиссы и уступки идти не собирался. Но Хрущев опять, чтобы показать миролюбие СССР, предпринял односторонние шаги. Заявил, что мир должен идти к разоружению и в итоге вообще распустить национальные армии, сохранив только полицейские силы (!). И выразил готовность начать первым! Провозгласил прекращение ядерных испытаний, провел крупномасштабное сокращение армии: численность советских ВС сократилась более чем в 2 раза, с 5,8 млн. человек до 2,5 млн.

Причём делалось всё «по-хрущёвски», непродуманно: призывников теперь гнали на стройки, на целину, а офицерский корпус просто искромсали. Сотни тысяч опытнейших военных специалистов, героев войны просто уволили. Без переобучения, без жилья, без направления на новую работу. Расформировывались дивизии, полки, училища. Было пущено под нож много важнейших военно-научных программ, разработок, которые могли превратить СССР в космическую сверхдержаву, державу 21 столетия уже во второй половине 20 века. Массами резали обычные вооружения – первоклассные корабли, самолёты, Хрущёв посчитал, что это всё устарело – ведь есть межконтинентальные ракеты. Запад всё это не оценил, ядерные испытания продолжались, вооруженные силы не сокращались, гонка вооружений продолжалась.

Одновременно Хрущёв планировал усилить позиции СССР в мире. Перетянув на свою сторону новые страны, которые образовались на обломках рухнувшей колониальной системы. Практически был восстановлен курс Троцкого на «мировую революцию», на «пролетарский интернационализм». Напомню, что Сталин проводил курс, направленный на восстановление России как мировой великой державы, фактически сделав её геополитическим преемником Российской империи.

Было развёрнуто беспрецедентное по своим масштабам финансирование различных режимов, которые объявлялись «дружественными». Таким образом, ресурсы, необходимые на развитие России-СССР, направлялись за рубеж. Естественно, режимы охотно выражали «дружбу», чтобы получить финансирование, помощь со стороны советских специалистов в области народного хозяйства, обороны, здравоохранения, образования и пр. Хотя подобная политика не раз приводила Хрущева и СССР к проигрышу.

Так, Объединенная Арабская Республика (Египет и Сирия) получила кредит в 100 млн. долларов на строительство Асуанской ГЭС, помогли и в её строительстве, спасли страну от объединенной агрессии Франции, Великобритании и Израиля. А в итоге режим Садата переориентировался на США, начались преследования коммунистов. Зря поддерживали и Ирак, Конго, ряд других стран. Хрущёв и президент Египта Гамаль Абдель Насер.

Хрущев полностью рассорился с китайцами. Сталин был для китайских коммунистов настоящим авторитетом, к «критике культа личности» в Китае отнеслись очень прохладно. В итоге Москва и Пекин стали конкурентами в соцлагере. К тому же СССР помогал китайцам в создании ядерного оружия. Эйзенхауэр внушил Хрущёву, что ради «разрядки» надо ограничить распространение ЯО. Тот согласился, естественно, в одностороннем порядке, т. к. Париж и Лондон также разрабатывали ядерное оружие. Хрущёв стал убеждать Мао в миролюбии США, необходимости свернуть разработку атомного оружия. Пекин отреагировал резко, Москва отозвала советских специалистов, совместные ядерные исследования свернули. Суслов обвинил Китай в «империалистических устремлениях». Мы потеряли союзника и получили конкурента, социалистический блок распался.

Столкновение с Западом

Когда новые предложения по поводу Берлина провалились, а Москва предлагала превратить Западный Берлин в «демилитаризованный вольный город», было решено действовать. 13 августа 1961 года началось строительство т. н. Берлинской стены. Этот акт вызвал резкое недовольство Западного мира. Карта Берлина. Стена отмечена жёлтой линией, красные точки — контрольно-пропускные пункты.

Затем Вашингтон стал размещать ядерные ракеты в Турции, в ответ Москва заключила соглашение с Фиделем Кастро. Советские ракеты средней дальности были размещены на Острове Свободы. США заняли очень жесткую позицию и готовились к ответным действиям. Мир оказался на грани мировой войны. Вашингтон потребовали убрать советские ракеты с острова, организовал морскую блокаду Кубы, угрожал военным ударом по Острову Свободы. Хрущёв уступил: ракеты выводились, но США дали гарантию безопасности Гаване и убрали свои ракеты из Турции. Руководство Кубы расценило действия Хрущёва как предательство – сговор с США, без учёта мнения Гаваны.

Заговор

Эксперименты Хрущева достали не только простой народ, но и партийную номенклатуру. Ещё недавно она была его опорой. Хрущёв сделал для неё очень много – обеспечил безопасность, поддерживал её привилегированное положение. Но своими действиями, непрерывными переменами, ломками сложившихся порядков он не давал ей спокойно жить. К тому же разрушительные процессы в народном хозяйстве могли привести к крупным народным волнениям.

Основой заговора стали его прежние сторонники – Микоян, Суслов, Брежнев. Подготовку смещения облегчил тот факт, что Хрущёв, полностью уверенный в своих позициях, очень увлёкся поездками по стране и по всему миру. В июле, при согласии Хрущева, Брежнев получил Секретариат ЦК, сменив Микояна, тот занял его пост – председателя Верховного Совета. К октябрю Брежнев смог перехватить рычаги управления партией в свои руки. А когда Хрущёв отправился в отпуск, без его ведома созвали пленум ЦК. 13 октября 1964 года Хрущева привезли на пленум, и Суслов предъявил ему требование об отставке. Хрущёва поставили перед фактом, обвинили в «волюнтаризме» и «субъективизме». Его сняли со всех постов и отправили на пенсию. Народу сообщили о «преклонном возрасте», «ухудшении здоровья». Источники:

