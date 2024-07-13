Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.5

Для начала темы просто перечислю наиболее значимые музеи писателей в Питере. Музей А.А. Ахматовой, о нем я уже писала

Музей-квартира Н.А. Некрасова (упоминала)

Литейный пр. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (упоминала)

Кузнечный пер., 5

Музей-квартира А.С. Пушкина (целая тема была у нас!)

наб. реки Мойки, 1 Музей В.В. Набокова (есть упоминание)

ул. Большая Морская, 47 Мемориальный музей-квартира Л.Н. Гумилёва (честно говоря, не помню говорила о нем или нет?

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Коломенская ул., 1/15 Музей А.А. Блока (упоминала)

ул. Декабристов, 57

Пошли дальше по музеям.

Музей-квартира Елизаровых Марк Елизаров — директор страхового пароходного общества «По Волге», а после Октябрьской революции — глава Народного комиссариата путей сообщения РСФСР. Его супруга — Анна Ильинична — старшая сестра В. И. Ленина. С 4 апреля по 5 июля 1917 г. здесь жили В. И. Ленин со своей супругой Надеждой Крупской. В квартире проходили заедания ЦК РСДРП(б). Ее посещали Иосиф Сталин, Георгий Зиновьев, Лев Каменев, Яков Свердлов. ул. Ленина, 52.

Музей гигиены (Дворец Шувалова) Дворец видного государственного деятеля времён Елизаветы Петровны и Музей гигиены: необычное сочетание! Новая советская власть не часто считалась с прошлым архитектурных памятников: исторические здания с лёгкостью передавались самым разнообразным учреждениям, зачастую вообще никак не связанным с культурой или искусством. Музей гигиены ведёт свою историю с 1919 года, именно в это время в здании были размещены экспонаты Всесоюзной гигиенической выставки. В каждом зале музея представлена определённая медицинская тематика: «Профилактика стресса и вредных привычек», «Физическая активность и рациональное питание» и так далее. Сюда обязательно стоит прийти с детьми. Можно взять экскурсию и узнать много интересного о становлении врачебного дела и о великих открытиях прошлого. А заодно полюбоваться интерьерами старинного дворца. Тем более что стоимость билетов кажется смешной – всего 180 рублей за одного взрослого. Итальянская улица, 25

«Артмуза» — это уникальное место и центр современный культуры Петербурга Здесь каждый может погрузиться в атмосферу искусства и творчества. В музее проходят бесплатные выставки, поэтические чтения, концерты, мастер-классы, встречи с известными людьми, open-talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия.

Главное правило Артмузы — искусство должно быть доступным каждому. Вход свободный Ежедневно с 11:00 до 22:00

13 линия В.о., д. 70

Музей театрального и музыкального искусства Музей «вырос» из Первой русской театральной выставки 1908 года. Первоначально в коллекцию вошли документы и фотографии из собрания великого русского актера И.Ф. Горбунова. В основу выставок легли ценные вещи, связанные с историей российского театра с XVIII по XX век: костюмы, портреты великих актеров и пуанты известных балерин. ул. Зодчего Росси, 2

Русский музей Описывать его - отдельная история, а никак не в кратком обзоре. Я покажу лишь старые фото музея. Дореволюционные и первого десятилетия. Официальное открытие музея состоялось в 1898 году. Революция пошла ему на пользу. В первое десятилетие после нее коллекция музея сильно выросла за счет национализированных предметов искусства.

Выставка архитектурных моделей и чертежей в музее Академии Художеств. Эти уникальные экспонаты не только демонстрируют историю строительства современного Петербурга, но и сами по себе являются произведениями искусств. Университетская наб., 17

Горный музей В южной части Васильевского острова, у пересечения набережной лейтенанта Шмидта и островных линий расположен комплекс зданий Санкт-Петербургского горного университета, старейшего высшего технического учебного заведения России. Указ о создании учебного заведения был подписан в 1773 году императрицей Екатериной II. Изначально учреждение именовалось Горным училищем, но с течением времени оно сменило несколько названий: Горный кадетский корпус, Институт корпуса горных инженеров, Горный институт им. Г. В. Плеханова. Главное здание в стиле классицизм было возведено в 1806–1811 годах по проекту Андрея Воронихина. Горный музей был основан в 1773 году как Минералогический кабинет Горного училища. Сюда со всей страны свозились образцы горных пород и полезных ископаемых. Статус музея собрание получило в 1791 году. На сегодняшний день в фондах хранится 240 000 экземпляров. Площадь выставочных пространств составляет более 4 000 квадратных метров. Набережная Лейтенанта Шмидта, 45

Научно-исследовательский геологоразведочный музей им. Феодосия Чернышева Музей основан в 1882 г. при Геологическом комитете России. Коллекционный фонд составляет около 1 миллиона единиц хранения, в выставочных залах общей площадью 3750 м2 экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой фауны и флоры. В музее также имеется шлифотека, которая, по своим масштабам, является крупнейшим и единственным в России научным фондом хранения первичного петрографического материала. Средний просп. Васильевского острова, 74

Музей «Бестиарий» Это единственный в России криптозоологический музей - здесь представлены различные фантастические существа: русалки, кикиморы, оборотни, чудовище Франкенштейна и многие другие. Помимо необычных экспонатов, лаборатория привлекает своим оформлением. Здесь десятки различных старинных предметов и приспособлений.

просп. Энгельса, 154

А вы знали, что в Лахта-центре есть планетарий? Вид планетария – отдельное, уникальное зрелище! 19-метровый сверкающий шар будто «парит» в воздухе, выдаваясь из плоскости стеклянного фасада атриума. Тут есть и звездная машина, и система цифровых проекторов – для самых немыслимых звездных шоу.

Всего в планетарии Лахта Центра можно увидеть миллиард звезд и 180 объектов глубокого космоса! Емкость планетария 140 человек. Высотная ул.,1

Ну и закончим денежным музеем Музей истории денег Тут гости могут попробовать изготовить бумагу с водяным знаком: специально для мастер-класса специалисты воссоздали и адаптировали технологию отлива бумаги и теперь обучают этому желающих. В качестве бонуса все желающие имеют возможность сделать открытку с изображением Аннинского кавальера – основного здания Музея истории денег.

Территория: Петропавловская крепость

А еще вот такую новость нарыла.

Форт «Кроншлот» откроется для посетителей к 2026 году После реставрации он станет музеем и центром морского церемониала. Здесь также появятся ресторан, кинотеатр и площадка для бракосочетаний. Интересно даже, как его отреставрируют?

Форт «Кроншлот» является самым старым в Кронштадте, его построили по приказу Петра I еще в 1704 г. За более чем три столетия он прошел путь от осады шведов и нескольких наводнений до полного запустения, пока не началась работы по его восстановлению. Реставраторы рассказали, что на его территории в грудах мусора были найдены фрагменты исторических чугунных гербов (2023г.), которые после завершения будут возвращены на прежнее место. Вроде будет выглядеть вот так: Кстати, еше 2 форта отреставрируют. Это форт «Петр I» и форт «Император Александр I». И это весьма похвально!