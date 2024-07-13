Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.5

Для начала темы просто перечислю наиболее значимые музеи писателей в Питере.Музей А.А. Ахматовой, о нем я уже писала
Музей-квартира Н.А. Некрасова (упоминала)
Литейный пр. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (упоминала)
Кузнечный пер., 5
Музей-квартира А.С. Пушкина (целая тема была у нас!)
наб. реки Мойки, 1 Музей В.В. Набокова (есть упоминание)
ул. Большая Морская, 47Мемориальный музей-квартира Л.Н. Гумилёва (честно говоря, не помню говорила о нем или нет?
)
Коломенская ул., 1/15 Музей А.А. Блока (упоминала)
ул. Декабристов, 57
Пошли дальше по музеям.
Музей-квартира ЕлизаровыхМарк Елизаров — директор страхового пароходного общества «По Волге», а после Октябрьской революции — глава Народного комиссариата путей сообщения РСФСР. Его супруга — Анна Ильинична — старшая сестра В. И. Ленина. С 4 апреля по 5 июля 1917 г. здесь жили В. И. Ленин со своей супругой Надеждой Крупской.В квартире проходили заедания ЦК РСДРП(б). Ее посещали Иосиф Сталин, Георгий Зиновьев, Лев Каменев, Яков Свердлов.ул. Ленина, 52.
Музей гигиены (Дворец Шувалова)Дворец видного государственного деятеля времён Елизаветы Петровны и Музей гигиены: необычное сочетание! Новая советская власть не часто считалась с прошлым архитектурных памятников: исторические здания с лёгкостью передавались самым разнообразным учреждениям, зачастую вообще никак не связанным с культурой или искусством.Музей гигиены ведёт свою историю с 1919 года, именно в это время в здании были размещены экспонаты Всесоюзной гигиенической выставки. В каждом зале музея представлена определённая медицинская тематика: «Профилактика стресса и вредных привычек», «Физическая активность и рациональное питание» и так далее.Сюда обязательно стоит прийти с детьми. Можно взять экскурсию и узнать много интересного о становлении врачебного дела и о великих открытиях прошлого. А заодно полюбоваться интерьерами старинного дворца.Тем более что стоимость билетов кажется смешной – всего 180 рублей за одного взрослого.Итальянская улица, 25
«Артмуза» — это уникальное место и центр современный культуры ПетербургаЗдесь каждый может погрузиться в атмосферу искусства и творчества.В музее проходят бесплатные выставки, поэтические чтения, концерты, мастер-классы, встречи с известными людьми, open-talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия.
Главное правило Артмузы — искусство должно быть доступным каждому.Вход свободныйЕжедневно с 11:00 до 22:00
13 линия В.о., д. 70
Музей театрального и музыкального искусстваМузей «вырос» из Первой русской театральной выставки 1908 года.Первоначально в коллекцию вошли документы и фотографии из собрания великого русского актера И.Ф. Горбунова.В основу выставок легли ценные вещи, связанные с историей российского театра с XVIII по XX век: костюмы, портреты великих актеров и пуанты известных балерин.ул. Зодчего Росси, 2
Русский музейОписывать его - отдельная история, а никак не в кратком обзоре. Я покажу лишь старые фото музея. Дореволюционные и первого десятилетия.Официальное открытие музея состоялось в 1898 году. Революция пошла ему на пользу.В первое десятилетие после нее коллекция музея сильно выросла за счет национализированных предметов искусства.
Выставка архитектурных моделей и чертежей в музее Академии Художеств.Эти уникальные экспонаты не только демонстрируют историю строительства современного Петербурга, но и сами по себе являются произведениями искусств.Университетская наб., 17
Горный музейВ южной части Васильевского острова, у пересечения набережной лейтенанта Шмидта и островных линий расположен комплекс зданий Санкт-Петербургского горного университета, старейшего высшего технического учебного заведения России.Указ о создании учебного заведения был подписан в 1773 году императрицей Екатериной II. Изначально учреждение именовалось Горным училищем, но с течением времени оно сменило несколько названий: Горный кадетский корпус, Институт корпуса горных инженеров, Горный институт им. Г. В. Плеханова.Главное здание в стиле классицизм было возведено в 1806–1811 годах по проекту Андрея Воронихина.Горный музей был основан в 1773 году как Минералогический кабинет Горного училища. Сюда со всей страны свозились образцы горных пород и полезных ископаемых. Статус музея собрание получило в 1791 году. На сегодняшний день в фондах хранится 240 000 экземпляров. Площадь выставочных пространств составляет более 4 000 квадратных метров.Набережная Лейтенанта Шмидта, 45
Научно-исследовательский геологоразведочный музей им. Феодосия ЧернышеваМузей основан в 1882 г. при Геологическом комитете России. Коллекционный фонд составляет около 1 миллиона единиц хранения, в выставочных залах общей площадью 3750 м2 экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой фауны и флоры.В музее также имеется шлифотека, которая, по своим масштабам, является крупнейшим и единственным в России научным фондом хранения первичного петрографического материала.Средний просп. Васильевского острова, 74
Музей «Бестиарий»Это единственный в России криптозоологический музей - здесь представлены различные фантастические существа: русалки, кикиморы, оборотни, чудовище Франкенштейна и многие другие.Помимо необычных экспонатов, лаборатория привлекает своим оформлением. Здесь десятки различных старинных предметов и приспособлений.
просп. Энгельса, 154
А вы знали, что в Лахта-центре есть планетарий?Вид планетария – отдельное, уникальное зрелище! 19-метровый сверкающий шар будто «парит» в воздухе, выдаваясь из плоскости стеклянного фасада атриума.Тут есть и звездная машина, и система цифровых проекторов – для самых немыслимых звездных шоу.
Всего в планетарии Лахта Центра можно увидеть миллиард звезд и 180 объектов глубокого космоса! Емкость планетария 140 человек.Высотная ул.,1
Ну и закончим денежным музеемМузей истории денегТут гости могут попробовать изготовить бумагу с водяным знаком: специально для мастер-класса специалисты воссоздали и адаптировали технологию отлива бумаги и теперь обучают этому желающих.В качестве бонуса все желающие имеют возможность сделать открытку с изображением Аннинского кавальера – основного здания Музея истории денег.
Территория: Петропавловская крепость
А еще вот такую новость нарыла.
Форт «Кроншлот» откроется для посетителей к 2026 году После реставрации он станет музеем и центром морского церемониала. Здесь также появятся ресторан, кинотеатр и площадка для бракосочетаний. Интересно даже, как его отреставрируют?
Форт «Кроншлот» является самым старым в Кронштадте, его построили по приказу Петра I еще в 1704 г. За более чем три столетия он прошел путь от осады шведов и нескольких наводнений до полного запустения, пока не началась работы по его восстановлению. Реставраторы рассказали, что на его территории в грудах мусора были найдены фрагменты исторических чугунных гербов (2023г.), которые после завершения будут возвращены на прежнее место. Вроде будет выглядеть вот так:Кстати, еше 2 форта отреставрируют. Это форт «Петр I» и форт «Император Александр I». И это весьма похвально!
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