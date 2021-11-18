Я очень хотел бы всю ночь бродить по городу, по нашему маленькому курортному городу в чужой стране, где мы были добры и счастливы. Бродить, разговаривая, шутя или просто молча. Хотя бы один раз в жизни. По узеньким улочкам, переходя от кафешки к кафешке, по мере того как они закрываются. А потом, когда опустеет последняя, пройтись по району магазинчиков, с их освещёнными витринами. Разглядывать наряды и украшения, мысленно примеряя их на свою спутницу. И смеясь, подтрунивать над ней, представляя её в подвенечном платье и кедах. Всю ночь..... по пустынным узким улочкам, держась за руки, и прислушиваясь к звуку своих сердец. И думать о чем-то своем, а, встретившись взглядом улыбаться, понимая, что думали об одном и том же. Пройтись по пустынной набережной, почувствовав как она прижимается к тебе, ища зашиты от морской прохлады, и ощущать её трепетное, нежное тело, каждый изгиб его, такой знакомый и родной, возбуждаясь и страстно любя её в эти мгновения. Привести свою спутницу в маленький дворик, на знакомую скамейку, под акациями. Посадить к себе на колени, и уткнувшись носом в её шею, чуть-чуть за ушком, обнять её и прижать к себе.... и долго-долго рассказывать о том, сколько месяцев, дней, часов, минут и тысяч секунд не видел её, как скучал, и как - непередаваемо счастлив сейчас.

Счастлив так, как может никогда уже больше не буду в жизни.

А потом, дождавшись рассвета, встретить его первые лучи, и поспешить туда, вниз, к морю, удивляя и обходя первых, ещё сонных жителей городка. И увидев оранжевый огненный шар величаво и медленно всплывающий над далекой кромкой горизонта, закричать и рассмеяться от счастья, от осознания того, что ты живёшь и можешь радоваться, оттого, что воздух пахнет морем, и это ни с чем не спутаешь. И вдруг проголодавшись так, что "засосало под ложечкой" "потащить" её на центральную площадь, на овощной базар. Торгуясь, пробуя, шутя и "прикалываясь", раз за разом обходить ряды. И вздрагивать от ударов колокола у тебя над головой. И грозить пальцем тому, кто дёргает верёвку на этой высокой колокольне. И одурев от съеденного, от запахов и ароматов южного базара, добрести до ближайшего, только что открывшегося кафе, и устало, и лениво плюхнуться на стульчик. И заказать по чашечке горячего, возвращающего к жизни, кофе. А себе обязательно двойного, с молоком и обязательно попросить ... ещё один пакетик сахара. И закурив свою любимую, гаванскую сигару, медленно затягиваясь полной грудью, ощущать весь её ароматный букет, и щурясь от блаженства, с тайным восхищением рассматривать её - сидящую напротив. Млея от восторга, завидовать самому себе, ощущая всю нереальность происходящего, любоваться её глазами, локоном волос на виске, который, опускаясь ниже, щекочет ей щёку. И смотреть как она, смеясь, раз за разом его поправляет. И притворяясь равнодушным, замирать, когда она наклоняется, чтобы пригубить в очередной раз чашечку кофе, и нахально заглядывать в глубокий вырез её блузки, где поблескивает тонкая цепочка с дорогим для тебя кулончиком и, чувствовать, как начинает колотиться твоё сердце от нестерпимого, горячего желания прикоснуться губами к этой уходящей в тайну, манящей, бархатной, ложбинке...



Очень хочется, хотя бы один раз в жизни ... Но я её так и не уговорил. И не то чтобы она была не романтична, просто соня, чёрт бы её побрал!

Милая, ласковая, любимая соня. " ...Но я ещё живу, и значит, есть надежда..."



Луна, кусочком сыра на море лежала,

Над нами плыли птицы-облака

И уводила вдаль дорога,

От той, кому оставил чуточку себя.



Мне не вернуть те чудные мгновенья,

В которых был я брошен, и любим.

Мы так беспечно главное теряем,

Так важно, что-то мелкое храним.



Стыдимся слёз, что душу омывают,

С оглядкой произносим нежные слова,

И верим в глупые приметы,

Забыв взглянуть в любимые глаза.



Но я ещё живу, и значит, есть надежда,

Понять, простить и что-то изменить.

В твоих глазах, увидев льдинку страха,

Горячую любовь свою дарить,



И сделав шаг, об этом не жалея,

Пройти по краю, не боясь упасть,

Найдя судьбу и развенчав сомненье,

Лишь для одной, единственным вдруг стать...