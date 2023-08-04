История создания песни. Как народная песня стала визитной карточкой Песняров

Хотя сам термин «фолк-рок» в СССР и не употреблялся, такой жанр на советской эстраде существовал и более того — неплохо себя чувствовал. Во многом этому способствовало то, что пропаганда народной песни всегда была в приоритете. Сам жанр оформился в Союзе в начале 1970-х, когда на сцену вышли такие ВИА, как ПЕСНЯРЫ и АРИЭЛЬ. Первые взяли за основу белорусский фольклор, а вторые — русский.

Интересно, что создатель, вдохновитель и руководитель ПЕСНЯРОВ — Владимир Георгиевич Мулявин — даже не был белорусом. Он родился 12 января 1941 года на Урале — в Свердловске (нынешнем — Екатеринбурге) и какое-то время работал в разных сибирских филармониях, пока не осел в филармонии белорусской.

Свой знаменитый ансамбль Мулявин основал в 1969 году и сразу решил, что займётся современной обработкой фольклора. Причём «местячковым» национализмом лидер ПЕСНЯРОВ не страдал и изначально собирался включить в репертуар не только белорусские, но и русские, украинские и даже польские народные песни.

Владимир Мулявин.

В. Мулявин:

«Они казались так похожи, но — на четырех стульях не усидишь. Это только кажется, что все одинаково — по текстам, голосоведению, мелодике; а на самом деле…

…Под интересом к народному искусству я не вижу никакой политической подоплеки, ее нет и не должно быть. Когда мы занялись белорусским фольклором, то не рвали на себе рубахи, не говорили, что вот, мол, зажимают белорусские песни и белорусский язык. Это было бы преувеличением.

В те времена, в конце 60-х годов, ситуация выглядела так. С одной стороны, в республике проводились этнографические экспедиции по линии Академии наук, был собран и классифицирован исключительно богатый фольклорный материал. А с другой – на выступлениях фольклорных ансамблей можно было увидеть от силы 30-40 зрителей.

Вот интуитивно и пришла мысль: а не попробовать ли придать народной музыке и поэзии новое звучание, соединив их с элементами рок-культуры? Это была чисто творческая задача.

…Ведь главное, наверное, петь на белорусском языке и чтобы не было эклектики в сочетании языка и музыки. А я сейчас слышу у всех белорусских исполнителей эклектику. Снято с английской музыки, но поется на белорусском языке. И это вызывает не смех, но неприятие».

Новый ансамбль назвали ЛЯВОНЫ (белорус. «скоморохи, шуты, балагуры»), но работникам Минкульта это показалось несерьёзным. Поэтому в октябре 1970 г. перед выступлением на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады ему дали более солидное название — ПЕСНЯРЫ (народные сказители, некий белорусский аналог бардов и скальдов). Выступление оказалось успешным — ансамбль разделил 2-е место со Львом Лещенко и грузинским ВИА ДИЭЛО (причём 1-е место не присудили никому). С этого момента у ПЕСНЯРОВ начался период блестящих успехов и всесоюзной популярности. «Косил Ясь конюшину» (1971)

Кроме неординарного подхода к аранжировке фольклора ансамбль всегда выделялся замечательными вокалистами с сильными, высокими, очень чистыми голосами.

В. Мулявин:

«…к сольному пению в чистом виде мы прибегаем редко. Даже если и звучит один голос, то обязательно на фоне ансамбля (мы все серьёзно занимаемся вокалом)».

Хотя Мулявин и сам неплохо пел, первым знаменитым голосом ПЕСНЯРОВ стал Леонид Борткевич. Его тенор так восхитил Мулявина, что тот за ночь сочинил специально для Борткевича красивейшую балладу «Александрина».

Песня стала финальным треком перового винилового альбома ансамбля, вышедшего в 1971 году.

Открывала же пластинку, наверное, самая убойная композиция ПЕСНЯРОВ — «Косил Ясь конюшину». Протяжная народная песня превратилась в руках Мулявина в энергичный рок-хит с задорным запевом, молодецким посвистом, изображающим косьбу, ритмическими сбивками и мощной басовой линией. По воспоминаниям музыкантов, аранжировка «Яся» оформилась у них на удивление быстро — за 2-3 репетиции.

Уже в 1972 году ПЕСНЯРЫ сыграли эту композицию в финале конкурса «Песня года» (в «живом» исполнении она прозвучала ещё более мощно).

С ней знакомятся даже дети, благодаря мультсериалу «Ну, погоди!». В 6-й (т.н. «деревенской») серии (1973 г.) волк на комбайне безуспешно пытался под эту мелодию «выкосить» зайца, спрятавшегося в поле.

При этом текст песни практически не требует перевода. У нас с белорусским немало общего. Что косит Ясь (белорусский аналог имени Иван), мог догадаться чисто русскоязычный слушатель. Под конюшиной подразумевался клевер — излюбленная пища лошадей. В общем, на русском слова песни звучали бы примерно так:

Косил Иван клевер

И посматривал на девушку.

А девушка жала рожь

И посматривала на Ивана:

«Ты Иван или нет?

Приглянулся ты мне».

Бросил Иван косить,

Пошёл маму просить:

«Любимая мама моя,

Пожени же ты меня».

«Так бери Станиславу,

Чтоб сидела на всю скамью».

«Станиславу не хочу,

На неё и скамьи не хватит».

«Так бери же ты Иванну,

Работящую девушку».

В 1974 году ПЕСНЯРЫ снялись в фильме «Ясь и Янина». По сюжету члены студенческого стройотряда, приехавшего строить ферму в белорусский колхоз, по вечерам играют в самодеятельном ВИА. Однако местные жители остаются равнодушными к их творчеству — до тех пор, пока зоотехник не советует музыкантам взяться за народные песни.

Среди песен, прозвучавших в фильме, можно обнаружить и «Косил Ясь конюшину» — причём в совершенно новой обработке.

К 1976 году ПЕСНЯРЫ достигли столь высокого статуса, что стали первым советским ВИА, выступившим в США. Там они не только сыграли своего «Яся», но и записали ещё одну версию песни. Она войдёт в совместную пластинку ПЕСНЯРОВ и местного фолк-коллектива NEW CHRISTY MINSTRELS, которую издадут на «Columbia records».

журнал «Ровесник» за июль 1977 г.

Ну, а в постсоветскую эпоху запев из «Косил Ясь конюшину» использует ДИСКОТЕКА АВАРИЯ для своего хита «Яйца».

https://www.kursivom.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%80...

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=85651