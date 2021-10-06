О чём могут рассказать старые фото ?

Бывает, что сегодняшний день самым неожиданным образом смыкается с давно минувшими днями. Нечто подобное произошло в начале этого года. Сын подарил сестре хороший компактный цифровой фотоаппарат, и она загорелась прилично снимать интересное вокруг. Я подбил её переснять мои давнишние фото с претензиями на интересные и теперь уж исторические. Мне захотелось «создать» статью, обильно иллюстрированную фотографиями, которые могут сообщить больше, чем целые абзацы текста.

С. Дмитриев, личный архив

У меня были двенадцать пронумерованных фото об удачном, по моим меркам, фоторепортаже сорокалетней давности о коллегах по Проектному отделу Челябинского металлургического завода (ЧМЗ, теперь — Мечел). Проектанты были мобилизованы на с/х работы на подсобном, как помнится, «огороде». Я снимал аппаратом "Киев", выданным как стенгазетчику из отдела. Этот репортаж кажется мне лучшим достижением в репортажной съёмке.

На таких работах обязательно находится балагур, «краснобай и баламут», который во время перекура забавляет, травит самые «замысловатые сюжеты». Им и оказался герой репортажа — конструктор строительного сектора. Я не помню, о чём он травил, но я старался заснять его и слушателей, что мне в какой-то мере и удалось.

…Вот он сидит у дерева и затевает интригующую историю.

Коллеги уже знают его и ждут чего-нибудь «вкусненького». Вот он не спеша предаётся приятным воспоминаниям. «Да, было дело по молодости» — подогревает он интерес. И вдруг уверяет, что всё было на самом деле.

«Вы не верите?» — и тут он поднимается и напускает важность, снова уверяет на полном серьёзе, что было всё очень опасно. …

И вдруг сообщает что-то такое, отчего слушатели заразительно смеются. Разве он не артист из народа и от Бога?

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся», — как сказал классик, и тем более, как понравится фотография или фоторепортаж. Мне нравится этот репортаж из двенадцати фото, как Пушкину — Татьяна (сорри за рисковое сравнение). Мне хотелось бы, чтоб зрители-читатели увидели в этих двенадцати фото классическую завязку, развитие и развязку с заразительным смехом женщины в чёрной шапочке.

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…Две фотографии с первомайской демонстрации какого-то застойного года тоже хорошо напоминают то время. Нехорошо расписывать достоинства своих фотографий, но удержаться трудно. Хочется обратить внимание на одухотворённость пожилого фоторепортёра. В кадре полно динамики: живописное шествие справа налево и энергичный поворот летописца навстречу единому порыву советского народа на демонстрации. Перед ним женщина в сером плаще и тёмных очках олицетворяет неподдельную радость. За спиной у него простенькая, трогательная детская коляска с очаровательным ребёнком в белой шапочке. На заднем плане можно узнать на портрете А.Косыгина.

На второй фотографии фотокор ищет ракурс сверху, видоискатель снизу и он ищет кадр, заметно напрягаясь. Но сколько азарта и увлечённости во всей фигуре! На этом фото хорошо виден блок наградных колодок, видимо товарищ — ветеран Великой Отечественной войны. Символична справа от летописца фигура мальчика в светлом костюме, как связь поколений.

После просмотра этих фото неумолимо всплывает вопрос — куда пришли, на что пришлось поменять эти беззаботные шествия? Сейчас в Кишинёве очередная буза с непарламентскими приёмами в парламенте. Чем она закончится???

https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/75672/

