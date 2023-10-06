День рождения Владимира Путина

Владимир Владимирович Путин стал и.о. президента "отечества нашего свободного" 31 декабря 1999 года и 26 марта следующего года был избран главой государства. С тех пор день рождения Путина перестал быть его частным делом.

Только раз в году

Родился российский президент 7 октября 1952 года в роддоме им. Снегирева на улице Маяковского, город Ленинград. По словам самого Владимира Путина, родом он из простой семьи и практически всю сознательную жизнь жил как рядовой нормальный человек.

В день рождения Путин, как и в другие дни, назначает рабочие встречи и занимается государственными делами.

Владимир Путин однажды обмолвился, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от самых близких — детей, внуков, друзей. Год назад, по словам президента России, внуки подарили ему свои поделки и рисунки, поздравили его. И если даже близких нет рядом, они все же находят способ поздравить Владимира Владимировича.

Известно, что Путин считает себя счастливым человеком. Секрет счастья, по мнению президента, прост — нужно ощущать свою востребованность и иметь возможность самореализоваться. Все, о чем он мечтал когда-то, получилось. Кавалер Орден Драгоценного жезла с жемчугом В.В. Путин

Орден Драгоценного жезла (монг. Эрдэнийн Очир одон) был учрежден в Автономной Монголии в 1913 году, возрожден в октябре 1991 года. Этой государственной награды Республики Монголия Путин удостоился в 2009 году.

Интересные факты из жизни Владимира Путина

Дед президента по отцовской линии Спиридон Путин был личным поваром Ленина в Горках, а после смерти основателя СССР работал на даче Сталина.

Владимира Путина вскоре после рождения крестили. Обряд совершил священник Михаил, отец российского патриарха Кирилла, в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда. От отца будущего президента факт крещения сына скрыли.

Владимир учился в ленинградской восьмилетке № 193, затем перешел в школу номер 281 (школа с химическим уклоном, действующая на базе Технологического института). Владимир Путин с матерью, 1958 год

Еще в школе Путин решил стать разведчиком. Как этого добиться, ему подсказали в приемной управления КГБ, куда явился школьник Владимир.

Владимир Путин — дважды мастер спорта, по самбо (1973 г.) и по дзюдо (1975 г.). Многолетний тренер Путина по дзюдо Анатолий Рахлин рассказывал, что воспитанник умел терпеть боль и брал находчивостью.

«Принцип наиболее благоприятствуемой нации» — так называлась тема диплома В. Путина на юрфаке ЛГУ.

Первым автомобилем будущего президента был «Запорожец» (1972 год выпуска). Эту машину мать Путина выиграла в лотерею.

Еще во время учебы в ЛГУ Владимир Владимирович вступил в КПСС, да так из коммунистической партии официально и не вышел.

Рост российского главы составляет 170 см. Значит, Путин выше и Наполеона Бонапарта, и Семена Буденного на целый сантиметр.

В 1984-85 годах В. Путин учился в Краснознаменном институте КГБ по профилю «внешняя разведка». Псевдоним Путина в институте — Платов.

В 1985-90 годах Владимир Путин служил в ГДР, значился директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене. Был отмечен медалью за заслуги перед армией ГДР (1989 год).

С мая 1990 г. Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. Когда Собчак проиграл на выборах в 1996 году, Путин остался без работы и даже думал, по его собственным словам, делать карьеру таксиста. Как видим, все обошлось.

В 2012 году имя Владимира Путина получила площадь и одна из улиц Вифлеема (Палестинская Автономия).

Дмитрий Песков: Владимир Путин на свой день рождения не проставляется ("Новые Известия") А отпуск лидер любит проводить в Сибири - на сплаве или в горах. Фото: Владимир РОДИОНОВ/ТАСС