День рождения Владимира Путина

Владимир Владимирович Путин стал и.о. президента "отечества нашего свободного" 31 декабря 1999 года и 26 марта следующего года был избран главой государства. С тех пор день рождения Путина перестал быть его частным делом.
Только раз в году
Родился российский президент 7 октября 1952 года в роддоме им. Снегирева на улице Маяковского, город Ленинград. По словам самого Владимира Путина, родом он из простой семьи и практически всю сознательную жизнь жил как рядовой нормальный человек.
В день рождения Путин, как и в другие дни, назначает рабочие встречи и занимается государственными делами.
Владимир Путин однажды обмолвился, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от самых близких — детей, внуков, друзей. Год назад, по словам президента России, внуки подарили ему свои поделки и рисунки, поздравили его. И если даже близких нет рядом, они все же находят способ поздравить Владимира Владимировича.
Известно, что Путин считает себя счастливым человеком. Секрет счастья, по мнению президента, прост — нужно ощущать свою востребованность и иметь возможность самореализоваться. Все, о чем он мечтал когда-то, получилось.Кавалер Орден Драгоценного жезла с жемчугом В.В. Путин
Орден Драгоценного жезла (монг. Эрдэнийн Очир одон) был учрежден в Автономной Монголии в 1913 году, возрожден в октябре 1991 года. Этой государственной награды Республики Монголия Путин удостоился в 2009 году.
Интересные факты из жизни Владимира Путина
Дед президента по отцовской линии Спиридон Путин был личным поваром Ленина в Горках, а после смерти основателя СССР работал на даче Сталина.
Владимира Путина вскоре после рождения крестили. Обряд совершил священник Михаил, отец российского патриарха Кирилла, в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда. От отца будущего президента факт крещения сына скрыли.
Владимир учился в ленинградской восьмилетке № 193, затем перешел в школу номер 281 (школа с химическим уклоном, действующая на базе Технологического института).Владимир Путин с матерью, 1958 год
Еще в школе Путин решил стать разведчиком. Как этого добиться, ему подсказали в приемной управления КГБ, куда явился школьник Владимир.
Владимир Путин — дважды мастер спорта, по самбо (1973 г.) и по дзюдо (1975 г.). Многолетний тренер Путина по дзюдо Анатолий Рахлин рассказывал, что воспитанник умел терпеть боль и брал находчивостью.
«Принцип наиболее благоприятствуемой нации» — так называлась тема диплома В. Путина на юрфаке ЛГУ.
Первым автомобилем будущего президента был «Запорожец» (1972 год выпуска). Эту машину мать Путина выиграла в лотерею.
Еще во время учебы в ЛГУ Владимир Владимирович вступил в КПСС, да так из коммунистической партии официально и не вышел.
Рост российского главы составляет 170 см. Значит, Путин выше и Наполеона Бонапарта, и Семена Буденного на целый сантиметр.
В 1984-85 годах В. Путин учился в Краснознаменном институте КГБ по профилю «внешняя разведка». Псевдоним Путина в институте — Платов.
В 1985-90 годах Владимир Путин служил в ГДР, значился директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене. Был отмечен медалью за заслуги перед армией ГДР (1989 год).
С мая 1990 г. Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. Когда Собчак проиграл на выборах в 1996 году, Путин остался без работы и даже думал, по его собственным словам, делать карьеру таксиста. Как видим, все обошлось.
В 2012 году имя Владимира Путина получила площадь и одна из улиц Вифлеема (Палестинская Автономия).
Дмитрий Песков: Владимир Путин на свой день рождения не проставляется ("Новые Известия")А отпуск лидер любит проводить в Сибири - на сплаве или в горах. Фото: Владимир РОДИОНОВ/ТАСС
10 главных изменений страны за время правления действующего президента
В БОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ
С самого начала Путину пришлось действовать без козырей. Например, мы считаем золотым время правления Екатерины Великой, но оно началось, когда Россия была на подъеме, а соседи - Османская империя и Польский проект рушились.
Путин же пришел к власти, когда рушилась Россия. Средняя зарплата $50, пенсию задерживали по нескольку месяцев. Армия не реформирована, население в демографической яме. А главное - сама страна сыпалась на глазах - война на Кавказе и готовые отделиться другие республики.
Так что же изменил президент?
ПОБЕДА В ЧЕЧНЕ
1999-й, Россия унижена и раздавлена Хасавюртовским миром - проигрышем в первой чеченской войне. Боевики уже идут на захват Дагестана. Путин не только провел быструю и жесткую операцию, разбив террористов, он сделал так, что Чечня стала одним из самых преданных России регионов. И сейчас в операции на Украине чеченские отряды - заметнее многих других подразделений.
РЕФОРМЫ В ЭКОНОМИКЕ
Путин начал с того, что собрал команду, которая придумала налоговую и другие реформы, давшие бурный рост экономики начала 2000-х. Сейчас кажется, что плоская шкала подоходного налога в 13% была всегда. Но ее ввели именно в его время.
СШИВАНИЕ СТРАНЫ
Вольница региональных князьков, то и дело грозивших выходом из России, бодрила страну, но грозила разрушить ее, как Советский Союз. Казалось, брось спичку - и вспыхнут Татарстан, Башкирия, Якутия... Путин ввел институт полпредов, которые добились от регионов, чтобы их законы не противоречили российским. А князьков постепенно заменили губернаторы- технократы.
НАКОПЛЕНИЕ ЖИРКА
Вот здесь без исторических сравнений никак.
Правители в России всегда были либо воителями, либо строителями, либо просто давали народу пожить - накопить жирок. Когда царь или генсек совмещал сразу два качества, он входил в историю. Например, Петр Первый или Сталин много воевали и строили. Но и Петербург, и Беломорканал построены на костях, не говоря уж про потери в войнах. А правители, дававшие народу раздышаться, пожить без опричнины, да еще с маслом в каше, великими почему-то не считались, но люди вспоминают о них с ностальгией. Как Сталина и Брежнева.
Путин удивительно соединил все три качества.
Пожалуй, никогда еще в России у людей не было одновременно столько свобод и достатка.
А материнского капитала, а льготной ипотеки, а поездок в Египет, Турцию и Таиланд почти как на дачу, а приличных иномарок почти в каждой семье никогда не было.Подсчитано.
ХЛЕБ, ЗОЛОТО, «КАЛИБР»
Внезапно третьим союзником России после армии и флота стало сельское хозяйство. СССР грозил голод без закупки хлеба у проклятого Запада. Ельцинской России - без американских куриных окорочков («ножек Буша»). А теперь мы - сами мировые лидеры по экспорту зерна.
И кто бы мог предсказать, что у России будет столько золотовалютных резервов (см. «Подсчитано»).
И что мы обгоним Запад в военных технологиях. Сталин догонял с атомной бомбой. Хрущев - с ракетами. А цари - и вовсе с ружьями, которые «песком не чистят».
И вдруг у нас «Кинжалы» с «Посейдонами», которые США не могут ни перехватить, ни скопировать. Теперь они нас в этом догоняют.
ОЛИМПИАДА И ЧЕМПИОНАТ МИРА
Высшей точкой расцвета СССР считается Олимпиада-80 в Москве. Страна здорово потратилась и рискнула открыться всему миру. Но праздник того стоил.
Путин провел сразу два таких мегасобытия. Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу. Да что там. Это был чемпионат внутри нашей страны по улыбкам и открытости. Он дал нам понять, что мы можем быть лучше!
ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ
Многие не верили, что Крымский мост вообще может быть. На Украине до сих пор не верят. Его пытались строить и цари, и Сталин.
А дороги, которые в России всегда были бедой и только сейчас - приличными? Вплоть до автобанов.
А расширение БАМа?
А новые аэропорты?
А новый космодром?!
А трубопроводы «Сила Сибири», «Южный» и «Северные» потоки? Одних газопроводов построено больше, чем при СССР.
СИРИЯ
Впервые после развала Советского Союза Россия показала, что может вести успешные крупные военные операции по всему миру. Причем вопреки и американцам, и французам, и туркам, и террористам.
ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Еще одна вечная беда России - стояние в очередях к чиновникам за справками. При Путине ввели сервис «Госуслуги», который разом обуздал бюрократию. Все (ну почти) можно сделать, не выходя из дома.
А еще есть МФЦ. Плюс много других госсервисов буквально в кармане - в смартфоне.
Уже признано, что Россия в цифровизации госуслуг сегодня первая в мире.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬКрымский мост, как и сам Крым, уже стал символом путинского времени. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ни одно государство в XXI веке не увеличивалось. Да и Россия после Сталина ничем не прирастала. От нее лишь откалывали - то Хрущев отдаст Крым, то Ельцин махнет рукой на союзные республики вместе с русским населением...
А при Путине Россия - возвращает. Исторически свое.
Сначала Крым с Севастополем. Теперь - и Донбасс с Херсоном и Запорожьем.
Глобальность этого поймут и оценят, видимо, уже следующие поколения. Но то, что в учебниках истории достижения Путина будут начинаться с Крыма и Новороссии, уже абсолютно ясно.
https://dzen.ru/a/YV7fIQ62cUBBkgeJ
https://www.kp.ru/daily/27454/4658460/
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