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День рождения Владимира Путина

День рождения Владимира ПутинаВладимир Владимирович Путин стал и.о. президента "отечества нашего свободного" 31 декабря 1999 года и 26 марта следующего года был избран главой государства. С тех пор день рождения Путина перестал быть его частным делом.День рождения Владимира Путина

Только раз в году

Родился российский президент 7 октября 1952 года в роддоме им. Снегирева на улице Маяковского, город Ленинград. По словам самого Владимира Путина, родом он из простой семьи и практически всю сознательную жизнь жил как рядовой нормальный человек.

В день рождения Путин, как и в другие дни, назначает рабочие встречи и занимается государственными делами.

Владимир Путин однажды обмолвился, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от самых близких — детей, внуков, друзей. Год назад, по словам президента России, внуки подарили ему свои поделки и рисунки, поздравили его. И если даже близких нет рядом, они все же находят способ поздравить Владимира Владимировича.

Известно, что Путин считает себя счастливым человеком. Секрет счастья, по мнению президента, прост — нужно ощущать свою востребованность и иметь возможность самореализоваться. Все, о чем он мечтал когда-то, получилось.День рождения Владимира ПутинаКавалер Орден Драгоценного жезла с жемчугом В.В. Путин

Орден Драгоценного жезла (монг. Эрдэнийн Очир одон) был учрежден в Автономной Монголии в 1913 году, возрожден в октябре 1991 года. Этой государственной награды Республики Монголия Путин удостоился в 2009 году.

Интересные факты из жизни Владимира Путина

Дед президента по отцовской линии Спиридон Путин был личным поваром Ленина в Горках, а после смерти основателя СССР работал на даче Сталина.

Владимира Путина вскоре после рождения крестили. Обряд совершил священник Михаил, отец российского патриарха Кирилла, в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда. От отца будущего президента факт крещения сына скрыли.

Владимир учился в ленинградской восьмилетке № 193, затем перешел в школу номер 281 (школа с химическим уклоном, действующая на базе Технологического института).День рождения Владимира ПутинаВладимир Путин с матерью, 1958 год

Еще в школе Путин решил стать разведчиком. Как этого добиться, ему подсказали в приемной управления КГБ, куда явился школьник Владимир.

Владимир Путин — дважды мастер спорта, по самбо (1973 г.) и по дзюдо (1975 г.). Многолетний тренер Путина по дзюдо Анатолий Рахлин рассказывал, что воспитанник умел терпеть боль и брал находчивостью.

«Принцип наиболее благоприятствуемой нации» — так называлась тема диплома В. Путина на юрфаке ЛГУ.

Первым автомобилем будущего президента был «Запорожец» (1972 год выпуска). Эту машину мать Путина выиграла в лотерею.

Еще во время учебы в ЛГУ Владимир Владимирович вступил в КПСС, да так из коммунистической партии официально и не вышел.

Рост российского главы составляет 170 см. Значит, Путин выше и Наполеона Бонапарта, и Семена Буденного на целый сантиметр.

В 1984-85 годах В. Путин учился в Краснознаменном институте КГБ по профилю «внешняя разведка». Псевдоним Путина в институте — Платов.

В 1985-90 годах Владимир Путин служил в ГДР, значился директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене. Был отмечен медалью за заслуги перед армией ГДР (1989 год).

С мая 1990 г. Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. Когда Собчак проиграл на выборах в 1996 году, Путин остался без работы и даже думал, по его собственным словам, делать карьеру таксиста. Как видим, все обошлось.

В 2012 году имя Владимира Путина получила площадь и одна из улиц Вифлеема (Палестинская Автономия).

Дмитрий Песков: Владимир Путин на свой день рождения не проставляется ("Новые Известия")День рождения Владимира ПутинаА отпуск лидер любит проводить в Сибири - на сплаве или в горах. Фото: Владимир РОДИОНОВ/ТАСС

10 главных изменений страны за время правления действующего президента

В БОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ

С самого начала Путину пришлось действовать без козырей. Например, мы считаем золотым время правления Екатерины Великой, но оно началось, когда Россия была на подъеме, а соседи - Османская империя и Польский проект рушились.

Путин же пришел к власти, когда рушилась Россия. Средняя зарплата $50, пенсию задерживали по нескольку месяцев. Армия не реформирована, население в демографической яме. А главное - сама страна сыпалась на глазах - война на Кавказе и готовые отделиться другие республики.

Так что же изменил президент?

ПОБЕДА В ЧЕЧНЕ

1999-й, Россия унижена и раздавлена Хасавюртовским миром - проигрышем в первой чеченской войне. Боевики уже идут на захват Дагестана. Путин не только провел быструю и жесткую операцию, разбив террористов, он сделал так, что Чечня стала одним из самых преданных России регионов. И сейчас в операции на Украине чеченские отряды - заметнее многих других подразделений.

РЕФОРМЫ В ЭКОНОМИКЕ

Путин начал с того, что собрал команду, которая придумала налоговую и другие реформы, давшие бурный рост экономики начала 2000-х. Сейчас кажется, что плоская шкала подоходного налога в 13% была всегда. Но ее ввели именно в его время.

СШИВАНИЕ СТРАНЫ

Вольница региональных князьков, то и дело грозивших выходом из России, бодрила страну, но грозила разрушить ее, как Советский Союз. Казалось, брось спичку - и вспыхнут Татарстан, Башкирия, Якутия... Путин ввел институт полпредов, которые добились от регионов, чтобы их законы не противоречили российским. А князьков постепенно заменили губернаторы- технократы.

НАКОПЛЕНИЕ ЖИРКА

Вот здесь без исторических сравнений никак.

Правители в России всегда были либо воителями, либо строителями, либо просто давали народу пожить - накопить жирок. Когда царь или генсек совмещал сразу два качества, он входил в историю. Например, Петр Первый или Сталин много воевали и строили. Но и Петербург, и Беломорканал построены на костях, не говоря уж про потери в войнах. А правители, дававшие народу раздышаться, пожить без опричнины, да еще с маслом в каше, великими почему-то не считались, но люди вспоминают о них с ностальгией. Как Сталина и Брежнева.

Путин удивительно соединил все три качества.

Пожалуй, никогда еще в России у людей не было одновременно столько свобод и достатка. 

А материнского капитала, а льготной ипотеки, а поездок в Египет, Турцию и Таиланд почти как на дачу, а приличных иномарок почти в каждой семье никогда не было.День рождения Владимира ПутинаПодсчитано.

ХЛЕБ, ЗОЛОТО, «КАЛИБР»

Внезапно третьим союзником России после армии и флота стало сельское хозяйство. СССР грозил голод без закупки хлеба у проклятого Запада. Ельцинской России - без американских куриных окорочков («ножек Буша»). А теперь мы - сами мировые лидеры по экспорту зерна.

И кто бы мог предсказать, что у России будет столько золотовалютных резервов (см. «Подсчитано»).

И что мы обгоним Запад в военных технологиях. Сталин догонял с атомной бомбой. Хрущев - с ракетами. А цари - и вовсе с ружьями, которые «песком не чистят».

И вдруг у нас «Кинжалы» с «Посейдонами», которые США не могут ни перехватить, ни скопировать. Теперь они нас в этом догоняют.

ОЛИМПИАДА И ЧЕМПИОНАТ МИРА

Высшей точкой расцвета СССР считается Олимпиада-80 в Москве. Страна здорово потратилась и рискнула открыться всему миру. Но праздник того стоил.

Путин провел сразу два таких мегасобытия. Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу. Да что там. Это был чемпионат внутри нашей страны по улыбкам и открытости. Он дал нам понять, что мы можем быть лучше!

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ

Многие не верили, что Крымский мост вообще может быть. На Украине до сих пор не верят. Его пытались строить и цари, и Сталин.

А дороги, которые в России всегда были бедой и только сейчас - приличными? Вплоть до автобанов.

А расширение БАМа?

А новые аэропорты?

А новый космодром?!

А трубопроводы «Сила Сибири», «Южный» и «Северные» потоки? Одних газопроводов построено больше, чем при СССР.

СИРИЯ

Впервые после развала Советского Союза Россия показала, что может вести успешные крупные военные операции по всему миру. Причем вопреки и американцам, и французам, и туркам, и террористам.

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Еще одна вечная беда России - стояние в очередях к чиновникам за справками. При Путине ввели сервис «Госуслуги», который разом обуздал бюрократию. Все (ну почти) можно сделать, не выходя из дома.

А еще есть МФЦ. Плюс много других госсервисов буквально в кармане - в смартфоне.

Уже признано, что Россия в цифровизации госуслуг сегодня первая в мире.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬДень рождения Владимира ПутинаКрымский мост, как и сам Крым, уже стал символом путинского времени. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ни одно государство в XXI веке не увеличивалось. Да и Россия после Сталина ничем не прирастала. От нее лишь откалывали - то Хрущев отдаст Крым, то Ельцин махнет рукой на союзные республики вместе с русским населением...

А при Путине Россия - возвращает. Исторически свое.

Сначала Крым с Севастополем. Теперь - и Донбасс с Херсоном и Запорожьем.

Глобальность этого поймут и оценят, видимо, уже следующие поколения. Но то, что в учебниках истории достижения Путина будут начинаться с Крыма и Новороссии, уже абсолютно ясно.

https://dzen.ru/a/YV7fIQ62cUBBkgeJ
https://www.kp.ru/daily/27454/4658460/
Цитаты:День рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаДень рождения Владимира ПутинаИтак!День рождения Владимира ПутинаПредыдущие темы:

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