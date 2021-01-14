Николай Крючков, легенда советского кино

6 января артисту Николаю Крючкову исполнилось 110 лет. Николай Крючков учился боксу у режиссера Б. Барнета, вылетел со съемок за пьянство у М.Ромма, мечтал догнать Габена по количеству ролей, был четырежды женат, сыграл солдат всех званий — от рядового до генерала, на съемках скакал на лошадях, работал на тракторе, летал на «кукурузнике», играл на баяне, пел, плясал, ложился под танк, лез в ледяную воду, ломал руки и ноги, обжег глаза, потерял зубы, заработал ревматизм…

Казалось, он прожил не одну, а семь... 1942 год, Алма-Ата. Он шел, каждый шаг давался с трудом. Оставалось совсем немного, но он упал и подняться не смог. Вокруг столпились люди. К голодным обморокам на студии еще не привыкли. Прямо со съемок актера увезли в военный госпиталь с диагнозом «истощение». Через три дня он сбежал от врачей и снова снимался. Это был Николай Крючков. На неудобства и голод в Алма-Ате никто не обращал внимания — не было времени. Артисты работали в промерзлых павильонах. Крючков снимался в четырех картинах одновременно, уделяя каждому фильму свое время суток. В таком ритме актер держался уже четвертую неделю. Но на двадцать седьмой день его организм сдался. Крючков попал в госпиталь.

Наш парень

Кадр из фильма «Фронт» Кадр из фильма «Фронт»

В действующую армию Крючков не попал, воевали его киногерои.

В фильме «Фронт» он чуть не погиб вместе со своим персонажем лейтенантом Горловым. Работал без дублера, сам лег под танк. Когда сцена была снята, он не поднялся из окопа. Началась паника. Замерзшую землю рыли руками — лопатой боялись поранить артиста. А когда Крючкова откопали, он был бледен настолько, что его никто не узнал. О том, что Крючков играет на разных музыкальных инструментах, знали все. А он еще писал стихи, сочинял музыку – это было мало кому известно. Песню про вязаный шарф, прозвучавшую в фильме «Фронт», артист написал сам. Кадр из фильма «Парень из нашего города»

Воевавшие и раненые солдаты ждали фильмы с его участием. Но самым любимым был, разумеется, «Парень из нашего города». Артист стал для всех своим, нашим. Николай Крючков и его Луконин были похожи: мужественные, нежные, настоящие. И где бы ни шел «Парень», зрители узнавали в актере своего земляка. Думали, что этот парень родился и вырос среди них. Николай Крючков появился на свет в семье московского грузчика и ткачихи в 1910 году на Пресне, в домах прохоровских казарм. Коля особо не распространялся о своем детстве, но помимо него, в семье еще было шесть детей. Они умерли буквально один за другим, потому что сильно болели. Из детей он остался один бороться за жизнь, хотя сам был болезненным. На долю москвича Крючкова выпали серьезные испытания. После смерти отца, который получил тяжелые ранения в Первой мировой войне, сам Николай заболел тифом. Ему дали кличку Колька Кривой из-за того, что голова стала клониться набок. Улица Красная Пресня

После тифа голова клонилась набок. Бокс помог избавиться и от дефекта, и от клички. В 1925 году Крючков был принят на фабрику «Трехгорная мануфактура». Окончив ФЗУ на «Трехгорке», получил специальность «гравер-накатчик» и высший разряд. Его мать надеялась, что в будущем Николай станет инженером. Сын надежд не оправдал – стал артистом.

С девяти лет он уже работал, чтобы помогать матери. После окончания семи классов пошел учиться в школу фабрично-заводского ученичества, куда его и приняли на работу. Казалось, что его жизнь уже предопределена: обычный рабочий со своими радостями и горестями. Но Коля захотел большего – стать известным, показать всем, что есть настоящие мужчины. После учебы стал бегать в кружок художественной самодеятельности, где сумел раскрыться и показать, на что способен. Его кто-то заметил из режиссеров театра рабочей молодежи и пригласил набираться опыта в профессиональный театр. Николай Крючков дебютировал в кино 89 лет назад в фильме Льва Кулешова «Горизонт», где сыграл партизана. Затем сам Борис Барнет пригласил его в «Окраину» на роль Сеньки-сапожника.

Кадр из фильма «У самого синего моря»

Сильный, мужественный, заводной, отличный парень, мечта девичьих сердец. И зрители стали отождествлять актера с его идеальными героями. Лицо, улыбку, жесты Николая Крючкова запомнила вся страна. Барнет был приятно удивлен, когда Крючков сразу выстроил для себя образ Сеньки и на протяжении всей картины был верен своему плану. Режиссер очень вдохновился им и через год позвал его в следующую картину – «У самого синего моря». Николай был от природы очень талантлив. Каждого своего персонажа продумывал до мелочей и практически без помощи режиссера. Он как актер умел многое: скакал на лошади, водил трактор, автомобиль, даже летал на «кукурузнике», играл на музыкальных инструментах, умел петь и плясать.

Правда, даже у такого актера случались простои в кино. В такие периоды Крючков подрабатывал на железнодорожной станции. Здоровье позволяло за ночь разгрузить три вагона. За каждый вагон получал двадцать рублей. Но главным в жизни молодого актера, неизбалованного серьезными предложениями и интересными ролями, были съемки. От ролей он не отказывался никогда. Кадр из фильма «Трактористы»

Режиссер Пырьев предложил Николаю Крючкову сняться в своей новой ленте. Роль в «Трактористах» стала его звездным часом. Актерская команда была выдающаяся, в особенности мужская половина. Крючков, Андреев и Алейников — троица великолепных актеров, которую так и прозвали — «Три богатыря». Здесь они встретились впервые, подружились и пронесли дружбу через всю жизнь. Кадр из фильма «Трактористы»

«Трактористы» стали истинно народным фильмом. Тысячи юношей и девушек отправились работать в сельское хозяйство, а Клим Ярко стал любимым героем нескольких поколений зрителей. После «Трактористов» Николай Крючков стал самым снимаемым актером. Режиссеры ценили в нем удивительную достоверность, органичность. Дублера он никогда не требовал. И при этом Крючков поразительно чувствовал площадку, камеру, свет. В 39-м году актер снялся в эпизодических ролях в драме «Щорс» и комедии «Станица дальняя». Через год Крючков появился в картине «Яков Свердлов» и экранизации «Брат героя». Второй фильм был посвящен событиям финской войны, в нем Николай перевоплотился в красноармейца Бойкова, выполняющего задание в тылу врага. Во время разведывательной операции военный получает смертельное ранение. Николай Крючков в фильме «Станица дальняя»

Мария Пастухова

Николай Крючков и Мария Пастухова Николай Крючков и Мария Пастухова

С будущей женой актер познакомился во время работы над фильмом «Трактористы». Он к этому времени уже был известным артистом, его узнавали на улицах и просили автографы. Мария училась в ГИТИСе и была совершенно очарована своим коллегой. В него просто невозможно было не влюбиться: открытый, властный, с обаятельной улыбкой и невероятной мужской харизмой. Роман был столь стремительным, что вскоре актёры поженились. В семье родился сын Борис, но брак просуществовал всего шесть лет и распался в 1945 году.

Все бы ничего, но у Коли было одно пристрастие – к алкоголю. Эта пагубная привычка появилась у него, когда она начал работать на фабрике, когда он часто выпивал с работягами. Раньше было такое время: нельзя было не выпить, отказ воспринимался как неуважение, это могло даже послужить поводом для драки. Конечно, впоследствии эта пагубная зависимость мешала ему на съемочной площадке, режиссеры его не щадили. Например, Михаил Ромм на съемках фильма «Тринадцать» не выдержал таких загулов и просто убрал персонажа Николая из фильма. Однако народ очень любил героев Крючкова, они были понятны советскому люду. Настоящая популярность пришла к актеру в 1938 году, когда он сыграл в фильме Ивана Пырьева «Трактористы», где его партнершей была одна из советских красавиц кино, жена режиссера Марина Ладынина. – И на этих съемках он тоже чудил. Любил поспорить, что выпьет больше всех, и ведь выпивал, а потом просто вставал из-за стола и уходил...

Крючков — звезда особая. Фантастическое обаяние, энергетика, талант — все это было и у других советских кинознаменитостей. В случае с Крючковым, как мне кажется, срабатывало то, что для зрителей во всех ролях он прежде всего был Николаем Крючковым, а уж потом — трактористом, шахтером, партизаном, матросом, колхозником, а впоследствии — генералом. В начале жизненного пути — бесшабашным, наглым, дерзким, лихим, нередко хулиганистым. В последних ролях — мудрым стариком, в глазах и молчании которого всегда считывались прожитые и пережитые годы.

И в жизни, и в кино он все делал лихо, по-молодецки. Надо было сесть за руль трактора или мотоцикла — садился. Надо было на съемках фильма «Фронт» лечь под танк — ложился. Не совсем, кажется, осознавая степень риска. 12 раз ломал на съемках руки и ноги, обжигал глаза. Кино было для него чем-то вроде богатырской забавы, развлечением для настоящих мужиков. Он и пил так же бесшабашно и безбашенно. Говорят, на спор выпивал какое-то немыслимое количество спиртного и не пьянел. Ходили легенды о молодецких загулах троицы друзей — Крючкова, Бориса Андреева и Петра Алейникова. И теперь уже не узнаешь, где правда, а где вымысел в историях о том, например, как «три танкиста, три веселых друга» заночевали в витрине мебельного магазина.

Крючков был всегда самим собой. Он, конечно, был прекрасным актером, но это тот редкий случай, когда человеческая индивидуальность естественным образом трансформировалась в актерскую органику.

После выхода на экраны «Трактористов» песни «Три танкиста», «Здравствуй, милая моя» запела вся страна. – Коля после этой картины стал лауреатом Сталинской премии. Ему рукоплескал весь Советский Союз. Военные назвали его «Танкистом», а молодые парни старались подражать во всем его герою Климу Яро. Приходило огромное количество писем, притом мало кто знал его адрес. На конверте было просто написано: «Николаю Крючкову». Его безумно любила публика, для каждого он был своим в доску. Съемки фильма «Свинарка и пастух»

В 41 году он озадачил многих: в фильме о прекрасной советской жизни сыграл шалопая. Картина «Свинарка и пастух» была не закончена, когда началась война. Николай Крючков записался в ополчение. Он уже дожидался отправки на фронт, но артиста вернули домой – наверху приняли решение доснять фильм. Бои шли уже в пригороде столицы. Киностудия готовилась к эвакуации в Алма-Ату. Около «Мосфильма» была построена деревня, где в перерывах между налетами немецкой авиации шли съемки музыкальной комедии. В середине 40-х с участием Крючкова вышли военные картины «Котовский», «Парень из нашего города», «Во имя Родины», «Фронт».

Алла Парфаньяк

Николай Крючков и Алла Парфаньяк Николай Крючков и Алла Парфаньяк

С самого начала войны Николай Крючков ездил в военные части и подразделения, в составе фронтовых бригад выступал на передовой. А потом была Алма-Ата. В эвакуации он снялся в восьми фильмах. В конце 1944 года «Мосфильм» вернулся в столицу. Едва переступив порог дома, Николай Крючков уезжает на съемки «Небесного тихохода» в Ленинград.

Крючков был бы не Крючковым, если б позволил себе дублера. Он сам научился управлять самолетом По-2. Его герой любил петь в полете. Но петь хотелось и на земле – закончилась война! Фильм «Небесный тихоход» стал не просто очередным в его актерской биографии, но и судьбоносным в личной жизни. Молодая артистка Алла Парфаньяк, партнерша по фильму, стала его женой. Николай Крючков и Алла Парфаньяк в фильме «Небесный тихоход»

Семейная жизнь оказалась совершенно не похожей на представления Николая Крючкова. Пара была вместе более десяти лет, но даже рождение сына Николая не спало брак. Крючкову пришлось пережить предательство супруги, полюбившей другого: однажды, вернувшись домой со съемок раньше срока, Николай Афанасьевич застал у жены известного актера.

В тот же день он собрал вещи и ушел навсегда. Алла Парфаньяк приходила к бывшему супругу жаловаться на вероломство бывшего любовника. А позже актриса нашла свое счастье в браке с Михаилом Ульяновым. Сложные отношения Николая Афанасьевича с сыном Николаем, после развода совершенно разладились, и родные люди вообще перестали общаться друг с другом. Алла Парфаньяк и сын Николай

Пятидесятые годы – переломные в советском кинематографе. Новое десятилетие потребовало своего героя. Для Николая Крючкова это означало отказ от прежнего актерского амплуа. В этот непростой период помог театр. Жизнь в искусстве начиналась для него в знаменитом ТРАМе в конце двадцатых. Актерскому мастерству он учился у Хмелева, Судакова, Грибова. А хореограф Наталья Глан выбрала Крючкова своим партнером по танцам. Спустя несколько лет он показал свое танцевальное мастерство в кино, покорил всех лихим танцем с замысловатыми коленцами. Кадр из фильма «Дело Румянцева»

Вскоре ТРАМ получил статус профессионального театра и собственное помещение – здание бывшего Купеческого клуба. Сегодня это театр Ленком. Но известность нашла Крючкова не в театре, а в кино, куда он перешел в середине тридцатых. На сцену он вернулся четверть века спустя. В кинематографе ситуация изменилась. Положительные социальные герои, тиражированные уже не раз, ушли в прошлое. В фильме «Дело Румянцева» зритель увидел Крючкова в несвойственном ему отрицательном образе.

В 1956 году фильмография артиста пополнилась очередным военным фильмом «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости. Кинолента получила почетный диплом международного кинофестиваля в Венеции. Николай Крючков в фильме «Бессмертный гарнизон»

В 1950-е гг. Николай Крючков снимался в основном в фильмах об историческом прошлом России, гражданской и Великой Отечественной войне. Среди его работ этих лет фильмы "Максимка" (1952), "Море студеное" (1954), "Тревожная молодость" (1954), "Дело Румянцева" (1955), "Бессмертный гарнизон" (1956), "Сорок первый" (1956), "Всего дороже" (1957), "Удивительное воскресенье" (1957), "Ленинградская симфония" (1957), "Матрос с "Кометы" (1958), "Над Тиссой" (1958), "Юность наших отцов" (1958), "Баллада о солдате" (1959), "Жестокость" (1959), "Майские звезды" (1959), "Поднятая целина" (1959-1961).

Зоя Кочановская

Николай Крючков и Зоя Кочановская Николай Крючков и Зоя Кочановская

После расставания со второй женой актёра ждало куда более страшное испытание. Во время работы над фильмом «Домой» Николай Афанасьевич познакомился с известной лыжницей Зоей Кочановской. Они стали мужем и женой за три месяца до окончания съёмок. В Москве супругов ждала однокомнатная квартира, выделенная столичными властями, но в неё Николай Крючков вернулся один.

В Ленинграде, где заканчивались съёмки фильма, Зоя на одной из центральных улиц попросила остановить машину, чтобы купить себе губную помаду. Она уже торопилась обратно к поджидавшему её «газику», когда молодую женщину сбила машина с военными номерами. Зоя Кочановская умерла на руках у своего мужа, брак с которым продлился всего три месяца.

После гибели Зои Кочановской актёр впал в глубочайшую депрессию. Знакомые и друзья Крючкова стали всерьёз беспокоиться за его жизнь. Но спустя два года после смерти жены судьба подарила Николаю Крючкову ещё один шанс стать счастливым.

Лидия Крючкова

Николай Крючков и четвертая супруга Лидия Крючкова Николай Крючков и четвертая супруга Лидия Крючкова

Личная жизнь артиста была не столь благополучна, как на экране. Ему исполнится пятьдесят, когда его жизнь изменится. Он встретит свою любовь. Лидия была на двадцать лет младше него, работала ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм». Это его четвертая и последняя жена, они будут вместе 32 года. Николай Крючков с супругой, дочерью и внучкой

Он приехал в Канев на съёмки фильма «Капроновые сети». Ещё в дороге он почувствовал недомогание, а в Каневе и вовсе в течение нескольких дней не мог выйти из номера. Лидия Николаевна, ассистент режиссёра по актёрам, каждое утро интересовалась его самочувствием.

Ей казалось, что Николай Крючков относится к ней с заметной прохладцей, а он словно изучал её, следя за каждым шагом.

Постепенно между актёром и ассистентом режиссёра возникло взаимное доверие, быстро переросшее в симпатию, а затем и более серьёзные чувства. В семейной жизни они ни разу не обманули доверие друг друга, всегда были вместе, противостояли любым невзгодам. В браке родилась дочь Эльвира. Николай Крючков с дочерью Эльвирой

Дядя Коля

Есть актеры, которые играют настоящих мужчин, но в жизни ими не являются. Николай Крючков был мужчиной и рыцарем не только на экране. В Дели, где проходил фестиваль советских фильмов, актер едва не стал участником международного скандала. Все произошло в отеле, где жила советская делегация. В коридоре один из охранников Далай-ламы грубо оттолкнул актрису Людмилу Касаткину, которая стояла на пути его подопечного.

Первым и единственным, кто среагировал, был Крючков. Он побежал за этим охранником, чтобы кулаками доказать ему, что с женщинами так поступать нельзя. Правда, Касаткина этой реакции испугалась еще больше, чем самого толчка. Она повисла на Крючкове, чтобы тот не наделал глупостей. Но скандал все равно вышел серьезный. А на Родине в его присутствии никто даже не рисковал обидеть женщину. Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Народного артиста СССР Крючкова при жизни называли «живой легендой отечественного кино». Режиссеры считали за честь снять его в своей картине. Константин Воинов предложил Николаю Афанасьевичу сняться в «Женитьбе Бальзаминова». Роль была эпизодическая, но как он ее сыграл! «Никогда не надо отказываться от эпизодов, — всегда советовал он молодым коллегам. – А надо попытаться сделать из маленькой роли «ювелирку». Кадр из фильма «Горожане»

Роль Бати, бывалого московского водителя в фильме «Горожане», была написана специально для Николая Афанасьевича. Съемки проходили в одном из столичных таксопарков. И актер стал своим среди таксистов. Крючков среди простых людей – это было не менее любопытно, чем Крючков на экране. С виду народного артиста было не отличить от осветителей и других работяг, которых всегда много за кадром на любой съемочной площадке. Николаем Афанасьевичем его звали молодые актеры, а для рабочих он был «дядей Колей». После фильма «Горожане» Крючков столкнулся с новым проявлением своей популярности. Его узнавали все таксисты и не хотели брать денег за проезд. Свой ведь.

Его любили и ждали. На встречу с легендой советского кинематографа собирались многотысячные залы. На одном из таких мероприятий из зала вдруг выбежала незнакомая пожилая женщина и направилась прямо к Николаю Крючкову. Все замерли. Она подошла к нему поближе, оглядела с ног до головы, недовольно сморщилась и произнесла: «Какой ты стал!» Через секунду последовал ответ артиста: «Ну, ты, мать, тоже не похорошела!» Кадр из фильма «Верую в любовь»

Одно из выступлений, происходивших на БАМе, пришлось отменить. В тяжелом состоянии Николай Афанасьевич был доставлен в Москву. Оказалось, у него открылась язва на уже имеющейся язве. Ему должны были отрезать три четверти желудка. Но его жена Лидия Николаевна нашла диету, которая способствовала заживлению язвы. Повторное обследование показало, что заболевание исчезло. Николай Афанасьевич футбольный болельщик

Николай Афанасьевич был футбольным болельщиком, всегда поддерживал «Спартак». Был он и заядлым рыбаком. Когда он женился на Лидии, то спросил: «А ты не будешь меня ревновать к рыбалке?» Пожалуй, Николай Крючков был самым знаменитым рыбаком в кинематографе. О рыбалке он знал все, за что получил звание «президент рыболовецкой академии наук». Причем сам он рыбу почти не ел, весь улов раздавал друзьям. Николай Крючков знаменитый рыбак

Ходили легенды, в каких фильмах предпочитает сниматься Николай Афанасьевич, и об этом знали все режиссеры. В картине обязательно должна была присутствовать река или другой водоем. И если в киноэкспедиции такой водоем был, то непременно рассвет он встречал с удочкой. «Зорьку проспишь – день потеряешь», — говорил Николай Афанасьевич.

Всегда улыбающийся, не вынимавший изо рта «Беломор», в неизменной кепке, вдали от всех он просиживал с удочкой по двенадцать часов. Это был его отдых и необходимость. Кадр из фильма «Верую в любовь»

В середине восьмидесятых Николай Афанасьевич сыграл главную роль в фильме «Верую в любовь». Это продолжение «Парня». Для Крючкова Луконин был его любимым героем, другом, экранным двойником. И вот прошло сорок лет, и снова Лидия Смирнова — Варя, Владимир Канделаки – Вано. Генерал-майор Луконин стал последней большой ролью Николая Крючкова.

В последние годы жизни

Лидия Крючкова четвертая супруга Николая Крючкова Лидия Крючкова четвертая супруга Николая Крючкова

В последние годы актер жил с женой на Икше в Доме кинематографистов. Будучи пенсионером, он оставался артистом, не потерял оптимизма и обаяния. Он уже почти не мог разговаривать, в его горле появилась опухоль. Лидия Крючкова, вспоминая о последних днях мужа, говорила, что они много шутили и даже пели. Николай Афанасьевич лежал в больнице, а жена навещала его каждый день.

Незадолго до смерти артист стал засыпать среди дня примерно на полчаса. Лидия Николаевна будила мужа, а он просил, чтобы ему не мешали, ведь он уходит в другую жизнь. Когда актёр просыпался, супруга спрашивала: «Ну как там, в другой жизни?». Он отвечал: «Пока не приняли. Сказали – рано». Николай Крючков с внучкой

Герои Крючкова и сегодня живут на экране. Его узнает молодежь, и это четвертое поколение зрителей. Звездой он себя не считал никогда. На съемочной площадке все делал сам, почти без тренажа, с ходу. Скакал на лошади, работал на тракторе, водил автомобиль и мотоцикл, летал на «кукурузнике», играл на баяне, пел, плясал…

Может быть, оттого так правдивы и любимы образы его героев – в любом возрасте, в любом амплуа. Оттого так солиден и «послужной» список травм, о которых Крючков в интервью говорил коротко: «Ломал руки и ноги 12 раз, обжигал глаза, потерял зубы, заработал ревматизм...» Николай Афанасьевич Крючков

За всю свою творческую жизнь он сыграл около 130 ролей в кино, среди которых немало главных ролей. Последними работами актера стали роли в фильмах "Царь Иван Грозный" (1991) и "Ангелы смерти" (1993).

Николай Крючков скончался 13 апреля 1994 года.

В 1965 г. ему было присвоено звание Народного артиста СССР, в 1980 г. - звание Героя Социалистического Труда. Он был лауреатом Государственной премии СССР (1941 - за исполнение роли Клима Ярко в фильме "Трактористы").

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), орденом Октябрьской революции (1974).

Был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Призы за актерскую работу за 1973 год, премии "НИКА" в номинации "приз "Честь и достоинство за 1990 год".

Николай Крючков скончался 13 апреля 1994 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. На посмертном памятнике вместо фото установили барельеф с изображением артиста.

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https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20170413-drug-nikolaya-kr...

https://24smi.org/celebrity/1654-nikolaj-kryuchkov.html

https://ria.ru/20110106/312033684.html

https://www.culture.ru/persons/8769/nikolai-kryuchkov