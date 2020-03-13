Корюковская трагедия

Когда вспоминаются истории массовых расправ нацистов над мирным населением Советского Союза во время Великой Отечественной войны, больше всего на слуху события в белорусской деревне Хатынь и украинском урочище Бабий Яр. Однако был ещё один кровавый эпизод в посёлке Корюково Черниговской области. Здесь 1-2 марта 1943 года в результате карательной операции СС, венгерской 105-й дивизии и украинской вспомогательной полиции погибло около 6700 человек. Новости СМИ2

В окрестностях оккупированной Корюковки с сентября 1941 года зародилось организованное партизанское движение, которое возглавил Алексей Фёдоров, будущий командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, дважды Герой Советского Союза. Население городка поддерживало активную связь с партизанским движением. В феврале 1943 года партизаны Фёдорова вернулись в Черниговскую область из Брянской и разместились в лесах на Каменском хуторе. В ответ на сбор продуктов по сёлам, гитлеровские каратели сожгли ряд населённых пунктов и арестовали членов семей партизан. Десятки женщин и детей ожидали казни. В отсутствие Фёдорова, который пребывал в Москве, командир взвода Феодосий Ступак решил освободить заложников, в числе которых были двое его сыновей 12 и 13 лет, которые после расстрела матери также ожидали смерти. В ночь на 27 февраля партизаны разгромили гарнизон Корюковки, который состоял главным образом из венгерских солдат. Было освобождено 97 заложников, совершены диверсии на железнодорожной станции, подорваны мастерские, склад горючего.

В ответ, утром 1 марта карательный отряд, основу которого солдаты 105-й венгерской лёгкой дивизии, которых выделил генерал Золтан Алдя-Пап, окружил деревню и принялся истреблять мирное население. По некоторым данным, присутствовали также отдельные члены печально известной зондеркоманды 4a, замеченной в Бабьем Яру. Некоторые источники также сообщают об участии в карательной акции сил местной вспомогательной полиции. Под предлогом проверки документов людей сгоняли в клубы, школы и церкви, после чего партиями по 50—100 человек расстреливали, невзирая на пол и возраст. 2 марта забитые трупами дома начали поджигать, но убийства продолжались. Каратели прочёсывали деревню, хватали людей и живьём бросали в горящие избы. К концу дня 2 марта Корюковка почти полностью сгорела.

Уцелевшие жители посёлка спрятались или бежали в лес. Часть из них, в основном пожилые люди, через несколько дней вернулись. Но 9 марта каратели вернулись. Старых выгнали из домов, завели в сарай, облили керосином и сожгли. Как показало расследование и экспертизы областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Корюковке, за два дня оккупанты и их помощники-полицаи зверски уничтожили по меньшей мере 6700 человек, причём 5612 тел остались неопознанными. Это в несколько раз больше жертв расправы нацистов над жителями белорусской Хатыни. Позже судмедэксперты установили, что смерть была причинена «путём расстрела из автомата, расстрела из станкового пулемёта, физического насилия тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области, сжиганием живых людей».

Довольно интересно наблюдать, как освещают очередную годовщину Корюковской трагедии украинские СМИ. Так портал Obozrevatelобвиняет советских партизан в том, что они не попытались спасти жителей посёлка от карателей якобы из-за того, что «Иосиф Сталин был заинтересован в том, чтобы украинцы как можно скорее позабыли о зверствах советского НКВД и чудовищной трагедии Голодомора». Ведь «карательные операции Рейха прекрасно подходили на роль нового ужаса».

Другой портал УНИАН пошёл дальше, сообщив, что «Россия замалчивает участие в этой карательной операции 399-й полевой жандармерии, которая стояла под городком во время Корюковской трагедии в 1943 году». По информации Украинского института национальной памяти, группа состояла преимущественно из россиян, одетых в униформу, похожую на одежду донских казаков.

Что-то я не припомню, чтобы в нашей стране на официальном уровне оправдывались коллаборационисты, как это происходит на Украине. И власовцы и казаки-красновцы однозначно идентифицированы как враги нашей страны и нашего народа, какими бы псевдоблагими целями они не оправдывали своё участие в Великой Отечественной войне на стороне гитлеровской Германии. Что же касается того факта, что партизаны не пришли на выручку жителям Корюковки, то причина этого была в недостаточном количестве оружия и отсутствия в этот момент командира Фёдорова. Понятно, что нынешняя киевская пропаганда во всём происходящем и тогда и сейчас старается видеть какой-то страшный заговор против украинского народа. А вот об участии бандеровцев в Корюковской трагедии в настоящее время на Украине не упоминается.

Однако не стоит забывать, что те, кто сносят памятники советским солдатам и военачальникам на Украине, в Венгрии и других странах Восточной Европы, становятся на одну сторону с нацистскими карателями и их пособниками, творившими зверства в Корюковке, Хатыни, Бабьем Яру и прочих местах. Попытки борьбы с советским прошлым оборачиваются воскрешением побеждённого в мае 1945 года нацизма, как это уже произошло на Украине. Причём глупо думать, что культивирование ненависти к СССР и русофобии создаёт какие-то неудобства только России и россиянам. Недавние выступления украинцев против своих же сограждан, эвакуированных из охваченного эпидемией нового коронавируса Китая – это тоже результат этой политики. Переписывание истории – это игра с огнём, который может сильно обжечь.

https://stasrus2009.livejournal.com/171406.html