Бабушка в окошке... судьба киносказочницы Анастасии Зуевой

Наверняка вы все помните бабушку-киносказочницу..."...В некотором царстве, в некотором государстве..."...так у неё начинался рассказ в киносказке. Открывались резные ставни и бабушка начинала свой рассказ, чуть прищурив глаза, с хитроватой улыбкой глядя на зрителей.

Из кинозрителей мало кто знал, как её зовут. называли просто бабушка-сказительница. Анастасия Зуева... Она была ученицей и любимицей Станиславского, всю жизнь прослужила во МХАТе и уже в самом начале карьеры играла характерных старух. Вне сцены она была необычайно изящна, у неё была масса поклонников, ей посвящал стихи Иосиф Бродский, японский миллионер был готов бросить к ногам Анастасии Зуевой все свои богатства. Она же пережила предательство самых близких людей, а после невероятно страдала от потребительского отношения сына, с которым была разлучена долгие годы. Она родилась в декабре 1896 года в тульском селе Спасское и до пяти лет была, кажется, самым счастливым ребёнком в мире. Отец её, Платон Зуев, был гравером по самоварам, и семья считалась, если не зажиточной, то вполне обеспеченной. Сёстры, Настя и Лиза, были очень разными. Лиза – весёлая и озорная, а Настя – спокойная, задумчивая, любящая одиночество и рыбалку.

Когда Анастасии Зуевой было пять лет, отец скоропостижно скончался от воспаления лёгких, а мама вскоре вышла замуж во второй раз. Избранником её стал жандармский полковник, который не слишком жаловал дочерей супруги. И мама не нашла ничего лучшего, чем передать девочек на воспитание своей сестре.

К счастью, тетка была хоть и строга чрезвычайно, племянниц любила и окружала их поистине материнской заботой. Она служила управительницей в богатом имении, была на очень хорошем счету, а потому и к Лизе с Настей относились очень хорошо, даже сажали за барский стол, где Настя с жадностью прислушивалась к разговорам об искусстве. Чуть позже тетушка вместе с племянницами перебралась в Москву, завела знакомство со столичной интеллигенцией, что не могло не сказаться на становлении Лизы и Насти. Они учились в гимназии, а после Настя стала посещать театральную студию. Тётка была категорически против увлечения Анастасии, но девушка успешно прошла отбор в частную Школу драматического искусства. Трое знаменитейших актеров и деятелей театра Николай Григорьевич Александров, Николай Осипович Массалитинов и Николай Афанасьевич Подгорный основали в 1913 году Школу драматического искусства. В шутку школу называли «Школа трех Николаев». Хотя школа и была частной, увидев в девушке незаурядный талант, мэтры взяли ее на бесплатное обучение за собственный счет. Это стало решающим аргументом для того, чтобы строгая тётушка позволила племяннице учиться актёрскому мастерству. Она отучилась год и по рекомендации педагогов была принята в 1916 году во МХТ. И вскоре Анастасия Зуева была принята в труппу 2-й студии МХТ, а спустя 8 лет, в 1924 году, стала служить во МХАТе. Почти сразу после революции Анастасия Зуева вышла замуж за начальника Северных железных дорог Ивана Евсеева. Актриса надеялась прожить с супругом долгую счастливую жизнь, в любви и взаимопонимании. Да вот только Иван Степанович представлял себе семейную жизнь совсем по-другому. Вскоре он стал требовать от жены постоянного присутствия дома, а к службе её в театре относился с пренебрежением. Сам же днями пропадал в ресторане, не отказывал себе в утехах с дамами лёгкого поведения, да и руку на жену стал поднимать, не стесняясь даже присутствия сына Кости, родившегося в 1918 году. В итоге Зуева ушла. Иван Евсеев в отместку оставил сына у себя и с матерью видеться ему почти не позволял. Лишь когда Константин поступил на мехмат в МГУ, он смог уйти от отца к матери. Потом сын актрисы перешёл в академию Жуковского, сначала служил военным инженером, позже трудился в космической отрасли. А вот отношения с матерью его так и не сложились. Он относился к ней потребительски. А вот для своей внучки она всегда оставалась самой любимой бабушкой. Когда начинающая актриса предстала перед Немировичем-Данченко и Станиславским мастера высоко оценили ее потенциал и сразу же начали ставить на сложные характерные роли, позже игрой актрисы восхищался Максим Горький, а Борис Пастернак посвятил ей одно из своих стихотворений. Анастасия исполняла одиозных героинь из сказок и отечественной классики, старушку она впервые сыграла 22 летней девушкой. Зуева сама шила имитирующие старческие руки перчатки и просила набивать ватой костюм, чтобы раз за разом скрывать от зрителя красивые руки и изящную фигуру. Для каждой своей героини актриса разрабатывала исходя из характера уникальную манеру речи и жестикуляций. В 36 лет Анастасия снова вышла замуж — за Виктора Оранского, композитора. Это было счастливое время: красивый, умный, любящий муж, аншлаги на ее спектаклях, роли в фильмах... Настя будто помолодела, даже размолвки с сыном уже не причиняли ей такой боли, как прежде. Ее щедрая душа охотно отзывалась на любую просьбу о помощи, она никому не отказывала, если просили похлопотать, и высокие чиновники обычно выслушивали просьбы любимой актрисы благосклонно. Но гостеприимство и радушие актрисы сыграло с ней злую шутку. Когда она взялась поучаствовать в жизни юной барышни, мечтающей о театральной сцене, девушка стала часто бывать в доме Анастасии Зуевой, брала уроки актёрского мастерства и готовилась к поступлению в театральный. Вот только очень быстро мечты о театре превратились в мечты о супруге своей благодетельницы. И юное создание покинуло дом актрисы, уведя за собой Виктора Оранского. Барышня быстро узаконила свой брак и осчастливила супруга рождением дочери. А через пять лет, уже во время Великой Отечественной войны, нашла себе более благополучного супруга, оставив Виктору Оранскому дочь. В годы великой отечественной войны Зуева, как и все МХАТовцы активно трудилась во фронтовых бригадах. В то страшное военное время актриса создала один из сильнейших своих образов бабки Прасковьи в эпизоде «Пир в Жирмунке» из «Боевого киносборника №6».

Фронтовая бригада МХАТ, 1942 год (в центре – Алла Тарасова и Анастасия Зуева).

Сердобольная Анастасия Платоновна вместе с сестрой Елизаветой отправилась к бывшему мужу. В результате супруг, когда-то предавший актрису, и его дочь от другой женщины поселились в доме Зуевых. Дочь, правда нерадивая мать вскоре забрала, а вот Виктор Оранский жил в доме бывшей жены до самой своей кончины в 1953 году. Анастасия Зуева простила бывшего мужа и, как расскажет после внучка актрисы Елена Симакова, продолжала его любить до конца дней. И категорически отвергала ухаживания других мужчин. Когда МХАТ в 1959 году был с гастролями в Японии, в актрису влюбился очень богатый бизнесмен. Он ухаживал за актрисой, несколько раз предлагал ей руку и сердце, но Анастасия Зуева с присущим ей тактом говорила твёрдое «нет». Через девять лет, когда актриса снова оказалась в Японии с гастролями, ситуация повторилась. Всё тот же миллионер продолжал настойчиво добиваться её внимания, окружая теплом и заботой. И не имея никакой надежды на взаимность. Хотя Зуева и была театральной актрисой, но и кино она тоже очень любила и старалась по возможности ускользнуть на съемочную площадку. Настоящая всесоюзная слава пришла к ней после войны вместе с ролью жены тренера авантюриста Привалова. Так же в ее фильмографии небольшие, но заметные роли в фильмах «Светлый путь», «Донецкие шахтеры», «Васёк Трубачёв и его товарищи», «Русский сувенир», «Воскресение», «Живёт такой парень» и др. Ну и, конечно же, с ее Старушки Сказительницы начиналась любимые с детства сказки Александра Роу. До боли знакомый и родной голос любимой сказочной Старушки можно услышать и в чудесных советских мультфильмах. В частности она озвучила старуху в «Сказке о рыбаке и рыбке», черепаху Тортилу в «Приключениях Буратино» и сватью бабу Бабариху в «Сказке о царе Салтане». К работе над озвучиванием мультфильмов Анастасия Платоновна подходила крайне серьезно и для лучшего проникновения образом гримировалась прежде чем подойти к микрофону.

Анастасия Платоновна всю жизнь старалась бескорыстно помогать людям и потребительского к себе отношения принять никак не могла. Это и стало главной причиной её разлада с сыном Константином. Они очень мало общались друг с другом, но при этом Анастасия Зуева воспитывала его дочь Елену. Бабушка и внучка оказались самыми близкими людьми.

Актриса была строга с внучкой, но её любовь превосходила все строгости. Впоследствии Елена Константиновна признавалась: никто и никогда не любил её так, как бабушка. Анастасия Платоновна Леночку не баловала, воспитывала её личным примером, позволяла общаться со своими гостями и неизменно гордилась тем, что внучка знает иностранные языки. Анастасия Платоновна одна из ярчайших представительниц второго поколения блистательной плеяды актеров МХАТа и была актрисой этого легендарного театра до самого ухода 23 марта 1986 года, под занавес своих дней она была старейшей актрисой МХАТа. Пользуясь своим непререкаемым авторитетам, Зуева боролась за сохранение высокого искусства вопреки «новым веяниям» не боясь вступать в конфликт с влиятельными деятелями культуры. Когда в 1954 году у неё случился первый инсульт, она смогла восстановиться и вернуться на сцену. В 1986 году повторный инсульт унёс жизнь гениальной актрисы.

https://kulturologia.ru/blogs/300521/49989/

https://amarok-man.livejournal...

https://shnyagi.net/444797-Kokojj-byla-v-junosti-Starushka-s...