Сколько раз мы спасли армян от врагов?

Под контролем османов

Еще в 1555 г. между Османской империей и государством Сефевидов был заключен Амасийский договор, по которому Западная Армения отошла османам, а Восточная Армения – Сефевидам. На территории Восточной Армении с XV в. существовало беглярбегство Чухур-Саад, которое вскоре было выделено в качестве наследственного владения племени устаджлы, входившему в состав племенной конфедерации кызылбашей.

В XVI в. территория Восточной Армении стала заселяться тюркскими огузскими племенами алпаут и баят. Массовое заселение территории Восточной Армении тюркскими племенами происходило и в последующие столетия. Историки пишут о 90 тыс. мусульман, переселенных персидскими шахами в Восточную Армению. Среди них было 54 тыс. тюрок, 25 тыс. курдов и 10 тыс. персов. Параллельно происходил отток и армянского населения на территорию соседней Грузии. Армяне пытались сопротивляться захватчикам, но силы были слишком неравны.

Одним из первых армянских политических деятелей, решивших обратиться за помощью к набравшей силу Российской империи, был Исраэл Ори (1658-1711). Он сумел добиться встречи с императором Петром I, передав ему письмо сюникских меликов, просивших о помощи русского государя. Петр согласился помочь армянскому народу, но лишь после завершения долгой и тяжелой войны со Швецией. Но направить войска на помощь Армении император не успел, а затем России было уже не до освобождения Эриванского ханства. Тем не менее, сопротивление армянских повстанцев продолжалось на всем протяжении XVIII – начала XIX вв. Ситуация стала меняться после начала продвижения Российской империи в Закавказье. В 1804 г.

Император Александр I 12 сентября 1801 года подписал «Манифест об учреждении нового правления в Грузии». В соответствии с этим документом, Картли-Кахетинское царство становилось Грузинской губернией Российской империи. В 1803 г. в состав России вошли Имеретинское царство и Мегрелия. 9 января 1804 г. пала Гянджа, после чего Гянджинское ханство было ликвидировано, а его земли также были включены в состав Российской империи. После этого персидский шах Фетх-Али 10 июня 1804 г. объявил Российской империи войну. С перерывами боевые действия между российской и персидской армиями продолжались девять лет. Лишь в 1813 году был заключен Гюлистанский мирный договор. В селении Гюлистан, что на территории Карабаха, главнокомандующий русскими войсками в Грузии генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев и иранский представитель Мирза Абуль-Хасан-хан подписали соглашение, по которому к Российской империи отходили земли Абхазии, Мегрелии, Картли, Кахетии, Имеретии, Гурии, Дагестана, а также ряда азербайджанских ханств – Дербентского, Бакинского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Карабахского и части Талышского.

Но Эриванское ханство, как мы видим, оставалось под властью Персии. Этому способствовало и то, что русским войскам дважды не удалось завладеть Эриванской крепостью. Первый раз неудачная попытка штурма была предпринята в 1804 году войсками князя Павла Дмитриевича Цицианова, но из-за нехватки продовольствия вскоре Цицианов был вынужден деблокировать крепость. Второй раз Эривань осаждали войска под командованием Ивана Васильевича Гудовича в 1808 году – и опять безуспешно. Поэтому по Гюлистанскому мирному договору и была признана власть Персии над Эриванским ханством.

Однако Гюлистанский мир не означал, что Персия смирилась с потерей обширных территорий в Закавказье. Свою роль продолжали играть британцы, которые подначивали персидского шаха и его окружение начать новую войну с Россией. В Лондоне больше всего боялись прорыва русских войск на Ближний Восток и установления контроля над Ираном. Поэтому вся британская дипломатическая машина в то время работала против Российской империи. Наконец, когда в 1825 г. в России вспыхнуло восстание декабристов, а политический режим, как считали в Великобритании и Персии, был ослаблен недавней сменой монарха и противоречиями среди властной элиты, персидский щах решился на новое выступление против России.

19 (31) июля 1826 года персидские войска вторглись на территорию Талышского и Карабахского ханств и смогли довольно быстро продвинуться вглубь, практически не встречая сопротивления со стороны местных милиционных формирований.

В продвижении иранских войск особую роль играл сердар Эриванского ханства Хусейн-хан Казвани Девелу Каджар – выходец из правящей персидской династии Каджаров тюркского происхождения. Впрочем, зависимость Хусейн-хана от Персии была лишь формальной – он управлял Эриванским ханством совершенно самостоятельно и выстраивал такие отношения с соседями, какие считал нужным. В подчинении Хусейн-хана находилась многочисленная армия, кроме того на его стороне выступала и 12-тысячная курдская конница. Продвинувшись на российскую территорию, формирования Хусейн-хана приступили к уничтожению армянских селений. Поскольку на первом этапе войны численное преимущество было на стороне персов, им удалось захватить внушительную территорию и существенно потрепать и русские войска, и местное армянское население. Но уже к сентябрю 1826 г. все изменилось.

Во-первых, русским отрядом под командованием генерал-майора Валериана Мадатова в Шамхорской битве был разгромлен 18-тысячный персидский авангард, рвавшийся в сторону Тифлиса. После этого командовавший общими силами персидской армии наследный принц Аббас-Мирза был вынужден снять осаду Шуши и выдвинуться навстречу российской армии.

Во-вторых, 13 (25) сентября 1826 г. Отдельный Кавказский корпус генерала Ивана Паскевича под Елизаветполем нанес сокрушительное поражение 35-тысячной персидской армии. В результате персидские войска были вынуждены отступить за реку Аракс. Иван Паскевич

В это время гарнизоном крепости командовал брат эриванского сердара Хусейн-хана Гассан-хан, который распорядился выслать из города несколько армянских семей, чтобы те не вступили в сговор с русскими и не открыли крепостные ворота.

В ночь на 26 сентября 1827 г. русская артиллерия начала обстрел крепости. Паскевич предложил Гассан-хану сдаться, однако персидский наместник не желал терять свою власть и рассчитывал, что если Эривань продержится некоторое время, то к нему на помощь подойдет подкрепление. Тогда русские войска усилили обстрел крепости, но сердар упорно не желал сдаваться, даже несмотря на просьбы горожан. 29 сентября рухнула юго-восточная угловая башня и часть крепостной стены.

Считая, что это событие может повлиять на Гассан-хана, Паскевич вновь обратился к нему с предложением сдать Эриванскую крепость в обмен на беспрепятственный выход Гассан-хана со своим войском на территорию Персии. Но сердар опять отказался. Упрямство наместника, тем временем, все больше раздражало горожан, особенно армян, которые в действительности мечтали о сдаче Эривани русской армии и открыто отказывались участвовать в работах по укреплению крепостных сооружений. После того, как новым главнокомандующим российскими войсками был назначен Иван Паскевич, успех начал сопутствовать русской армии постоянно. Так, 5 (17) июля 1827 г. было нанесено серьезное поражение войскам Аббас-Мирзы у ручья Джеван-Булак, а через два дня русские войска взяли крепость Аббас-Абад. Три тысячи человек персы потеряли в Ошаканской битве, когда русским войскам удалось снять осаду Эчмиадзина. После этого войска Паскевича продвинулись к Эривани.

В ночь на 1 октября русская артиллерия опять ударила по крепости. На территории Эривани начались многочисленные пожары, а русские войска подбирались к крепостным стенам. В этой ситуации лидеры армянской общины Эривани вновь потребовали от сердара Гассан-хана сдать крепость. В этот раз они пригрозили поднять восстание армянского населения города, а оно могло выставить ополчение, в шесть раз превосходившее по численности персидский гарнизон крепости.

В конце концов, когда русские войска пошли на штурм, армяне изнутри стали оттеснять персидских сарбазов от крепостных стен. За несколько часов судьба Эриванской крепости была решена – Гассан-хан и трехтысячный персидский гарнизон капитулировали. Эриванская крепость оказалась в руках русской армии.

При штурме Эриванской крепости русскими войсками были захвачены многочисленные трофеи, в плен попали сам сердар Гассан-хан, командир элитного батальона шахских сарбазов Кусум-хан и многие другие видные персидские военачальники. При осаде крепости русская армия потеряла всего 52 человека, потери же персов были куда более внушительными. Но самое главное – взятие Эриванской крепости свидетельствовало о фактическом разгроме персидской армии в Восточной Армении. Известия о том, что русская армия практически освободила земли Восточной Армении, разошлись по всем армянским диаспорам, разбросанным от Франции до Индии. Архиепископ Нерсес призвал армянский народ встать бок о бок с русскими и биться вместе с ними против персов. Представители армянской общины Индии писали:

«Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено».

«Этот беспримерный народ, в последнее время стоявший на краю гибели, ныне воздел очи к небу, моля, чтобы могущественный русский орел явился и принял под крыло свое землю их и детей», — писал в XIX веке армянский писатель Хачатур Абовян.

«Судьба восточных армян тесно переплелась с жизнью и освободительной борьбой русского народа», — замечал по этому поводу прославленный советский военачальник Иван Баграмян. Вид на Эривань, 1838 год

Армянское население считало, что подданство русскому императору обеспечит рост благосостояния, культурное и политическое развитие, а также безопасность в границах империи. В Восточной Армении стремительно развивалась торговля, появлялись предприятия, открывались школы, печатались книги, люди наконец-то почувствовали себя защищенными. Перед армянами открылась возможность получать высшее образование. Наиболее талантливые студенты вскоре влились в круги гражданской и военной элиты России.

В 1848 году указом императора Николая I была образована Эриванская губерния с центром в городе Эривань (Ереван). В период правления Александра II пророссийские настроения среди восточных армян достигли своего пика. В течение всего периода доминирования России в регионе армянскому населению предоставлялись экономические, социальные и другие гарантии, а также возможности для укрепления национального, политического и культурного возрождения.

«Армяне нам по всему краю совершенно преданы, — писал в 1854 году наместник на Кавказе князь Михаил Воронцов одному из своих генералов.

— Между ними есть некоторые знатные фамилии, которые по воспитанию и по службе сделались русскими и отличными подвигами не только при нас, но еще при грузинских царях приобрели славу и общую доверенность».

Царский сановник особенно ценил деловую сноровку армян и стремился устранить препятствия для их деятельности, что приносило ощутимую пользу экономике региона, — снижал тарифы, разрешал транзит европейских товаров. При нем было открыто Коммерческое училище, в котором дети армянских предпринимателей учились быть купцами и промышленниками. Воронцов также способствовал укреплению положения Армянской Апостольской церкви. Духовенство освобождалось от налогов, населению гарантировалась свобода вероисповедания. Русско-турецкая война 1877-1878 годов

Совсем иначе развивалась жизнь в Западной Армении — люди подвергались жесточайшему гнету, систематической дискриминации, а временами и прямому истреблению. Права западных армян всячески нарушались. Турецкие правители на протяжении веков методично проводили политику насильственной исламизации армян — точно так же они поступали и с сербами на Балканах.

Как среди восточных (их тогда называли русскими), так и среди западных (турецких) армян постепенно утвердилась надежда, что при содействии России они, возможно, смогут создать свою автономию или даже самостоятельное армянское государство. Западные армяне мечтали об освобождении от османского ига и объединении со своими восточными братьями. Так возникла и в последующем развилась русская ориентация армянского народа.

«Армянской молодежи, вступившей в жизнь в начале XX века, старшие постоянно рассказывали о положительной роли России в жизни нашего народа», — вспоминал маршал Баграмян.

Многие армяне добровольно шли служить в Русскую императорскую армию.

Генерал Валериан Мадатов (Мадатян), командуя передовым отрядом, в 1812 году громил Наполеона. В дальнейшем стал видным военачальником, участвовал в освобождении части территории Закавказья, находившейся под персидским господством.

Князь Василий Бебутов во главе русского экспедиционного корпуса разбил турецкие войска на Кавказе во время Крымской войны.

Генералы Михаил Лорис-Меликов, Иван Лазарев, Арзас Тер-Гукасов, Яков Алхазов, Бегбут Шелковников (Метаксян) прославили русское оружие в войне с Турцией 1877-1878 годов, командуя крупными соединениями войск на Кавказском фронте. И это лишь некоторые имена военных, ставших героями и для России, и для Армении.

Как Российская империя спасла 350 тысяч армян от геноцида

Пришедшие к власти в Османской империи в 1908 году младотурки устроили резню армян в Адане, в течение нескольких месяцев уничтожив 30 тысяч человек. После новой резни в Киликии, осуществленной в 1909-1912 годах, толпы армянских беженцев устремились в Россию через Черное море и Кавказ. Бежать удалось далеко не всем.

В нелегкую, но относительно спокойную жизнь миллионов людей ворвалась Первая мировая война. В 1915 году мир шокировала катастрофа, постигшая западных армян: правительство младотурок учинило над ними зверскую расправу, уничтожив около полутора миллионов мирных жителей. Это был первый случай геноцида в современной истории.

24 апреля 1915 года начались массовые аресты и депортация стамбульских армян. Российская империя сумела приютить и спасти от верной гибели несколько сотен тысяч беженцев.

Активная фаза геноцида армян 1915 года в Турции проходила на фоне непростых отношений приближённых Николая II с представителями Армянской Апостольской Православной Церкви. В те тяжёлые для России времена окружение императора делало всё возможное не только для того, чтобы лишить его союзников в самой стране, но и за её пределами. Однако, несмотря на попытки настроить армянское население Турции против царского правительства, там никто не согласился воевать против русской армии. Так же как и Николай II, вопреки советам министров, оказал помощь беженцам из Западной Армении. Абдул Гамид II

Геноцид начался за 20 лет до всем известных событий апреля 1915 года, когда при поддержке Англии и Германии турецкий султан Абдул Гамид II вооружил курдские кочевые племена и разрешил им безнаказанно грабить и убивать армянское и греческое население Османской империи.

Грекам «повезло чуть больше»: они традиционно компактно жили в городах и находились под определённой защитой местных чиновников, с которыми часто имели общие деловые связи. Впрочем, даже материальная заинтересованность не мешала туркам устраивать кровавые погромы в крупных городах и вешать на воротах не только простых греческих священников, но и константинопольских патриархов. Тем не менее, в отличие от греческого, армянское население, по преимуществу сельское, жило на территории исторической Западной Армении – области между Чёрным и Средиземным морями. И единственной защитой от курдских банд и турецких карательных отрядов «гамидие» (названных по имени их создателя Абдул-Гамида) были собственные ружья и вилы.

В 1896 году, когда известие о начавшейся резне дошло из Константинополя до Санкт-Петербурга, многие представители русского дворянства, духовенства и купечества стали создавать фонды или комитеты помощи армянам.

Одним из самых активных участников сборов был протоиерей о. Иоанн Кронштадтский, которого позднее прославит Русская Зарубежная Церковь. Он много раз публиковал в крупнейших газетах призывы помощи православным народам, которых османские власти пытаются уничтожить полностью. Но бежать из Османской империи удавалось не многим, так как сухопутная граница была перекрыта в связи с перманентной войной между Россией и Турцией. Поэтому многие армяне переезжали на Ближний Восток, в Египет или Европу. Оттуда они помогали переправлять в Западную Армению помощь от соотечественников из разных стран, а также помощь из России. Иоанн Кронштадтский

Чтобы усилить позиции на Западном фронте, русское военное командование перебросило основные силы Кавказской армии в Европу. В Закавказье осталось лишь 100 пехотных батальонов, 96 казачьих сотен и 6 армянских дружин с 300 пушками. Тем не менее эта небольшая группировка до прихода на Кавказ Второго Туркестанского корпуса под командованием генерала Юденича сумела сдержать натиск османской армии.

Весь 1914 год правительство младотурок, свергнувших за шесть лет до войны султана Абдул-Гамида и провозгласивших республику, пыталось рекрутировать солдат из армянского мужского населения. Но когда армянские мужчины отказались воевать против России, им предложили на несколько недель отлучиться из домов на «трудовой фронт». Мнение армянского населения особо никто не спрашивал – утром 24 апреля революционные отряды младотурок совершили рейды по армянским домам, вывели за город всё взрослое мужское население для «отправки на работы», расстреляли на месте и приступили к расправе над женщинами, детьми и стариками. По сложившейся у революционеров традиции счёт жертвам вёлся по количеству отрубленных голов, которые обозами отправлялись в Константинополь. Та же участь постигла и 100 тысяч русских, живших в окрестностях Трапезунда. О присутствии русских в этом городе до сих пор свидетельствуют перестроенные под мечети церкви.

На тот момент русские войска были не в силах предотвратить трагедию. Простые солдаты как могли помогали беженцам, а по личному приказу Николая II была приоткрыта русско-турецкая граница. Один из свидетелей происходившего Г. Тер-Маркариан писал:

Ради исторической справедливости и чести последнего русского Царя нельзя умолчать, что в начале описываемых бедствий 1915 года, по личному приказанию Царя, русско-турецкая граница была приоткрыта, и громадные толпы скопившихся на ней измученных армянских беженцев были впущены на русскую землю. Сохранились рассказы очевидцев о душераздирающих разыгравшихся при этом сценах, о незабываемых проявлениях безмерной радости и слезах благодарности со стороны страдальцев, падавших на русскую землю и неистово её целовавших, о русских солдатах-бородачах, стыдливо прятавших увлажнённые слезой глаза и кормивших из своих котелков изголодавшихся армянских детей, о матерях, целовавших сапоги русских казаков, бравших в седло по одному, по два армянских ребенка и спешно увозивших их подальше от этого ада.

Очевидцы рассказывали, что у самой границы, под открытым небом русская армия расставила столы, за которыми регистрировали каждого беженца и выдавали по рублю на каждого члена семьи. Также им вручали специальный документ, разрешавший беспрепятственно переезжать в любой конец Российской империи, бесплатно пользуясь всеми видами транспорта. Благодаря заботе военных, врачей и сестёр милосердия было спасено более 350 тысяч армян из Турции.

Некоторые отряды казаков вместе с армянскими батальонами делали вылазки на территорию Турции и отбивали группы бежавших от резни женщин и детей от курдских банд.

После революции

Итогом боёв в Западной Армении стала безоговорочная победа русских войск. Турки потерпели поражение на всём своем восточном фронте, и страна начала разваливаться. Однако в 1920 году большевистское правительство начало поддерживать своих турецких братьев по идеологии. В Турцию были отправлены эшелоны с золотом и оружием, и в результате Кемалю Ататюрку удалось удержаться у власти. Одновременно Троцкий с соратниками отказались от большей части земель, которые по Севрскому договору признавались армянскими, и по просьбе «товарищей из Стамбула» передали часть восточноармянских земель республике кавказских татар, которую, по инициативе того же большевистского правительства, было решено назвать Азербайджаном.

В начале 20-го века всем казалось, что Николай II войдёт в память армянского народа как правитель, который под влиянием своего окружения конфисковал всё имущество Армянской Церкви вплоть до школьных парт, а затем, одумавшись, отменил свой же приказ. Первые дни трагедии 1915 года показали, что в критической ситуации император может проявить себя как настоящий христианин. Армянские беженцы из Османской империи на палубе французского крейсера, 1915 год

Российская империя стала первым государством, которое осудило геноцид и действия турецких революционеров на территории Западной Армении. Чуть позже к России присоединились Великобритания и Франция. В 1915 году представители трёх стран выступили с совместной декларацией, осуждающей уничтожение армян, проведение младотурками медицинских экспериментов над ними, испытание бактериологического и химического оружия, а также депортацию их в специально организованные концентрационные лагеря, целью которых является медленное уничтожение с получением максимально возможной экономической прибыли.

Ввиду новых преступлений Турции против человечества и цивилизации, правительства Союзных государств публично заявляют Высокой порте о личной ответственности за эти преступления всех членов Османского правительства, а также тех их агентов, которые вовлечены в такую резню

Армянские добровольцы в русской армии

К октябрю 1917 года на Кавказском фронте действовали уже две армянские дивизии, на основе которых сформировался Добровольческий армянский корпус под командованием генерала Фомы Назарбекова (Товмас Назарбекян).

После революции, в период разложения РИА и повального дезертирства солдат, армянские добровольцы сумели в одиночку остановить продвижение турецких войск вглубь Восточной Армении. Армянские добровольцы, 1914 год

В Великую Отечественную войну в рядах Красной армии воевало более полумиллиона армян (из них около 300 тысяч призывались с территории Армянской ССР). Еще около 100 тысяч человек сражались в армиях стран-союзниц. До 20 тысяч армян приняли сторону Третьего рейха.

Советской Армении война практически не коснулась, хотя напряженность в республике сохранялась все четыре года: оставшиеся на родине армяне активно готовились к обороне, опасаясь вторжения Турции с целью «окончательного решения армянского вопроса». На границе регулярно происходили провокации, но полноценно вступить в войну на стороне Гитлера турки все-таки не рискнули.

Вклад армян в Победу невозможно переоценить. По числу генералов и офицеров армяне находятся на четвертом месте среди всех народов СССР, по количеству Героев Советского Союза — на шестом (106 человек).

«Москва очень помогла во время трагедии»

7 декабря 1988 года на северо-западе Армении произошло землетрясение — настолько мощное, что его отголоски ощущались в Ереване и даже Тбилиси. Интенсивность толчков в эпицентре, который находился в городе Спитак, достигала 10 баллов. Энергия, высвобожденная в зоне разрыва земной коры, в десять раз превысила взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

Был серьезный шум, начало трясти, перед глазами все поплыло, — вспоминал предприниматель Аргам Степанян, тогда — ученик девятого класса школы в Кировакане.

— В первый час никто ничего не понимал — подумали, что война началась. В том районе, где разрушился наш город, был химический комбинат. Все решили, что там произошел взрыв — тогда же еще карабахское движение началось, воевали, стреляли. Неба не было видно, было ощущение, что все заволокло дымом. В школе был кошмар». Последствия землетрясения в Спитаке

Стихийное бедствие так или иначе затронуло примерно 40 процентов территории республики, на которой проживало около миллиона человек. За считаные минуты полностью или частично были разрушены второй по величине армянский город Ленинакан (нынешний Гюмри), Спитак, Кировакан (Ванадзор), Степанаван, 17 более мелких городов и поселков, 324 села и деревни.

В результате природного катаклизма погибли свыше 25 тысяч человек, в том числе военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии ВС СССР, дислоцированной в Ленинакане, и члены их семей. Около 19 тысяч остались инвалидами, порядка полумиллиона лишились крова. Из-за угрозы аварии пришлось отключить Армянскую АЭС. Были уничтожены или пришли в аварийное состояние сотни школ и детских садов, два театра, 14 музеев, 350 клубов и Домов культуры, почти 400 библиотек, свыше 200 промышленных предприятий. По самым скромным подсчетам, Армения понесла убытки в размере 13 миллиардов долларов.

На выручку местным жителям сразу же пришли солдаты из воинских частей, находившихся в зоне бедствия: расчищали руины, наводили порядок и обеспечивали питание с помощью походных кухонь. Но их усилий, конечно, было недостаточно.

МЧС еще не существовало, поэтому помощь, особенно на первых порах, оказывалась достаточно стихийно. Беда армянского народа не оставила равнодушными тысячи людей по всему Советскому Союзу. Из разных городов страны в Армению хлынули ручейки добровольцев — опытных туристов-спелеологов, лыжников-любителей, альпинистов-разрядников. Все они, состоявшие в секциях по интересам, на время перепрофилировались в спасателей. По свидетельству публициста Александра Ерканяна, первыми на место ЧП прибыли русские и грузины.

Несколько отрядов прислал Ленинград. Из Москвы прилетела бригада высококвалифицированных медиков и военно-полевых хирургов во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым. А на Украине отряды спасателей формировались под руководством будущего президента страны Виктора Януковича, который лично разбирал завалы, — впоследствии его именем назвали улицу и площадь в Спитаке.

Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева известие о землетрясении застало в Нью-Йорке. Он выступил в Генассамблее ООН, после чего прервал свой визит и вылетел через Москву в Ереван вместе с супругой. По свидетельству очевидцев, увидев масштабы бедствия, Раиса Горбачева разрыдалась.

Руководство спасательно-восстановительными работами было поручено председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову. Он лично возглавил Комиссию по ликвидации последствий землетрясения.

«Моя задача состояла в том, что не просто сидеть и наблюдать, переживать вместе с ними, а обеспечить такое количество людей, такое количество техники, такую организацию работ, что первое — надо спасти максимум людей, а потом надо начинать думать, как возводить города», — рассказывал Рыжков.

В 2008-м бывший советский премьер стал первым иностранцем, удостоенным высшего звания Национальный герой Армении. Так армянский народ оценил его заслуги в событиях 1988 года.

На восстановление многих разрушенных объектов мобилизовали едва ли не все материальные и трудовые резервы СССР. 45 тысяч строителей участвовали в программе по восстановлению разрушенных армянских районов.

«Москва очень помогла во время трагедии, — говорила Мариам Карпетян, в ту пору — воспитательница детского сада.

— И в спасении людей, и в разборе завалов. После землетрясения Россия и в реконструкции города участвовала. Правда, этот процесс приостанавливался, из-за того, что распался Союз».

Ну а дальше вы и сами все прекрасно знаете. Память у армянского народа оказалась не такой уж и долгой.

