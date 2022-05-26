Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были

Нет в России человека, который не бывал бы в хрущёвках. Квартиры в таких домах известны микрокухнями, низкими потолками и тонкими стенами. Многие думают, что что знаменитые пятиэтажки — изобретение советских архитекторов. Однако это совсем не так.

Давайте выясним, где впервые появились подобные строения, почему провалилась идея ажурного дома, как браковали здания из-за излишеств и где был построен пластмассовый дом.

А вот «родители» хрущевки, построенные в Нью-Йорке в начале 20 века Дома, подобные хрущевкам, есть и в США.

Типовые сборные дома появились впервые в далёком 1910 году в пригороде Нью-Йорка. При строительстве применялись крупные детали, выполненные из армированного бетона. Такие эксперименты до двадцатых годов XX века время от времени проводили в разных странах мира. После Первой мировой войны спрос на дома, которые можно построить очень быстро, резко вырос. В двадцатых годах в Европе стали застраивать первые кварталы, полностью состоящие из простых сборных типовых домов. В Амстердаме в 1921 году благодаря стараниям архитектора Мартина Вагнера была создана так называемая «Бетонная деревня». Этот же архитектор в 1926 году возводит подобное типовое здание в Германии. В Германии первое здание, по проекту тогдашнего советника по строительству Мартина Вагнера, было построено в период с 1926 года по 1930 год в Лихтенберге (район Берлина).

При этом речь шла о возведении 138-квартирного жилого посёлка военного поселения со зданиями высотой в два-три этажа. Строительная площадка посёлка была подготовлена аналогично площадке при традиционном кирпичном строительстве. На месте были отлиты многослойные бетонные панели массой до 7 т, а затем были перемещены козловым краном на сборный пункт и доставлены на площадку для монтажа.

Но впереди планеты всей в этот раз была Франция, и всё благодаря архитектору Ле Корбюзье. Име6нно ему мы должны сказать спасибо за высоту потолков в наших домах в 2,5 метра. Увлекшись разработкой темы дешевого быстровозводимого жилья, Корбюзье родил новую систему пропорционирования «Модулор». Система оказалась совершенно не жизнеспособной, но высота в 2,26 до свеса светильника, а до потолка в 2,45 прижилась в СССР и живет до сих пор в проектах социального жилья. В 1925 году им была представлена на Международной выставке некая «жилая единица многоквартирного дома». Её можно назвать настоящий прабабушкой советской хрущёвки, правда квартирка была двухуровневая. Но такая же тесная, как и советские варианты. В 1924 году по заказу промышленника Анри Фрюже в посёлке Пессак под Бордо был возведён по проекту Корбюзье городок «Современные дома Фрюже» (Quartiers Modernes Frugès). Этот городок, состоящий из 50-ти двух-трёхэтажных жилых домов, был одним из первых опытов строительства домов сериями (во Франции). Здесь применены четыре типа здания, различные по конфигурации и планировке — ленточные дома, блокированные и отдельно стоящие. В этом проекте Корбюзье пытался найти формулу современного дома по доступным ценам — простых форм, несложного в строительстве и обладающего при этом современным уровнем комфорта. Подобные «жилые единицы» (частично видоизмененные) были возведены позже во французских городах Нант-Резé (1955), Мо (1960), Брие-ан-Форе (1961), Фирмини (1968), а также в Западном Берлине (1957).

Еще один французский инженер, Раймон Камю занимался как раз развитием и продвижением панельного домостроения. Во Франции его упражнения большого успеха не имели. По его проекту был построен микрорайон в Гавре для рабочих верфи и временное жилье для эмигрантов. Однако советские чиновники от строительства сумели заметить его попытки. Камю трижды приезжал в Москву по приглашению советского правительства. Им был подписан контракт на поставку запатентованных им линий по производству строительных панелей и он консультировал специалистов в организации индустриального строительства. У компании Camus купили лицензию на первую систему по массовому производству бетонных изделий для строительства. Все бы было относительно хорошо, но хотелось экономить, и, в итоге, она была переработана советскими архитекторами. Прошло более 20 лет, и только в 1947 году французы стали застраивать районы такими зданиями. Поэтому для быстрой застройки в Советском Союзе использовали опыт именно французских архитекторов и строителей.

Американцы еще в 1956 году открыли типовой квартал в городе Сент-Луис. Жилой комплекс, один в один похожий на типичный квартал в любом городе Советского Союза, назвали «Прюитт-Игоу» (Pruitt-Igoe) в честь героя Второй мировой войны чернокожего пилота Оливера Прюита и белокожего конгрессмена от штата Миссури Уильяма Игоу. Надо понимать, в названии хотели прежде всего отразить принцип равноправия нации. Ведь квартал заселили поровну белыми и черными семьями. Район со всеми прелестями цивилизации, включая водопровод и электричество, получил кучу архитектурных премий и был заселен. Но уже через 10 лет он превратился в криминальное гетто. На первом этапе оттуда начали массово съезжать белые семьи. На втором — обширные общественные пространства стали местом проявления вандализма. Коммунальщики не справлялись с поддержанием в порядке дворов и подъездов. Полиция перестала приезжать на вызовы. После того как власти повысили стоимость аренды, последовали многочисленные неуплаты по счетам. Все кончилось развалом коммунальной системы и отселением жильцов. В 1972–1974 годах район снесли — здания были взорваны.

Ажурный дом на Ленинградском шоссе, который мог бы стать хрущевкой, но не стал «Ажурный дом» был слишком красив для быстрого недорогого жилья.

Сборное жильё пытались возводить СССР ещё во времена Сталина. Например, можно вспомнить так называемый «ажурный дом». Он был возведен 1940 году архитекторами Буровым и Блохиным и располагался на Ленинградском проспекте в Москве. При строительстве использовали крупные бетонные блоки. Конечно, это была не привычная сегодня хрущёвка, поскольку квартиры имели высокие потолки (3,2 метра), а фасад радовал красивыми рельефами и балконами с ажурными решетками. Что было «хрущёвского», так это очень маленькие кухни и совмещенные санузлы. Кстати, Буров планировал, что жильцы не будут использовать кухни для приготовления пищи, а станут заказывать её в расположенном на первом этаже кафе. Но этот американский опыт не прижился. «Ажурный дом» хотели сделать типовым, однако Великая Отечественная война помешала этим планам реализоваться.

Дом на Хорошевском шоссе, забракованный из-за излишеств Такими могли бы быть хрущевки. Дом на Хорошевском шоссе.

Эксперименты продолжались. Архитекторы старательно придумывали типовое жилье, которое можно было бы построить повсеместно. В 1950 году на Хорошевском шоссе был возведен по каркасно-панельной технологии дом, проект Посохина и Мндоянца. Это они были авторами сталинской высотки на Кудринской площади. Итак, на Хорошевском шоссе пытались создать прототип хрущёвки. Инженером этого нереализованного проекта стал Виталий Лагутенко.

При строительстве здания в первый раз были использованы панели со стыками открытого типа. Прямо на стройплощадке устанавливали специальные формы, в которых делали каркас дома. Все это должно было значительно ускорить процесс строительства. Нельзя сказать, что дом был некрасив — для маскировки швов между панелями использовались пилястры, а пространство под окнами украшали гирлянды. Внешне это выглядело весьма привлекательно и достаточно стильно. Собственно, внешний вид и не дал таким домам появиться во всех районах Москвы, так как в 1953 году Хрущёв выпустил строгое постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Идея о «размножении» дома провалилась.

Экспериментальные дома в Черемушках и возводимые за 12 дней дома по проекту Виталия Лагутенко Первая хрущёвка на улице Гримау, 16.

Но возводить дома было надо, поскольку жилья не хватало. Группа архитектора Остермана построила различные вариации панельных домов в районе Черёмушек (сейчас это Академический район столицы). Дома имели четыре или пять этажей, крыша у некоторых покрыта черепицей, а у других шифером. Общими были только небольшие размеры и недорогое строительство. В дальнейшим проекты были доработаны, и наступила пора тиражных серий. Самый первой настоящей хрущёвкой стал дом, сданный в 1957 году по адресу Гримау, 16, имеющий 4 этажа. Уникально-маленькие кухни (площадь 4, 7 м кв) и потолки 2, 6 метров — вот каким он был. Когда утверждалось окончательная версия, был добавлен пятый этаж. Считалось, что на такую высоту каждый житель города может легко подняться без лифта. Во дворах было много зелени, расставлены беседки, фонтаны, вымощены дорожки. В дальнейшем такого уже не было. А Виталий Лагутенко продолжал работать над проектами панельных домов, и первым реализованным вариантом стала серия К-7. По сути, это копия французских панельных домов в пять этажей. Такие хрущёвки и поныне стоят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, в Апатитах и Саратове. Это был настоящий прорыв на то вре6мя. Дом можно было построить всего за 12 дней. Совершенно неинтересный внешне пятиэтажный домик с маленькими квартирами и тонкими стенами, зато спрос на жилье был частично удовлетворен. В 1966 году хрущёвки сменили так называемые «брежневки». Они были чуть уютнее и комфортнее.

Пластмассовый дом за 850 рублей Пластмассовый дом в Ленинграде.

Борьба за лучший народный дом продолжалось. Архитектор Борис Иофан предложил проект, который был даже более экономичен, чем серия К-7 без балкона от Лагутенко. Иофан предложил использовать специальный пластик повышенной прочности. Эксперимент предполагалось провести в районе Северное Измайлово. Да, все из пластика, даже полы и потолки. Про шумоизоляцию и речь не шла.

Коллеги поддержали Иофана и предложили делать такие дома одноэтажными. Итак, что же такое пластиковый дом: это общая площадь 49 м квадратных и очень большое окно для пропускания света, чтобы экономить электроэнергию. Стены дома имели толщину 14 сантиметров. Странная постройка, зато возвести её можно было всего за 850 руб. Такой дом всё же был построен, но не в Москве, а в Ленинграде. Он не оправдал ожиданий (а, возможно, в Бразилии бы и прижился) и был снесён через два года после возведения. В Советском Союзе середины XX века хрущевки представлялись идеалом городского жилья: индивидуальные квартиры с собственным санузлом и центральным отоплением стали огромным шагом вперед по сравнению с довоенными бараками и многокомнатными коммуналками. Российские города активно застраивались пятиэтажками с пятидесятых годов. В сентябре 1964 года американский историк городского планирования Джон Уильям Репс приехал в СССР, чтобы изучить советский опыт возведения жилых кварталов и планирования новой городской среды на примере хрущевок. В США Репс прославился как первый в мире исследователь урбанистики: возникшая позднее Американская ассоциация планирования городов назвала ученого «пионером планировочных исследований». Во время своей поездки в СССР Репс много фотографировал кварталы типовой застройки — к тому моменту дома как раз успели заселить, а потому урбанист сумел запечатлеть новые пятиэтажки в обжитом состоянии. Сейчас снимки Джона Уильяма Репса хранятся в Библиотеке изобразительного искусства Корнеллского университета в штате Нью-Йорк, где 95-летний историк преподает до сих пор. Вопрос о дешевых решениях для жилья, которые могли бы тиражироваться, как я говорила выше, ставился еще при Сталине. В 1930-х Андрей Буров вел эксперименты с панельным строительством. Советский Союз участвовал в программе «ООН-Хабитат», которая занималась темой восстановления и массового строительства, и строил жилье в странах третьего мира. Так что "хрущевки" совсем не заслуга Хрущева. В СССР всегда следили за зарубежными разработками. Состояние любого дома зависит от того, когда его ремонтировали. Пятиэтажки изначально были рассчитаны на определенный срок жизни, но в большинстве из них никогда не было капитального ремонта. Хрущевки представляют собой возводимые по типовым проектам многоквартирные дома, выполненные в стиле функционализма и лишенные «архитектурных излишеств». Типовые проекты хрущевок включают в себя панельные, кирпичные и крупноблочные дома. Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». Указом 1954 года предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 полигонах. 31 июля 1957 года был принято постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положивший начало новому жилищному строительству. Первые проекты хрущевок имели черепичные или шиферные крыши, однако уже обладали характерной планировкой. В рамках кампании по борьбе с архитектурными излишествами впоследствии здания получили более дешёвые в исполнении плоские битумные крыши. Его Величество Стандарт. И вот наступило врем Реновации. Сначала хотели снести ВСЁ. Хорошо, что потом одумались. Правда, тут уже выступали жители тех или иных районов и строений. После решения столичных властей снести все оставшиеся в городе пятиэтажки градозащитники вернулись к идее музеефицировать их отдельные кварталы. При этом многие архитекторы, а также москвичи, которых затронула программа реновации, считают, что дома следует сохранить для жизни. Ведь среди них есть и кирпичные. Под самую масштабную за последние полвека программу реновации жилого фонда попали 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв. м. Предыдущая программа, запущенная в 1999 году, затрагивала лишь 1,6 тыс. пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. На этом фоне градозащитники вновь заговорили о необходимости музеефицировать отдельные кварталы столичных хрущевок — как памятник самому грандиозному градостроительному проекту в истории города. С предложением признать 39 первых типовых пятиэтажек серии К-7 на проспекте маршала Жукова объектами культурного наследия еще в 2015 году выступили активисты общественного движения «Архнадзор». Летом 20146 года депутаты Мосгордумы эту идею поддержали, допустив возможность создания в одной из пятиэтажек музея хрущевок с восстановленными интерьерами начала 1960-х годов. С похожей инициативой 19 апреля выступил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов. Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин в комментарии TANR сообщил, что специалисты движения сейчас готовят списки адресов столичных хрущевок, которые, на их взгляд, могут и должны быть сохранены. «В хрущевках и более поздних панельных многоэтажках жили многие выдающиеся люди, например Надежда Яковлевна Мандельштам *однако именно этот дом был снесен). Именно поэтому вопрос о сохранении таких домов и создании там мемориальных квартир вполне правомерен. В этом смысле хрущевки ничем не отличаются, например, от особняков XIX века», — считает Рахматуллин. Историк архитектуры, директор по исследованиям Института модернизма Анна Броновицкая полагает, что сохранять хрущевки необходимо, но не обязательно в режиме музеефикации. «Многие из этих домов, если их отремонтировать, еще вполне пригодны для жизни, ведь срок эксплуатации некоторых серий достигает 100 лет. В связи с этим изначальный план реновации уже корректируется. Например, стало известно, что район Хамовники в центре Москвы в программу, по крайней мере в ближайшее время, включен не будет. Это же Остоженка и Пречистенка. Об этом на встрече с жителями сообщил глава местной управы Сергей Носков. По его словам, в Хамовниках сейчас нет места для стартового строительства, людей из пятиэтажек некуда переселять. Тем более там полно домов только под реставрацию. Реставрация доходного дома архитектора Клейна в Олсуфьевском переулке — один из первых элитных проектов в Хамовниках (Фото: «Реставрация Н»)

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в свою очередь, заявил, что при возведении нового жилья на месте хрущевок решено использовать квартальную застройку, отказавшись от системы микрорайонов. За положительным примером музеефикации жилой застройки можно съездить в эксперементальный поселок Вайсенхоф в немецком Штутгарте. Это один из лучших образцов европейской модернистской архитектуры первой половины ХХ века. Над его проектированием трудились Ле Корбюзье, Пьер Жаннере, Людвиг Мис ван дер Роэ, Йозеф Франк, Петер Беренс и другие известные архитекторы, входившие в объединение «Немецкий Веркбунд». Строительство поселка было приурочено к выставке союза в 1927 году. После Второй мировой войны сохранилось 11 зданий, которые по сей день остаются жилыми. В 2006 году в доме Ле Корбюзье и Пьера Жаннере открылся Музей поселка Вайсенхоф. Здесь представлены чертежи, фотографии и документы, рассказывающие о его истории и влиянии на архитектуру модернизма, частично воспроизведены подлинные интерьеры и мебель, например раскладные кровати-трансформеры, превращающиеся в столы. В прошлом году после двух неудачных попыток Германии удалось добиться включения двух домов Ле Корбюзье в Вайсенхофе в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот такие дела с хрущевками. Решила вот с вами поделиться.

https://kulturologia.ru/blogs/030121/48627/

https://pikabu.ru/story/kak_vyiglyadeli_novyie_khrushchevki_...

https://news.mail.ru/foto/451162/663028/

https://bobrov-58.livejournal.com/10720.html