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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50

Начнем, как всегда, с плакатов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Возвышаясь над облаками, встречаем первыми рассветНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 504 апреля в Донецке появились билборды в память о Владлене ТатарскомНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50
https://t.me/rabotaembrat/5710
Похороны Максима будут проходить в субботу в Москве.
Этот день выбран не случайно. 8 апреля будет суббота святого и праведного Лазаря.
40 дней со дня смерти Владлена Татарского приходится на 11 мая - День независимости ДНР. День Республики.
За Которую с самого начала воевал Владлен.
Такое совпадение дат не случайно, у Бога случайностей не бывает.
https://t.me/rsotmdivision/6280

5 апреля. Во многих городах отметили память. Вот некот орые из них:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50КурскНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50ТюменьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Геническ, Херсонская облНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50ЛуганскНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50АнапаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Москва, Поклонная гора,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50почти в каждом городе организованы скорбящими уголок памяти, где поминают Максима

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли памятник в первую годовщину его смерти.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50На монументе выгравировано: «Я буду защищать русских!», а также ответ на вопрос, что он скажет, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».
https://t.me/c/1524001401/7971

На стене школы посёлка Новый Рогачик появилась мемориальная доска в память о погибшем командире ЧВК "Вагнер" Алексее Нагине.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Во время спецоперации был серьезно ранен, впрочем, все равно вернулся в самое пекло.
Как затем вспоминал отец Юрий Нагин, обещал отсидеться в штабе.
"Он автомат держать не мог. Говорю: "Куда ты поедешь?". Он сказал, что будет в штабе сидеть, не на передовой. 
Не мог оставить своих 600 человек, которые ждали его".
Несмотря на обещания отцу, сидеть в штабе он не смог и вернулся в самое пекло.
20 сентября 2022 года Алексей Нагин героически погиб в сентябре прошлого года во время выполнения боевого задания на бахмутском направлении.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Помимо Нагина, увековечена память о командире взвода артбатареи ВС РФ Андрее Ильченко и о пулеметчике спецназа "Ахмат" Рамизе Мамедове. Все трое были выпускниками этой школы в Волгоградской области. 
https://t.me/orchestra_w/5856

Кикбоксер, боец смешанных единоборств, мастер спорта, чемпион мира и Европы Владимир Минеев в зоне проведения СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Владимир Минеев открыл мемориальную доску погибшему брату.
Память Петра Минеева увековечили в Архангельской школе Чердаклинского района Ульяновской области. Здесь братья учились.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Владимир Минеев приехал в Ульяновск из зоны проведения СВО. Он был призван по мобилизации, сейчас находится в увольнении. 
Владимир Минеев —кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе. 
Напомним, Владимир получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Командование воинской части предоставило Владимиру бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Большое горе в семью знаменитого бойца ММА Владимира Минеева пришло в конце февраля прошлого года. Петр Минеев участвовал в Гостомельском десанте в составе 31-й ОГДШБр. Ему было 30 лет.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50В память о своем брате Владимир Минеев организовал работу благотворительного фонда. Он помогает малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам и детям, нуждающимся в лечении.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50В Архангельской школе сегодня также присутствовал дядя погибшего бойца, экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Он также сейчас участвует в СВО.
https://t.me/rusich_army/8234

Родственникам Героя России майора Алексея Боровикова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО, передали медаль "Золотая звезда". Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге и собрала родственников, коллег и администрацию города.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Майор Боровиков, штурман экипажа вертолета Ка-52, выполнил более 600 боевых вылетов и неоднократно прикрывал эвакуацию раненых с линии боевого соприкосновения. С начала спецоперации он уничтожил 23 танка, 12 БТР, четыре БМП и три САУ.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Штурман работал круглосуточно, даже в самых сложных погодных условиях, и всегда был готов прийти на помощь своим товарищам по оружию.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Отец героя, Юрий, поделился воспоминаниями о своем сыне: "Ему нравилась служба, хоть и тяжело, конечно, было. Он говорил: "А кто, если не мы".Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Трагическая гибель майора Боровикова 4 декабря 2022 года оставила в сердцах его близких, друзей и сослуживцев огромную пустоту. Однако его мужество и самоотверженность надолго останутся в памяти.
https://t.me/izvestia/127272

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Фотовыставка "Глаза непокорённого Донбасса" открылась в Москве на площади ДНР, прямо у американского посольства. Здесь представлены  четыре десятка фотопостеров, на которых отображены ужас и гнев, смятение и храбрость, боль и решимость, отчаяние и надежда народа Донбасса.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Никогда не лишне напомнить главным спонсорам и заказчикам войны, к чему приводят их действия.
https://t.me/tsargradtv/39541

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Без слов

Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…
Не проклинайте, не вините
Вы никого и ничего.
Любимые парят как птицы,
И им спокойно и легко.
Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
Любимые не исчезают.
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звездами горят во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50

Пейзажи СВО: Врачи-добровольцы на страже жизней — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50С началом военной операции на Украине российское гражданское общество огромную роль в обеспечении всем необходимым как вооруженных сил, так и населения освобожденных территорий. В зону боевых действий отправилось и немало врачей-добровольцев.
Волонтеры помогают мирным жителям в городах с уничтоженной системой здравоохранения. На своих «буханках» и других «народных» автомобилях они доезжают даже до лежащих в руинах забытых поселков в «серой зоне», чтобы вывести людей в тыл или передать им медикаменты.
Часть добровольцев присоединяется к подразделениям на передовой и становятся штатными медиками подразделений. Их усилия — от организации занятий по первой медицинской помощи до оперативной тампонады раны — уже спасли жизни тысячам российских бойцов.
https://t.me/rybar/45224

Пейзажи СВО: Разминирование подступов к Северодонецку — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Нынешние боевые действия на Украине отличаются массовым применением артиллерии всех калибров с колоссальным по современным меркам расходом боеприпасов.
Опасность поджидает даже в тылу на уже освобожденных территориях: земля под Кременной, Лисичанском и Северодонецком буквально усеяна неразорвавшимися снарядами.
Для безопасного перемещения военнослужащих и гражданских саперы тщательно разминируют местность, уничтожая все опасные предметы на дорогах, в полях и лесопосадках. 
https://t.me/rybar/45464

Ночи СВО: 10 обр СпН в лесах под Долгеньким — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50В ходе боевых действий 10 отдельная бригада специального назначения работала на разных направлениях — от Харькова и до Херсона.
Часть задач военнослужащие выполняли в ночное время суток. К югу от Изюма они вели разведку в лесах около села Долгенького для последующего выхода к Славянску.
Лесные призраки из «десятки» бесшумно заходили на позиции противника в самый неожиданный для него момент: рассвета враг уже не видел.
https://t.me/rybar/45457

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50"Неправда, друг не умирает,

Лишь рядом быть перестает.

Он кров с тобой не разделяет,

Из фляги из твоей не пьет.

 

В землянке, занесен метелью,

Застольной не поет с тобой

И рядом, под одной шинелью,

Не спит у печки жестяной.

 

Но все, что между вами было,

Все, что за вами следом шло,

С его останками в могилу

Улечься вместе не смогло.

 

Упрямство, гнев его, терпенье

Ты все себе в наследство взял,

Двойного слуха ты и зренья

Пожизненным владельцем стал.

 

Любовь мы завещаем женам,

Воспоминанья — сыновьям,

Но по земле, войной сожженной,

Идти завещано друзьям.

 

Никто еще не знает средства

От неожиданных смертей.

Все тяжелее груз наследства,

Все уже круг твоих друзей.

 

Взвали тот груз себе на плечи,

Не оставляя ничего,

Огню, штыку, врагу навстречу

Неси его, неси его!

 

Когда же ты нести не сможешь,

То знай, что, голову сложив,

Его всего лишь переложишь

На плечи тех, кто будет жив.

 

И кто-то, кто тебя не видел,

Из третьих рук твой груз возьмет,

За мертвых мстя и ненавидя,

Его к победе донесет".
https://t.me/dnrlnrruss/1186

У защитников православия на Украине появился новый символНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Прихожанка и певчая хора Киево-Печерской Лавры Екатерина Ершова, молящаяся на коленях в окружении беснующихся врагов церкви, стала героиней иллюстрации, которая набирает популярность в социальных сетях.
Это видео, на котором буквально ожили иллюстрации старинных книг о гонениях на христиан, облетело весь мир. Следом популярность набирает графическое изображение Екатерины в окружении дьявольских сил.
Храбрая девушка подарила всем православным пример для подражания и стала символом нашей праведной борьбы.
https://t.me/tsargradtv/39811

Еще несколько работ художниковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Автор ZаПобеду. Война.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Автор ZаПобеду. Молимся за вас, родныеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50«Герои» Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50С канала Артподдержка.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50С канала АртподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Пёс Бандит из 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Артподдержка
Несколько шевронов
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Ну и юмор. Без него никак!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50А как вы думали?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50СЕНСАЦИЯ!
Первое изображение двойника Путина найдено на стене пещеры в Испании.Картина называется «Путин убивает мамонта.»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50Хочу такой же рюкзачок!
И на этом сегодня все.

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