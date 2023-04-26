Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 50

Начнем, как всегда, с плакатов. Возвышаясь над облаками, встречаем первыми рассвет 4 апреля в Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском

https://t.me/rabotaembrat/5710

Похороны Максима будут проходить в субботу в Москве.

Этот день выбран не случайно. 8 апреля будет суббота святого и праведного Лазаря.

40 дней со дня смерти Владлена Татарского приходится на 11 мая - День независимости ДНР. День Республики.

За Которую с самого начала воевал Владлен.

Такое совпадение дат не случайно, у Бога случайностей не бывает.

https://t.me/rsotmdivision/6280

5 апреля. Во многих городах отметили память. Вот некот орые из них: Курск Тюмень Геническ, Херсонская обл Луганск Анапа Москва, Поклонная гора, почти в каждом городе организованы скорбящими уголок памяти, где поминают Максима

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли памятник в первую годовщину его смерти. На монументе выгравировано: «Я буду защищать русских!», а также ответ на вопрос, что он скажет, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

https://t.me/c/1524001401/7971

На стене школы посёлка Новый Рогачик появилась мемориальная доска в память о погибшем командире ЧВК "Вагнер" Алексее Нагине.

Во время спецоперации был серьезно ранен, впрочем, все равно вернулся в самое пекло.

Как затем вспоминал отец Юрий Нагин, обещал отсидеться в штабе.

"Он автомат держать не мог. Говорю: "Куда ты поедешь?". Он сказал, что будет в штабе сидеть, не на передовой.

Не мог оставить своих 600 человек, которые ждали его".

Несмотря на обещания отцу, сидеть в штабе он не смог и вернулся в самое пекло.

20 сентября 2022 года Алексей Нагин героически погиб в сентябре прошлого года во время выполнения боевого задания на бахмутском направлении. Помимо Нагина, увековечена память о командире взвода артбатареи ВС РФ Андрее Ильченко и о пулеметчике спецназа "Ахмат" Рамизе Мамедове. Все трое были выпускниками этой школы в Волгоградской области.

https://t.me/orchestra_w/5856

Кикбоксер, боец смешанных единоборств, мастер спорта, чемпион мира и Европы Владимир Минеев в зоне проведения СВО. Владимир Минеев открыл мемориальную доску погибшему брату.

Память Петра Минеева увековечили в Архангельской школе Чердаклинского района Ульяновской области. Здесь братья учились. Владимир Минеев приехал в Ульяновск из зоны проведения СВО. Он был призван по мобилизации, сейчас находится в увольнении.

Владимир Минеев —кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе.

Напомним, Владимир получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Командование воинской части предоставило Владимиру бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.

Большое горе в семью знаменитого бойца ММА Владимира Минеева пришло в конце февраля прошлого года. Петр Минеев участвовал в Гостомельском десанте в составе 31-й ОГДШБр. Ему было 30 лет. В память о своем брате Владимир Минеев организовал работу благотворительного фонда. Он помогает малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам и детям, нуждающимся в лечении. В Архангельской школе сегодня также присутствовал дядя погибшего бойца, экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев. Он также сейчас участвует в СВО.

https://t.me/rusich_army/8234

Родственникам Героя России майора Алексея Боровикова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО, передали медаль "Золотая звезда". Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге и собрала родственников, коллег и администрацию города. Майор Боровиков, штурман экипажа вертолета Ка-52, выполнил более 600 боевых вылетов и неоднократно прикрывал эвакуацию раненых с линии боевого соприкосновения. С начала спецоперации он уничтожил 23 танка, 12 БТР, четыре БМП и три САУ. Штурман работал круглосуточно, даже в самых сложных погодных условиях, и всегда был готов прийти на помощь своим товарищам по оружию. Отец героя, Юрий, поделился воспоминаниями о своем сыне: "Ему нравилась служба, хоть и тяжело, конечно, было. Он говорил: "А кто, если не мы". Трагическая гибель майора Боровикова 4 декабря 2022 года оставила в сердцах его близких, друзей и сослуживцев огромную пустоту. Однако его мужество и самоотверженность надолго останутся в памяти.

https://t.me/izvestia/127272

Фотовыставка "Глаза непокорённого Донбасса" открылась в Москве на площади ДНР, прямо у американского посольства. Здесь представлены четыре десятка фотопостеров, на которых отображены ужас и гнев, смятение и храбрость, боль и решимость, отчаяние и надежда народа Донбасса. Никогда не лишне напомнить главным спонсорам и заказчикам войны, к чему приводят их действия.

https://t.me/tsargradtv/39541

Без слов

Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет…

Не проклинайте, не вините

Вы никого и ничего.

Любимые парят как птицы,

И им спокойно и легко.

Любимые не покидают.

Они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая

День ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают.

Они живут во мне, в тебе,

Весной с природой расцветают

И звездами горят во мгле.

Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет…

Пейзажи СВО: Врачи-добровольцы на страже жизней — наш арт в поддержку специальной военной операции С началом военной операции на Украине российское гражданское общество огромную роль в обеспечении всем необходимым как вооруженных сил, так и населения освобожденных территорий. В зону боевых действий отправилось и немало врачей-добровольцев.

Волонтеры помогают мирным жителям в городах с уничтоженной системой здравоохранения. На своих «буханках» и других «народных» автомобилях они доезжают даже до лежащих в руинах забытых поселков в «серой зоне», чтобы вывести людей в тыл или передать им медикаменты.

Часть добровольцев присоединяется к подразделениям на передовой и становятся штатными медиками подразделений. Их усилия — от организации занятий по первой медицинской помощи до оперативной тампонады раны — уже спасли жизни тысячам российских бойцов.

https://t.me/rybar/45224

Пейзажи СВО: Разминирование подступов к Северодонецку — наш арт в поддержку специальной военной операции Нынешние боевые действия на Украине отличаются массовым применением артиллерии всех калибров с колоссальным по современным меркам расходом боеприпасов.

Опасность поджидает даже в тылу на уже освобожденных территориях: земля под Кременной, Лисичанском и Северодонецком буквально усеяна неразорвавшимися снарядами.

Для безопасного перемещения военнослужащих и гражданских саперы тщательно разминируют местность, уничтожая все опасные предметы на дорогах, в полях и лесопосадках.

https://t.me/rybar/45464

Ночи СВО: 10 обр СпН в лесах под Долгеньким — наш арт в поддержку специальной военной операции В ходе боевых действий 10 отдельная бригада специального назначения работала на разных направлениях — от Харькова и до Херсона.

Часть задач военнослужащие выполняли в ночное время суток. К югу от Изюма они вели разведку в лесах около села Долгенького для последующего выхода к Славянску.

Лесные призраки из «десятки» бесшумно заходили на позиции противника в самый неожиданный для него момент: рассвета враг уже не видел.

https://t.me/rybar/45457

"Неправда, друг не умирает,

Лишь рядом быть перестает.

Он кров с тобой не разделяет,

Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,

Застольной не поет с тобой

И рядом, под одной шинелью,

Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,

Все, что за вами следом шло,

С его останками в могилу

Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье

Ты все себе в наследство взял,

Двойного слуха ты и зренья

Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,

Воспоминанья — сыновьям,

Но по земле, войной сожженной,

Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства

От неожиданных смертей.

Все тяжелее груз наследства,

Все уже круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,

Не оставляя ничего,

Огню, штыку, врагу навстречу

Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,

То знай, что, голову сложив,

Его всего лишь переложишь

На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,

Из третьих рук твой груз возьмет,

За мертвых мстя и ненавидя,

Его к победе донесет".

https://t.me/dnrlnrruss/1186

У защитников православия на Украине появился новый символ Прихожанка и певчая хора Киево-Печерской Лавры Екатерина Ершова, молящаяся на коленях в окружении беснующихся врагов церкви, стала героиней иллюстрации, которая набирает популярность в социальных сетях.

Это видео, на котором буквально ожили иллюстрации старинных книг о гонениях на христиан, облетело весь мир. Следом популярность набирает графическое изображение Екатерины в окружении дьявольских сил.

Храбрая девушка подарила всем православным пример для подражания и стала символом нашей праведной борьбы.

https://t.me/tsargradtv/39811

Еще несколько работ художников Автор ZаПобеду. Война. Автор ZаПобеду. Молимся за вас, родные «Герои» Автор: @Ohhhhh it's my... С канала Артподдержка. С канала Артподдержка Пёс Бандит из 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Артподдержка

Несколько шевронов

Ну и юмор. Без него никак! А как вы думали? СЕНСАЦИЯ!

Первое изображение двойника Путина найдено на стене пещеры в Испании.Картина называется «Путин убивает мамонта.» Хочу такой же рюкзачок!

И на этом сегодня все.

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