Единый советский пулемет

Читаю в архиве переписку в ГАУ 1945 г. по перспективам советской стрелковки. Думали, каким путем идти по каждому из направлений индивидуального и коллективного оружия. Относительно единого пулемета (МГ-34/42 по-русски) были высказаны следующие соображения. Первое были достаточно очевидным:

«1. Требование универсальности неизбежно приведет к тому, что пулемет в станковом варианте будет обладать ухудшенными боевыми эксплуатационными качествами (ведение длительного огня, кучности боя и т.д.).

В ручном варианте пулемет может иметь несколько завышенный вес.»

Хорошее решение противоречивой технической задачи действительно представлялось делом труднодостижимым. Любопытным было второе соображение:

«2. Стремление бойца избавиться от излишнего груза, особенно в боевых условиях может привести к „утере“[в кавычках в оригинальном документе] станков и оставления пулемета на сошках».

Предположение логичное и навеянное наблюдением, в том числе за немцами (на дворе 1945 г. был).

Как положительные качества единого пулемета указывались экономические соображения и упрощение подготовки расчетов.

Можно было бы подумать, что само заимствовани концепции это фу-фу-фу для армии победительницы. Однако тогда это обсуждение было закрытым и крайне прагматичным.

В плане заимствования очень положительно отзывались об идее «русского Ма-Дьюс» т.е. крупнокалиберного пулемета по типу американского Браунинга М2НВ в не-зенитной ипостаси. Опираясь на опыт использования ДШК в ВОВ: «Особенно широко пулемет применялся в горных условиях для решения огневых задач на больших дистанциях».

Ссылаясь на американский опыт выдвигалась идея, что два «крупняка» на роту это хороший вариант в плане поражения дальних целей. Хотя говорилось, что 14,5-мм Владимирова будет лучше, чем 12,7-мм ДШК. Опрашивали округа и ДШК ругали за низкую живучесть деталей. Три округа из девяти приславших заключение по пулемету даже высказались за снятие ДШК с вооружения. Правда, антигероем была СВТ — «за» ее снятие с вооружение были 8 округов, 100% высказавшихся (присылали свое мнение не все).

В общем Красная армия в 1945 г. была на перепутье, куда идти в плане развития стрелковки. Причем всей. К началу 60-х годов XX века Советская Армия не располагала современными образцами единых пулемётов. Стоявший на вооружении станковый пулемёт Горюнова был мощным и надёжным, но маломобильным оружием, не отвечавшим требованиям ни сухопутных войск, ни ВДВ. В конкурсе на создание нового оружия приняли участие многие известные конструкторы стрелкового оружия; в итоге на вооружение был принят пулемёт, разработанный коллективом под руководством М. Т. Калашникова. Новое оружие получилось одновременно лёгким и надёжным, значительно превосходя по всем показателям американский аналог — М60. Оно поступило на вооружении как в СССР, так и во всех государствах-участниках Варшавского договора. Источник