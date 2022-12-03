Санкт-Петербург сегодня

Скопилось много фотографий, потому продолжим наши прогулки по городуВид на город с коллонады Иисакиевского собора. Владислав ПоздняковВид на Мост ЛомоносоваВид на парк 300-летия и Лахта-центрВ Сосновом Бору засняли несколько смерчей 30.07Но вроде бед не натворил. Мимо пронеслисьВид на Спас на КровиВ Петербурге открылся космический Заневский паркТакой вот парк.Вода в Финском заливе на некоторое время стала зеленой. Ничего страшного, всему виной скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения.Геометрия Московского проспектаГеометрия петербургских улицГраффити Маленький Принц Пулковское шоссе, 34 к2.Граффити на Почтамтской улицеВесьма милые обитателиГраффити на Почтамтской улицеГраффити. Художник — Денис Dendy. Культурный квартал Брусницын.Граффитисты украсили стены дома №5 в Ковенском переулке огромными муралами. Теперь вместо безличных кирпичных стен можно увидеть деревья, крыши и окна сказочного города. на Ковенском переулкеУж все лучше, чем просто кирпичиЖители Шушар выразили свое недовольство с помощью арт-объекта На нем перечислены невыполненные обещания по благоустройству города. Это не первый раз, когда жители Шушар оставляют послание властям. Ау, БЫглов!Заброшки. Завод «Красный треугольник»Какое монументальное пространствоГрустно...Дом ЗингераЗонт короля Артура, Богатырский проспекут 3Исторический кадр - основатель Петербурга спешит на встречу с графом МеншиковымВот такое небо на Кирочной улице, Санкт-Петербурга.Зололто Александровского парка в ПетергофеЕкатерининский паркЕкатерининский паркДача ГаусвальдКрасотища!На Елагином острове снова заметили утку-мандаринкуНебо Северной столицы.На домах Петербурга появились световые проекции Алексея БалабановаНовое граффити Юрий Шатунов на улице Пестеля.Одно из самых атмосферных зданий Петербурга — доходный дом Иоффа. Он имеет треугольную форму и острым углом обращен к Загородному проспекту.Осенние краски в царском селе.Осенью в пейзажном парк «Монрепо» очень красиво.У Петербургского ангела в Измайловском саду появится своя «гардеробная»Похоже, в Питере начался какой-то дурацкий флешмоб. Пострадали не только зайцы. Теперь досталось товарищу Бендеру.Зато теперь на Австрийской площади вы можете увидеть фигурку ангела, делающего селфиСезон фонтанов официально завершен в октябре и вход в Нижний парк бесплатен.Необычный катер с вайбом фильмов о Джеймсе Бонде.На Воскресной набережной ставят новые безвкусные фонари, вместо классических, эх... БЫглов!ЧП на Лиговке, посреди улицы бьет фонтан горячей воды высотой до четвертого этажа1.10.2022. И такое в Питере бывает часто!Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»На балконе одного из домов в Ковенском переулке появилась Королева Елизавета. А кому она нужна?А это, чтоб мамы с колясками скорость не прывышалиИ все-таки, Питер, ты просто космос!
Санкт-Петербург сегодня
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