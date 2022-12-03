Санкт-Петербург сегодня

Скопилось много фотографий, потому продолжим наши прогулки по городу Вид на город с коллонады Иисакиевского собора. Владислав Поздняков Вид на Мост Ломоносова Вид на парк 300-летия и Лахта-центр В Сосновом Бору засняли несколько смерчей 30.07 Но вроде бед не натворил. Мимо пронеслись Вид на Спас на Крови В Петербурге открылся космический Заневский парк Такой вот парк. Вода в Финском заливе на некоторое время стала зеленой. Ничего страшного, всему виной скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения. Геометрия Московского проспекта Геометрия петербургских улиц Граффити Маленький Принц Пулковское шоссе, 34 к2. Граффити на Почтамтской улице Весьма милые обитатели Граффити на Почтамтской улице Граффити. Художник — Денис Dendy. Культурный квартал Брусницын. Граффитисты украсили стены дома №5 в Ковенском переулке огромными муралами. Теперь вместо безличных кирпичных стен можно увидеть деревья, крыши и окна сказочного города. на Ковенском переулке Уж все лучше, чем просто кирпичи Жители Шушар выразили свое недовольство с помощью арт-объекта На нем перечислены невыполненные обещания по благоустройству города. Это не первый раз, когда жители Шушар оставляют послание властям. Ау, БЫглов! Заброшки. Завод «Красный треугольник» Какое монументальное пространство Грустно... Дом Зингера Зонт короля Артура, Богатырский проспекут 3 Исторический кадр - основатель Петербурга спешит на встречу с графом Меншиковым Вот такое небо на Кирочной улице, Санкт-Петербурга. Зололто Александровского парка в Петергофе Екатерининский парк Екатерининский парк Дача Гаусвальд Красотища! На Елагином острове снова заметили утку-мандаринку Небо Северной столицы. На домах Петербурга появились световые проекции Алексея Балабанова Новое граффити Юрий Шатунов на улице Пестеля. Одно из самых атмосферных зданий Петербурга — доходный дом Иоффа. Он имеет треугольную форму и острым углом обращен к Загородному проспекту. Осенние краски в царском селе. Осенью в пейзажном парк «Монрепо» очень красиво. У Петербургского ангела в Измайловском саду появится своя «гардеробная» Похоже, в Питере начался какой-то дурацкий флешмоб. Пострадали не только зайцы. Теперь досталось товарищу Бендеру. Зато теперь на Австрийской площади вы можете увидеть фигурку ангела, делающего селфи Сезон фонтанов официально завершен в октябре и вход в Нижний парк бесплатен. Необычный катер с вайбом фильмов о Джеймсе Бонде. На Воскресной набережной ставят новые безвкусные фонари, вместо классических, эх... БЫглов! ЧП на Лиговке, посреди улицы бьет фонтан горячей воды высотой до четвертого этажа1.10.2022. И такое в Питере бывает часто! Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты» На балконе одного из домов в Ковенском переулке появилась Королева Елизавета. А кому она нужна? А это, чтоб мамы с колясками скорость не прывышали И все-таки, Питер, ты просто космос!