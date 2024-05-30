Территория Героев...(136)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Виталий Вячеславович Беликов родился в 2000 году в селе Двуречка Грязинского района Липецкой области. В липецкой школе № 14 он закончил кадетский класс и поступил в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты им. маршала Советского Союза С.

К. Тимошенко.

По словам родителей и школьных учителей, Виталий рос обычным парнем, однако с самого детства интересовался военной службой. Этим и объяснялся его сознательный выбор.

Выпустившись из академии молодым офицером, лейтенант Беликов буквально сразу же отправился на специальную военную операцию. При этом родителям он сообщил, что отправляется на учения, из-за чего не сможет выходить с ними на связь. Это объяснялось просто: Виталий не хотел, чтобы мать и отец тревожились за него, был уверен, что вернётся.

Выполняя боевую задачу, командир тяжелого огнеметного взвода радиационной, химической, биологической защиты лейтенант Виталий Беликов вместе со своим взводом попал под артобстрел противника. Раненый офицер, вопреки боли, оказал медпомощь себе и боевым товарищам, после чего скоординировал штаб - им вовремя выслали подмогу, отбросив войска противника.

О том, что командование представило Беликова к награде, а президент России подписал указ о награждении его званием Героя России, лейтенант Беликов не знал. В это время он лежал в военном госпитале, восстанавливаясь от ран.

После восстановления Герой России лейтенант Виталий Беликов вновь отправился в зону СВО.

Примечательно, что из его родного крохотного липецкого села Двуречки родом четверо Героев Советского Союза и двое Героев России.

https://kontingent.press/post/geroi-z-vitalij-belikov Сергей Павлович Белозёров родился 22 октября 1977 года в городе Харабали Астраханской области. Ребёнок рос в семье медиков, не связанных с силовыми ведомствами. Сергей окончил харабалинскую среднюю школу № 1, при этом находя время для спортивных занятий: лёгкой атлетики, настольного тенниса, футбола.

В 1994 году Белозёров стал курсантом Саратовского высшего военного командного Краснознамённого училища внутренних войск имени Ф. Э. Дзержинского МВД РФ. С первого курса Сергей был сержантом, командиром отделения. Училище (с 1997 года - институт) Белозёров окончил с отличием в 1999 году, после чего служил на командных должностях в частях Внутренних войск МВД РФ.

Офицерская служба продолжилась в 12-й отдельной конвойной бригаде ВВ в Астрахани. Первая командировка в Чечню состоялась уже через полтора месяца: во Второй Чеченской войне Белозёров участвовал в должности командира роты. Позже Белозёрова назначили начштаба челябинского отряда УМВД.

В дальнейшем его служба проходила в 22-й отдельной бригаде в городе Калач-на-Дону(Ростовская область), затем в 23-м отряде спецназа «Оберег» в Челябинске. Сергей Белозёров продолжал выполнять боевые задачи на Северном Кавказе, за что награждался боевыми медалями. С 2011 года руководил отрядом спецназа «Ратник» в Архангельске. Затем служил начальником штаба 33-й бригады особого назначения Северо-Западного округа в посёлке Лебяжье (Ленинградская область), после был направлен на Дальний Восток, где служил начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба Восточного округа войск нацгвардии (Хабаровск).

С 24 февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции России на Украине, успешно выполняя все поставленные перед ним и его подразделением боевые задачи. 23 ноября 2022 года Указом Президента РФ («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Сергею Павловичу Белозёрову присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая Звезда» была вручена Герою 8 декабря 2022 года президентом России в Георгиевском зале Кремля.

Сейчас полковник Роствардии Белозёров продолжает служить в своей части.

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-belozyorov Павел Николаевич Сёменко родился 16 июня в 1988-ом году в селе Гилёв-Лог (это Романовский район в Алтайском крае). Среднее образование получал в Гилёво-Логовском образовательном учреждении.

В 2000-ом году поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К.Кошевого. Продолжил военную службу в береговых войсках на Северном флоте в 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде 14-го армейского корпуса в посёлке Печенга Мурманской области, где был назначен на должность командира взвода, а позже стал командиром роты. Участвовал в спецоперации Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики против международного терроризма, став ветераном боевых действий.

В военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает участие с первых дней, командуя своим подразделением, успешно выполняя все поставленные боевые задачи.

В ходе штурма хорошо охраняемого опорного пункта противника, находящегося в одном из населённых пунктов, подконтрольного националистам, подразделению капитана Сёменко удалось вытеснить вражеские силы. Перейдя в ближний бой, российские военнослужащие заставили украинцев бросить стратегически важный объект, находящийся на высоте. В том сражении противник потерял большую часть личного состава.

В следующем бою Сёменко взял на себя обязанности погибшего командира штурмового отряда, в котором он состоял, выполняя специальное боевое задание. Грамотно организованное наступление под руководством офицера позволило бойцам группы успешно выполнить задачу, получив контроль над освобождённым населённым пунктом. Вражеские потери составили 7 бронемашин, 10 внедорожников, 10 дотов и большое количество живой силы противника.

Во время очередного взятия населённого пункта Павлу Николаевичу удалось обнаружить хорошо скрытую снайперскую позицию. Обойдя снайперский расчёт с тылу, он уничтожил его, применив гранатомёт АГС-17, что помогло не допустить потерь среди своих подчинённых на пути к цели. После чего подразделение под его командованием уничтожило 2 украинских БТР, 1 пикап и живую силу противника.

Во время обороны населённого пункта рота капитана Сёменко трое суток отбивала атаки превосходящих сил противника. Командир грамотно организовал круговую оборону, что позволило оперативно отбивать вражеские атаки на самых уязвимых направлениях. В этом ожесточенном бою националисты потеряли 15 тяжёлых танков и прочую бронированную технику. Также ВСУ лишились батальона личного состава. Российским военнослужащим удалось сдержать вражеское наступление и не допустить потерю стратегически важного опорного пункта.

В ходе разведывательных мероприятий в лесополосе капитаном Сёменко была замечена ДРГ, состоящая из 20-ти националистов, пытающихся проникнуть в тыл для осуществления диверсии. Вместе со штурмовой группой он выдвинулся на перехват противника. Вступив в ближний бой, Павла Николаевича ранили, но, несмотря на это, он продолжил руководить личным составом. Почти все вражеские бойцы в попытке отступить были уничтожены им из АГС-17. После чего командира тяжело ранили во второй раз, и он был доставлен в госпиталь. Его решительные действия позволили не допустить диверсии и потерь среди личного состава батальона.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Павлу Николаевичу Сёменко присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». В декабре 2022-го года герою её лично вручил Президент России. Вручение высших государственных наград состоялось на торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля.

https://kontingent.press/post/geroi-z-pavel-syomenko Юрий Юрьевич Жуланов родился в 1999-ом году в селе Шалап в Целинном районе в Алтайском крае. В многодетной семье он был младшим ребёнком. Школьную программу начал постигать в Шалапской сельской школе. Однако после девятого класса продолжил обучение в среднем общеобразовательном учреждении №1 районного центра - в Целинном. В школьные годы Юрий Юрьевич увлекался лыжным спортом, биатлоном и тяжёлой атлетикой.

Окончив школу, в 2016-ом году был призван на срочную военную службу в Сухопутные войска в Приморский край. После демобилизации в 2017-ом году заключил контракт с Министерством Обороны Российской Федерации. После чего получил звание сержанта и был назначен на должность командира отделения разведвзвода.

С марта 2022-го года принимает участие в военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от ВСУ в составе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой ордена Красной Звезды Донской казачьей бригаде имени Е. А. Щаденко, успешно выполняя все поставленные боевые задачи.

В одном из боёв Юрий Юрьевич получил ранение в ногу, после чего проходил лечение в военном госпитале в городе Донецке. После восстановления вернулся на фронт. За проявленные во время спецоперации мужество и самоотверженность имеет награду - Орден Мужества. Также прошёл путь от командира отделения до временно исполняющего обязанности командира роты.

5 июня 2023-го года рано утром - в 5 часов по московскому времени - украинские националисты нанесли массированный артиллерийский удар. Была задействована тяжёлая бронированная техника и большое количество пехоты противника для прорыва обороны роты 37-й бригады мотострелков, которой командовал младший лейтенант Юрий Жуланов, так как являлся на тот момент исполняющим обязанности командира роты. В течение одного часа весь личный состав подразделения был поднят по тревоге, вступив в неравный бой с превосходящими вражескими силами. В атаке было задействовано два батальона украинских боевиков, позже к ним присоединились подразделения ВДВ и морской пехоты. Подавив фланг, противник попытался замкнуть кольцо, чтобы взять российское подразделение в котёл, но ему не хватило на это времени. Отважные мотострелки не дали себя окружить. ВрИО командира роты Жуланов проводил разведку боем для поиска слабых мест, чтобы прорвать вражеское окружение, и был ранен в левую ногу. Несмотря на полученное огнестрельное ранение, без первой медпомощи он продолжил отдавать приказы. Рота заняла оборону по периметру, отбивая атаки врага. Тем временем офицер под не стихающим шквальным огнем украинских националистов, с боем прорвал окружение и спас жизни более чем 30-ти своих подчиненных. После чего разведчики 12 часов отбивали атаки противника, пытавшегося вновь и вновь их окружить. Российским бойцам в ходе боёв удалось уничтожить большое количество вражеской, в том числе иностранной военной техники, такой как: танки «Леопард» и «АМХ», а также автомобили МАКС-ПРО. Потери ВСУ в живой силе составили более 120-ти человек. Во время отхода на безопасные рубежи обороны Юрий Юрьевич получил очередное ранение в левую ногу. Когда рота оказалась в безопасности, его отправили в Донецкий госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и проведена операция.

В ту же ночь в госпитале раздался звонок, адресованный Юрию Жуланову. К нему обратился Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В разговоре глава государства поблагодарил Юрия Юрьевича за его отвагу и самоотверженность, а также сообщил, что военнослужащий удостоен звания Героя России и внеочередного воинского звания - старший лейтенант.

https://kontingent.press/post/geroi-z-yurij-zhulanov

Гвардии младший сержант Котов Дмитрий Механик–водитель аэродромно-эксплуатационной роты гвардии младший сержант Дмитрий Котов, находясь на пункте визуального наблюдения, первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближающийся к позициям российских войск.

Оценив ситуацию, Дмитрий применил имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы, благодаря чему потерявший управление вражеский дрон упал, не долетев до охраняемых объектов и сдетонировал.

Благодаря своевременным действиям гвардии младшего сержанта Дмитрия Котова удалось обнаружить и не допустить поражения вражеским БпЛА объектов ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/8217

Гвардии младший сержант Тищенко Александр Гвардии младший сержант Александр Тищенко выполнял задачу по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал Александр Тищенко, атаковав ее с применением FPV-дронов и артиллерии.

Первый дрон повредил головной автомобиль, вынудив колонну остановиться. Условия местности не позволяли второй машине продолжить движение. Оценив обстановку, гвардии младший сержант Тищенко отдал приказ личному составу покинуть технику и укрыться в ближайшей лесополосе, а сам остался возле головной машины. В это же время противник начал артиллерийский обстрел.

В течение 40 минут огнем из личного стрелкового оружия Александр Тищенко отражал атаку FPV-дронов противника, уничтожив 4 из них. Во время обстрела он также смог потушить возгорание головного автомобиля и запустить двигатель. Затем Александр оперативно провел эвакуацию укрывшегося личного состава и продолжил движение по маршруту следования.

Грамотные и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Тищенко позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих подразделения, не допустить уничтожения вверенной техники и имущества, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8199

Гвардии рядовой Постников Вадим В ходе несения боевого дежурства на танкоопасном направлении гвардии рядовым Вадимом Постниковым была пресечена попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы противника, движущейся в зоне ответственности противотанкового взвода.

Вадим, действуя на самоходном противотанковом ракетном комплексе, своевременно обнаружил неприятеля. Оценив обстановку и получив указания, занял выгодный рубеж для развертывания, после чего из ПТРК на базе многоцелевого легкого бронированного транспортёра-тягача командир машины открыл огонь по движущейся вражеской БМП, уничтожив ее.

Поразив технику, экипаж боевой машины оказался под встречным огнем противника. Не растерявшись, механик-водитель Вадим Постников совершил противоогневой маневр, вывел самоходный противотанковый ракетный комплекс из зоны видимости украинских боевиков и укрыл его в лесополосе.

Не имея возможности поразить вражескую технику с новой позиции противотанковым комплексом из-за особенностей рельефа, рискуя жизнью, гвардии рядовой Постников точным попаданием из ручного противотанкового гранатомета уничтожил пикап противника с группой боевиков.

Хладнокровие и умелые действия гвардии рядового Постникова сорвали планы противника по прорыву линии обороны российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8204

Сержант Александров Владимир Санитар медицинского взвода сержант Валерий Александров выполнял задачи по медицинскому обеспечению личного состава одного из батальонов.

Группе, в которую входил Валерий Александров, была поставлена задача совершить марш в район стратегически важного населенного пункта, оказать поддержку подразделениям, удерживающим позиции, и не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности.

Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке авиации и артиллерии украинские боевики атаковали опорный пункт российских военнослужащих.

В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и не способных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь.

Также сержант Александров неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения: останавливал кровотечение, удалял осколки и создавал все условия для возвращения бойцов в строй.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки сержанта Валерия Александрова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8220

Ефрейтор Батраков Сергей Водитель взвода обеспечения мотострелкового батальона ефрейтор Сергей Батраков выполнял задачу по обороне важного рубежа с целью не допустить прорыва противника на данном направлении.

Рискуя собственной жизнью ефрейтор Батраков оказал первую помощь и вынес с поля боя в безопасную зону семерых российских военнослужащих, получивших тяжелые ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения огнем противника, благодаря чему удалось спасти им жизни.

На протяжении всего периода нахождения в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество и героизм, организовывал бесперебойный подвоз на передний край материально-технического имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

https://t.me/rabotaembrat/8218

Гвардии сержант Сотник Виталий Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Виталия Сотника выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, ведущих наступление на одном из тактических направлений.

Виталий Сотник, руководя расчетом, обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл огонь по указанным координатам.

В ходе проведения воздушной разведки были обнаружены подходящие резервы противника в составе двух танков и боевой машины пехоты. Несмотря на большую дальность до цели, являющуюся максимальной для орудия, Виталий Сотник принял решение открыть огонь. Прицельным выстрелом головной танк был уничтожен прямым попаданием, а следовавшая за ним техника развернулась и отступила.

Обеспечивая артиллерийскую поддержку российским подразделениям в зоне своей ответственности, расчет орудия гвардии сержанта Виталия Сотника за несколько дней уничтожил два танка, четыре артиллерийских орудия, десять единиц различной автомобильной техники, а также большое количество живой силы противника.

https://t.me/rabotaembrat/8200

Гвардии младший сержант Седип Буян Командир отделения гвардии младший сержант Седип Буян в составе мотострелкового взвода выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований противника.

В течение нескольких дней в результате боестолкновений гвардии младший сержант Буян Седип выявил и уничтожил три огневые точки украинских боевиков вместе с находящимися там расчетами.

Также Буян, действуя в паре с сослуживцем, гвардии точными выстрелами из пехотного огнемета уничтожили и подавили не менее трёх позиций противника.

Высокий профессионализм и отвага гвардии младшего сержанта Буяна Седипа внесли весомый вклад в освобождение и населенного пункта, и его окраин.

https://t.me/rabotaembrat/8205

Гвардии старший прапорщик Малинин Алексей Гвардии старший прапорщик Алексей Малинин выполнял задачи по поддержанию постоянной боевой готовности подразделений для выполнения боевых задач, организовывал поставку боеприпасов и необходимых материально-технических средств на передовые позиции подразделений российских войск.

Алексей, обеспечивая поддержку своим подразделениям, неоднократно подвергался обстрелам со стороны артиллерии противника и огневого воздействия ударных дронов.

Находясь в непосредственной близости от заданного района, автомобиль Алексея попал под массированный огонь со стороны противника.

Сохранив самообладание и проявив мужество, гвардии старший прапорщик Малинин продолжил движение в заданный район, чтобы не сорвать доставку боеприпасов артиллерийским подразделениям. По прибытию на артиллерийские позиции помог оперативно выгрузить доставленные боеприпасы.

Рискуя жизнью, гвардии старший прапорщик Малинин выполнил поставленную задачу, сохранив боеготовность артиллерийской позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8209

Младший сержант Голицын Виктор Младший сержант Виктор Голицын получил задачу оперативно доставить горюче-смазочные материалы одному из артиллерийских подразделений, поддерживающему обороняющиеся российские войска на линии боевого соприкосновения.

Противник взял под огневой контроль участок дороги ведущий к российским артиллеристам.

Младший сержант Голицын, несмотря на артиллерийский обстрел и угрозу возгорания перевозимого груза, умело маневрировал на местности и менял скоростной режим, благодаря чему артиллерия украинских боевиков не сумела поразить машину. Преодолев на высокой скорости опасный участок маршрута, Виктор доставил топливо артиллерийскому дивизиону, что способствовало оперативной смене позиций расчетами и эффективному поражению точным огнем превосходящих сил противника.

https://t.me/rabotaembrat/8221

Гвардии ефрейтор Григорьев Владислав Гвардии ефрейтор Владислав Григорьев в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по обороне важного населенного пункта.

Возвращаясь с боевого дежурства в темное время суток, гвардии ефрейтор Григорьев в составе экипажа противотанкового ракетного комплекса обнаружил двух военнослужащих отделения связи артиллерийского подразделения, которые попали под минометный обстрел со стороны противника во время восстановления линии связи. Один из военнослужащих был ранен.

Гвардии ефрейтор Григорьев помог погрузить раненого сослуживца на свою боевую машину и эвакуировал его в ближайший полевой госпиталь. Вернувшись на место обстрела, Владислав оказал помощь в восстановлении линии связи пункта управления с артиллерийской батареей.

Гвардии ефрейтор Владислав Григорьев продемонстрировал высокие моральные принципы и профессионализм, не до пустив потерь среди личного состава подразделения российских войск, а также не допустил потерю управления артиллерийской батареей.

https://t.me/rabotaembrat/8210

Гвардии сержант Зайцев Дмитрий Гвардии сержант Дмитрий Зайцев выполнял задачи по поражению живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе активных наступательных действий Дмитрий в составе артиллерийского расчета осуществлял поддержку мотострелковых подразделений, ведущих наступление на одном из тактических направлений.

Ведя огонь по объектам противника, расчет гвардии сержанта Дмитрия Зайцева подвергся ответному обстрелу со стороны украинских боевиков.

Несмотря на нарастающую интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны противника, гвардии сержант Зайцев продолжал наводить орудие и вести огонь, поддерживая мотострелковые подразделения.

Благодаря смелым и точным действиям гвардии сержанта Дмитрия Зайцева было уничтожено 2 единицы бронетехники и часть пехоты противника. Противник, понеся потери, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8212

Гвардии ефрейтор Исупов Никита Механик-водитель гвардии ефрейтор Никита Исупов действовал в составе подразделения, ведущего наступательные действия на одном из направлений.

Под непрекращающимся минометным обстрелом со стороны противника, управляя бронеавтомобилем, сумел без потерь доставить группу усиления к опорному пункту, отбитому у боевиков.

Своевременно прибывшее подкрепление позволило российским военнослужащим сдержать атаки противника и закрепиться на новых рубежах.

После закрепления на вражеских позициях в ходе очередной атаки боевиков, вражеский FPV-дрон поразил бронемашину. Возник пожар. Ефрейтор Исупов, используя подручные средства, сумел ликвидировать возгорание и не допустил распространения пламени на другие объекты.

Смелые и решительные действия гвардии ефрейтора Никиты Исупова способствовали удержанию обороны на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8213 9 мая 2023 года ефрейтор Антон Телепнев попал под танковый обстрел. Его засыпало в укрытии, и боевые товарищи думали, что он погиб. Но откопали, откачали, отправили в госпиталь...

9 мая 2024 года Антон встретил свой второй день рождения на Красной площади в Москве, как участник Парада Победы! А сегодня он на нашем канале, передает привет бабушке и родной Анапе. Смотрите! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38981 Наш сегодняшний герой — младший сержант Михаил Волков, участник Парада Победы в Москве. Он ушёл служить в армию незадолго до СВО, потому что почувствовал: пришло время защищать Родину. Наш сегодняшний герой — младший сержант Михаил Волков, участник Парада Победы в Москве. Он ушёл служить в армию незадолго до СВО, потому что почувствовал: пришло время защищать Родину.

Мы желаем этому бойцу, чтобы сбылись его самые сокровенные мечты. И побывать в Питере, и встретить свою вторую половинку. Главное, вернуться домой с Победой, живым и здоровым. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39003 Позывной у младшего сержанта, командира танка Т-80БВМ Даниила Ляшко — «Банзай». Боевые товарищи стали так звать его за смелость и решительность в бою. Позывной у младшего сержанта, командира танка Т-80БВМ Даниила Ляшко — «Банзай». Боевые товарищи стали так звать его за смелость и решительность в бою.

Даниил награждён Георгиевским крестом «по совокупности заслуг» за уничтожение шести вражеских танков. В День Победы он был удостоен чести пройти по Красной площади вместе с ветеранами СВО.

А учился парень на юриста, по специальности «Право социального обеспечения»! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39030 «Я думал: что мне терять? Лучше уж я принесу пользу своей стране, своему народу».

Так рассудил наш сегодняшний герой, отправляясь в командировку на СВО. На тот момент у него не было жены, детей, только родители и сестра. Вернувшись с фронта, Владислав Уфимцев сделал предложение невесте и женился. Теперь у него подрастает сын.

Опыт участия в спецоперации принес Владиславу еще несколько важных осознаний. Ими он поделился с нами. Смотрите по ссылке.

https://t.me/mod_russia/39061 «На плиточке в блиндаже чайку делаю, а у самого руки дрожат. Земля сыпется. Думаю: чай с землёй — ничего страшного...»

Рядовой Павел Гладких — стрелок, родом из Екатеринбурга. Ровно год назад, 5 мая 2023-го, он подписал контракт и отправился на СВО. Мы говорили с ним о боевых буднях в Москве, во время репетиций к Параду Победы, куда Павел приехал практически с боевого задания.

Участие в СВО меняет людей, — говорит он. Ленивые, брезгливые, неосторожные здесь сильно рискуют. И все житейские проблемы, которые волнуют гражданских, на передке не значат ровным счетом ничего... См. видео по ссылке

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Мурдасов Алексей Мурдасов Алексей Игоревич родился 16 февраля 1996 года в селе Иннях Олекминского района. Вырос в многодетной семье.

В 2012 году окончил Дельгейскую среднюю общеобразовательную школу. Рано стал самостоятельным, так как с пятого класса жил в пришкольном интернате.

В 2014 году ушел служить в армию, службу проходил в военно-воздушных силах.

Как человек, выросший в деревне, любил рыбачить, охотиться. Алексей всегда был любящим сыном, братом, отцом, любимым дядей для племянников.

В зону проведения специальной военной операции ушел добровольцем. Был определен в десантно-штурмовую бригаду морской пехоты.

Алексей был патриотом Родины и выполнил свой гражданский долг, проявив мужество и отвагу.

Героически погиб 21 марта 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине, получив ранение несовместимое с жизнью.

Посмертно награждён "Орденом Мужества"

https://t.me/olekadm/2447

Военнослужащий Чувашов Кирилл Во время специальной военной операции на Украине, погиб при исполнении военных и боевых действий

Чувашов Кирилл Владимирович 1993 г.р.

https://vk.com/wall584874755_853

Гвардии лейтенант Овлыков Тимофей В Элисте простились с

Овлыковым Тимофеем Цереновичем,

гвардии лейтенантом Псковской 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Он родился 20 июля 2000 года, с раннего детства занимался каратэ.

Тима, как называли его одноклубники, - кандидат в мастера спорта по карате, был неоднократным победителем региональных и всероссийских соревнований, входил в сборную Калмыкии по карате.

Тимофей в 2022 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова.

Геройски погиб 1 апреля 2023 года, награжден Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/basang_ubushaev/1327

Военнослужащий Винокуров Максим 33-летний Максим Винокуров был мобилизован 29 сентября 2022 года

Служил водителем в сухопутных войсках.

Мужчина родился 21 мая в поселке Зеленый Бор,

ему было 33 года.

Погиб Максим 31 марта на СВО в станице Кременной Северодонецкого района ЛНР.

https://vk.com/wall-40822454_822274

Доброволец Братеньков Иван В Солонцах (Республика Бурятия) простились с

Братеньковым Иваном Иннокентьевичем,

погибшем на СВО.

Родился Иван Иннокентьевич 31 января 1994 года в селе Солонцы в многодетной семье.

Рано остался без матери, воспитывался отчимом и бабушкой.

На СВО отправился добровольцем в рядах штурмового отряда

Погиб 31 декабря 2022 года.

У Ивана остались жена и двое детей.

https://vk.com/wall-217388905_257

Рядовой Гладилин Григорий Григорий Гладилин родился в 1997 году в Актюбинске (Казахстан), а потом вместе с семьей переехал в село Дедуровка Оренбургского района.

После окончания 9 класса Григорий поступил в Гуманитарно-технический колледж, а потом был призвал на военную службу. После армии оренбуржец трудился в МУП «Дедуровка-Сервис» и ООО «Газпром подземремонт Уренгой», однако позже принял решение участвовать в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

7 марта рядовой Григорий Гладилин погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи.

Военнослужащий посмертно награжден «Орденом Мужества».

https://www.ural56.ru/news/692753/

Старший лейтенант Борисенко Игорь Игорь Борисенко родился в 1988 году в Оренбурге. В 2003 году он окончил школу №63 и поступил в ПТУ №46. Позже Игорь был призван для прохождения срочной службы.

В армии он был заместителем командира взвода морской пехоты.

Старший лейтенант Игорь Борисенко принимал участие в спецоперации на Украине и был водителем мотострелкового взвода.

22 марта военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.

Награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

https://www.ural56.ru/news/692753/

Военнослужащий Долгобородов Константин Константин Владимирович Долгобородов

погиб 24 февраля во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции на Донбассе.

Константин родился 12 декабря 1974 года в Архангельской области, в посёлке Важский, вырос в многодетной семье: их было три брата и сестра. Получил среднее специальное образование. После переезда в Абакан какое-то время работал в охране в Хакасском государственном университете, а потом стал отделочником и работал в такси.

Константин Владимирович был отличным отцом и тем, о ком говорят: «Он за семью свою всегда горой». Никогда и ни при каких обстоятельствах семью не мог обидеть никто. Сын говорит, что даже когда он был неправ, папа сначала за него заступится, а уже потом, дома, один на один объяснит, в чём тот был неправ, и как в дальнейшем таких ошибок не допускать.

https://vk.com/wall-187718994_16518

Ефрейтор Миниханов Рафаэль В Нежинке проводили в последний путь погибшего в ходе проведения спецоперации

Рафаэля Миниханова.

Он родился в 1990 году в Оренбурге, учился в Нежинском лицее, а после поступил в Оренбургский государственный университет, который окончил в 2013 году.

После этого Рафаэль проходил срочную службу в городе Ясный.

Рафаль служил в звании ефрейтора старшим стрелком мотострелкового взвода.

Он погиб 26 марта и посмертно награжден «Орденом Мужества».

https://www.ural56.ru/news/692753/

Военнослужащий Клочков Сергей Сергей Клочков

из Сергача Нижегородской области.

Участник специальной военной операции на Украине погиб в зоне СВО.

https://vesiskitim.ru/2023/04/19/poiavilis-foto-pogibshikh-geroev-svo-thematic

Военнослужащий Иванов (Перминов) Юрий Юрий Иванов (Перминов) из села Акша, в Забайкальском крае.

Россиянин родился в 2003 году.

Участвовал Юрий Иванов (Перминов) в специальной военной операции на Украине.

Погиб от ранения при штурме 30 марта в 2023 году.

https://vk.com/wall-64592994_253507

Военнослужащий Гильманов Винер Винер Гильманов из села Мраково в Республике Башкортостан. Участвовал в специальной военной операции россиянин как контрактник.

Погиб.

https://vesiskitim.ru/2023/04/19/poiavilis-foto-pogibshikh-geroev-svo-thematic

Военнослужащий Сидоров Андрей При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб

Сидоров Андрей Павлович

26.09.1990 - 24.02.2023

Родился и проживал в Отрадном. Закончил 8 школу.

Служил в 43 полку, 85 штурмовой бригады.

Всегда добивался своего.

Честность и справедливость, порядочность и отзывчивость — вот те основные качества, которым обладал Андрей.

Он был надежным другом и товарищем, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту.

Заботливым и любящим супругом и сыном, опорой и поддержкой для родных. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны. До последней минуты был верен воинской присяге и своему Отечеству.

https://vk.com/wall-139197876_423

Военнослужащий Чернышков Сергей В ходе спецоперации на Украине погиб

Чернышков Сергей Викторович

из Вуктыла, Республика Коми

https://vk.com/wall-121513126_192456?w=wall-203374_70403

Доброволец Баков Ильхам В зоне СВО погиб уроженец Караидельского района

Ильхам Баков.

Мужчина воевал в добровольческом отряде «Ахмат».

У него остались трое сыновей.

https://prufy.ru/news/society/139272-v_bashkirii_prostilis_s_boytsami_khabirovym_/

Сержант Голик Игорь Голик Игорь Васильевич

Игорь Васильевич родился 4 июля 1979 года в Тайшете. В 1994-м окончил девять классов и в этом же году поступил в профессиональное училище №21. Спустя два года получил там профессию электрогазосварщик.

В 1997 году Игорь Голик принял решение поступить в Иркутский техникум физической культуры, который успешно закончил двумя годами позже. Среди однокурсников он пользовался уважением за весёлый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, трепетно относился к брату и сестре, был опорой для родителей.

В 1999 году был призван на срочную военную службу, которую проходил в Североморске в должности командира отделения зенитного орудия. После демобилизации работал газосварщиком в Красноярске.

В 2002 году поступил на службу в органы внутренних дел.

В марте 2014-го вместе с семьей переехал в Самарскую область, где продолжил службу в органах МВД. Там работал до выхода на пенсию по выслуге лет.

20 марта 2023 года Игорь Васильевич Голик поступил на контрактную службу, был восстановлен в звании сержант и принят на воинскую должность стрелка парашютно-десантного взвода.

Спустя ещё неделю по собственному желанию был отправлен в зону боевых действий на территории ЛНР и ДНР.

Игорь погиб 22 апреля 2023 года.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России Игорь Васильевич Голик посмертно награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall-139197876_1241 Сергей Алексеевич Линейцев - участник специальной военной операции.

Добровольно стал бойцом в рядах россиян ЧВК «Вагнер».

Церемония прощания с погибшим состоялась 14 апреля в 2023 году. Простились с Сергеем Линейцевым в поселке Майском в Черепановском районе в Новосибирской области.

https://vk.com/cherepanovskiynso?w=wall-196904927_2398 В Сузунском районе простились с младшим сержантом

Сергеем Анатольевичем Кирющенко,

который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

Кирющенко Сергей Анатольевич родился в Белоруссии. В 1990 году семья переехала в г. Новосибирск. После окончания школы был призван на срочную службу в Российскую армию. Принимал участие в боевых операциях при выполнении специальных задач в районах Северной Осетии и Ингушетии в должности гранатометчика.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/suzunskiynso?w=wall-201958591_2015 Евгений Сергеев из села Агаповка, в Челябинской области.

Россиянин родился в 1988 году. Евгений Сергеев трудился на ООО «ОСК».

Россиянин погиб в ходе СВО на Украине.

Источник

Военнослужащий Росман Руслан Росман Руслан Тагирович

родился 11 декабря 2002 года в городе Тверь. Проживал в небольшом городе Старица в Тверской области.

После того, как он окончил школу, поступил в Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова.

По достижению восемнадцати лет 31 мая 2021 года был призван на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации. Служил в 104-ом гвардейском десантно-штурмовом Краснознаменном полку, поселке Череха Псковской области.

В 2022 году, после срочной службы, Руслан подписал контракт и уехал в зону СВО.

25 мая 2022 года героически погиб при выполнении поставленных задач в селе Белогоровка Луганской области.

Похоронен со всеми воинскими почестями.

За верность воинскому долгу и героизм Росман Руслан Тагирович награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/6912

Старший лейтенант Фомин Денис 23 мая 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, старший лейтенант Фомин Денис Александрович награжден орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/6877

Доброволец Бунеев Виталий Жители Краснознаменки Алтайского края простились с

Виталием Борисовичем Бунеевым,

погибшим в ходе боевых действий при освобождении Донбасса от украинских националистов.

Это был замечательный парень, хороший спортсмен, неоднократно выступавший за сборную своего села на районных Олимпиадах; активный общественник, с удовольствием бравшийся за любое поручение; прекрасный семьянин.

Он не привык прятаться за спины других, старался везде быть первым.

Наверное, поэтому, когда их подразделение находилось во «втором войсковом эшелоне», то есть в тылу, Виталий добровольно пошёл на передний край, причём попросил зачислить его в штурмовую группу. В одном из боёв, при штурме позиций противника, группа попала под миномётный обстрел, в ходе которого Виталий получил смертельное ранение.

За мужество и героизм, проявленные им в период боевых столкновений с противником, командование представило его к государственной награде «Орден Мужества».

https://vk.com/wall-176420803_1079

Военнослужащий Бабичев Алексей 20 декабря 2022 года, в посёлке Каложицы простились с

Алексеем Алексеевичем Бабичевым.

Погиб 16 ноября 2022 года во время боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине. Алексей Алексеевич Бабичев получил смертельное ранение.

Он с доблестью и честью выполнил свой долг перед Родиной, за что был награждён Медалью «За Отвагу» посмертно.

Алексею был 31 год.

https://vk.com/club159065122?w=wall-159065122_120770%2Fall

Рядовой Нестеренко Руслан Руслан Нестеренко из хутора Верхнепотапов, в Ростовской области. Родился в 1997 году.

Руслан Нестеренко участвовал в ходе специальной военной операции.

В родном хуторе состоялся митинг, на котором открыли мемориальную доску в честь выпускника Руслана Нестеренко.

Руслан Нестеренко награжден «Орденом Мужества».

Источник Выпускник школы погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

Роман родился в 1986 году. В 1993 году пришёл в первый класс Краснокурышинской школы Красноярского края. Был весёлым, подвижным и отзывчивым учеником. Закончил школу в 2002 году. Службу в армии проходил в рядах ВДВ. Потом, как у всех: семья, работа.

В 2022 году начал участвовать в спецоперации на Украине. В ходе одного из боёв его жизнь оборвалась. За проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Роману Бирюкову был вручен орден Мужества (посмертно).

http://kanskadm.ru/new.php?id_news=4880©lenco=news Денис Валериевич Межуев родился 15 ноября в 1982-ом году в селе Двуречном (Акмолинская области Республики Казахстан). В 1997-ом году вместе с семьей он проживал в городе Благовещенске Амурской области ДФО. Там он получал школьное образование в среднеобразовательном учреждении № 10, которое окончил в 2000-ом году.

В тот же год поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, которое окончил в 2005-ом году. Продолжил проходить военную службу по контракту в Московском Военном Округе (в 2010-ом году вошёл в состав Западного Военного Округа), поступив в распоряжение командира 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознамённого полка в Московской области. Там Денис Валериевич получил назначение на должность командира взвода, а в 2006-ом году стал командиром мотострелковой роты. После расформирования дивизии был переведён в 15-й гвардейский мотострелковый полк ЗВО. В 2013-ом году переведён в 1-й гвардейский мотострелковый Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского полк во 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию. Через пять лет Дениса Валериевича направили на повышение квалификации в Военный учебно-научный центр Сухопутных войск в Общевойсковую ордена Жукова Академию Вооружённых Сил Российской Федерации, который он окончил в 2020-ом году на «отлично». По прибытии в полк он был назначен на должность начальника штаба - заместителя командира полка. Через год он стал командиром полка.

Денис Валериевич командовал свои подразделением с начала специальной военной операции Российской Федерации по защите Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. 10 апреля 2022-го года гвардии подполковник Межуев, лично командуя разведгруппой, форсировали реку Северский Донец с применением наплавного моста с целью дальнейшей рекогносцировки сил противника на данном участке линии боевого соприкосновения. В момент переправы вражеские силы нанесли артиллерийский залп по российским мотострелкам.

Грамотное командование Дениса Валериевича в сложившейся ситуации позволило не допустить потерь среди своих подчинённых и вывести всё подразделение из-под удара. Сам же офицер, продолжая контролировать процесс, пока последний военнослужащий не окажется в безопасности, попал под миномётный обстрел. Стараясь сохранить жизнь каждого своего боевого товарища, Денис Валериевич героически погиб.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Денису Валериевичу Межуеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-mezhuev Алексей Валерьевич Тарасов родился 24 июня в 1981-ом году в административном центре Тейковского района - городе Тейково (Ивановская область). Среднее образование получал в Тейковской средней школе №10, которую окончил в 1998-ом году.

Сразу после школы Алексей Валерьевич поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Окончив военный ВУЗ в 2003-ем году, попал в войска ВВС в 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава. Позже перевёлся в 696-й Исследовательско- инструкторский вертолётный полк по лётной подготовке на аэродром Торжок в Тверскую область, где стал заместителем командира полка. Участвовал в спецоперации в Сирийской Арабской Республике, получив там звание Ветерана боевых действий. Имеет множество наград за достижения в области испытаний и освоения современной военной авиационной техники. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, награждён медалью Нестерова, а также орденом Мужества.

С начала военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от ВСУ принимал участие как командир экипажа вертолёта, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Во время боевых действий по освобождению территорий Народных Республик от украинских националистов за полгода совершил 82 боевых вылета, управляя вертолетом Ка-52 («Аллигатор»). В его подчинении также были вертолётные группы, вместе с которыми они уничтожили свыше 150-ти единиц различной вражеской военной техники.

2 октября 2022-го года во время боевого вылета в район линии боевого соприкосновения подполковник Тарасов заметил с воздуха наступление танковой группы противника на российские оборонительные позиции. Враг, обладая численным и тактическим превосходством, перешёл в активную фазу наступления. Увидев возникшую угрозу прорыва, командир экипажа Ка-52 предпринял все необходимые действия, чтобы не допустить потерю оборонительных позиций российской армии. Вылетев навстречу танкам, ударный вертолёт дал отпор украинским войскам, отбив их атаку. Несмотря на успешно выполненную задачу по защите товарищей на земле, летательный аппарат получил критические повреждения во время боя, в результате чего упал на землю, унеся с собой жизни героического экипажа.

Алексея Валерьевича Тарасова похоронили на кладбище в Сызрани (Самарская область).

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Алексею Валерьевичу Тарасову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В июне 2023-го года награду героя - медаль «Золотая Звезда» - передали родственникам погибшего. У Алексея Валерьевича осталось трое детей: все - сыновья.

https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksej-tarasov Николай Андреевич Кондратенко родился 27 апреля в 1992-ом году в городе Алзамай в Нижнеудинском районе Иркутской области. Среднее образование он получал в общеобразовательном учреждении № 10 в городе Усолье-Сибирское. После окончания школы и получения аттестата поступил в Иркутский авиационный техникум на специальность «Производство летательных аппаратов». Далее пошёл работать на Иркутский авиазавод.

Проходил военную срочную службу в войсках ПВО. После демобилизации заключил контракт с Министерством Обороны, попав в 24-ю отдельную гвардейскую Бранденбургскую ордена Ленина Краснознамённую ордена Суворова бригаду спецназа ГРУ ГШ ВС РФ в Новосибирске. Позже проходил повышение квалификации в школе прапорщиков. В результате стал заместителем командира группы спецназа. Участвовал в спецоперациях на Северном-Кавказе и в Сирийской Арабской Республике, за что получил звание ветерана боевых действий.

Николай Андреевич - участник спецоперации Российской Федерации по защите граждан и территории ДНР и ЛНР от украинских вооружённых сил с первых дней проведения СВО. Несколько раз во время выполнения боевых задач получал ранения, но после реабилитации возвращался в строй, продолжая выполнять приказы.

В марте 2023-го года подразделение Кондратенко осуществляло сдерживание контрнаступления украинских националистов. Атака ВСУ была успешно отражена благодаря грамотным действиям спецназа. 31 марта враг предпринял очередную попытку прорвать оборону с применением квадрокоптеров. Один из дронов обнаружил оборонительное фортификационное сооружение, сбросив туда снаряд. Гвардии прапорщик Николай Кондратенко, не раздумывая ни секунды, рванул к нему, закрыв собой от взрыва и осколков своих сослуживцев. Ценой собственной жизни разведчик спас от гибели дорогих ему боевых товарищей.

Николая Андреевича похоронили в городе Новосибирске 13 апреля 2023-го года. Указом Президента России Николаю Андреевичу Кондратенко за мужество и героизм, проявленные присполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Вручение медали «Золотая Звезда» родственникам погибшего героя состоялось в июле.

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikolaj-kondratenko Никита Юрьевич Гусев родился 6 октября в 1996-ом году в посёлке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа в Ставропольском крае. Школьное обучение начал в образовательном учреждении №8 родного посёлка. Однако, с переездом семьи в село Кугульта (того же Ставропольского края, но Грачёвского района), продолжил учиться в местной средней школе №3, которую и окончил в 2014-ом году.

Тогда же Никита Юрьевич поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, где обучался на факультете средней профессиональной подготовки. Спусти три образовательных года, в 2017-ом, Гусев выпустился в звании прапорщика. Далее он был направлен в Самару для дальнейшего прохождения военной службы в должности комвзвода материального технического обеспечения. Там же уволился со службы на короткий срок, а уже в 2018-ом году восстановился в Вооруженных Силах Российской Федерации в 25-м отдельном гвардейском полку спецназа в городе Ставрополь.

В 2020-ом году получил высшее образование по окончании РВВДКУ - Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Переобучился на педагога по физической культуре в Ставропольском государственном педагогическом институте. В 2021-ом году получил звание ветерана боевых действий, а также медаль «За боевые отличия».

В 2022-ом году принял участие в СВО Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ). 3 сентября 2022-го года Никита Гусев вместе с товарищами выполняли боевую задачу по разведке и ликвидации опорных пунктов противника. На одном из участков обследования группой спецназа был замечен и разбит наблюдательный пункт украинских националистов. Но противник успел подать сигнал о произведённой на них атаке. Нарастающие силы противника попытались окружить российских разведчиков, осуществив их захват или полное уничтожение при поддержке своих танков. Бойцы Гусева отважно сражалась трое суток, не давая возможности врагу разбить их оборону. При этом другие подразделения полка получили возможность отступить и занять более выгодные позиции. За три дня его отряду удалось нанести большой урон противнику и уничтожить четыре его танка. На четвёртый день враг усилил наступление на позиции спецназовцев. Прапорщик Гусев, понимая сложившуюся ситуацию, приказал своим подчинённым покинуть атакованный квадрат и отступить в безопасную зону. Тем временем сам командир группы вместе с тремя военнослужащими остался отбивать ожесточенные атаки противника, прикрывая спины своих боевых товарищей. До самого конца он сражался, защищая своё подразделение, но артиллерийский удар ВСУ унёс жизнь Никиты Юрьевича Гусева.

За мужество и героизм, которые он проявил при исполнении воинского долга, прапорщик Никита Юрьевич Гусев после Указа президента удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikita-gusev

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