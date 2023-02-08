Советские кинознаменитости в часы съёмок, работы и отдыха. Удивительные фото

"Остановись, мгновенье! Ты прекрасно...". Глаз фотокамеры может запечатлеть то, что в силах увидеть мы в потоке времени. Фотографии - это застывшие мгновения. Как много они могут рассказать о человеке, наверное гораздо больше, чем тщательный словесный портрет.

Как хорошо, что остаются фотографии. Кроме, конечно, кино. Многих уже нет в живых, многие постарели, а фотографии сохраняют удивительные моменты. Предлагаю вам взглянуть на хорошо знакомые лица глазами советских фотокорреспондентов, которые сумели запечатлеть их в самые неожиданные моменты... Андрей Васильевич Мягков на съёмках фильма "Служебный роман". 1976 год. Фото Владимира Вяткина /РИА Новости/

Интересно, что на фото хорошо видно, какие ему подобрали грубые ботинки, и явно не новые. Казалось бы мелочь, которую в кадре мы и не замечаем. Но из таких вот мелочей создаётся образ героя. Советская актриса Александра Яковлева прыгает с парашютом. 1985 год. Фото В. Сорокина /РИА Новости/ Композитор Алексей Рыбников за фортепиано. Сочиняет музыку к очередному фильму. 1983 год. Фото Бориса Ушмайкина /РИА Новости/ Василий Шукшин прощается с женой Лидией перед поездкой на съёмки. 1974 год. Фото А.Ковтуна /Фотохроника ТАСС/ Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда Игорь Владимирович Ильинский с женой - артисткой Малого театра, Народной артисткой РСФСР Татьяной Александровной Еремеевой у входа в Малый театр. 1986 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/ Актриса МХАТ СССР Ирина Мирошниченко. 1971 год. Фото Олега Иванова /РИА Новости/ Актёр Михаил Пуговкин во время съёмок фильма "Ах, водевиль, водевиль". 1979 год. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/ Наталья Николаевна Белохвостикова. 1971 год. Фото Рудольфа Алфимова /РИА Новости/ Постановщик спектакля и исполнитель главной роли в спектакле "Страсти Черноморья" Александр Ширвиндт. 1988 год. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС/ Фрунзик Мкртчян во время съёмок фильма "Айболит-66". 1965 год. Фото Дмитрия Кесселя / Фотоархив журнала "Life" Будущая актриса Наталья Варлей на арене цирка. 1967 год. Фото Мирослава Муразова /РИА Новости/

Наталья Варлей окончила цирковое училище при Союзгосцирке акрабатическое отделение в 1965 году. Затем успешно работала в номерах эквилибристики в разных цирковых труппах, в том чиле в знаменитом цирке на Цветном бульваре. Актриса, комсомолка, активистка Евгения Симонова, делегат XIX съезда ВЛКСМ. 1982 год. Фото Владимира Вяткина /РИА Новости/ Культовый режиссёр Александр Сокуров на съёмках фильма "Дни затмения". 1988 год /РИА Новости / Аркадий Арканов и Владимир Высоцкий на творческом вечере братьев Вайнеров в Центральном доме литераторов имени А.А.Фадеева. Фото Михаила Николаевича Пазия, 20 января 1980 года Алексей Баталов беседует с молодым актёром Московского театра "Современник" Олегом Табаковым. 1962 год. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости/ Виталий Соломин, Василий Ливанов и Виктор Павлов перед началом спектакля дают интервью. 1983 год. Фото Владимира Завьялова /Фотохроника ТАСС/ Анастасия Вертинская и Юрий Богатырев. 1983 год. Фото Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/ Актёр Московского театра "Современник" Евгений Евстигнеев в часы отдыха. 1964 год. Фото А. Жигайлова /РИА Новости/

Евгений Александрович Евстигнеев в жизни обожал две вещи: литературу и футбол. В редкие минуты и часы отдыха он не расставался с книгою. Вот и здесь актёр погрузился в чтение. А болел актёр за московский футбольный клуб "Спартак". Лев Кулиджанов, Николай Ерёменко-младший и корреспондент Центрального телевидения Нинель Шахова во время первомайской демонстрации на Красной площади. 1982 год. Фото Владимира Акимова /РИА Новости/ Наталья Крачковская в сюжете детского юмористического журнала "Ералаш". 1986 год. Фото Игоря Гневашева/РИА Новости/

Наталья Крачковская снималась не только для детского юмористического журнала "Ералаш", но и в сатирическом журнале для взрослых "Фитиль". Сергей Бодров-младший на съёмках фильма "Брат". Санкт-Петербург, 1997 год. Фото: РИА Новости

Сцену, в которой Данила Багоров убивает Чечена снимались на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Впрочем, большинство сцен было снято в этом прекрасном городе на Неве. Фильм сняли всего за 31 день (месяц) и потратили на него всего около 10 тысяч долларов. А актёры снимались за символическую плату... Кристина Орбакайте на съёмках фильма Ролана Быкова Чучело. 1983 год. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/. Лариса Гузеева во время съемок фильма режиссера Эльдара Рязанова "Жестокий романс". 1983 год. Фото Николая Малышева.

Чтобы создать идеальной образ красавицы Ларисы Дмитриевны Огудаловой потребовалось добавить к таланту молодой актрисы Ларисы Гузеевой волшебные голоса Анны Каменковой (озвучивание) и Валентины Пономарёвой (романсы)... Александр Абдулов с дочерью на представлении в Московском государственном цирке. 1982 год. Фото Виталия Арутюнова /РИА Новости/ Актриса Наталья Андрейченко на репетиции в театре-студии Олега Табакова. 1990 год. Фото Юрия Иванова /РИА Новости/

Пластическая разминка прежде всего... Артист театра и кино Александр Белявский во время прогулки. 15 мая 1996 года. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/ Наталья Бондарчук, Николай Бурляев и их сын Ваня. 1985 год. Фото Сергея Иванова /РИА Новости/ Георгий Бурков и Василий Шукшин. Съёмки фильма «Они сражались за Родину» в станице Клетская Волгоградской области. Сентябрь-октябрь 1974 года.

Роль рядового Лопахина стала последней в карьере Василия Шукшина. Актёр скончался во время съёмок, ночью во сне, и Лопахина озвучивал уже Игорь Ефимов, а в двух сценах с Нонной Мордюковой дополнительно снимался Юрий Соловьёв, когда-то учившийся во ВГИКе вместе с Василием Шукшиным. Советская киноактриса Инна Владимировна Макарова и Гамина Джамуна на приёме делегации индийских кинематографистов в посольстве Республики Индии. Фото РИА Новости. Марина Влади на IV Московском международном кинофестивале. 1965 год. Фото Михаила Озерского /РИА Новости/ Главный режиссер Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе беседует в артистом столичного театра им. Вахтангова Владимиром Этушем. 13 июня 1986 года. Фото Анатолия Рухадзе (Фотохроника ТАСС)

Обратите внимания, какую забавную куклу-марионетку держит в руках Резо Габриадзе... Юрий Любимов, Александр Градский, Андрей Вознесенский на Пастернаковских чтениях в ЦДЛ. 1989 год. Фото Алексея Жигайлова и Игоря Зотина /Фотохроника ТАСС/ Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский (справа) и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев (слева). 1991 год. Фото РИА Новости Николай Гринько, Сергей Юткевич и Марина Влади на съёмках кинофильма "Сюжет для небольшого рассказа". 1968 год /РИА Новости/ Владимир Высоцкий и Олег Даль.

Начало 80-х унесло из жизни две весьма знаковые для советского кинематографа фигуры: Владимира Высоцкого и Олега Даля. Причём ушли они практически один за другим: первый скончался в июле 1980 года, второй спустя восемь месяцев – в марте 1981 года. Как вспоминали в своих рассказах очевидцы, в последние дни своей жизни Даль часто повторял пророческие слова: «Сегодня я опять видел Высоцкого во сне. Он зовет меня к себе…» Эти слова вряд ли можно было назвать случайными, поскольку в судьбах этих гениальных актёров было много общего, но главное их сходство – оба были «лишними людьми» как для власти, так и для родной творческой среды, хотя и успели оставить в ней неисгладимый след... Александр Демьяненко и Георгий Юматов на съемках художественного фильма «Порожний рейс» режиссера Владимира Венгерова. 1963 год /РИА Новости/ Александр Калягин на съемках фильма "Подружка моя". 1985 год. Фото Александра Макарова /РИА Новости/ Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель на съемках фильма «Бриллиантовая рука» (1968) / Фото: РИА Новости Артист Московского академического театра имени Моссовета Александр Леньков. 1965 год. Фото Льва Иванова /РИА Новости/ Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова на московском кинофестивале, 1961 год. Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/ Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым, 1985 год. Татьяна Самойлова, 1964 год. Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/ Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова во время антракта. 1977 год. Фото Владимира Вяткина /РИА Новости/ Студент Леонид Харитонов со своими сокурсниками Актриса Софико Чиаурели со своим первым мужем – режиссёром Георгием Шенгелая и родителями – актрисой Верико Анджапаридзе и кинорежиссером Михаилом Чиаурели. 1973 год. Фото Гиви Кикнадзе /Фотохроника ТАСС/

Второй муж актрисы — популярный актёр и известный спортивный футбольный комментатор Котэ Махарадзе, с которым они жили душа в душу, также был широко известен у себя на родине... Режиссёр Григорий Чухрай. 20 мая 1971 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/ Молодые актёры советского кино Наталья Вавилова и Владимир Шевельков. 1984 год. Фото С. Иванова /РИА Новости/

Ребята только что вместе завершали работу в фильме-катастрофе "Поезд вне расписания", который вышел на экраны в 1985 году, и сделал их ещё более популярными. Эльдар Рязанов и Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой на съёмках художественного фильма "Жестокий романс". 1983 год. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС. Актёр Александр Калягин с коллегами в перерыве между репетициями. Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова. 1982 год, Фото Александра Макарова /РИА Новости. Режиссёр Григорий Чухрай и актёры Владимир Ивашов и Евгений Урбанский на съёмках фильма "Баллада о солдате". 1959 год, Фото: Максимова /РИА Новости. Олег Даль на съёмках фильма «Тень». Фото из архива "Ленфильма". Советские киноактёры Софико Чиаурели и Игорь Дмитриев. 1979 год, Фото Галины Кмит /РИА Новости. Два артиста-комика кино Евгений Моргунов и Пьер Бурвиль на V Международном кинофестивале в Москве. 16 июля 1967 года. Фото Михаила Озерского /РИА Новости.

Актёр Евгений Моргунов более всего известен зрителю как актёр-комик. Однако он пробовал себя и в режиссуре и снял свой единственный фильм короткометражку "Когда казаки плачут" - лёгкую комедию по мотивам рассказа Михаила Шолохова. Но больше как режиссёр себя он не проявил.

Про своё же комедийное амплуа Моргунов говорил следующее: "Я никогда не был комедийным актёром и относился к этому амплуа не то чтобы с нелюбовью... Скорее, самокритично. Каждый актёр старается быть немножечко выше, чем есть на самом деле, ему кажется, что он самый главный. Это порок многих актёров. А зрителям всё равно, что о себе мнят звёзды, зрители хотят видеть настоящее"... Георгий Бурков в роли Поприщина в спектакле театра имени Станиславского "Записки сумасшедшего" по одноименной повести Николая Гоголя. 1968 год. Фото Алексея Стужина (Фотохроника ТАСС). Актёры театра имени Ленинского комсомола Михаил Поляк, Алла Панова и Александр Абдулов беседуют со зрителями. 1976 год Фото Валентина Кузьмина/Фотохроника ТАСС. Олег Табаков со своими учениками - студентами школы-студии МХАТ. 8 августа 1985 года. Фото Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС. Олег Табаков с супругой Людмилой Крыловой. 14 августа 1972 года. Фото Виктора Будана /Фотохроника ТАСС.

Людмила Ивановна Крылова - актриса, Заслуженная артистка России была первой женой Олега Табакова вплоть до расставания в 1994 году. Студентка театрального училища имени Щукина Нина Дорошина. Братья Юрий и Владимир Торсуевы. Такими они были до известных Сыроежкина и Электроника.

Интересно, что режиссёр картины "Приключения Электроника" Константин Бромберг, утверждая братьев Торсуевых на главные роли, предложил им самим выбрать, кто кого будет играть. Каждый, естественно, хотел играть Электроника. После недолгих споров, граничащих с дракой, роль робота забрал себе Юра. Володя часто уступал ему и согласился на Сыроежкина. Но фильм не пошёл. Рабочий момент съёмок фильма "Приключения Электроника". Фото из архива ассистента режиссёра по актёрам Юлии Константиновой.

Чего-то не хватало. Близнецы были похожи в кадре на двух цыганят. И Бромберг решил осветлить им волосы почти до блондинов. Но и тут режиссёра постигло разочарование. Первые же отснятые кадры ему страшно не понравились. Так удачно смотревшиеся на пробах братья совершенно не смотрелись в кадре. И тогда своей режиссёрской волей он поменял их местами. Более разбитной, подвижный и задиристый Юра Торсуев стал идеальным Сыроежкиным, а более флегматичный и рассудительный Володя стал Электроником. И дальше всё пошло как по маслу... Режиссёр Станислав Говорухин, народный художник СССР Илья Глазунов и главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич на кинофестивале "Золотой Дюк" в городе Одессе. 1 июня 1988 года. Фото Галины Кмит /РИА Новости/ Станислав Говорухин и Владислав Галкин на съёмочной площадке фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". 1980 год.

Девятилетний Владислав Галкин удачно дебютировал в картине Станислава Говорухина. Правда в титрах он значится как Владик Сухачёв. Ибо родители Влада были категорически против его съёмок в этом фильме: «Родители вообще были против моей работы в кино. Они же знали, насколько труд актёра тяжел и морально, и физически, и не желали мне такой участи. На пробы тайком от всех меня привела бабушка. Родители были в шоке, они даже не предполагали, что бабушка, у которой всегда было «словесное недержание», почти полгода могла скрывать нашу тайну», - рассказывал Влад в одном из интервью.

Вообще о съёмках «Тома Сойера» Владислав всегда вспоминал с удовольствием: «Съемки в «Приключениях Тома Сойера...» были очень весёлыми. Вместо школы почти восемь месяцев в разъездах: Одесса, Сухуми, какие-то кавказские деревни, село Львово под Херсоном. Специально мы не шкодили, но так получалось, что любопытство до добра обычно не доводило. Как-то решили отвязать плот и покататься на нем, а Днепр (в картине - Миссисипи) оказался большим, течение сильным... Короче, нас еле выловили»... Спектакль театра Сатиры по сказке Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". Принцесса - актриса Татьяна Ицыкович (Татьяна Васильева), Медведь - актёр Михаил Державин. 20 февраля 1971 года. Фотот Михаила Строкова/Фотохроника ТАСС. Артист Олег Анофриев вырезает различные фигурки из древесных корней. 16 сентября 1964 года. Фото Дмитрия Донского /РИА Новости/

В одном из интервью Олег Анофриев сказал о себе так: "Я определяю себя одним словом — артист. Не актёр, не музыкант, не поэт; я артист. Я артистическая на-ту-ра. Значит, я должен уметь всё. К сожалению, я не умею заниматься живописью, рисовать. Это мой большой недостаток. Остальное вроде мне подвластно." Олег Анофриев с Юрием Антоновым. Фото: МК / Наталья Мущункина.

"Я - поющий артист". С хорошим тембром, с хорошим отношением к серьезной песне, пониманием к музыке, которую ты поешь. Я очень мало спел за свою жизнь шлягеров так называемых, они меня никогда не волновали. А как только песня была в радость, я ее пел. И жизнь доказала, что я выбираю правильно, потому что эти песни — почти все — живут до сих пор. 40, 50 лет — это немалый срок." Студент музыкального училища имени Гнесиных Иосиф Кобзон. Эдуард Успенский с игрушечным Чебурашкой. 21 июня 1983 года. Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС. Режиссёр Давид Черкасский и Армен Джигарханян со съёмочной группой полнометражного мультфильма "Остров сокровищ". 1988 год.

Фильм снят методом комбинированных съёмок. В фильме также участвовала труппа Одесского театра "Гротеск"... Главный редактор журнала "Юность" Андрей Дементьев и поэт Андрей Вознесенский. 1 июня 1983 года года. Фото Бориса Бабанова /РИА Новости/ Кинорежиссёр Юрис Подниекс, английский продюсер Вероника Боднарк и Николай Караченцов во время обсуждения съёмок в Никитской слободе. 10 августа 1987 года. Фото Сергея Метелицы/Фотохроника ТАСС. Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля Ревизор, 1974 год. Михаил Державин с любимой кошкой Соней , 1996 год. Артисты Валерий Золотухин и Николай Караченцов - ведущие новогоднего "Голубого огонька". 1978 год. Фото Виталия Созинова / Фотохроника ТАСС. Владимир Высоцкий и Марина Влади в парижской квартире актрисы (Photo by James Andanson Sygma via Getty Images).

"На сцене неистово кричит и бьётся полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию «Пугачёва», пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей — некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаяньем, необыкновенным голосом актёра. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени"... Так вспоминала Марина Влади своё первое знакомство с Владимиром Высоцким. Александр Абдулов с Ириной и Ксенией Алфёровыми. Наталья Варлей со своей кошкой.

Наталья Варлей: "Я в ожидании Саши с кошкой Муркой"... Александр Збруев,Лев Дуров и Леонид Каневский.

Леонид Каневский: "Саша Збруев, Лёва Дуров и я. Где-то в бане или в театре... не помню уже"... Андрей Миронов и Лариса Голубкина с Машей. Александр Абдулов с приёмной дочерью Ксенией Алфёровой.

Ксения Алфёрова: "Мой Папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных вёсен!

Рождённый в самый разгар самого красивого времени года, когда листва ещё свежая, напитанная солнцем, все цветёт, все рождается, он был весь напитан этим буйством красок, звуков, ароматов, энергий!

Он был человек Весна, человек праздник, человек радуга, человек океан!

Всех и каждого он заражал и заряжал радостью! Рождал каждый день огромное количество идей, дарил их направо и налево!

Дарил себя, свой талант! «Дружба-понятие круглосуточное!» - его слова! Он был незаменимым, самым верным другом! Он научил меня дружить!

Рядом с этим солнечным дождём, в поле этой бешеной, искристой энергии, хотели быть многие и он любому был рад!

Обычный серый день с появлением Папы превращался в незабываемый и единственный, оставался в памяти и сердце на всю жизнь!

Спасибо, Господи, что в моей жизни был такой мужчина, такой Человек, такой друг, такой Папа!

Дорогой мой, любимый, родной, очень много людей помнят тебя, любят тебя! Ты со всеми нами все время, ты рядом!

Надеюсь, ты улыбаешься и гордишься, мной! Я знаю, как сильно ты любил меня. Я чувствую твою любовь, она всегда рядом! И хулиганством ты меня зарядил на всю жизнь вперёд!

Спасибо! С днём рождения!

Твоя партизанка Тамарка!)))))))" Евгений Леонов с Вандой Стойловой и сыном Андреем. Евгения Симонова с мамой и дочками. Актёры театра «Ленком» с детьми и внуками на отдыхе, 80-е годы...

Александр Збруев: "Актёры театра «Ленком» Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Николай Караченцов, Людмила Поргина, Александр Абдулов, Ирина Алферова, Александр Збруев и другие с детьми и внуками на отдыхе, 80-е годы..." Александр Иванов, Андрей Миронов и Михаил Боярский.

Михаил Боярский: "1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым"... Ирина Купченко с сыновьями Александром и Сергеем. Ирина Алфёрова с дочерью Ксенией.

Ксения Алфёрова: "Вчера была не в сети, поэтому сегодня хочу сказать, спасибо, Господи, за маму! Если бы была с ней не знакома,) то не поверила бы, что бывают на свете такие женщины!!!!! Не перестаю благодарить мою мамулечку, за жизнь, что подарила мне, за все, чему научила! И главное, пожалуй, это быть счастливой и благодарить за все всех! Моя мама - это свет, это нежность, это тепло невероятное, это красота постоянная всегда и во всем и обнимание, целования и хохотания! Спасибо!"... Ирина Розанова с детьми.

Ирина Розанова: "когда -то )).. строчила на Зингере... брюки , кофты, 😊а со мной .., мои Влад и Лена: двоюродная родня"... Марк Захаров с супругой и дочерью Александрой. Олег Янковский с супругой Людмилой Зориной и сыном Филиппом. Спектакль Юнона и Авось. 25-летний юбилей.

Дмитрий Певцов: "«ЮНОНА» 25 лет назад. Финал спектакля. Кончита - Алена Хмельницкая. Резанов – Николай Караченцов. Справа налево стоят: Сергей Чонишвили, Денис Карасев, Александр Лазарев, Татьяна Фесенко, я, Леван Мсхиладзе, Игорь Фокин"... Сергей Жигунов со старшей дочерью. Студент Борис Галкин с однокурсниками.

Борис Галкин: "Я в студенческие годы"... Фронтовик Владимир Этуш с другими героями Великой Отечественной войны. Ольга и Юрий Соломины - молодые супруги и актёры.