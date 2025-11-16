Великая и страшная сказка. Тут тебе и лживый тиран, и искажение смысла слов, и подлый доносчик (пострадавший из-за своей подлости), и страх перед правдой.

Украина – страна лжи из страшной сказки.

Началось всё с того, что придумали ложь о том, что существует некая отдельная страна «Украина». Никогда не было такой страны, это ложь.

И что существуют некие отдельные «украинцы», это тоже ложь. Первых «украинцев» в середине 19 века стали изображать из себя мелкие польские шляхтичи, жившие в Малороссии – называя себя вымышленными именами типа «Пантелеймон Кулиш» или «Леся Украинка». Им за это платил австрийский Генштаб, они были первыми грантоедами (слова ещё не было, а грантоеды уже были).

А кто отказывался считать себя «украинцем», тех на Волыни и в Галиции убивали в австрийских концлагерях.

Тех же, кто согласился отказаться от русскости, оставляли в живых и называли «свидомыми», то есть «сознательными» (что тоже ложь). Как сейчас называют «проснувшимися» (woke) тех, кто готов отрезать себе гениталии или долбиться в непредназначенные для этого отверстия в организме. Технология промывания мозгов одна и та же.

То, что начинается со лжи, не может закончиться хорошо.

В 1991 году «Украина» получила «незалежность», тоже основываясь на лжи.

Народу врали про «каждому украинцу положено по 50 килограмм золота Полуботька». Никогда не существовавшего в природе.

В Декларации о независимости и Конституции Украины было написано, что она будет

- внеблоковой – ложь

- нейтральной – ложь

- социальным государством – ложь

- с равными правами для разных народов и языков – ложь

- со свободой вероисповедания – ложь.

Но самая большая ложь была о том, что «Украина» будет независимой.

Практически сразу после отсоединения от России её взяли в оборот западные страны, активно превращая в колонию. Подкупая чиновников, приватизируя за бесценок, уничтожая промышленность и загоняя в долги.

А кто сопротивлялся, как Вячеслав Черновол или Михаил Сирота, тех убивали.

И вместо принципиального Вячеслава (который хоть и был моим идеологическим врагом, но всё же волевым и принципиальным) остался вечно шмыгающий носом Тарасик, готовый продаться недорого любому, кто заплатит.

В 1991 году Украина имела промышленный потенциал, сопоставимый с Францией. Более того, многие производства, которые были на её территории, Франция себе не могла позволить – начиная от лампового завода и завода высокоточных приборов в моей родной Виннице (уничтоженных «незалежниками») и заканчивая Южмашем и Николаевским судостроительным (тоже уничтоженным незалежниками).

Украина в наследство от СССР была развитой промышленной страной, с мощным научным потенциалом, способной производить самолёты, вертолёты, ракеты, автомобили, корабли (вплоть до авианосцев).

Всё это уничтожено в ходе «незалежности».

Неужели «москали» уничтожили? Нет, всё местные, сами…

Такие как Порошенко, который лично руководил разрезанием на металлолом всех сахарных заводов, оставив без работы сотни тысяч человек. До 1991 года Украина была мировым лидером по производству сахара, теперь об этом никто даже не вспоминает.

Ложь, что он украинец, ложь, что он православный, ложь, что он патриот.

За годы «незалежности» из страны были вывезены сотни миллиардов долларов. В виде металла, полезных ископаемых, зерна, рапса, подсолнечника.

Никому не нужна была продукция украинских заводов. Никому не нужно было, чтобы заводы на Украине были. Нужна была ресурсная колония и рынок для сбыта низкокачественного ширпотреба. А ещё лучше – б/у и секонд хенда, как на помойку, вместо утилизации.

Ещё было «Помни, чужинец, тут хозяин украинец!». Тоже ложь.

Всю историю незалежности Украиной владели еврей Коломойский и татарин Ахметов. И ещё несколько евреев – Фирташ, Фридман, Авен, Пинчук и так далее.

Главным спонсором «националистической» партии «Свобода» много лет был некто Фурман.

И предводитель «Белого молота», «Азова» и «Нацдружин» некто «Белый вождь» Билецкий таки тоже имеет гражданство Израиля (и большую часть времени проживает там, иногда приезжая вна Украину на гастроли).

Зеленский и Ермак, Миндич и Шефир, Червоненко и Дубинский, Коломойский и Корбан, Кернес и Табачник, Портников и Арестович, Гордон и Фельдман, Берёза-Бляхер и Ярош, Шейтельман, Волох и Ройтбуд – возрождённый Хазарский Каганат.

А «украинцы» на этом празднике жизни где? Вспомнил! Умирают на фронте и гниют в посадках.

Ложь про «морекопателей» и Иисуса Христенко из Галиции (он из Галилеи, придурки!).

Ложь про «голодомор».

Ложь про угнетение в составе РИ и СССР.

Ложь про «Гитлера-вызволытеля».

Ложь про нацистских коллаборантов.

Ложь про «Ци рукы ничого не кралы» от сына концлагерного вертухая.

Ложь, будто европейцы считают «украинцев» равными.

Ложь, будто кто-то собирался инвестировать в строительство заводов на Украине («инвесторы с чемоданами денег стоят на границе»(с)Бородавочник-Карасёв).

Ложь про «европейские зарплаты и пенсии».

Ложь про «запад желает нам добра».

Ложь про западное превосходство и процветание.

Ложь про «венскую каву».

Ложь про «если эти будут красть, то снесём и их» (сейчас звучит особенно смешно и печально).

Ложь про «никто не притесняет русский язык».

Ложь про «сами себя сожгли».

Ложь про «сами себя обстреливают».

Ложь про «кондиционеры взрываются».

Ложь про «киборги трымают ДАП».

Ложь про «защищаете нас от этих мразей».

Ложь про «увэсь свит з намы» (а потом куяк – и Китай поставляет в Россию всё, чего не хватает, а Индия закупает нефть – и это уже почти половина планеты).

Ложь про «потерь нет» (даже такой кусок говна как Тымчук не выдержал столько врать и застрелился).

Ложь про «ракет у России осталось на две-три недели».

Ложь про «у России потери больше» и «российская экономика порвана в клочья».

Ложь про «орков» и «недолюдей».

Ложь про Бучу и «всех изнасиловали», про унитазы и стиральные машины.

Ложь про «Зеленский демократический лидер».

Ложь про «на Украине свобода слова».

Ложь про «свободу вероисповедания».

Ложь про «на Украине нет нацистов» (а если вы сомневаетесь, то придут нацисты и объяснят, что их нет).

Ложь про «я стану на колени» и «сделаю всё для мира».

Ложь про «Я не лох» и «Я не наркоман».

Ложь про «успешные операции в Крынках и Курске».

Ложь про «контрнаступ».

Ложь про «пэпэо працюе» и «сбили больше, чем выпустили» (но энергетика почему-то сдохла и не реанимируется).

Ложь про «котлов нет».

Ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь, ложь.

Одни делают вид, что не врут, вторые врут, что им верят.

И в результате всей этой лжи выстроили себе концлагерь, где нельзя возмущаться и откуда нельзя сбежать.

Где людей массово ловят на улицах и отправляют на смерть (и при этом врут, что «ничего такого нет, это всё снято на Мосфильме»).

Где из передовой промышленной страны стали нищим вымиратом, в котором даже сельское хозяйство умирает (и чернозёмы не помогли). Беднее даже Косово и Молдавии – ещё двух «европейских демократий».

Где из 52 миллионов осталось едва ли двадцать.

Где нет ни настоящего, ни будущего.

Результат – миллионы мерзких жовто-блакытных тряпок на всех кладбищах. Бесконечными рядами. «Украина будет бандеровской или безлюдной»…

Да, тоталитаризм и концлагерь выстроили под чутким руководством лучших западных специалистов по тоталитаризму и концлагерям (у них огромный опыт). Но строили-то сами.

«Всех учили, но почему-то ты был первым учеником».

И врали вы сами себе…

Правда освобождает.

Александр Роджерс

