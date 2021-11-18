Пока либералы ноют, мужики строят

Тольяттиазот
Текста много. Кому лень читать, можно послушать по самой последней ссылке из источников внизу.
Понадобился мне термос..
Термос, как термос. Но, дай, думаю, поищу, чтоб не китайский и не из Европейских Эмиратов или Соединённых БЛМ, не дай бог!
И чтоб - не этикетка российская, а завод в Таншане, а по-чесноку.
В общем, стала выяснять, теплится ли ещё жизнь в нашей промышленности.
И ведь разыскала!
Даже термосы делаем в Челябинской области. Из отличной стали, вакуумные и дешевле, чем на Али)
***
И это - несмотря на всю пережитую чубайсятину, демократину и камнепад китайского ширпотреба.
Наверное, в Аше все эти тридцать лет либеральную пропаганду подменяли местными каналами, где людям не рассказывали, какие они убогие и никчёмные, а крутили старое доброе кино.
А вот нам рассказывали. Мне рассказывали.
Научили стесняться самих себя, отучили гордиться своим прошлым, настоящим и будущим.
***
Поэтому, многим из нас и невдомёк, что в Аше делают отличную посуду из нержавейки, в Твери и Рязани шьют современную и технологичную спортивную одежду, а Камаз этой осенью представил свой первый водоробус.
***
И, ведь, до обидного много беспросветно убеждённых в том, что россияне нынче способны лишь пить и подъедать остатки советского наследия.
А почему им не быть убеждёнными?
По телеку, промеж Малаховых и криминал, редко, когда услышишь о строительстве нового завода или школы. Скороговоркой зачитают текст, опустив глаза долу, и, с новым рвением — о ковидобесии или об аварии Собчак. Про глобалистскую пропаганду в сетях лучше и не упоминать..
***
А я так скажу.
На завершающийся 2021-й год происходит в России реально много нового, масштабного и не связанного сугубо с выкачиванием недр или сборкой импортных комплектующих.
Сражаясь с либеральной демократией, коррупцией и бюрократизмом, оттоком капитала и потерей человеческих мозгов, прорастают на родной земле обрабатывающие и производственные предприятия, строятся не только человейники в Москвабаде и рождаются не эфемерные города-сады на пустом месте, а вполне реальные новые города с обеспеченными рабочими местами.
★★★
Хочу привести несколько примеров, встреченных мной лично и в инфопространстве.
***
Ну, за военку все и так знают. Здесь умолчать трудно, а стесняться вредно. Поэтому пропускаю.
Строятся школы, больницы, ДК, сады и т.д. Медленно, но верно. Видела своими глазами в затерянных сёлах Горного Алтая или Кавказа, например.
Но, это тоже, скорее, сопутствующее следствие, индикатор более масштабных процессов. Порой, столь масштабных, что их и не увидеть, если ходить ссутулившись и разглядывая ботинки.
★★★
Что там у нас - "дураки и дороги"?
Дураки те, кто свалил или мечтает свалить из "рашки".
А, вот, дороги, к примеру?
Только приросший к креслу ящикосозерцатель мог не заметить, что года с 14-го сначала юг России (к сочинской Олимпиаде), затем центральная часть и далее покрылись сеткой свежих и обновлённых трасс. Сегодня уже далеко не только федеральных.
Перемещаясь в этом году по малым деревням центральной и южной России, я регулярно укатывала свежий асфальт главных улочек. А где-то ещё только гравийную насыпь или подготовленный грейдер.
★★★
Железные дороги?
Здесь особая песня.
Президент РФ ещё в 2004-м году озвучил в качестве одной из важнейших задач модернизацию БАМа и Транссиба. Но машина новой индустриализации лишь прогревала двигатель, а олигархат с госаппаратом были ещё слишком откровенно ориентированы на внешние ценности.
Глобальный же проект "Восточный полигон" стартовал в 2014-м.
Его задача не просто модернизация БАМа и Транссиба, а мега-комплекс мероприятий по развитию автодорог, производств, портов и инфраструктуры, соединяемых железнодорожными путями и линиями электропередач.
Это, ни много, ни мало - ключевой элемент транспортного потока между Европой и Азией.
И не удивительно, что достигнутая к 2021 году пропускная способность БАМа в 144 млн. тонн оказалась, мягко говоря, недостаточной.
Очередная апрельская волна Ковида не захлестнула новость о том, что на строительство восточного плеча БАМа направлены подразделения 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады Железнодорожных войск ВС России.
А что делать? Не мигрантов же звать.
Строятся мосты, тоннели, линии связи, системы управления.
На минувший август количество рабочих только на БАМе достигло 16 тыс. человек. С учётом военнослужащих 1,4 тыс. - это втрое больше, чем в начале года.
***
А Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, соединяющая БАМ и Транссиб с Якутией, в июле 2019 г. дошла непрерывной ниткой до Нижнего Бестяха. Дальше только Магадан, Анадырь и.. мыс Принца Уэльского на Аляске) В рамках проекта железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом.
Более близкая перспектива - начавшиеся в мае работы по строительству долгожданного автомобильного 3.1-километрового моста от железной дороги через Лену к Якутску с 11-ю км. подходов.
***
С 2010-го года Урал и Карское море тоже соединены стальной ниткой. На полуострове Ямал постарался Газпром. Ещё один бросок в сотню километров и - посёлок Харасавэй на самом морском берегу из вахтового превратится в портовый.
Небольшой факт - в 5-ти из 7-ми значимых ямальских городов на 1 января 2021 г. наблюдается увеличение числа постоянных жителей.
★★★
Какие ещё о нас мифы, кроме "дураков и дорог"?
Да, сырьевая держава. Это не миф, а достоинство. Достоинствами своими надо пользоваться себе во благо, а не стыдиться их, как нам внушили таки более бедные на ресурсы, а от того и злобные геополитические "друзья".
Себе во благо это так, чтобы максимально повышать добавленную стоимость конечного продукта.
Чем мы успешно занимаемся.
Судите сами.
***
ТОР Свободный
ТОР - это территория опережающего развития. Таких территорий, запланированных и строящихся, на 2021 г. в России уже больше сотни. ТОР Свободный - один из двадцати дальневосточных кластеров, развивающийся в Амурской области и включающий города Свободный и Сковородино. Создан Постановлением Правительства РФ в 2017 г.
Основа кластера - три газоперерабатывающих завода, питающихся от магистрали "Сила Сибири".
1. Гигант и гордость госкорпорации Газпром - Амурский газоперерабатывающий завод в середине этого лета запустил первую технологическую линию. В сентябре запущена вторая линия и первая из трех гелиевых установок.
Только для ввода этих линий в 2020-м реками и по морю к Свободному доставили полсотни единиц крупнотоннажного оборудования общей массой около восьми тысяч тонн.
Одновременно с запуском первых линий во Владивостоке был введен в эксплуатацию крупнейший в мире хаб обслуживания гелиевых контейнеров.
К 2024-му году заработают на полной мощности все шесть линий завода.
В России это крупнейший проект в области переработки газа. В мире - второй после американского Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility. Но по объёму выпуска гелия Амурскому ГПЗ пока не будет равных.
2. В десятке километров по прямой от Амурского ГПЗ строится Амурский ГХК (газохимический комплекс). Это - проект СИБУРа и китайцев и следующее звено в цепи переработки сырья. Из этана, пропана и бутана от ГПЗ на ГХК будут производить различные полиэтилены и пропилены. Строительство начато в 2020 г. В этом апреле запустили свой бетонный блок, а ввод в эксплуатацию - год 2024-й.
Надо добавлять, что предприятия вкладываются в инфраструктуру города?
Например, АГХК реконструирует свободненский стадион "Локомотив".
3. Если отложить от г. Свободный четыре сотни километров на северо-запад вдоль китайской границы, то мы найдём на карте второй по значимости населённый пункт ТОРа - городок Сковородино. Проект поскромнее, но ценность предприятия от этого не умаляется. Завод по производству метанола планируется вывести на полную мощность в 2024-м году.
Ещё в России запланировано строительство примерно двух десятков метаноловых заводов. Спрос на этот продукт в мире стремительно увеличивается. Цели у потребителей разные. Например, инвестор из Сковородино планирует наладить судовождение на метаноле в акватории Северного Морского Пути, для чего именно это топливо может оказаться весьма перспективным.
Завод только строится, но уже привлёк два федеральных миллиарда рублей для развития города.
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Вместе со стартовавшим в 2016-м году, через боль коррупционных скандалов, первым в России гражданским космодромом Восточный, расположенным в 45-ти км. севернее Свободного, сам город с символическим названием видится уже новым мегаполисом федерального значения.
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Чтобы далеко не ходить - ещё два мощных газовых проекта.
В Усть-Куте, на севере Иркутской области, и в Усть-Луге, у Финского залива в области Ленинградской.
В Восточной Сибири Иркутская Нефтяная Компания строит сложный технологический объект по производству полиэтилена. Сейчас идёт второй этап строительства, выход на полную мощность - в 2024 г.
В Кингисеппском районе "Газпром" и "Русгаздобыча" 21 мая этого года начали строительство Балтийского Химического Комплекса из двух гигантских комбинатов по глубокой переработке и по сжижению природного газа. Начало промышленного производства - 2024 год.
Это будет крупнейшая в России мощность по переработке углеводородов и крупнейшая в мире по производству полиэтилена и пропилена. Аналогов подобному кластеру, объединяющему газопереработку, газохимию и сжижение природного газа больше нигде нет.
От операторов проекта в бюджет Ленинградской области уже поступают первые транши на ремонт региональных автомобильных дорог. Всего до конца 2022 г. должно поступить 2 млрд. руб.
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С декабря 2017-го года перерабатывает газ новатековский гигант "Ямал СПГ", где на 4-й линии использована инновационная технология сжижения газа «Арктический каскад», применяющая оборудование российского производства. Комбинат вплёл в сеть российских железных дорог ветку «Обская — Бованенково» в 572 километра.
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А первый в России завод по производству сжиженного газа заработал на Сахалине ещё в 2009 году. Это "Сахалин-2".
Но есть ещё "Сахалин-3". Это подводный добычной комплекс!
Он позволяет добывать углеводороды на глубине до 90 м., в сложнейших климатических условиях, подо льдом, без строительства платформ и надводных конструкций.
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"Татнефть" в Нижнекамске налаживает к 2025 году производство терефталевой кислоты из нефти. Т.е. все производственные площадки Экопэта в Татарстане для производства плёнки и пластиковой тары будут использовать своё собственное сырьё.
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«Нижнекамскнефтехим» не отстаёт от своих коллег и строит олефиновый комплекс "Этилен-600", планирующийся к запуску в 2023-м году. На сентябрь 2021 металлоконструкций смонтировано 22 тысячи тонн, это почти половина объёма. И собрано 480 единиц оборудования, что чуть меньше трети общего количества. Всё это для производства синтетических каучуков, пластиков и другой нефтехимическая продукции.
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"Газпром" готовится сжижать свой газ во Владивостоке (новый проект "Владивосток-СПГ"). А Компания Северная Звезда запустила проект, предусмотренный стратегией развития Арктики - разработку Сырадасайского месторождения каменного угля на Таймыре.
Да, добыча, не переработка. Но, в масштабе Западно-Таймырского промышленного кластера, который включит в себя к 2024-му году угольный разрез, обогатительную фабрику, морской терминал, автодороги, вахтовый посёлок, электростанцию, аэродром и ещё ряд инфрастуктурных объектов.
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Чтобы закрыть сырьевую тему, упомяну воплощающийся проект тотальной газификации России и уникальный способ обеспечения энергетической безопасности Калининграда с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский» и строящимся подземным хранилищем из 14 резервуаров. Калининградский терминал был запущен в 2019-м году, но "Маршалу Василевскому" негоже стоять на страже без дела и, пока всё спокойно, он развозит СПГ по миру.
А в конце нынешнего октября газовоз, будучи судном арктического класса Arc4 доставил груз СПГ от порта Сабетта на Ямале (знакомый уже нам завод «Ямал СПГ») в индийский порт Дабхол, впервые пройдя по Севморпути.
★★★
Создаётся впечатление, что идея Струмилина Станислава Густавовича о необходимости опережающего увеличения капиталовложений для достижения опережающего роста экономики вновь не чужда российскому истеблишменту. Вложения в экономику не окупаются сразу, это нормально.
Особенно это касается энергетического каркаса страны.
Для любителей зелёной повестки отмечу, что российская энергетика столь зелена, что вполне очевидно, кто кому налог на пресловутый углеродный след платить должен.
ВИЭ (возобновляемые источники энергии) Европы - 17% от общей выработки электричества.
А в России чистейшей безуглеродной энергетики - 42%. Половина - гидростанции и остальные ВИЭ и вторая половина - атомные электростанции, которые не дают покоя гринписовским амбассадорам инклюзивного капитализма, разучившимся их строить.
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В сентябре этого года регулятор энергорынков отобрал инвестпроекты российских ВИЭ с вводом в 2023-2028 гг. Это - 774,84 МВт солнечных электростанций, 1,85 ГВт ветряных электростанций и 96 МВт мини-ГЭС. А стоимость "зелёной" российской энергетики сопоставима со средней ценой в мире или ниже, в случае ветроустановок проекта "Фортум".
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В сложное постсоветское время силами РусГидро была построена мощная Нижне-Бурейская гидроэлектростанция в Амурской области. Причём собственные нужды электростанции обеспечиваются солнечными панелями. Это первый в России опыт сочетания солнечной генерации и мощностей ГЭС. В августе 2020-го там же смонтирована первая в России мобильная наплавная солнечная электростанция.
Комплекс бурейских ГЭС уже вносит свой небольшой вклад в регулирование подтоплений Амурской области. А у РусГидро есть уже готовые проекты ещё 11-ти гидроэлектростанций на других притоках Амура для обеспечения всего региона энергией и безопасностью.
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Не было брошено и начатое в советское время строительство крупных Богучанской, Колымской и Усть-Среднеканской гидроэлектростанций. Все они введены в эксплуатацию уже в новом тысячелетии. Причём, две последних возникли в Магаданской области, в суровых условиях вечной мерзлоты. Усть-Среднеканская ГЭС ещё монтируется и ждёт вывода на полную мощность в 2023-м году.
Одна из новостей Богучанской ГЭС, входящей в пятёрку крупнейших в России: "12 октября 2021 г. Богучанская ГЭС выпустила в Енисей 2.7 миллиона мальков сибирского осетра."
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С 2017-го года и позже введены в эксплуатацию новые электростанции на Сахалине, в Якутске, в Советской Гавани.
Ещё одна крупная гидроэлектростанция советской эпохи, являющаяся самой северной ГЭС в стране - Усть-Хантайская, была капитально модернизирована и заработала на полную мощность в середине этого октября.
В сентябрьском конкурсе инвестпроектов холдинг «РусГидро» вышел на строительство трёх мини-ГЭС в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане.
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В начале же этой осени, на Восточном Экономическом Форуме, в режиме онлайн была запущена первая гибридная электростанция АГЭК "Табалах". Этот якутский энергокомплекс уникален не только тем, что количество выработки солнечной электроэнергии лишь на треть меньше дизельной, но и наличием накопителя. А главное - тем, что это типовой проект, способный экономично и бесперебойно снабжать энергией наши самые северные посёлки. Глава Якутии планирует до 2024-го года модернизировать таким образом ещё 71 дизельную электростанцию.
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Но "Табалах" не единственная гибридная электростанция.
Ещё в 2018-м году РусГидро ввело в эксплуатацию три арктические ветроустановки в заполярном посёлке Тикси. Японские ветряки поставлены для изучения и отладки с целью дальнейшей локализации производства и распространения по Арктике ветро-дизельных накопительных энергокомплексов.
И, случайно ли, в 2019-м году Минпромторг РФ и АО «НоваВинд» (Росатом) подписали контракт о создании завода ВЭУ (ветро-энергетических установок)?
А пока завод будет строиться, компоненты ВЭУ начнёт производить Волгодонский "Атоммаш". Это - дополнительно к растущему объёму заказов предприятия на габаритное, технически сложное реакторное и корпусное оборудование. И вдобавок к заказам на компоненты нескольких АЭС Китая, Индии и Турции, которые мы там сейчас строим.
К счастью, Волгодонский завод не единственное крупное предприятие энергетического машиностроения России. Такие комбинаты, как "Ижорские заводы" или "ЗиО-Подольск" тоже обеспечены внутренними и внешними заказами на годы вперёд.
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А вот Балтийский судостроительный завод в этот ритм уже не попадает. Созидатель флагманского атомного ледокола "Арктика", поднявшего государственный флаг год назад, как часть "проекта 22220" по полному обновлению единственного в мире атомного ледокольного флота, отправляет свои новые заказы в Китай.
Какие заказы?
На корпуса для плавучих АЭС.
Да-да, именно - уникальных, изобретённых в России, плавучих АЭС.
В декабре 2019 года в морском порту чукотского города Певек произошло событие мирового масштаба. Первый в мире атомный плавучий энергоблок (ПЭБ), построенный «Севмашем» и "Балтийским заводом", запитал сеть произведенной электроэнергией. В промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов» была сдана в мае 2020-го. На сегодня платформа обеспечивает энергией не только жилые районы, но и промышленность региона. Эта же ПАТЭС умеет успешно опреснять морскую воду.
"Росатом" планирует сделать ПАТЭС одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути.
Уже подписано соглашение с "КазМинералс" о строительстве ещё пяти платформ для снабжения Баимского ГОКа.
Сердцем новых плавучих АЭС будут являться атомные установки "РИТМ-200". Эти же установки приведут в движение наши новые атомоходы, по две на судно. Эти же реакторы станут основой для уникальных наземных атомных станций малой мощности (АСММ), предназначенных для удалённых районов России. Опытная сборка для первой в мире АСММ уже изготовлена и будет запущена к 2028-му году в Якутии.
Строить реакторы будут в Подольске, на уже знакомом нам Машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск».
Корпуса для реакторов - на "Ижорских Заводах" в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в фирменном стиле Группы ОМЗ гордо красуются надпись "Мы служим России с 1722 г." и 6 орденов советского периода.
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А на подходе уже реактор нового поколения "РИТМ-400" от разработчика предыдущей установки, Нижегородского ОКМБ им. И.И.Африкантова. Новинку используют на ледоколах проекта "Лидер", действительно мирового лидера по мощности, судна которого обеспечат круглогодичное функционирование Севморпути.
Строительство первого ледокола проекта"Лидер" началось в июле этого года на запущенной в 2016-м дальневосточной судоверфи "Звезда".
Хочу заметить, что самые современные и мощные в мире ледоколы типа "Лидер" и "Арктика" умеют быстро сменить гражданскую профессию на военную в угрожаемое время.
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Не слишком ли самонадеянно в условиях всеобщего отказа от ядерной энергетики в мире? Ещё месяца три-четыре назад можно было бы долго спорить на эту тему. Теперь, во время разгорающегося мирового энергетического кризиса, очевидно, в каком выгодном положении находится Россия, трансформирующая по-своему саморазрушительную зелёную и анти-атомную повестку. Энергия должна быть не только чистой, но и надёжной.
Современная атомная энергия - это безопасно и экологично. Так же считают не только Китай, Индия, Турция, Венгрия, Финляндия и т.д., но и Франция, не закрывшая свои атомные проекты и тесно взаимодействующая с "Росатомом". У которого, кстати, сегодняшний портфель зарубежных заказов включает 35 атомных энергоблоков.
Недавний скандал гринписовцев, ратующих, якобы, за "невывоз в Россию ядерных отходов" французской компанией "Orano" является чистой воды провокацией, призванной дискредитировать вновь растущую популярность атомной энергетики. Названный "отходами" регенерат успешно используется в качестве сырья и сильно экономит средства и природные ресурсы России. Причём технологию "Росатом" отработал, когда "Orano" закупала для себя конечный продукт переработки.
***
Но, думаю, даже не это так напугало адептов "демократической" идеологии.
Там, в Томской области, в городе Северске, куда французы отправляют своё урановое вторсырьё, с 2011 года реализуется беспрецедентный проект "Прорыв" по созданию технологии замкнутого топливного цикла. Без лишних подробностей скажу, что создаваемый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах «БРЕСТ-300» станет основой атомных технологий XXII века. Реактор не будет создавать ядерных отходов и позволит перерабатывать уже существующие плюс оружейный плутоний. После экспериментально-отладочного периода "прорывной" реактор отправится на тиражирование.
Вот это звучит уже грозно и вполне оправдывает истерику таких инструментов ложных демократий, как Гринпис.
★★★
Я выше упоминала разные плавсредства, поэтому и затрону немного судовое и портовое строительство.
В Выборге, к примеру, строятся новые траулеры проекта KMT01 для архангельских рыбаков. Одно судно уже возит своих хозяев с прошлой осени.
Судостроительный комплекс «Звезда» - большая гордость постсоветской России. Верфь, заложенная в 2009-м в Большом Камне Приморского края, строит и ремонтирует крупнотоннажные суда, морские танкеры и т.д. В общем, полный производственный цикл. Сейчас осуществляется вторая очередь строительства комплекса, планируемая к завершению в 2024-м году.
Первая же очередь, вкупе с крупнейшим в России сухим доком, уже задыхается от нехватки мощностей.
Например, в конце сентября 2021, началось строительство пятого арктического танкера в серии из пятнадцати газовозов СПГ. Ещё пятнадцать штук "Новатек" вынужден заказывать в Южной Корее.
Для проекта «Восток Ойл» (новый проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга») планируется построить 50 судов, в том числе танкеры, газовозы и суда обеспечения.
"Северной Звезде", разработчику Сырадасайского угольного месторождения требуется 40 ледовых балкеров, портовые ледоколы и буксиры.
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Верфи, также, как и в большинстве отраслей, катастрофически не хватает специалистов. Вопрос решается тем, что вторую очередь комплекса строят китайцы, а для образования судостроительных кадров, ССК «Звезда» на минувшем ВЭФ-е подписывает соглашение с МГУ им. адмирала Г.И. Невельского с филиалами.
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Естественным развитием комплекса видится подписанное на том же ВЭФ-е соглашение о постройке нового Приморского металлургического завода на территории бухты Суходол, рядом со "Звездой", которая уже готова потреблять 300 тыс. тонн металлопроката и после выхода на полную мощность - 1.2 млн. тонн стали.
Самое же интересное в истории с новым Приморским заводом то, что он попадёт под прямое управление госкорпорации, а это - возвращение государства в металлургию.
Со дня на день должен начать работу многофункциональный портово-промышленный комплекс "Суходол" в районе одноимённой бухты. А немного южнее Большого Камня кузбасские угольщики в минувшем октябре возобновили свой проект по реконструкции порта "Вера".
Не знаю, как там с переносом столицы в Сибирь, но Большой Камень уже становится новым промышленным центром России.
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Расширяются порты в Дудинке на Енисее, в Певеке.
В начале апреля текущего года ледовый теплоход "Юрий Аршеневский" доставил в порт Диксона на побережье Карского моря более 170 единиц техники и оборудования.
А в сорока километрах от Диксона "Роснефть" начинает строить терминал "Бухта Север", который к 2030-му году станет одним из крупнейших портов в мире.
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Ну и, нельзя не упомянуть, относительно новый порт Усть-Луга на Балтике. Этот морской универсальный порт начал работу в 2001-м году. Сейчас это второй по величине порт в РФ после Новороссийска.
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Портовые краны для работающих и строящихся терминалов поставляет, например, «СММ-Тяжелое машиностроение» из Ленинградской области. Производственный комплекс был основан в 2018 году и на полную мощность запущен только в минувшем сентябре.
Сконструированный и изготовленный ЗАО «СММ» портальный кран "Витязь" для Мурманска имеет грузоподъёмность 124 тонны. Два крана для "Севмаша" грузоподъёмностью до 200 тонн каждый умеют работать совместно и собирать крупные металлоконструкции массой до 350 тонн.
Но ЗАО «СММ» не ограничивается производством тяжёлого оборудования и запускает в том же 2018-м году комплекс «СММ-Электро». Название говорит само за себя.
Мимоходом замечу, что холдинг «СММ» развивает такие мероприятия, как конференция "Полярные чтения" или поисковые военно-исторические работы "Эстафета поколений".
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Что дальше?
Суда воздушные? Пожалуйста!
"Сухой Суперджет" хорош, если учесть постепенно снижающуюся долю его импортных комплектующих и новый двигатель ПД-8 от "ОДК Ростеха".
В конце этого года ожидается сертификация «Магистрального самолета XXI века» лайнера МС-21 с новым серийным двигателем ПД-14. В двигателе применяются отечественные сплавы и полимерные композиты, всего около двух десятков новых российских материалов, прошедших международную сертификацию. Причём, область применения двигателей семейства ПД не ограничивается авиацией. Их планируется использовать и в промышленных целях.
Не стоит забывать наш совместный с китайцами проект дальнемагистрального CR 929, который тоже находится на завершающей стадии.
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В минувшем августе "Ростех" открыл ещё один корпус своего учебного центра и внедрил новую систему обучения авиастроительных кадров. Обучение на треть состоит из теории, а на две трети - из практики на более, чем двух сотнях единиц новейшего высокотехнологичного оборудования.
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Но самое интересное и перспективное - не в строительстве магистральных лайнеров. Нам критически необходимо развивать малую авиацию. И здесь тоже есть, что засвидетельствовать.
Например, многострадальный проект лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал", наконец, обрёл необходимые характеристики и импортозамещённые компоненты и находится сейчас на стадии госиспытаний. Сертификация и начало производства запланированы на 2022-23 год. Причём для серийной сборки "Байкалов" будет построен новый цех рядом с "Комсомольским-на-Амуре авиазаводом им. Гагарина", который отправляет в стратосферу истребители Су-35С и Су-57.
Для замены импортного двигателя "Байкала" в «ОДК-Климов» создаётся отечественный ВК-800. Условия эксплуатации самолёта - от -55 до +50 градусов. Учитывая новые характеристики и возможность безангарного хранения "Полярные авиалинии" и другие наши северные авиаотряды уже готовы приобрести более сотни ЛМС-901. Плюс госзаказ и потребности СНГ - это 230 самолётов, с нетерпением ждущих своего рождения.
В очередь на установку в российские вертолёты уже выстроились новые двигатели ВК-650В и ВК-1600 от того же петербургского разработчика.
***
В минувшем октябре прошёл этап наземной отработки на самолёте поршневой двигатель АПД-500, тот самый, который стоит на президентском «Кортеже». Безграничные возможности открываются перед новым механическим сердцем, способным приводить в движение и автомобили и самолёты малой авиации, что сделает серийную технику более доступной по цене и ещё более надёжной.
Но ЦИАМ им. П.И.Баранова не перестаёт удивлять и представляет на МАКС-21 новое поколение двухместного высотоплана «Сигма-4» с электрическим двигателем.
Для новых российских двигателей используются современные российские керамоматричные композиты, наноструктурированные покрытия, лопатки турбин. Мало кто знает, но собственное производство таких лопаток является одним из показателей уровня двигателестроения страны.
Если добавить сюда наши новые ракетные двигатели от «ОДК-Кузнецов» или такие проекты, как ядерная энергоустановка от "Росатома" для космического электродвигателя или воронежский кислородно-метановый двигатель для многоразовых ракет, то становится очевидным подтверждение статуса России, как мировой "двигателестроительной" державы.
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Что же у нас новенького в автомобилестроении?
Здесь то, что и везде. Развиваем современную, элекромобильную индустрию..
Помимо сборки разных Hyundai и KIA калининградский Автотор к 2023-му году готов выпустить опытную партию собственных электрокаров в две сотни экземпляров. Сейчас разрабатывается сразу несколько моделей, включая микроавтобус, пикап и версию для людей с ограниченными возможностями.
Проекту очень поможет то, что неподалёку, на территории Балтийской АЭС, «Росатом» намерен создать первую российскую фабрику по производству литий-ионных батарей для электромобилей, электробусов и спецтехники. Соглашение с правительством Калининградской области уже подписано. По плану предприятие «Рэнера» начнет выпуск продукции в 2026-м году.
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В августе 2021 Минпромторг России подтвердил информацию, что до конца года должны завершиться испытания и начаться производство компактного российского электромобиля Zetta от тольяттинского автозавода.
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В Набережных Челнах Камаз штампует электробусы, как горячие пирожки. Готов начать реализацию проекта Чистогор - электрического мусоровоза для российских городов и ищет площадку для нового завода по производству собственного электромобиля Кама-1. Запуск завода планируется на 2024-2025 гг.
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Параллельно развивается электромобильная инфраструктура. Например, на Дальнем Востоке, сеть зарядных станций от РусГидро сейчас насчитывает более полусотни АЗС. В следующем году ключевые города ДФО соединит сеть из 150-ти станций.
А проект "Шёлковый путь" в недалёком будущем соединит Владивосток и Москву цепью из 80-ти электрических АЗС.
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Классическое автомобилестроение, в целом, выжило в трудные годы. Зато очень сильно пострадало производство хозяйственной техники.
Данные на январь 2021. Рынок малогабаритных тракторов до 40 л.с. пока формируется в основном техникой из Китая и Японии. Среднемощная техника - смешанный рынок и, конечно, поставки "Беларусов". А, вот, в секторе полноприводных тракторов 100 и более л.с. наблюдается существенный рост и спроса и отгрузок российских производителей.
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В минувшем октябре «Росспецмашевский» Ковровский электромеханический завод исполнил договорённость, заключенную на выставке «Армия-2021» и отправил в Венесуэлу партию "красных муравьёв Ant 4135F" - тракторов, собираемых у нас с 2017-го года.
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В Ростове-на-Дону в этом году началось строительство нового тракторного завода под проект «Ростсельмаша» по производству техники для дорожно-строительной отрасли. Холдинг планирует представить опытный образец телескопического погрузчика в середине 2023 года и ряд других моделей погрузчиков и экскаваторов - в 2024 году. Планируется, что к этому времени, удастся локализовать производство компонентов более, чем на 70%.
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Для производства всего вышеперечисленного нужны новые мощности по глубокой переработке сырья. И в России возрождаются из пепла новые металлургические заводы и производственные комбинаты.
В 2015-м году был получен первый металл на крупнейшем энергометаллургическом инвестпроекте в мире - государственно-частном Богучанском энерго-металлургическом объединении (БЭМО) в Красноярском крае. Масштабный постсоветский проект был заложен в 2006-м году, а в 2012-м уже заработали первые гидроагрегаты БоГЭС, снабжающей энергией алюминиевый БоАЗ.
Ближайший к заводу посёлок Таёжный получил новый квартал и комфортную инфраструктуру. Где-то в текущие дни открывается новая школа с бассейном и лингафонными кабинетами, а, главное - со старыми добрыми уроками труда на станках и швейных машинках для почти четырёх сотен учеников.
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В текущем же году планируется открытие ещё одного комбината от "РУСАЛА" - Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области.
Большинство технологий здесь - уже собственные самые современные разработки предприятия, включая один из важнейших технологических процессов - электролизное производство.
Для обеспечения ТаАЗа и других предприятий "РУСАЛа" обожжёнными анодами в 10-ти км. от Тайшета строится Анодная фабрика. На полную мощность фабрика выйдет к 2024-му году. Проект базируется на применении собственной технологии, прошедшей международный аудит.
Понятно, что регион стремительно развивается. Строятся жилые дома, ж/д и транспортная инфраструктура, медицинский центр. В соответствии с "зелёной" в хорошем смысле концепцией компании, Тайшет получает благоустроенный городской парк, озеленение почти пятью тысячами деревьев и кустарников территории Дома Культуры, детский садик “Белочка” с обучением бытовым экологическим навыкам.
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Компания «Флогопит» восстанавливает переработку слюды флогопит в Мурманской области, остановленную в 2012-м году. Из трёх, имеющихся в мире, месторождений этой слюды, российское признано лучшим по своим характеристикам. Электромобили Volvo и Tesla хотят иметь изоляцию, сделанную на основе российского флогопита.
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В апреле 2021 подписано соглашение о строительстве нового гигантского сталелитейного завода "Эколант" в Выксе Нижегородской области. Ко всему прочему, "углеродный след" этого завода будет в три раза меньше, чем у имеющихся металлургических производств.
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Вблизи Находки строится Находкинский завод по производству метанола и минеральных удобрений. Выход на проектную мощность запланирован на 2023 год.
Перед началом строительства руководство "НЗМУ" финансировало масштабные археологические работы на своей площадке. Сейчас работает с экспертами по урбанистике из Питера и Москвы по федеральному проекту развития Находки, одного из четырёх городов Дальнего Востока, помимо Комсомольска-на-Амуре, Свободного и Большого Камня, где реализация крупных экономических проектов даёт импульс к развитию целого региона.
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Напоминаю, что речь идёт лишь о некоторых, самых заметных проектах текущего дня. Перечислять новые модернизированные линии, реконструированные цеха и запущенные станы просто не берусь. Поверьте на слово, "импортозамещение" и "новая индустриализация" - не пустые фразы, а совокупность великого множества процессов, способных запустить рывок российской экономики.
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Лёгкая промышленность, радиоэлектроника, приборостроение неизбежно подтянутся к тяжёлой. С учётом августовского правила госзакупок "второй лишний" - тем более.
Научно-исследовательская база для развития отраслей тоже не стоит на месте.
В Сарове Нижегородской области, согласно постановлению Правительства от минувшего августа, к 2025-му году будет построен Национальный центр физики и математики. Проект будут курировать специалисты «Росатома», ученые Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций.
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«Росатом» активно развивает отечественную ядерную медицину. В рамках этого проекта задействовано несколько ведущих российских производителей оборудования, радионуклидов, радиофармпрепаратов и реакторов малых мощностей. Собственные ускорители для радиотерапевтического комплекса появятся в 2022 году. В стране создаётся сеть региональных центров ядерной медицины.
Центры будут оснащены гамма-томографами, терапевтическими ускорителями, ПЭТ-сканерами российского производства.
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Но такого бурного развития и обновления российской атомной отрасли могло бы не состояться без собственных разработок в области полимерных композитов на основе углеродного волокна. Два из трёх крупных завода по производству углеродных материалов были открыты недавно, в 2015-м году.
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О масштабе научно-исследовательских работ государства красноречиво говорит то, что от лабораторий дело переходит к научно-исследовательским станциям и судам.
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В 2024-м году будет введён в эксплуатацию новый модульный зимовочный комплекс антарктической станции «Восток». Доставка модулей на действующую российскую внутриконтинентальную научную станцию в Антарктиде уже началась.
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Первое постсоветское научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» подняло флаг РФ в 2012-м году. Прямо сейчас оно работает в Арктике в составе международной экспедиции.
В 2022-м году будет достроена ледостойкая самодвижущаяса платформа "Северный полюс" с 15-ю научными лабораториями и вертолётной площадкой. Платформа сможет автономно дрейфовать в Северном Ледовитом Океане в течении 2-х лет без дозаправок и портового обслуживания.
На Выборгском судостроительном заводе с февраля 2021-го года строится океанографическое исследовательское судно "Вице-адмирал Буриличев" проекта 22011 ЦМКБ "Алмаз". А в минувшем июле было заложено судно для нужд морских исследований Российской академии наук.
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В Большом Камне в этом сентябре состоялась церемония первой резки стали для сразу двух научно-исследовательских судов «Виктор Ильичёв» и «Александр Лисицын». К 2025-му году эти, разработанные ЦКБ «Лазурит», суда отправятся бороздить Мировой океан без малейшего ограничения района плавания. Причём, они уже почти не будут загрязнять окружающую среду ни нефтепродуктами, ни сточными и хозяйственно-бытовыми водами, ни оксидами азота в выхлопных газах.
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И совсем недавно, в сентябре, из дока Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» было выведено океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан». До конца текущего года оно будет сдано заказчику.
Всего до 2035-го года Российский Научный Флот будет пополнен девятью десятками научно-исследовательских судов.
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Слышите гул и рокот?
Это набирает мощные обороты вал необратимого процесса новой индустриализации в стране.
Это, как в конце 1925 г., вопреки Троцкому и заветам Ильича, Сталин инициировал решение правительства СССР по созданию полутора десятков машиностроительных заводов, чтобы вывести аграрную Россию на новый уровень экономического развития.
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И, вот, парадокс - в то время, как после развала Союза мы утеряли большую часть производств, мировая наука совершила грандиозный скачок в области технологий. Теперь же, восстанавливая свою промышленность, мы имеем возможность строить самые мощные, инновационные, технологичные и "зелёные" предприятия на планете.
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Уважаемые политологи, аналитики, даже некоторые депутаты убеждают себя и общество, что правительство занимается геноцидом, ведёт разрушительную политику, что национальные проекты - это агония умирающей экономики.
Почему?
Для кого тогда все эти новые заводы и города, планы и научные исследования, освоение Арктики и урбанизация Дальнего Востока?
Мы, как попугаи повторяем одну и ту же риторику, навязываемую нам уже более полувека различными Даллесами и Швабами и несущую саморазрушение.
Это, ведь, гораздо проще, чем самим строить справедливое общество. Причём, принципиально новое, основанное на взаимодействии государственного и частного капитала в национальных интересах.
Сложнейший механизм этого взаимодействия только отлаживается, а применять традиционные методы управления уже невозможно.
Согласно многовековому опыту россиян, заключающемуся в круговороте систем "боярство-опричнина-самодержавие", на текущем этапе государство должно переходить к методам жёсткой опричнины? Уже слышу негодующие стоны либералов.
Слишком мягкие попытки самодержавия договориться с боярством вызывают гнев и ненависть патриотов.
Не пора ли осознать, что мы с вами сегодня создаём абсолютно новую схему государственного устройства, в которой могут эффективно взаимодействовать частный и государственный капитал, контроль и госплан в разумных пропорциях, регулируемых обществом? Да, обществом!
В этом наша исключительность - в сочетании способности к объединению, самоорганизации и современных технологий, существенно облегчающих эти процессы. Интернет и цифровизация - лишь инструменты, и нам решать, как их применять.
Если принять во внимание исторический опыт россиян и ценностную базу, включающую справедливость и здравый традиционализм, можно предположить, что жизнеспособное государство, основанное на принципах социальной справедливости, может быть создано.
Первый шаг к этому можешь сделать ты, читатель. Будь справедлив. Отделяй зёрна от плевел. Не игнорируй положительные явления, происходящие в России. Не поливай их пошлым сарказмом. Критикуй, но предлагай свои решения. Не будь сторонним наблюдателем, принимай участие в развитии страны.
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Знаю, будут замечание, что текст длинноват. Однако что вы хотите? Страна огромная и строительства много.)))
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