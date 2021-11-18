Пока либералы ноют, мужики строят

Тольяттиазот

Текста много. Кому лень читать, можно послушать по самой последней ссылке из источников внизу.

По­на­до­бил­ся мне тер­мос..

Тер­мос, как тер­мос. Но, дай, думаю, поищу, чтоб не ки­тай­ский и не из Ев­ро­пей­ских Эми­ра­тов или Со­еди­нён­ных БЛМ, не дай бог!

И чтоб - не эти­кет­ка рос­сий­ская, а завод в Тан­шане, а по-​чесноку.

В общем, стала вы­яс­нять, теп­лит­ся ли ещё жизнь в нашей про­мыш­лен­но­сти.

И ведь разыс­ка­ла!

Даже тер­мо­сы де­ла­ем в Че­ля­бин­ской об­ла­сти. Из от­лич­ной стали, ва­ку­ум­ные и де­шев­ле, чем на Али)

***

И это - несмот­ря на всю пе­ре­жи­тую чу­бай­ся­ти­ну, де­мо­кра­ти­ну и кам­не­пад ки­тай­ско­го шир­по­тре­ба.

На­вер­ное, в Аше все эти трид­цать лет ли­бе­раль­ную про­па­ган­ду под­ме­ня­ли мест­ны­ми ка­на­ла­ми, где людям не рас­ска­зы­ва­ли, какие они убо­гие и ник­чём­ные, а кру­ти­ли ста­рое доб­рое кино.

А вот нам рас­ска­зы­ва­ли. Мне рас­ска­зы­ва­ли.

На­учи­ли стес­нять­ся самих себя, от­учи­ли гор­дить­ся своим про­шлым, на­сто­я­щим и бу­ду­щим.

***

По­это­му, мно­гим из нас и невдо­мёк, что в Аше де­ла­ют от­лич­ную по­су­ду из нержа­вей­ки, в Твери и Ря­за­ни шьют со­вре­мен­ную и тех­но­ло­гич­ную спор­тив­ную одеж­ду, а Камаз этой осе­нью пред­ста­вил свой пер­вый во­до­ро­бус.

***

И, ведь, до обид­но­го много бес­про­свет­но убеж­дён­ных в том, что рос­си­яне нынче спо­соб­ны лишь пить и подъ­едать остат­ки со­вет­ско­го на­сле­дия.

А по­че­му им не быть убеж­дён­ны­ми?

По те­ле­ку, про­меж Ма­ла­хо­вых и кри­ми­нал, редко, когда услы­шишь о стро­и­тель­стве но­во­го за­во­да или школы. Ско­ро­го­вор­кой за­чи­та­ют текст, опу­стив глаза долу, и, с новым рве­ни­ем — о ко­ви­до­бе­сии или об ава­рии Соб­чак. Про гло­ба­лист­скую про­па­ган­ду в сетях лучше и не упо­ми­нать..

***

А я так скажу.

На за­вер­ша­ю­щий­ся 2021-й год про­ис­хо­дит в Рос­сии ре­аль­но много но­во­го, мас­штаб­но­го и не свя­зан­но­го су­гу­бо с вы­ка­чи­ва­ни­ем недр или сбор­кой им­порт­ных ком­плек­ту­ю­щих.

Сра­жа­ясь с ли­бе­раль­ной де­мо­кра­ти­ей, кор­руп­ци­ей и бю­ро­кра­тиз­мом, от­то­ком ка­пи­та­ла и по­те­рей че­ло­ве­че­ских моз­гов, про­рас­та­ют на род­ной земле об­ра­ба­ты­ва­ю­щие и про­из­вод­ствен­ные пред­при­я­тия, стро­ят­ся не толь­ко че­ло­вей­ни­ки в Москва­ба­де и рож­да­ют­ся не эфе­мер­ные города-​сады на пу­стом месте, а вполне ре­аль­ные новые го­ро­да с обес­пе­чен­ны­ми ра­бо­чи­ми ме­ста­ми.

★★★

Хочу при­ве­сти несколь­ко при­ме­ров, встре­чен­ных мной лично и в ин­фо­про­стран­стве.

***

Ну, за во­ен­ку все и так знают. Здесь умол­чать труд­но, а стес­нять­ся вред­но. По­это­му про­пус­каю.

Стро­ят­ся школы, боль­ни­цы, ДК, сады и т.д. Мед­лен­но, но верно. Ви­де­ла сво­и­ми гла­за­ми в за­те­рян­ных сёлах Гор­но­го Алтая или Кав­ка­за, на­при­мер.

Но, это тоже, ско­рее, со­пут­ству­ю­щее след­ствие, ин­ди­ка­тор более мас­штаб­ных про­цес­сов. Порой, столь мас­штаб­ных, что их и не уви­деть, если хо­дить ссу­ту­лив­шись и раз­гля­ды­вая бо­тин­ки.

★★★

Что там у нас - "ду­ра­ки и до­ро­ги"?

Ду­ра­ки те, кто сва­лил или меч­та­ет сва­лить из "рашки".

А, вот, до­ро­ги, к при­ме­ру?

Толь­ко при­рос­ший к крес­лу ящи­ко­со­зер­ца­тель мог не за­ме­тить, что года с 14-го сна­ча­ла юг Рос­сии (к со­чин­ской Олим­пиа­де), затем цен­траль­ная часть и далее по­кры­лись сет­кой све­жих и об­нов­лён­ных трасс. Се­го­дня уже да­ле­ко не толь­ко фе­де­раль­ных.

Пе­ре­ме­ща­ясь в этом году по малым де­рев­ням цен­траль­ной и южной Рос­сии, я ре­гу­ляр­но ука­ты­ва­ла све­жий ас­фальт глав­ных уло­чек. А где-​то ещё толь­ко гра­вий­ную на­сыпь или под­го­тов­лен­ный грей­дер.

★★★

Же­лез­ные до­ро­ги?

Здесь осо­бая песня.

Пре­зи­дент РФ ещё в 2004-м году озву­чил в ка­че­стве одной из важ­ней­ших задач мо­дер­ни­за­цию БАМа и Транс­си­ба. Но ма­ши­на новой ин­ду­стри­а­ли­за­ции лишь про­гре­ва­ла дви­га­тель, а оли­гар­хат с гос­ап­па­ра­том были ещё слиш­ком от­кро­вен­но ори­ен­ти­ро­ва­ны на внеш­ние цен­но­сти.

Гло­баль­ный же про­ект "Во­сточ­ный по­ли­гон" стар­то­вал в 2014-м.

Его за­да­ча не про­сто мо­дер­ни­за­ция БАМа и Транс­си­ба, а мега-​комплекс ме­ро­при­я­тий по раз­ви­тию ав­то­до­рог, про­из­водств, пор­тов и ин­фра­струк­ту­ры, со­еди­ня­е­мых же­лез­но­до­рож­ны­ми пу­тя­ми и ли­ни­я­ми элек­тро­пе­ре­дач.

Это, ни много, ни мало - клю­че­вой эле­мент транс­порт­но­го по­то­ка между Ев­ро­пой и Азией.

И не уди­ви­тель­но, что до­стиг­ну­тая к 2021 году про­пуск­ная спо­соб­ность БАМа в 144 млн. тонн ока­за­лась, мягко го­во­ря, недо­ста­точ­ной.

Оче­ред­ная ап­рель­ская волна Ко­ви­да не за­хлест­ну­ла но­вость о том, что на стро­и­тель­ство во­сточ­но­го плеча БАМа на­прав­ле­ны под­раз­де­ле­ния 5-й от­дель­ной По­знан­ской Крас­но­зна­мен­ной же­лез­но­до­рож­ной бри­га­ды Же­лез­но­до­рож­ных войск ВС Рос­сии.

А что де­лать? Не ми­гран­тов же звать.

Стро­ят­ся мосты, тон­не­ли, линии связи, си­сте­мы управ­ле­ния.

На ми­нув­ший ав­густ ко­ли­че­ство ра­бо­чих толь­ко на БАМе до­стиг­ло 16 тыс. че­ло­век. С учё­том во­ен­но­слу­жа­щих 1,4 тыс. - это втрое боль­ше, чем в на­ча­ле года.

***

А Амуро-​Якутская же­лез­но­до­рож­ная ма­ги­страль, со­еди­ня­ю­щая БАМ и Транс­сиб с Яку­ти­ей, в июле 2019 г. дошла непре­рыв­ной нит­кой до Ниж­не­го Бес­тя­ха. Даль­ше толь­ко Ма­га­дан, Ана­дырь и.. мыс Прин­ца Уэль­ско­го на Аляс­ке) В рам­ках про­ек­та же­лез­но­до­рож­но­го тон­не­ля под Бе­рин­го­вым про­ли­вом.

Более близ­кая пер­спек­ти­ва - на­чав­ши­е­ся в мае ра­бо­ты по стро­и­тель­ству дол­го­ждан­но­го ав­то­мо­биль­но­го 3.1-​километрового моста от же­лез­ной до­ро­ги через Лену к Якут­ску с 11-ю км. под­хо­дов.

***

С 2010-го года Урал и Кар­ское море тоже со­еди­не­ны сталь­ной нит­кой. На по­лу­ост­ро­ве Ямал по­ста­рал­ся Га­з­пром. Ещё один бро­сок в сотню ки­ло­мет­ров и - по­сё­лок Ха­ра­са­вэй на самом мор­ском бе­ре­гу из вах­то­во­го пре­вра­тит­ся в пор­то­вый.

Неболь­шой факт - в 5-ти из 7-ми зна­чи­мых ямаль­ских го­ро­дов на 1 ян­ва­ря 2021 г. на­блю­да­ет­ся уве­ли­че­ние числа по­сто­ян­ных жи­те­лей.

★★★

Какие ещё о нас мифы, кроме "ду­ра­ков и дорог"?

Да, сы­рье­вая дер­жа­ва. Это не миф, а до­сто­ин­ство. До­сто­ин­ства­ми сво­и­ми надо поль­зо­вать­ся себе во благо, а не сты­дить­ся их, как нам вну­ши­ли таки более бед­ные на ре­сур­сы, а от того и злоб­ные гео­по­ли­ти­че­ские "дру­зья".

Себе во благо это так, чтобы мак­си­маль­но по­вы­шать до­бав­лен­ную сто­и­мость ко­неч­но­го про­дук­та.

Чем мы успеш­но за­ни­ма­ем­ся.

Су­ди­те сами.

***

ТОР Сво­бод­ный

ТОР - это тер­ри­то­рия опе­ре­жа­ю­ще­го раз­ви­тия. Таких тер­ри­то­рий, за­пла­ни­ро­ван­ных и стро­я­щих­ся, на 2021 г. в Рос­сии уже боль­ше сотни. ТОР Сво­бод­ный - один из два­дца­ти даль­не­во­сточ­ных кла­сте­ров, раз­ви­ва­ю­щий­ся в Амур­ской об­ла­сти и вклю­ча­ю­щий го­ро­да Сво­бод­ный и Ско­во­ро­ди­но. Со­здан По­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ в 2017 г.

Ос­но­ва кла­сте­ра - три га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих за­во­да, пи­та­ю­щих­ся от ма­ги­стра­ли "Сила Си­би­ри".

1. Ги­гант и гор­дость госкор­по­ра­ции Га­з­пром - Амур­ский га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий завод в се­ре­дине этого лета за­пу­стил первую тех­но­ло­ги­че­скую линию. В сен­тяб­ре за­пу­ще­на вто­рая линия и пер­вая из трех ге­ли­е­вых уста­но­вок.

Толь­ко для ввода этих линий в 2020-м ре­ка­ми и по морю к Сво­бод­но­му до­ста­ви­ли пол­сот­ни еди­ниц круп­но­тон­наж­но­го обо­ру­до­ва­ния общей мас­сой около вось­ми тысяч тонн.

Од­но­вре­мен­но с за­пус­ком пер­вых линий во Вла­ди­во­сто­ке был вве­ден в экс­плу­а­та­цию круп­ней­ший в мире хаб об­слу­жи­ва­ния ге­ли­е­вых кон­тей­не­ров.

К 2024-му году за­ра­бо­та­ют на пол­ной мощ­но­сти все шесть линий за­во­да.

В Рос­сии это круп­ней­ший про­ект в об­ла­сти пе­ре­ра­бот­ки газа. В мире - вто­рой после аме­ри­кан­ско­го Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility. Но по объ­ё­му вы­пус­ка гелия Амур­ско­му ГПЗ пока не будет рав­ных.

2. В де­сят­ке ки­ло­мет­ров по пря­мой от Амур­ско­го ГПЗ стро­ит­ся Амур­ский ГХК (га­зо­хи­ми­че­ский ком­плекс). Это - про­ект СИ­БУ­Ра и ки­тай­цев и сле­ду­ю­щее звено в цепи пе­ре­ра­бот­ки сырья. Из этана, про­па­на и бу­та­на от ГПЗ на ГХК будут про­из­во­дить раз­лич­ные по­ли­эти­ле­ны и про­пи­ле­ны. Стро­и­тель­ство на­ча­то в 2020 г. В этом ап­ре­ле за­пу­сти­ли свой бе­тон­ный блок, а ввод в экс­плу­а­та­цию - год 2024-й.

Надо до­бав­лять, что пред­при­я­тия вкла­ды­ва­ют­ся в ин­фра­струк­ту­ру го­ро­да?

На­при­мер, АГХК ре­кон­стру­и­ру­ет сво­бод­нен­ский ста­ди­он "Ло­ко­мо­тив".

3. Если от­ло­жить от г. Сво­бод­ный че­ты­ре сотни ки­ло­мет­ров на северо-​запад вдоль ки­тай­ской гра­ни­цы, то мы най­дём на карте вто­рой по зна­чи­мо­сти на­се­лён­ный пункт ТОРа - го­ро­док Ско­во­ро­ди­но. Про­ект по­скром­нее, но цен­ность пред­при­я­тия от этого не ума­ля­ет­ся. Завод по про­из­вод­ству ме­та­но­ла пла­ни­ру­ет­ся вы­ве­сти на пол­ную мощ­ность в 2024-м году.

Ещё в Рос­сии за­пла­ни­ро­ва­но стро­и­тель­ство при­мер­но двух де­сят­ков ме­та­но­ло­вых за­во­дов. Спрос на этот про­дукт в мире стре­ми­тель­но уве­ли­чи­ва­ет­ся. Цели у по­тре­би­те­лей раз­ные. На­при­мер, ин­ве­стор из Ско­во­ро­ди­но пла­ни­ру­ет на­ла­дить су­до­вож­де­ние на ме­та­но­ле в ак­ва­то­рии Се­вер­но­го Мор­ско­го Пути, для чего имен­но это топ­ли­во может ока­зать­ся весь­ма пер­спек­тив­ным.

Завод толь­ко стро­ит­ся, но уже при­влёк два фе­де­раль­ных мил­ли­ар­да руб­лей для раз­ви­тия го­ро­да.

***

Вме­сте со стар­то­вав­шим в 2016-м году, через боль кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов, пер­вым в Рос­сии граж­дан­ским кос­мо­дро­мом Во­сточ­ный, рас­по­ло­жен­ным в 45-ти км. се­вер­нее Сво­бод­но­го, сам город с сим­во­ли­че­ским на­зва­ни­ем ви­дит­ся уже новым ме­га­по­ли­сом фе­де­раль­но­го зна­че­ния.

***

Чтобы да­ле­ко не хо­дить - ещё два мощ­ных га­зо­вых про­ек­та.

В Усть-​Куте, на се­ве­ре Ир­кут­ской об­ла­сти, и в Усть-​Луге, у Фин­ско­го за­ли­ва в об­ла­сти Ле­нин­град­ской.

В Во­сточ­ной Си­би­ри Ир­кут­ская Неф­тя­ная Ком­па­ния стро­ит слож­ный тех­но­ло­ги­че­ский объ­ект по про­из­вод­ству по­ли­эти­ле­на. Сей­час идёт вто­рой этап стро­и­тель­ства, выход на пол­ную мощ­ность - в 2024 г.

В Кин­ги­сеппском рай­оне "Га­з­пром" и "Ру­с­га­з­до­бы­ча" 21 мая этого года на­ча­ли стро­и­тель­ство Бал­тий­ско­го Хи­ми­че­ско­го Ком­плек­са из двух ги­гант­ских ком­би­на­тов по глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ке и по сжи­же­нию при­род­но­го газа. На­ча­ло про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ства - 2024 год.

Это будет круп­ней­шая в Рос­сии мощ­ность по пе­ре­ра­бот­ке уг­ле­во­до­ро­дов и круп­ней­шая в мире по про­из­вод­ству по­ли­эти­ле­на и про­пи­ле­на. Ана­ло­гов по­доб­но­му кла­сте­ру, объ­еди­ня­ю­ще­му га­зо­пе­ре­ра­бот­ку, га­зо­хи­мию и сжи­же­ние при­род­но­го газа боль­ше нигде нет.

От опе­ра­то­ров про­ек­та в бюд­жет Ле­нин­град­ской об­ла­сти уже по­сту­па­ют пер­вые тран­ши на ре­монт ре­ги­о­наль­ных ав­то­мо­биль­ных дорог. Всего до конца 2022 г. долж­но по­сту­пить 2 млрд. руб.

***

С де­каб­ря 2017-го года пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет газ но­ва­те­ков­ский ги­гант "Ямал СПГ", где на 4-й линии ис­поль­зо­ва­на ин­но­ва­ци­он­ная тех­но­ло­гия сжи­же­ния газа «Арк­ти­че­ский кас­кад», при­ме­ня­ю­щая обо­ру­до­ва­ние рос­сий­ско­го про­из­вод­ства. Ком­би­нат вплёл в сеть рос­сий­ских же­лез­ных дорог ветку «Об­ская — Бо­ва­нен­ко­во» в 572 ки­ло­мет­ра.

***

А пер­вый в Рос­сии завод по про­из­вод­ству сжи­жен­но­го газа за­ра­бо­тал на Са­ха­лине ещё в 2009 году. Это "Сахалин-​2".

Но есть ещё "Сахалин-​3". Это под­вод­ный до­быч­ной ком­плекс!

Он поз­во­ля­ет до­бы­вать уг­ле­во­до­ро­ды на глу­бине до 90 м., в слож­ней­ших кли­ма­ти­че­ских усло­ви­ях, подо льдом, без стро­и­тель­ства плат­форм и над­вод­ных кон­струк­ций.

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"Тат­нефть" в Ниж­не­кам­ске на­ла­жи­ва­ет к 2025 году про­из­вод­ство те­реф­та­ле­вой кис­ло­ты из нефти. Т.е. все про­из­вод­ствен­ные пло­щад­ки Эко­п­эта в Та­тар­стане для про­из­вод­ства плён­ки и пла­сти­ко­вой тары будут ис­поль­зо­вать своё соб­ствен­ное сырьё.

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«Ниж­не­камск­неф­те­хим» не от­ста­ёт от своих кол­лег и стро­ит оле­фи­но­вый ком­плекс "Этилен-​600", пла­ни­ру­ю­щий­ся к за­пус­ку в 2023-м году. На сен­тябрь 2021 ме­тал­ло­кон­струк­ций смон­ти­ро­ва­но 22 ты­ся­чи тонн, это почти по­ло­ви­на объ­ё­ма. И со­бра­но 480 еди­ниц обо­ру­до­ва­ния, что чуть мень­ше трети об­ще­го ко­ли­че­ства. Всё это для про­из­вод­ства син­те­ти­че­ских ка­у­чу­ков, пла­сти­ков и дру­гой неф­те­хи­ми­че­ская про­дук­ции.

***

"Га­з­пром" го­то­вит­ся сжи­жать свой газ во Вла­ди­во­сто­ке (новый про­ект "Владивосток-​СПГ"). А Ком­па­ния Се­вер­ная Звез­да за­пу­сти­ла про­ект, преду­смот­рен­ный стра­те­ги­ей раз­ви­тия Арк­ти­ки - раз­ра­бот­ку Сы­ра­да­сай­ско­го ме­сто­рож­де­ния ка­мен­но­го угля на Тай­мы­ре.

Да, до­бы­ча, не пе­ре­ра­бот­ка. Но, в мас­шта­бе Западно-​Таймырского про­мыш­лен­но­го кла­сте­ра, ко­то­рый вклю­чит в себя к 2024-му году уголь­ный раз­рез, обо­га­ти­тель­ную фаб­ри­ку, мор­ской тер­ми­нал, ав­то­до­ро­ги, вах­то­вый по­сё­лок, элек­тро­стан­цию, аэро­дром и ещё ряд ин­фра­с­тук­тур­ных объ­ек­тов.

***

Чтобы за­крыть сы­рье­вую тему, упо­мя­ну во­пло­ща­ю­щий­ся про­ект то­таль­ной га­зи­фи­ка­ции Рос­сии и уни­каль­ный спо­соб обес­пе­че­ния энер­ге­ти­че­ской без­опас­но­сти Ка­ли­нин­гра­да с пла­ву­чей ре­га­зи­фи­ка­ци­он­ной уста­нов­ки «Мар­шал Ва­си­лев­ский» и стро­я­щим­ся под­зем­ным хра­ни­ли­щем из 14 ре­зер­ву­а­ров. Ка­ли­нин­град­ский тер­ми­нал был за­пу­щен в 2019-м году, но "Мар­ша­лу Ва­си­лев­ско­му" него­же сто­ять на стра­же без дела и, пока всё спо­кой­но, он раз­во­зит СПГ по миру.

А в конце ны­неш­не­го ок­тяб­ря га­зо­воз, бу­дучи суд­ном арк­ти­че­ско­го клас­са Arc4 до­ста­вил груз СПГ от порта Са­бет­та на Ямале (зна­ко­мый уже нам завод «Ямал СПГ») в ин­дий­ский порт Даб­хол, впер­вые прой­дя по Сев­мор­пу­ти.

★★★

Со­зда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что идея Стру­ми­ли­на Ста­ни­слава Гус­та­во­вича о необ­хо­ди­мо­сти опе­ре­жа­ю­ще­го уве­ли­че­ния ка­пи­та­ло­вло­же­ний для до­сти­же­ния опе­ре­жа­ю­ще­го роста эко­но­ми­ки вновь не чужда рос­сий­ско­му ис­теб­лиш­мен­ту. Вло­же­ния в эко­но­ми­ку не оку­па­ют­ся сразу, это нор­маль­но.

Осо­бен­но это ка­са­ет­ся энер­ге­ти­че­ско­го кар­ка­са стра­ны.

Для лю­би­те­лей зе­лё­ной по­вест­ки от­ме­чу, что рос­сий­ская энер­ге­ти­ка столь зе­ле­на, что вполне оче­вид­но, кто кому налог на пре­сло­ву­тый уг­ле­род­ный след пла­тить дол­жен.

ВИЭ (воз­об­нов­ля­е­мые ис­точ­ни­ки энер­гии) Ев­ро­пы - 17% от общей вы­ра­бот­ки элек­три­че­ства.

А в Рос­сии чи­стей­шей безуг­ле­род­ной энер­ге­ти­ки - 42%. По­ло­ви­на - гид­ро­стан­ции и осталь­ные ВИЭ и вто­рая по­ло­ви­на - атом­ные элек­тро­стан­ции, ко­то­рые не дают покоя грин­пи­сов­ским ам­бас­са­до­рам ин­клю­зив­но­го ка­пи­та­лиз­ма, ра­зу­чив­шим­ся их стро­ить.

***

В сен­тяб­ре этого года ре­гу­ля­тор энер­го­рын­ков ото­брал ин­вест­про­ек­ты рос­сий­ских ВИЭ с вво­дом в 2023-2028 гг. Это - 774,84 МВт сол­неч­ных элек­тро­стан­ций, 1,85 ГВт вет­ря­ных элек­тро­стан­ций и 96 МВт мини-​ГЭС. А сто­и­мость "зе­лё­ной" рос­сий­ской энер­ге­ти­ки со­по­ста­ви­ма со сред­ней ценой в мире или ниже, в слу­чае вет­ро­уста­но­вок про­ек­та "Фор­тум".

***

В слож­ное пост­со­вет­ское время си­ла­ми Ру­сГид­ро была по­стро­е­на мощ­ная Нижне-​Бурейская гид­ро­элек­тро­стан­ция в Амур­ской об­ла­сти. При­чём соб­ствен­ные нужды элек­тро­стан­ции обес­пе­чи­ва­ют­ся сол­неч­ны­ми па­не­ля­ми. Это пер­вый в Рос­сии опыт со­че­та­ния сол­неч­ной ге­не­ра­ции и мощ­но­стей ГЭС. В ав­гу­сте 2020-го там же смон­ти­ро­ва­на пер­вая в Рос­сии мо­биль­ная на­плав­ная сол­неч­ная элек­тро­стан­ция.

Ком­плекс бу­рей­ских ГЭС уже вно­сит свой неболь­шой вклад в ре­гу­ли­ро­ва­ние под­топ­ле­ний Амур­ской об­ла­сти. А у Ру­сГид­ро есть уже го­то­вые про­ек­ты ещё 11-ти гид­ро­элек­тро­стан­ций на дру­гих при­то­ках Амура для обес­пе­че­ния всего ре­ги­о­на энер­ги­ей и без­опас­но­стью.

***

Не было бро­ше­но и на­ча­тое в со­вет­ское время стро­и­тель­ство круп­ных Бо­гу­чан­ской, Ко­лым­ской и Усть-​Среднеканской гид­ро­элек­тро­стан­ций. Все они вве­де­ны в экс­плу­а­та­цию уже в новом ты­ся­че­ле­тии. При­чём, две по­след­них воз­ник­ли в Ма­га­дан­ской об­ла­сти, в су­ро­вых усло­ви­ях веч­ной мерз­ло­ты. Усть-​Среднеканская ГЭС ещё мон­ти­ру­ет­ся и ждёт вы­во­да на пол­ную мощ­ность в 2023-м году.

Одна из но­во­стей Бо­гу­чан­ской ГЭС, вхо­дя­щей в пя­тёр­ку круп­ней­ших в Рос­сии: "12 ок­тяб­ря 2021 г. Бо­гу­чан­ская ГЭС вы­пу­сти­ла в Ени­сей 2.7 мил­ли­о­на маль­ков си­бир­ско­го осет­ра."

***

С 2017-го года и позже вве­де­ны в экс­плу­а­та­цию новые элек­тро­стан­ции на Са­ха­лине, в Якут­ске, в Со­вет­ской Га­ва­ни.

Ещё одна круп­ная гид­ро­элек­тро­стан­ция со­вет­ской эпохи, яв­ля­ю­ща­я­ся самой се­вер­ной ГЭС в стране - Усть-​Хантайская, была ка­пи­таль­но мо­дер­ни­зи­ро­ва­на и за­ра­бо­та­ла на пол­ную мощ­ность в се­ре­дине этого ок­тяб­ря.

В сен­тябрь­ском кон­кур­се ин­вест­про­ек­тов хол­динг «Ру­сГид­ро» вышел на стро­и­тель­ство трёх мини-​ГЭС в Кабардино-​Балкарии, Чечне и Да­ге­стане.

***

В на­ча­ле же этой осени, на Во­сточ­ном Эко­но­ми­че­ском Фо­ру­ме, в ре­жи­ме он­лайн была за­пу­ще­на пер­вая ги­брид­ная элек­тро­стан­ция АГЭК "Та­ба­лах". Этот якут­ский энер­го­ком­плекс уни­ка­лен не толь­ко тем, что ко­ли­че­ство вы­ра­бот­ки сол­неч­ной элек­тро­энер­гии лишь на треть мень­ше ди­зель­ной, но и на­ли­чи­ем на­ко­пи­те­ля. А глав­ное - тем, что это ти­по­вой про­ект, спо­соб­ный эко­но­мич­но и бес­пе­ре­бой­но снаб­жать энер­ги­ей наши самые се­вер­ные по­сёл­ки. Глава Яку­тии пла­ни­ру­ет до 2024-го года мо­дер­ни­зи­ро­вать таким об­ра­зом ещё 71 ди­зель­ную элек­тро­стан­цию.

***

Но "Та­ба­лах" не един­ствен­ная ги­брид­ная элек­тро­стан­ция.

Ещё в 2018-м году Ру­сГид­ро ввело в экс­плу­а­та­цию три арк­ти­че­ские вет­ро­уста­нов­ки в за­по­ляр­ном по­сёл­ке Тикси. Япон­ские вет­ря­ки по­став­ле­ны для изу­че­ния и от­лад­ки с целью даль­ней­шей ло­ка­ли­за­ции про­из­вод­ства и рас­про­стра­не­ния по Арк­ти­ке ветро-​дизельных на­ко­пи­тель­ных энер­го­ком­плек­сов.

И, слу­чай­но ли, в 2019-м году Мин­пром­торг РФ и АО «Но­ва­Винд» (Ро­са­том) под­пи­са­ли кон­тракт о со­зда­нии за­во­да ВЭУ (ветро-​энергетических уста­но­вок)?

А пока завод будет стро­ить­ся, ком­по­нен­ты ВЭУ нач­нёт про­из­во­дить Вол­го­дон­ский "Ат­ом­маш". Это - до­пол­ни­тель­но к рас­ту­ще­му объ­ё­му за­ка­зов пред­при­я­тия на га­ба­рит­ное, тех­ни­че­ски слож­ное ре­ак­тор­ное и кор­пус­ное обо­ру­до­ва­ние. И вдо­ба­вок к за­ка­зам на ком­по­нен­ты несколь­ких АЭС Китая, Индии и Тур­ции, ко­то­рые мы там сей­час стро­им.

К сча­стью, Вол­го­дон­ский завод не един­ствен­ное круп­ное пред­при­я­тие энер­ге­ти­че­ско­го ма­ши­но­стро­е­ния Рос­сии. Такие ком­би­на­ты, как "Ижор­ские за­во­ды" или "ЗиО-​Подольск" тоже обес­пе­че­ны внут­рен­ни­ми и внеш­ни­ми за­ка­за­ми на годы впе­рёд.

***

А вот Бал­тий­ский су­до­стро­и­тель­ный завод в этот ритм уже не по­па­да­ет. Со­зи­да­тель флаг­ман­ско­го атом­но­го ле­до­ко­ла "Арк­ти­ка", под­няв­ше­го го­су­дар­ствен­ный флаг год назад, как часть "про­ек­та 22220" по пол­но­му об­нов­ле­нию един­ствен­но­го в мире атом­но­го ле­до­коль­но­го флота, от­прав­ля­ет свои новые за­ка­зы в Китай.

Какие за­ка­зы?

На кор­пу­са для пла­ву­чих АЭС.

Да-да, имен­но - уни­каль­ных, изоб­ре­тён­ных в Рос­сии, пла­ву­чих АЭС.

В де­каб­ре 2019 года в мор­ском порту чу­кот­ско­го го­ро­да Певек про­изо­шло со­бы­тие ми­ро­во­го мас­шта­ба. Пер­вый в мире атом­ный пла­ву­чий энер­го­блок (ПЭБ), по­стро­ен­ный «Сев­ма­шем» и "Бал­тий­ским за­во­дом", за­пи­тал сеть про­из­ве­ден­ной элек­тро­энер­ги­ей. В про­мыш­лен­ную экс­плу­а­та­цию пла­ву­чая атом­ная теп­ло­элек­тро­стан­ция (ПАТЭС) про­ек­та 20870 «Ака­де­мик Ло­мо­но­сов» была сдана в мае 2020-го. На се­го­дня плат­фор­ма обес­пе­чи­ва­ет энер­ги­ей не толь­ко жилые рай­о­ны, но и про­мыш­лен­ность ре­ги­о­на. Эта же ПАТЭС умеет успеш­но опрес­нять мор­скую воду.

"Ро­са­том" пла­ни­ру­ет сде­лать ПАТЭС одним из клю­че­вых эле­мен­тов ин­фра­струк­ту­ры Се­вер­но­го мор­ско­го пути.

Уже под­пи­са­но со­гла­ше­ние с "Каз­Ми­не­ралс" о стро­и­тель­стве ещё пяти плат­форм для снаб­же­ния Ба­им­ско­го ГОКа.

Серд­цем новых пла­ву­чих АЭС будут яв­лять­ся атом­ные уста­нов­ки "РИТМ-200". Эти же уста­нов­ки при­ве­дут в дви­же­ние наши новые ато­мо­хо­ды, по две на судно. Эти же ре­ак­то­ры ста­нут ос­но­вой для уни­каль­ных на­зем­ных атом­ных стан­ций малой мощ­но­сти (АСММ), пред­на­зна­чен­ных для уда­лён­ных рай­о­нов Рос­сии. Опыт­ная сбор­ка для пер­вой в мире АСММ уже из­го­тов­ле­на и будет за­пу­ще­на к 2028-му году в Яку­тии.

Стро­ить ре­ак­то­ры будут в По­доль­ске, на уже зна­ко­мом нам Ма­ши­но­стро­и­тель­ном за­во­де «ЗиО-​Подольск».

Кор­пу­са для ре­ак­то­ров - на "Ижор­ских За­во­дах" в Санкт-​Петербурге. При­ме­ча­тель­но, что в фир­мен­ном стиле Груп­пы ОМЗ гордо кра­су­ют­ся над­пись "Мы слу­жим Рос­сии с 1722 г." и 6 ор­де­нов со­вет­ско­го пе­ри­о­да.

***

А на под­хо­де уже ре­ак­тор но­во­го по­ко­ле­ния "РИТМ-400" от раз­ра­бот­чи­ка преды­ду­щей уста­нов­ки, Ни­же­го­род­ско­го ОКМБ им. И.И.Аф­ри­кан­то­ва. Но­вин­ку ис­поль­зу­ют на ле­до­ко­лах про­ек­та "Лидер", дей­стви­тель­но ми­ро­во­го ли­де­ра по мощ­но­сти, судна ко­то­ро­го обес­пе­чат круг­ло­го­дич­ное функ­ци­о­ни­ро­ва­ние Сев­мор­пу­ти.

Стро­и­тель­ство пер­во­го ле­до­ко­ла про­ек­та"Лидер" на­ча­лось в июле этого года на за­пу­щен­ной в 2016-м даль­не­во­сточ­ной су­до­вер­фи "Звез­да".

Хочу за­ме­тить, что самые со­вре­мен­ные и мощ­ные в мире ле­до­ко­лы типа "Лидер" и "Арк­ти­ка" умеют быст­ро сме­нить граж­дан­скую про­фес­сию на во­ен­ную в угро­жа­е­мое время.

***

Не слиш­ком ли са­мо­на­де­ян­но в усло­ви­ях все­об­ще­го от­ка­за от ядер­ной энер­ге­ти­ки в мире? Ещё ме­ся­ца три-​четыре назад можно было бы долго спо­рить на эту тему. Те­перь, во время раз­го­ра­ю­ще­го­ся ми­ро­во­го энер­ге­ти­че­ско­го кри­зи­са, оче­вид­но, в каком вы­год­ном по­ло­же­нии на­хо­дит­ся Рос­сия, транс­фор­ми­ру­ю­щая по-​своему са­мо­раз­ру­ши­тель­ную зе­лё­ную и анти-​атомную по­вест­ку. Энер­гия долж­на быть не толь­ко чи­стой, но и на­дёж­ной.

Со­вре­мен­ная атом­ная энер­гия - это без­опас­но и эко­ло­гич­но. Так же счи­та­ют не толь­ко Китай, Индия, Тур­ция, Вен­грия, Фин­лян­дия и т.д., но и Фран­ция, не за­крыв­шая свои атом­ные про­ек­ты и тесно вза­и­мо­дей­ству­ю­щая с "Ро­са­то­мом". У ко­то­ро­го, кста­ти, се­го­дняш­ний порт­фель за­ру­беж­ных за­ка­зов вклю­ча­ет 35 атом­ных энер­го­бло­ков.

Недав­ний скан­дал грин­пи­сов­цев, ра­ту­ю­щих, якобы, за "невы­воз в Рос­сию ядер­ных от­хо­дов" фран­цуз­ской ком­па­ни­ей "Orano" яв­ля­ет­ся чи­стой воды про­во­ка­ци­ей, при­зван­ной дис­кре­ди­ти­ро­вать вновь рас­ту­щую по­пу­ляр­ность атом­ной энер­ге­ти­ки. На­зван­ный "от­хо­да­ми" ре­ге­не­рат успеш­но ис­поль­зу­ет­ся в ка­че­стве сырья и силь­но эко­но­мит сред­ства и при­род­ные ре­сур­сы Рос­сии. При­чём тех­но­ло­гию "Ро­са­том" от­ра­бо­тал, когда "Orano" за­ку­па­ла для себя ко­неч­ный про­дукт пе­ре­ра­бот­ки.

***

Но, думаю, даже не это так на­пу­га­ло адеп­тов "де­мо­кра­ти­че­ской" идео­ло­гии.

Там, в Том­ской об­ла­сти, в го­ро­де Се­вер­ске, куда фран­цу­зы от­прав­ля­ют своё ура­но­вое втор­сы­рьё, с 2011 года ре­а­ли­зу­ет­ся бес­пре­це­дент­ный про­ект "Про­рыв" по со­зда­нию тех­но­ло­гии за­мкну­то­го топ­лив­но­го цикла. Без лиш­них по­дроб­но­стей скажу, что со­зда­ва­е­мый экс­пе­ри­мен­таль­ный ре­ак­тор на быст­рых ней­тро­нах «БРЕСТ-​300» ста­нет ос­но­вой атом­ных тех­но­ло­гий XXII века. Ре­ак­тор не будет со­зда­вать ядер­ных от­хо­дов и поз­во­лит пе­ре­ра­ба­ты­вать уже су­ще­ству­ю­щие плюс ору­жей­ный плу­то­ний. После экспериментально-​отладочного пе­ри­о­да "про­рыв­ной" ре­ак­тор от­пра­вит­ся на ти­ра­жи­ро­ва­ние.

Вот это зву­чит уже гроз­но и вполне оправ­ды­ва­ет ис­те­ри­ку таких ин­стру­мен­тов лож­ных де­мо­кра­тий, как Грин­пис.

★★★

Я выше упо­ми­на­ла раз­ные плав­сред­ства, по­это­му и за­тро­ну немно­го су­до­вое и пор­то­вое стро­и­тель­ство.

В Вы­бор­ге, к при­ме­ру, стро­ят­ся новые трау­ле­ры про­ек­та KMT01 для ар­хан­гель­ских ры­ба­ков. Одно судно уже возит своих хо­зя­ев с про­шлой осени.

Су­до­стро­и­тель­ный ком­плекс «Звез­да» - боль­шая гор­дость пост­со­вет­ской Рос­сии. Верфь, за­ло­жен­ная в 2009-м в Боль­шом Камне При­мор­ско­го края, стро­ит и ре­мон­ти­ру­ет круп­но­тон­наж­ные суда, мор­ские тан­ке­ры и т.д. В общем, пол­ный про­из­вод­ствен­ный цикл. Сей­час осу­ществ­ля­ет­ся вто­рая оче­редь стро­и­тель­ства ком­плек­са, пла­ни­ру­е­мая к за­вер­ше­нию в 2024-м году.

Пер­вая же оче­редь, вкупе с круп­ней­шим в Рос­сии сухим доком, уже за­ды­ха­ет­ся от нехват­ки мощ­но­стей.

На­при­мер, в конце сен­тяб­ря 2021, на­ча­лось стро­и­тель­ство пя­то­го арк­ти­че­ско­го тан­ке­ра в серии из пят­на­дца­ти га­зо­во­зов СПГ. Ещё пят­на­дцать штук "Но­ва­тек" вы­нуж­ден за­ка­зы­вать в Южной Корее.

Для про­ек­та «Во­сток Ойл» (новый про­ект «Рос­неф­ти» и «Неф­те­га­з­хол­дин­га») пла­ни­ру­ет­ся по­стро­ить 50 судов, в том числе тан­ке­ры, га­зо­во­зы и суда обес­пе­че­ния.

"Се­вер­ной Звез­де", раз­ра­бот­чи­ку Сы­ра­да­сай­ско­го уголь­но­го ме­сто­рож­де­ния тре­бу­ет­ся 40 ле­до­вых бал­ке­ров, пор­то­вые ле­до­ко­лы и бук­си­ры.

***

Верфи, также, как и в боль­шин­стве от­рас­лей, ка­та­стро­фи­че­ски не хва­та­ет спе­ци­а­ли­стов. Во­прос ре­ша­ет­ся тем, что вто­рую оче­редь ком­плек­са стро­ят ки­тай­цы, а для об­ра­зо­ва­ния су­до­стро­и­тель­ных кад­ров, ССК «Звез­да» на ми­нув­шем ВЭФ-е под­пи­сы­ва­ет со­гла­ше­ние с МГУ им. ад­ми­ра­ла Г.И. Невель­ско­го с фи­ли­а­ла­ми.

***

Есте­ствен­ным раз­ви­ти­ем ком­плек­са ви­дит­ся под­пи­сан­ное на том же ВЭФ-е со­гла­ше­ние о по­строй­ке но­во­го При­мор­ско­го ме­тал­лур­ги­че­ско­го за­во­да на тер­ри­то­рии бухты Су­хо­дол, рядом со "Звез­дой", ко­то­рая уже го­то­ва по­треб­лять 300 тыс. тонн ме­тал­ло­про­ка­та и после вы­хо­да на пол­ную мощ­ность - 1.2 млн. тонн стали.

Самое же ин­те­рес­ное в ис­то­рии с новым При­мор­ским за­во­дом то, что он по­па­дёт под пря­мое управ­ле­ние госкор­по­ра­ции, а это - воз­вра­ще­ние го­су­дар­ства в ме­тал­лур­гию.

Со дня на день дол­жен на­чать ра­бо­ту мно­го­функ­ци­о­наль­ный портово-​промышленный ком­плекс "Су­хо­дол" в рай­оне од­но­имён­ной бухты. А немно­го южнее Боль­шо­го Камня куз­бас­ские уголь­щи­ки в ми­нув­шем ок­тяб­ре воз­об­но­ви­ли свой про­ект по ре­кон­струк­ции порта "Вера".

Не знаю, как там с пе­ре­но­сом сто­ли­цы в Си­бирь, но Боль­шой Ка­мень уже ста­но­вит­ся новым про­мыш­лен­ным цен­тром Рос­сии.

***

Рас­ши­ря­ют­ся порты в Ду­дин­ке на Ени­сее, в Пе­ве­ке.

В на­ча­ле ап­ре­ля те­ку­ще­го года ле­до­вый теп­ло­ход "Юрий Ар­ше­нев­ский" до­ста­вил в порт Дик­со­на на по­бе­ре­жье Кар­ско­го моря более 170 еди­ниц тех­ни­ки и обо­ру­до­ва­ния.

А в со­ро­ка ки­ло­мет­рах от Дик­со­на "Рос­нефть" на­чи­на­ет стро­ить тер­ми­нал "Бухта Север", ко­то­рый к 2030-му году ста­нет одним из круп­ней­ших пор­тов в мире.

***

Ну и, нель­зя не упо­мя­нуть, от­но­си­тель­но новый порт Усть-​Луга на Бал­ти­ке. Этот мор­ской уни­вер­саль­ный порт начал ра­бо­ту в 2001-м году. Сей­час это вто­рой по ве­ли­чине порт в РФ после Но­во­рос­сий­ска.

***

Пор­то­вые краны для ра­бо­та­ю­щих и стро­я­щих­ся тер­ми­на­лов по­став­ля­ет, на­при­мер, «СММ-​Тяжелое ма­ши­но­стро­е­ние» из Ле­нин­град­ской об­ла­сти. Про­из­вод­ствен­ный ком­плекс был ос­но­ван в 2018 году и на пол­ную мощ­ность за­пу­щен толь­ко в ми­нув­шем сен­тяб­ре.

Скон­стру­и­ро­ван­ный и из­го­тов­лен­ный ЗАО «СММ» пор­таль­ный кран "Ви­тязь" для Мур­ман­ска имеет гру­зо­подъ­ём­ность 124 тонны. Два крана для "Сев­ма­ша" гру­зо­подъ­ём­но­стью до 200 тонн каж­дый умеют ра­бо­тать сов­мест­но и со­би­рать круп­ные ме­тал­ло­кон­струк­ции мас­сой до 350 тонн.

Но ЗАО «СММ» не огра­ни­чи­ва­ет­ся про­из­вод­ством тя­жё­ло­го обо­ру­до­ва­ния и за­пус­ка­ет в том же 2018-м году ком­плекс «СММ-​Электро». На­зва­ние го­во­рит само за себя.

Ми­мо­хо­дом за­ме­чу, что хол­динг «СММ» раз­ви­ва­ет такие ме­ро­при­я­тия, как кон­фе­рен­ция "По­ляр­ные чте­ния" или по­ис­ко­вые военно-​исторические ра­бо­ты "Эс­та­фе­та по­ко­ле­ний".

★★★

Что даль­ше?

Суда воз­душ­ные? По­жа­луй­ста!

"Сухой Су­пер­джет" хорош, если учесть по­сте­пен­но сни­жа­ю­щу­ю­ся долю его им­порт­ных ком­плек­ту­ю­щих и новый дви­га­тель ПД-8 от "ОДК Ро­сте­ха".

В конце этого года ожи­да­ет­ся сер­ти­фи­ка­ция «Ма­ги­страль­но­го са­мо­ле­та XXI века» лай­не­ра МС-21 с новым се­рий­ным дви­га­те­лем ПД-14. В дви­га­те­ле при­ме­ня­ют­ся оте­че­ствен­ные спла­вы и по­ли­мер­ные ком­по­зи­ты, всего около двух де­сят­ков новых рос­сий­ских ма­те­ри­а­лов, про­шед­ших меж­ду­на­род­ную сер­ти­фи­ка­цию. При­чём, об­ласть при­ме­не­ния дви­га­те­лей се­мей­ства ПД не огра­ни­чи­ва­ет­ся авиа­ци­ей. Их пла­ни­ру­ет­ся ис­поль­зо­вать и в про­мыш­лен­ных целях.

Не стоит за­бы­вать наш сов­мест­ный с ки­тай­ца­ми про­ект даль­не­ма­ги­страль­но­го CR 929, ко­то­рый тоже на­хо­дит­ся на за­вер­ша­ю­щей ста­дии.

***

В ми­нув­шем ав­гу­сте "Ро­стех" от­крыл ещё один кор­пус сво­е­го учеб­но­го цен­тра и внед­рил новую си­сте­му обу­че­ния авиа­стро­и­тель­ных кад­ров. Обу­че­ние на треть со­сто­ит из тео­рии, а на две трети - из прак­ти­ки на более, чем двух сот­нях еди­ниц но­вей­ше­го вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го обо­ру­до­ва­ния.

***

Но самое ин­те­рес­ное и пер­спек­тив­ное - не в стро­и­тель­стве ма­ги­страль­ных лай­не­ров. Нам кри­ти­че­ски необ­хо­ди­мо раз­ви­вать малую авиа­цию. И здесь тоже есть, что за­сви­де­тель­ство­вать.

На­при­мер, мно­го­стра­даль­ный про­ект лёг­ко­го са­мо­лё­та ЛМС-901 "Бай­кал", на­ко­нец, обрёл необ­хо­ди­мые ха­рак­те­ри­сти­ки и им­пор­то­за­ме­щён­ные ком­по­нен­ты и на­хо­дит­ся сей­час на ста­дии го­сис­пы­та­ний. Сер­ти­фи­ка­ция и на­ча­ло про­из­вод­ства за­пла­ни­ро­ва­ны на 2022-23 год. При­чём для се­рий­ной сбор­ки "Бай­ка­лов" будет по­стро­ен новый цех рядом с "Комсомольским-​на-Амуре авиа­за­во­дом им. Га­га­ри­на", ко­то­рый от­прав­ля­ет в стра­то­сфе­ру ис­тре­би­те­ли Су-35С и Су-57.

Для за­ме­ны им­порт­но­го дви­га­те­ля "Бай­ка­ла" в «ОДК-​Климов» со­зда­ёт­ся оте­че­ствен­ный ВК-800. Усло­вия экс­плу­а­та­ции са­мо­лё­та - от -55 до +50 гра­ду­сов. Учи­ты­вая новые ха­рак­те­ри­сти­ки и воз­мож­ность бе­зан­гар­но­го хра­не­ния "По­ляр­ные авиа­ли­нии" и дру­гие наши се­вер­ные авиа­от­ря­ды уже го­то­вы при­об­ре­сти более сотни ЛМС-901. Плюс гос­за­каз и по­треб­но­сти СНГ - это 230 са­мо­лё­тов, с нетер­пе­ни­ем жду­щих сво­е­го рож­де­ния.

В оче­редь на уста­нов­ку в рос­сий­ские вер­то­лё­ты уже вы­стро­и­лись новые дви­га­те­ли ВК-650В и ВК-1600 от того же пе­тер­бург­ско­го раз­ра­бот­чи­ка.

***

В ми­нув­шем ок­тяб­ре про­шёл этап на­зем­ной от­ра­бот­ки на са­мо­лё­те порш­не­вой дви­га­тель АПД-500, тот самый, ко­то­рый стоит на пре­зи­дент­ском «Кор­те­же». Без­гра­нич­ные воз­мож­но­сти от­кры­ва­ют­ся перед новым ме­ха­ни­че­ским серд­цем, спо­соб­ным при­во­дить в дви­же­ние и ав­то­мо­би­ли и са­мо­лё­ты малой авиа­ции, что сде­ла­ет се­рий­ную тех­ни­ку более до­ступ­ной по цене и ещё более на­дёж­ной.

Но ЦИАМ им. П.И.Ба­ра­но­ва не пе­ре­ста­ёт удив­лять и пред­став­ля­ет на МАКС-21 новое по­ко­ле­ние двух­мест­но­го вы­со­то­пла­на «Сигма-​4» с элек­три­че­ским дви­га­те­лем.

Для новых рос­сий­ских дви­га­те­лей ис­поль­зу­ют­ся со­вре­мен­ные рос­сий­ские ке­ра­мо­мат­рич­ные ком­по­зи­ты, на­но­струк­ту­ри­ро­ван­ные по­кры­тия, ло­пат­ки тур­бин. Мало кто знает, но соб­ствен­ное про­из­вод­ство таких ло­па­ток яв­ля­ет­ся одним из по­ка­за­те­лей уров­ня дви­га­те­ле­стро­е­ния стра­ны.

Если до­ба­вить сюда наши новые ра­кет­ные дви­га­те­ли от «ОДК-​Кузнецов» или такие про­ек­ты, как ядер­ная энер­го­уста­нов­ка от "Ро­са­то­ма" для кос­ми­че­ско­го элек­тро­дви­га­те­ля или во­ро­неж­ский кислородно-​метановый дви­га­тель для мно­го­ра­зо­вых ракет, то ста­но­вит­ся оче­вид­ным под­твер­жде­ние ста­ту­са Рос­сии, как ми­ро­вой "дви­га­те­ле­стро­и­тель­ной" дер­жа­вы.

★★★

Что же у нас но­вень­ко­го в ав­то­мо­би­ле­стро­е­нии?

Здесь то, что и везде. Раз­ви­ва­ем со­вре­мен­ную, эле­кро­мо­биль­ную ин­ду­стрию..

По­ми­мо сбор­ки раз­ных Hyundai и KIA ка­ли­нин­град­ский Ав­то­тор к 2023-му году готов вы­пу­стить опыт­ную пар­тию соб­ствен­ных элек­тро­ка­ров в две сотни эк­зем­пля­ров. Сей­час раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся сразу несколь­ко мо­де­лей, вклю­чая мик­ро­ав­то­бус, пикап и вер­сию для людей с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми.

Про­ек­ту очень по­мо­жет то, что непо­да­лё­ку, на тер­ри­то­рии Бал­тий­ской АЭС, «Ро­са­том» на­ме­рен со­здать первую рос­сий­скую фаб­ри­ку по про­из­вод­ству литий-​ионных ба­та­рей для элек­тро­мо­би­лей, элек­тро­бу­сов и спец­тех­ни­ки. Со­гла­ше­ние с пра­ви­тель­ством Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти уже под­пи­са­но. По плану пред­при­я­тие «Рэне­ра» нач­нет вы­пуск про­дук­ции в 2026-м году.

***

В ав­гу­сте 2021 Мин­пром­торг Рос­сии под­твер­дил ин­фор­ма­цию, что до конца года долж­ны за­вер­шить­ся ис­пы­та­ния и на­чать­ся про­из­вод­ство ком­пакт­но­го рос­сий­ско­го элек­тро­мо­би­ля Zetta от то­льят­тин­ско­го ав­то­за­во­да.

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В На­бе­реж­ных Чел­нах Камаз штам­пу­ет элек­тро­бу­сы, как го­ря­чие пи­рож­ки. Готов на­чать ре­а­ли­за­цию про­ек­та Чи­сто­гор - элек­три­че­ско­го му­со­ро­во­за для рос­сий­ских го­ро­дов и ищет пло­щад­ку для но­во­го за­во­да по про­из­вод­ству соб­ствен­но­го элек­тро­мо­би­ля Кама-1. За­пуск за­во­да пла­ни­ру­ет­ся на 2024-2025 гг.

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Па­рал­лель­но раз­ви­ва­ет­ся элек­тро­мо­биль­ная ин­фра­струк­ту­ра. На­при­мер, на Даль­нем Во­сто­ке, сеть за­ряд­ных стан­ций от Ру­сГид­ро сей­час на­счи­ты­ва­ет более по­лу­сот­ни АЗС. В сле­ду­ю­щем году клю­че­вые го­ро­да ДФО со­еди­нит сеть из 150-ти стан­ций.

А про­ект "Шёл­ко­вый путь" в неда­лё­ком бу­ду­щем со­еди­нит Вла­ди­во­сток и Моск­ву цепью из 80-ти элек­три­че­ских АЗС.

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Клас­си­че­ское ав­то­мо­би­ле­стро­е­ние, в целом, вы­жи­ло в труд­ные годы. Зато очень силь­но по­стра­да­ло про­из­вод­ство хо­зяй­ствен­ной тех­ни­ки.

Дан­ные на ян­варь 2021. Рынок ма­ло­га­ба­рит­ных трак­то­ров до 40 л.с. пока фор­ми­ру­ет­ся в ос­нов­ном тех­ни­кой из Китая и Япо­нии. Сред­не­мощ­ная тех­ни­ка - сме­шан­ный рынок и, ко­неч­но, по­став­ки "Бе­ла­ру­сов". А, вот, в сек­то­ре пол­но­при­вод­ных трак­то­ров 100 и более л.с. на­блю­да­ет­ся су­ще­ствен­ный рост и спро­са и от­гру­зок рос­сий­ских про­из­во­ди­те­лей.

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В ми­нув­шем ок­тяб­ре «Рос­спец­ма­шев­ский» Ков­ров­ский элек­тро­ме­ха­ни­че­ский завод ис­пол­нил до­го­во­рён­ность, за­клю­чен­ную на вы­став­ке «Армия-​2021» и от­пра­вил в Ве­не­су­э­лу пар­тию "крас­ных му­ра­вьёв Ant 4135F" - трак­то­ров, со­би­ра­е­мых у нас с 2017-го года.

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В Ростове-​на-Дону в этом году на­ча­лось стро­и­тель­ство но­во­го трак­тор­но­го за­во­да под про­ект «Рост­сель­ма­ша» по про­из­вод­ству тех­ни­ки для дорожно-​строительной от­рас­ли. Хол­динг пла­ни­ру­ет пред­ста­вить опыт­ный об­ра­зец те­ле­ско­пи­че­ско­го по­груз­чи­ка в се­ре­дине 2023 года и ряд дру­гих мо­де­лей по­груз­чи­ков и экс­ка­ва­то­ров - в 2024 году. Пла­ни­ру­ет­ся, что к этому вре­ме­ни, удаст­ся ло­ка­ли­зо­вать про­из­вод­ство ком­по­нен­тов более, чем на 70%.

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Для про­из­вод­ства всего вы­ше­пе­ре­чис­лен­но­го нужны новые мощ­но­сти по глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ке сырья. И в Рос­сии воз­рож­да­ют­ся из пепла новые ме­тал­лур­ги­че­ские за­во­ды и про­из­вод­ствен­ные ком­би­на­ты.

В 2015-м году был по­лу­чен пер­вый ме­талл на круп­ней­шем энер­го­ме­тал­лур­ги­че­ском ин­вест­про­ек­те в мире - государственно-​частном Бо­гу­чан­ском энер­го-ме­тал­лур­ги­че­ском объ­еди­не­нии (БЭМО) в Крас­но­яр­ском крае. Мас­штаб­ный пост­со­вет­ский про­ект был за­ло­жен в 2006-м году, а в 2012-м уже за­ра­бо­та­ли пер­вые гид­ро­аг­ре­га­ты БоГЭС, снаб­жа­ю­щей энер­ги­ей алю­ми­ни­е­вый БоАЗ.

Бли­жай­ший к за­во­ду по­сё­лок Та­ёж­ный по­лу­чил новый квар­тал и ком­форт­ную ин­фра­струк­ту­ру. Где-​то в те­ку­щие дни от­кры­ва­ет­ся новая школа с бас­сей­ном и лин­га­фон­ны­ми ка­би­не­та­ми, а, глав­ное - со ста­ры­ми доб­ры­ми уро­ка­ми труда на стан­ках и швей­ных ма­шин­ках для почти че­ты­рёх сотен уче­ни­ков.

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В те­ку­щем же году пла­ни­ру­ет­ся от­кры­тие ещё од­но­го ком­би­на­та от "РУ­СА­ЛА" - Тай­шет­ско­го алю­ми­ни­е­во­го за­во­да в Ир­кут­ской об­ла­сти.

Боль­шин­ство тех­но­ло­гий здесь - уже соб­ствен­ные самые со­вре­мен­ные раз­ра­бот­ки пред­при­я­тия, вклю­чая один из важ­ней­ших тех­но­ло­ги­че­ских про­цес­сов - элек­тро­лиз­ное про­из­вод­ство.

Для обес­пе­че­ния ТаАЗа и дру­гих пред­при­я­тий "РУ­СА­Ла" обо­жжён­ны­ми ано­да­ми в 10-ти км. от Тай­ше­та стро­ит­ся Анод­ная фаб­ри­ка. На пол­ную мощ­ность фаб­ри­ка вый­дет к 2024-му году. Про­ект ба­зи­ру­ет­ся на при­ме­не­нии соб­ствен­ной тех­но­ло­гии, про­шед­шей меж­ду­на­род­ный аудит.

По­нят­но, что ре­ги­он стре­ми­тель­но раз­ви­ва­ет­ся. Стро­ят­ся жилые дома, ж/д и транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра, ме­ди­цин­ский центр. В со­от­вет­ствии с "зе­лё­ной" в хо­ро­шем смыс­ле кон­цеп­ци­ей ком­па­нии, Тай­шет по­лу­ча­ет бла­го­устро­ен­ный го­род­ской парк, озе­ле­не­ние почти пятью ты­ся­ча­ми де­ре­вьев и ку­стар­ни­ков тер­ри­то­рии Дома Куль­ту­ры, дет­ский садик “Бе­лоч­ка” с обу­че­ни­ем бы­то­вым эко­ло­ги­че­ским на­вы­кам.

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Ком­па­ния «Фло­го­пит» вос­ста­нав­ли­ва­ет пе­ре­ра­бот­ку слюды фло­го­пит в Мур­ман­ской об­ла­сти, оста­нов­лен­ную в 2012-м году. Из трёх, име­ю­щих­ся в мире, ме­сто­рож­де­ний этой слюды, рос­сий­ское при­зна­но луч­шим по своим ха­рак­те­ри­сти­кам. Элек­тро­мо­би­ли Volvo и Tesla хотят иметь изо­ля­цию, сде­лан­ную на ос­но­ве рос­сий­ско­го фло­го­пи­та.

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В ап­ре­ле 2021 под­пи­са­но со­гла­ше­ние о стро­и­тель­стве но­во­го ги­гант­ско­го ста­ле­ли­тей­но­го за­во­да "Эко­лант" в Выксе Ни­же­го­род­ской об­ла­сти. Ко всему про­че­му, "уг­ле­род­ный след" этого за­во­да будет в три раза мень­ше, чем у име­ю­щих­ся ме­тал­лур­ги­че­ских про­из­водств.

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Вбли­зи На­ход­ки стро­ит­ся На­ход­кин­ский завод по про­из­вод­ству ме­та­но­ла и ми­не­раль­ных удоб­ре­ний. Выход на про­ект­ную мощ­ность за­пла­ни­ро­ван на 2023 год.

Перед на­ча­лом стро­и­тель­ства ру­ко­вод­ство "НЗМУ" фи­нан­си­ро­ва­ло мас­штаб­ные ар­хео­ло­ги­че­ские ра­бо­ты на своей пло­щад­ке. Сей­час ра­бо­та­ет с экс­пер­та­ми по ур­ба­ни­сти­ке из Пи­те­ра и Моск­вы по фе­де­раль­но­му про­ек­ту раз­ви­тия На­ход­ки, од­но­го из че­ты­рёх го­ро­дов Даль­не­го Во­сто­ка, по­ми­мо Комсомольска-​на-Амуре, Сво­бод­но­го и Боль­шо­го Камня, где ре­а­ли­за­ция круп­ных эко­но­ми­че­ских про­ек­тов даёт им­пульс к раз­ви­тию це­ло­го ре­ги­о­на.

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На­по­ми­наю, что речь идёт лишь о неко­то­рых, самых за­мет­ных про­ек­тах те­ку­ще­го дня. Пе­ре­чис­лять новые мо­дер­ни­зи­ро­ван­ные линии, ре­кон­стру­и­ро­ван­ные цеха и за­пу­щен­ные станы про­сто не бе­русь. По­верь­те на слово, "им­пор­то­за­ме­ще­ние" и "новая ин­ду­стри­а­ли­за­ция" - не пу­стые фразы, а со­во­куп­ность ве­ли­ко­го мно­же­ства про­цес­сов, спо­соб­ных за­пу­стить рывок рос­сий­ской эко­но­ми­ки.

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Лёг­кая про­мыш­лен­ность, ра­дио­элек­тро­ни­ка, при­бо­ро­стро­е­ние неиз­беж­но под­тя­нут­ся к тя­жё­лой. С учё­том ав­гу­стов­ско­го пра­ви­ла гос­за­ку­пок "вто­рой лиш­ний" - тем более.

Научно-​исследовательская база для раз­ви­тия от­рас­лей тоже не стоит на месте.

В Са­ро­ве Ни­же­го­род­ской об­ла­сти, со­глас­но по­ста­нов­ле­нию Пра­ви­тель­ства от ми­нув­ше­го ав­гу­ста, к 2025-му году будет по­стро­ен На­ци­о­наль­ный центр фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки. Про­ект будут ку­ри­ро­вать спе­ци­а­ли­сты «Ро­са­то­ма», уче­ные Рос­сий­ской ака­де­мии наук, МГУ, Кур­ча­тов­ско­го ин­сти­ту­та и дру­гих на­уч­ных и об­ра­зо­ва­тель­ных ор­га­ни­за­ций.

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«Ро­са­том» ак­тив­но раз­ви­ва­ет оте­че­ствен­ную ядер­ную ме­ди­ци­ну. В рам­ках этого про­ек­та за­дей­ство­ва­но несколь­ко ве­ду­щих рос­сий­ских про­из­во­ди­те­лей обо­ру­до­ва­ния, ра­ди­о­нук­ли­дов, ра­дио­фарм­пре­па­ра­тов и ре­ак­то­ров малых мощ­но­стей. Соб­ствен­ные уско­ри­те­ли для ра­дио­те­ра­пев­ти­че­ско­го ком­плек­са по­явят­ся в 2022 году. В стране со­зда­ёт­ся сеть ре­ги­о­наль­ных цен­тров ядер­ной ме­ди­ци­ны.

Цен­тры будут осна­ще­ны гамма-​томографами, те­ра­пев­ти­че­ски­ми уско­ри­те­ля­ми, ПЭТ-​сканерами рос­сий­ско­го про­из­вод­ства.

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Но та­ко­го бур­но­го раз­ви­тия и об­нов­ле­ния рос­сий­ской атом­ной от­рас­ли могло бы не со­сто­ять­ся без соб­ствен­ных раз­ра­бо­ток в об­ла­сти по­ли­мер­ных ком­по­зи­тов на ос­но­ве уг­ле­род­но­го во­лок­на. Два из трёх круп­ных за­во­да по про­из­вод­ству уг­ле­род­ных ма­те­ри­а­лов были от­кры­ты недав­но, в 2015-м году.

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О мас­шта­бе научно-​исследовательских работ го­су­дар­ства крас­но­ре­чи­во го­во­рит то, что от ла­бо­ра­то­рий дело пе­ре­хо­дит к научно-​исследовательским стан­ци­ям и судам.

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В 2024-м году будет вве­дён в экс­плу­а­та­цию новый мо­дуль­ный зи­мо­воч­ный ком­плекс ан­тарк­ти­че­ской стан­ции «Во­сток». До­став­ка мо­ду­лей на дей­ству­ю­щую рос­сий­скую внут­ри­кон­ти­нен­таль­ную на­уч­ную стан­цию в Ан­тарк­ти­де уже на­ча­лась.

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Пер­вое пост­со­вет­ское научно-​экспедиционное судно «Ака­де­мик Трёш­ни­ков» под­ня­ло флаг РФ в 2012-м году. Прямо сей­час оно ра­бо­та­ет в Арк­ти­ке в со­ста­ве меж­ду­на­род­ной экс­пе­ди­ции.

В 2022-м году будет до­стро­е­на ле­до­стой­кая са­мо­дви­жу­ща­я­са плат­фор­ма "Се­вер­ный полюс" с 15-ю на­уч­ны­ми ла­бо­ра­то­ри­я­ми и вер­то­лёт­ной пло­щад­кой. Плат­фор­ма смо­жет ав­то­ном­но дрей­фо­вать в Се­вер­ном Ле­до­ви­том Оке­ане в те­че­нии 2-х лет без до­за­пра­вок и пор­то­во­го об­слу­жи­ва­ния.

На Вы­борг­ском су­до­стро­и­тель­ном за­во­де с фев­ра­ля 2021-го года стро­ит­ся оке­а­но­гра­фи­че­ское ис­сле­до­ва­тель­ское судно "Вице-​адмирал Бу­ри­ли­чев" про­ек­та 22011 ЦМКБ "Алмаз". А в ми­нув­шем июле было за­ло­же­но судно для нужд мор­ских ис­сле­до­ва­ний Рос­сий­ской ака­де­мии наук.

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В Боль­шом Камне в этом сен­тяб­ре со­сто­я­лась це­ре­мо­ния пер­вой резки стали для сразу двух научно-​исследовательских судов «Вик­тор Ильи­чёв» и «Алек­сандр Ли­си­цын». К 2025-му году эти, раз­ра­бо­тан­ные ЦКБ «Ла­зу­рит», суда от­пра­вят­ся бо­роз­дить Ми­ро­вой океан без ма­лей­ше­го огра­ни­че­ния рай­о­на пла­ва­ния. При­чём, они уже почти не будут за­гряз­нять окру­жа­ю­щую среду ни неф­те­про­дук­та­ми, ни сточ­ны­ми и хозяйственно-​бытовыми во­да­ми, ни ок­си­да­ми азота в вы­хлоп­ных газах.

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И со­всем недав­но, в сен­тяб­ре, из дока При­бал­тий­ско­го су­до­стро­и­тель­но­го за­во­да «Ян­тарь» было вы­ве­де­но оке­а­но­гра­фи­че­ское ис­сле­до­ва­тель­ское судно «Ев­ге­ний Го­риг­ле­джан». До конца те­ку­ще­го года оно будет сдано за­каз­чи­ку.

Всего до 2035-го года Рос­сий­ский На­уч­ный Флот будет по­пол­нен де­вя­тью де­сят­ка­ми научно-​исследовательских судов.

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Слы­ши­те гул и рокот?

Это на­би­ра­ет мощ­ные обо­ро­ты вал необ­ра­ти­мо­го про­цес­са новой ин­ду­стри­а­ли­за­ции в стране.

Это, как в конце 1925 г., во­пре­ки Троц­ко­му и за­ве­там Ильи­ча, Ста­лин ини­ци­и­ро­вал ре­ше­ние пра­ви­тель­ства СССР по со­зда­нию по­лу­то­ра де­сят­ков ма­ши­но­стро­и­тель­ных за­во­дов, чтобы вы­ве­сти аг­рар­ную Рос­сию на новый уро­вень эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия.

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И, вот, па­ра­докс - в то время, как после раз­ва­ла Союза мы уте­ря­ли боль­шую часть про­из­водств, ми­ро­вая наука со­вер­ши­ла гран­ди­оз­ный ска­чок в об­ла­сти тех­но­ло­гий. Те­перь же, вос­ста­нав­ли­вая свою про­мыш­лен­ность, мы имеем воз­мож­ность стро­ить самые мощ­ные, ин­но­ва­ци­он­ные, тех­но­ло­гич­ные и "зе­лё­ные" пред­при­я­тия на пла­не­те.

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Ува­жа­е­мые по­ли­то­ло­ги, ана­ли­ти­ки, даже неко­то­рые де­пу­та­ты убеж­да­ют себя и об­ще­ство, что пра­ви­тель­ство за­ни­ма­ет­ся ге­но­ци­дом, ведёт раз­ру­ши­тель­ную по­ли­ти­ку, что на­ци­о­наль­ные про­ек­ты - это аго­ния уми­ра­ю­щей эко­но­ми­ки.

По­че­му?

Для кого тогда все эти новые за­во­ды и го­ро­да, планы и на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния, осво­е­ние Арк­ти­ки и ур­ба­ни­за­ция Даль­не­го Во­сто­ка?

Мы, как по­пу­гаи по­вто­ря­ем одну и ту же ри­то­ри­ку, на­вя­зы­ва­е­мую нам уже более по­лу­ве­ка раз­лич­ны­ми Дал­ле­са­ми и Шва­ба­ми и несу­щую са­мо­раз­ру­ше­ние.

Это, ведь, го­раз­до проще, чем самим стро­ить спра­вед­ли­вое об­ще­ство. При­чём, прин­ци­пи­аль­но новое, ос­но­ван­ное на вза­и­мо­дей­ствии го­су­дар­ствен­но­го и част­но­го ка­пи­та­ла в на­ци­о­наль­ных ин­те­ре­сах.

Слож­ней­ший ме­ха­низм этого вза­и­мо­дей­ствия толь­ко от­ла­жи­ва­ет­ся, а при­ме­нять тра­ди­ци­он­ные ме­то­ды управ­ле­ния уже невоз­мож­но.

Со­глас­но мно­го­ве­ко­во­му опыту рос­си­ян, за­клю­ча­ю­ще­му­ся в кру­го­во­ро­те си­стем "боярство-​опричнина-самодержавие", на те­ку­щем этапе го­су­дар­ство долж­но пе­ре­хо­дить к ме­то­дам жёст­кой оприч­ни­ны? Уже слышу него­ду­ю­щие стоны ли­бе­ра­лов.

Слиш­ком мяг­кие по­пыт­ки са­мо­дер­жа­вия до­го­во­рить­ся с бо­яр­ством вы­зы­ва­ют гнев и нена­висть пат­ри­о­тов.

Не пора ли осо­знать, что мы с вами се­го­дня со­зда­ём аб­со­лют­но новую схему го­су­дар­ствен­но­го устрой­ства, в ко­то­рой могут эф­фек­тив­но вза­и­мо­дей­ство­вать част­ный и го­су­дар­ствен­ный ка­пи­тал, кон­троль и гос­план в ра­зум­ных про­пор­ци­ях, ре­гу­ли­ру­е­мых об­ще­ством? Да, об­ще­ством!

В этом наша ис­клю­чи­тель­ность - в со­че­та­нии спо­соб­но­сти к объ­еди­не­нию, са­мо­ор­га­ни­за­ции и со­вре­мен­ных тех­но­ло­гий, су­ще­ствен­но об­лег­ча­ю­щих эти про­цес­сы. Ин­тер­нет и циф­ро­ви­за­ция - лишь ин­стру­мен­ты, и нам ре­шать, как их при­ме­нять.

Если при­нять во вни­ма­ние ис­то­ри­че­ский опыт рос­си­ян и цен­ност­ную базу, вклю­ча­ю­щую спра­вед­ли­вость и здра­вый тра­ди­ци­о­на­лизм, можно пред­по­ло­жить, что жиз­не­спо­соб­ное го­су­дар­ство, ос­но­ван­ное на прин­ци­пах со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти, может быть со­зда­но.

Пер­вый шаг к этому мо­жешь сде­лать ты, чи­та­тель. Будь спра­вед­лив. От­де­ляй зёрна от пле­вел. Не иг­но­ри­руй по­ло­жи­тель­ные яв­ле­ния, про­ис­хо­дя­щие в Рос­сии. Не по­ли­вай их пош­лым сар­каз­мом. Кри­ти­куй, но пред­ла­гай свои ре­ше­ния. Не будь сто­рон­ним на­блю­да­те­лем, при­ни­май уча­стие в раз­ви­тии стра­ны.

★★★

Знаю, будут замечание, что текст длин­но­ват. Однако что вы хотите? Страна огромная и строительства много.)))

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