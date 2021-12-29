30 декабря – день образования СССР!

99 лет назад, 30 декабря 1922 года, путем объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в городе Москве, был образован СССР (Союз Советских Социалистических Республик).

Изменение гербов СССР.

Советский Союз располагался на территории площадью 22,4 миллиона квадратных километров и был крупнейшим государством мира, занимая почти шестую часть суши Земного шара.

СССР и страны-союзники на карте мира

Протяжённость Советского Союза составляла более 10 тыс.км с востока на запад (11 часовых поясов) и почти 7,2 тыс.км с севера на юг. На территории страны располагалось пять климатических зон. Советский Союз имел самую протяжённую границу в мире (более 60 000 км).

Климатические зоны СССР

Самой длинной рекой Советского Союза была Обь с Иртышом (5410 км). Самая высокая гора в Советском Союзе пик Коммунизма (7495 м) в Таджикской ССР.

Пик Коммунизма

СССР имел выход к крупнейшему в мире озеру - Каспийскому морю, а на его территории располагалось самое глубокое и самое большое в мире по объёму пресноводное озеро Байкал. Байкал остался на территории России.))

Озеро Байкал из космоса

Республики Советского Союза расположены в следующем порядке: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

Гимн СССР с 1922 по 1944 гг.

СССР был светским государством, в котором церковь была отделена от государства и от государственной школы, лишена прав юридического лица и собственности, религия объявлялась частным делом граждан.

Борьба против религии в СССР

Спорт в СССР был массовым. В стране работали детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства и добровольные спортивные общества. Проводились массовые национальные соревнования. Выпускалось много спортивных журналов и газет, спортивных книг. На экраны страны каждый год выходило до 40 спортивных фильмов.

Спортивный плакат СССР

Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодёжи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования - Конституция СССР 1977 года.

В СССР всем выпускникам средне-специальных и высших учебных заведений посредством существующей системы распределения гарантировалось трудоустройство по специальности.

Плакат СССР об образовании

https://zen.yandex.ru/media/kreekate/30-dekabria-den-obrazovaniia-sssr-5e09003716ef9000ac19001e

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