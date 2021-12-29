Мы из Советского Союза

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30 декабря – день образования СССР!

99 лет назад, 30 декабря 1922 года, путем объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в городе Москве, был образован СССР (Союз Советских Социалистических Республик).
30 декабря – день образования СССР!
Изменение гербов СССР.

Советский Союз располагался на территории площадью 22,4 миллиона квадратных километров и был крупнейшим государством мира, занимая почти шестую часть суши Земного шара.

30 декабря – день образования СССР!
СССР и страны-союзники на карте мира

Протяжённость Советского Союза составляла более 10 тыс.км с востока на запад (11 часовых поясов) и почти 7,2 тыс.км с севера на юг. На территории страны располагалось пять климатических зон. Советский Союз имел самую протяжённую границу в мире (более 60 000 км).

30 декабря – день образования СССР!
Климатические зоны СССР

Самой длинной рекой Советского Союза была Обь с Иртышом (5410 км). Самая высокая гора в Советском Союзе пик Коммунизма (7495 м) в Таджикской ССР.

30 декабря – день образования СССР!
Пик Коммунизма

СССР имел выход к крупнейшему в мире озеру - Каспийскому морю, а на его территории располагалось самое глубокое и самое большое в мире по объёму пресноводное озеро Байкал.  Байкал остался на территории России.))

30 декабря – день образования СССР!
Озеро Байкал из космоса

Республики Советского Союза расположены в следующем порядке: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

30 декабря – день образования СССР!
Гимн СССР с 1922 по 1944 гг.

СССР был светским государством, в котором церковь была отделена от государства и от государственной школы, лишена прав юридического лица и собственности, религия объявлялась частным делом граждан.

30 декабря – день образования СССР!
Борьба против религии в СССР

Спорт в СССР был массовым. В стране работали детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства и добровольные спортивные общества. Проводились массовые национальные соревнования. Выпускалось много спортивных журналов и газет, спортивных книг. На экраны страны каждый год выходило до 40 спортивных фильмов.

30 декабря – день образования СССР!
Спортивный плакат СССР

Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодёжи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования - Конституция СССР 1977 года.

В СССР всем выпускникам средне-специальных и высших учебных заведений посредством существующей системы распределения гарантировалось трудоустройство по специальности.
30 декабря – день образования СССР!

Плакат СССР об образовании

https://zen.yandex.ru/media/kreekate/30-dekabria-den-obrazovaniia-sssr-5e09003716ef9000ac19001e

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