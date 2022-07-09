Очереди, паника, дефицит – кризис в ЕС глазами очевидицы

Всё новые свидетельства нарастающей катастрофы в «нормальных-то странах» появляются в соцсетях, расстраивая либерду, верующую в мощь антироссийских санкций. Да, эти санкции мощные, но только вот бьют они в первую очередь по государствам ЕС, политическое руководство которых плевать хотело на собственных граждан. Последним остаётся лишь стоять в очередях в попытках сэкономить, ругать американских лакеев, или – бежать в страны, не поддавшиеся коллективной истерии и не вступившие в экономическую войну против России.

Когда выходит очередной мой материал об усугублении кризисных явлений на Западе…

https://vk.com/video3485515_456244879

…То в комментарии неизбежно прибегает некоторое количество укро-ботов и отечественных западников, хором кричащих «врёти!».

Что же, вот им всем цитаты из обширного поста жительницы Нидерландов Елены КлАасен, которая, вероятно, вышла замуж за европейца в надежде на обеспеченную жизнь в нормальной-то стране.

https://www.facebook.com/otto.klaasen.7/posts/pfbid0Y9rPbYU8ukxisvitYzUcnrufkqKryGPoaVFFDQmdfBniuzuq6hq4A4u1AhQrd1WQl

Итак, давайте послушаем, что пишет очевидица, работающая в медицинской сфере.

«Ну что нового сейчас в Европе?

В Европе вообще и в Нидерландах в частности. Кому интересно – рассказываю. Хороших новостей, как вы понимаете, очень мало. Кризис нарастает и усиливается.

Ну, во-первых, цены на бензин, дизель и газ продолжают расти и расти. На этом фоне растёт цена абсолютно на всё. На продукты в супермаркетах, на отопление дома, резко выросла цена поездок на работу. Люди пишут в соцсетях, что работать вне дома становиться буквально не выгодно, настолько высока цена бензина и дизеля. Проще уволиться, сидеть дома и получать пособие по безработице. Бензин у нас вчера был 2,30 евро за литр, а дизель примерно 2,10 евро за литр. Вчера была в оптовом магазине МАкро и видела дикую очередь на заправке около этого магазина, где цена была на 5 центов меньше. Люди готовы были ждать час, чтобы сэкономить хоть немного.

На этом фоне голландская пресса сообщает, что половина небольших рыболовецких судов стоит у причала, так как цена дизеля слишком высока. Цены на рыбу и мясо растут как на дрожжах».

https://www.facebook.com/otto.klaasen.7/posts/pfbid0Y9rPbYU8ukxisvitYzUcnrufkqKryGPoaVFFDQmdfBniuzuq6hq4A4u1AhQrd1WQl

Замечу: это не только в Нидерландах так. Я уже выпускал материал о рекордных ценах на топливо в США и Британии.

https://vk.com/video3485515_456244837

Как заметил по этому поводу эксперт по энергетике Сергей Савчук, жителям Острова скоро придётся тупо выбирать между едой и топливом. Потому что биодизель, на который столько лет переходили британцы, делают из растительных масел.

«Британские издания пишут, что жители Альбиона ежесуточно расходуют 17 тысяч тонн растительных масел (что эквивалентно 19 миллионам бутылок), сжигая их в двигателях личного и общественного транспорта. В рамках этих же исследований выяснилось, что, помимо жидкостей на основе рапса, британцы ежедневно заливают в баки собственных автомобилей ещё 14 миллионов бутылок пальмового и соевого масла. Естественно, не в чистом виде, а в качестве топлива и всевозможных сопутствующих продуктов вроде присадок.

Тема эта поднята на щит из-за того, что стоимость масел и маслопродуктов на основе рапса, сои и плодов пальмы за прошедший год увеличилась в два с половиной раза. Озабоченные специалисты обращают внимание на тот факт, что более 58 процентов рапсового и порядка девяти процентов подсолнечного масла в королевстве расходуется именно на нужды автомобильного транспорта, включая грузовые тягачи, основу британской логистики».

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

Это показывает, что выбор «еда или топливо» стоит не только перед голландцами, но и перед жителями других нормальных-то стран. Причём – если не будет топлива, то и еды в итоге всё равно не станет. Ведь её просто не на чём будет привезти в мегаполисы.

Но вернёмся к откровениям нидерландской жительницы.

«Газа для населения и промышленности явно не хватает, и будет не хватать ещё больше. Газ из России поступает только в смеси с другим газом и в критически меньших объёмах, чем раньше. Правительство не нашло ничего лучше, чем попробовать возобновить добычу газа под городом ГрОнингеном, в известном месторождении, но город периодически сотрясают небольшие землетрясения, до 2 баллов, так как под ним образовались большИе пустоты и старинный город может просто уйти под землю. Со временем землетрясения могут усилиться. Как пишет пресса, многие дети в Гронингене боятся ложиться спать, так как их дом может просто разрушится ночью в любой момент. В результате от этого придётся отказаться. Цена на газ продолжает расти, и что будет зимой, вообще не понятно.

Настроение у абсолютного большинства людей – просто пушной зверёк. Сужу по своим знакомым и пациентам. Подруга, которая в прошлом году выкупила свою квартиру, просто в ужасе. Управляющая компания в связи с кризисом повысила ежемесячные выплаты одномоментно с 280 до 420 евро. Это помимо ипотеки, которая тоже очень не маленькая. Кроме того, компания, не спрашивая согласия жильцов дома, собирается ставить дорогие солнечные батареи, а расходы поделить на все квартиры. Отказаться невозможно. Подруга, мать-одиночка, просто больше не сводит концы с концами, хотя работает как прОклятая. А дело ещё в том, что всё уходит на налоги. Она стала работать больше, взяла дополнительные часы, но более 52% этих денег за дополнительные часы забрала налоговая. Больше она таких вещей делать не будет».

https://www.facebook.com/otto.klaasen.7/posts/pfbid0Y9rPbYU8ukxisvitYzUcnrufkqKryGPoaVFFDQmdfBniuzuq6hq4A4u1AhQrd1WQl

То есть, настоящие хозяева Европы, о которых я писал в Клубе экспериментальной истории…

https://sponsr.ru/ruslanostashko/13773/Evropeiskie_zakazchiki_nishchepanka/

…Продолжают уничтожать благосостояние подконтрольного населения. Пресекая попытки хоть как-то избежать этой участи. Что приводит к явлениям, описанным в следующей цитате.

«Самое интересное – это то, что говорят наши пациенты и коллеги. Вот это действительно важно. Один пациент, типичнейший голландец, вместе с семьёй переезжает в Венгрию! Представить себе такое лет 15 назад бы невозможно. А теперь они с женой съездили, посмотрели, купили дом и вскоре переезжают. У них в Венгрии никого нет, но оставаться в Голландии они не желают. Там, рассказал нам этот мужчина, бензин по 1,20, еда и газ значительно дешевле и недвижимость доступнее. Он после окончания лечения ещё минут 15 сидел и рассказывал нам, как замечательно в Венгрии, как ему нравится то, что делает в стране Виктор Орбан и как стало ужасно в Нидерландах благодаря РЮтте.

Другая пациентка сказала мне, что она совершенно не доверяет антироссийской пропаганде и против новой волны беженцев в стране. То же самое сказала мне моя голландская коллега по терапевтическому сообществу. Я даже не ожидала такой массовой поддержки.

Ещё одна пациентка, которая вместе с мужем владеет рестораном в городе DenBosch просто в отчаянии от того, что никто не хочет работать. Она, несмотря на все усилия, не может найти официантов в свой ресторан. Во время ковида кафе и рестораны были почти 2 года закрыты, персонал уволен и сел на пособие, а теперь никто не хочет больше работать. Зарплаты в общепите небольшие, работа достаточно тяжёлая и никого найти не удаётся, даже студентов, которые раньше охотно подрабатывали. И такая ситуация во всех кафе и ресторанах страны. Беженцы, прибывшие 5 лет назад, работают очень плохо и медленно и этот не выход для владельцев ресторанов. Эта женщина говорит, что люди приходят на собеседование, вроде соглашаются, а потом не приходят работать.

Точно такая же ситуация, только с гораздо более драматичным результатом сейчас в главном аэропорте страны – СхИпхоле. Десятки и даже сотни рейсов ежедневно отменяются из-за нехватки наземного персонала аэропорта, который был резко сокращён во время ковида. Восстановить численность персонала никак не удаётся и в аэропорту царит полный хаос, который является шоком для местного населения. Отменяют как чартеры, так и регулярные рейсы, люди приехав за 4 часа, не могут зарегистрироваться и попасть на рейс. Такая же ситуация , как пишет европейская пресса, в аэропортах ДЮссельдорфа и Брюсселя. Там тоже людей поувольняли и теперь не могут набрать.

Всем рекомендуют выбирать другие аэропорты и не лететь через Амстердам».

https://www.facebook.com/otto.klaasen.7/posts/pfbid0Y9rPbYU8ukxisvitYzUcnrufkqKryGPoaVFFDQmdfBniuzuq6hq4A4u1AhQrd1WQl

Описанное показывает, что план европейской элиты по разрушению социально-экономического строя, созданного в предыдущем веке, был активирован намного раньше, чем началась СВО на Украине.

А сейчас последствия этой активации просто наслоились на последствия попытки экономического терроризма против России.

«А тут ещё последние 2 недели возобновились массовые протесты фермеров. Дело в том, что в связи с зелёной повесткой и острейшим жилищным кризисом правительство окончательно решило уничтожить до 40 процентов фермерских хозяйств. А землю отдать под жилищное строительство. В стране ужасный жилищный кризис, молодёжь не может уехать от родителей, построить свою семью и начать жить своим домом. В стране требуется не менее полумиллиона новых домов и квартир. А где их строить в маленькой стране? Вот и решили уничтожать фермерские хозяйства. А что? Philips, практически странообразующую компанию, уже уничтожили, Fokker давным-давно обанкротили, КЛМ продали, многие заводы вывели в Малайзию – а фермеры чем лучше? В самом деле – зачем Голландии знаменитый сыр, масло, молоко, тюльпаны? Запустим ещё беженцев, а поля застроим домами.

Из Франции тоже пишут, что в стране каждый день кончает с собой один фермер. В Нидерландах фермеры на тракторах опять перекрывают федеральные трассы, вешают на символическую виселицу чучело фермера, в отчаянии перекрыли даже железнодорожные пути (!!!), люди их поддерживают, но правительству всё пофиг.

Рютте полностью ориентирован на Штаты, он их креатура и практически слуга, поэтому ему глубоко наплевать на собственную страну. Главное санкции ввести, это важнее всего.

Кстати, мужик , который переезжает из Голландии в Венгрию, сказал нам, что зимой, видимо, будет введён лимит на потребление электроэнергии и газа. Похоже, нас ждет весёлая зима».

https://www.facebook.com/otto.klaasen.7/posts/pfbid0Y9rPbYU8ukxisvitYzUcnrufkqKryGPoaVFFDQmdfBniuzuq6hq4A4u1AhQrd1WQl

Похоже, тот голландец, который выбрал эмиграцию в Венгрию, оказался очень дальновидным в сравнении с остальными. Интересно, голосовал ли он за партию американского лакея Рютте, или изначально был её противником?

Впрочем, как бы там ни было, итог один: привычный голландцам образ жизни уничтожает их собственное правительство. Которое они ранее избрали, чтобы продолжать курс на всё «зелёное», либеральное, индивидуалистическое и передовитое.

Ну, там, легализация наркотиков, однополые псевдо-браки и далее по списку.

Теперь вот собирают посеянный собственноручно урожай.

Пост Елены КлАасен уже довольно широко разошёлся по соцсетям.

https://vk.com/wall1935440_12956

Те, кого ранее угораздило тоже эмигрировать в нормальные-то страны – теперь мрачно комментируют, подтверждая изложенное.

«Бензин по 2,30 и дизель по 2,10 евро на заправках – факт.

Насчёт лимитов на электричество и газ хз. Российского газа тут было 10% импорта. Не Венгрия и не Германия.

С фермерами странно. Вроде по моим сведениям проблема не в домах, проблема в том, что зелёные е*обо пропихнули лимиты на выбросы азотнокислые. И теперь чтобы выполнить эти лимиты фермеров нагибают по полной. А там вариант выполнения только один – закрываться нах*р.

В скипхоле писец, могу прислать вдохновляющие фото с мест.

Насчёт ресторанов ИМХО фигня всё это, работают плюс-минус в Амстере норм.



Такой вот у меня лично расклад.



P.S. Если введут лимиты зимой, то нам хоть домой можно уехать, а чё местные будут делать, я хз, лол».

https://vk.com/wall1935440_12956?reply=12959

Пишут, кстати, не только о ситуации в Нидерландах.

«Из Чехии, по Вайберу чел написал (его жена подруга моей жены), был средний класс, становится низшим, поездки на авто подорожали в два раза. Про зиму из-за отопления даже думать боится. Хочет продавать дом и валить за Урал, боится, что начнётся ядерная война (хз чего у них там по ТВ крутят).

А так у него свой бизнес, охранное агентство.

Но мужик реально в панике».

https://vk.com/wall1935440_12956?reply=12971

Неудивительно, учитывая ту мозгомойку, которую устроили европейцам их элитные повелители на тему СВО на Украине.

Настал, видимо, час для европейцев расплачиваться по всем накопившимся с прошлого века долгам. За русофобию, за высокомерное отношение к другим странам, за расизм, за колониальную эксплуатацию, за выдачу евреев гитлеровцам и многое другое.

Жаль ли вам тех, кому пришли кармические счета, уважаемые сограждане?

https://ruslanostashko.livejournal.com/953228.html?utm_refer...