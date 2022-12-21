Как красноармейцы вычисляли диверсантов из группы Бранденбург-800

Вопреки устоявшемуся мнению, которое отчасти сформировалось благодаря кадрам из военной кинохроники, могу сказать, что 22 июня 1941 года первыми на территорию СССР со стороны Германии зашли не вооруженные до зубов моторизованные колонны, а диверсанты.

Деятельность группы "Бранденбург-800"

Эти диверсанты принадлежали специальному подразделению вермахта со звучным названием «Бранденбург – 800». Цель у диверсантов в первые дни войны была одна: предотвращение взрывов на мостах через реки в непосредственной близости от границы.

Правда, одна из первых попыток перейти границу 22 июня 1941 года обернулась для диверсантов полным провалом. Группа диверсантов, которой командовал лейтенант Кригсхайм, была обнаружена советскими пограничниками. В результате перестрелки группа была рассеяна, что, впрочем, не помешало ей все равно перейти границу в другом месте.

Скажу вам честно, подготовлены диверсанты были, конечно, первоклассно. Все в совершенстве владели приемами рукопашного боя и прекрасно обращались с любым оружием. Неплохо управлялись они и с техникой.

Мало того, многие «брандербуржцы», если не в совершенстве, но довольно сносно владели русским языком. Во всяком случае, дать утвердительный или отрицательный ответ, а так же сказать несколько фраз на чистом русском все были в состоянии.

Так, например, однажды диверсантов окликнул один из наших танкистов, когда те двигались по дороге. Получив ответ на чистом русском, он даже ничего не заподозрил.

О серьезности подготовки диверсантов из группы «Бранденбург» говорил и тот факт, что у каждого в наличии имелась ампула с ядом на случай пленения.

Диверсанты все время меняли средства передвижения. В течение дня им приходилось передвигаться, то на автомобиле, то на мотоцикле, то на велосипеде.

Как красноармейцы вычисляли диверсантов из группы "Бранденбург-800"

В общем, ничего не выдавало в них немецких разведчиков, за исключением одной детали.

Бранденбуржцы в форме красноармейцев (источник: https://clck.ru/32sZ7j

И это не скрепки на документах. О которых я уже писал:

На чем в первые месяцы Великой Отечественной войны "палились" вражеские диверсанты

Диверсантов из группы «Бранденбург» выдавала новая советская форма. На фоне красноармейцев они невыгодно выделялись.

Вот как, например, о встрече с диверсантами вспоминал сержант Осауленко:

"Когда мы увидели группу из 7-8 солдат, мы подошли к ребятам. Из разговора с ними мы узнали, что их командир ставит им боевую задачу. Вдруг неожиданно подошел какой-то капитан и закричал: «Ты что говоришь, сволочь?!» – и тут же выстрелил в него из пистолета. В первые дни войны шпионов и диверсантов было очень много. Обращали они на себя внимание тем, что были одеты в новенькую нашу форму капитанов и майоров. Все они были одеты с иголочки, что их сразу выдавало. Говорили они тоже сносно. А передвигались они то на мотоциклах, то на велосипедах"

Правда, тогда в суете первых дней войны им все же удавалось долгое время оставаться незамеченными.

Но чем дальше продвигались войска вермахта на восток, тем дальше продвигались и диверсанты из группы «Бранденбург». Так, в частности, они были замечены в районе Туапсе и на Дону.

Мне думается, что в первые дни войны была все же некая растерянность, которая позволяло передвигаться диверсанты по нашей территории относительно свободно.

Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Делитесь в комментариях.

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