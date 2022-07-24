Станция «Киевская» московского метрополитена — Объект культурного наследия России регионального значения

Перед Новым годом мне несколько раз пришлось побывать в метро Киевская. Я ставила фото световых украшений на улице, а потом подумала: не поставить ли мне тему о залах метро Киевская, которые считаются одними из красивейших в нашем метро. Тем более, что не так уж и давно была реставрация станций. Фото сделала, да вот с темой самой подзадержалась. Ну да лучше поздно осуществить задуманное, чем никогда. Давайте пройдемся. Киевская кольцевая, основной зал

Одна из старейших и красивейших станций московского метро, «Киевская», может считаться зеркалом истории и культуры страны с 30-х годов XX века до наших дней. Лучшие архитекторы и художники, различные стили в искусстве и строительстве, изменения в политической жизни России — все соединила в себе «Киевская», точнее три одноименные станции: Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

Сначала — история советская. В ней практически все начиналось с политики. «Киевская» не стала исключением. Первая станция московского метрополитена с таким названием была запущена в нояб­ре 1936 года на Филевской линии на участке «Смоленская» — «Киевская». Завершение работ по ее строительству было приурочено к открытию VII Чрезвычайного съезда Советов народных депутатов, принявшего новую Конституцию СССР.

Центральный зал станции Арбатско-Покровской линииПилоны станции

Станция «Киевская» должна была стать одним из символов незыблемости советской власти в стране. Автором проектов вестибюля и подземного зала был Дмитрий Чечулин. В ее декоре, пропорциях линий он использовал мотивы древнеримских памятников, которые видел в Помпеях, Флоренции, Венеции. Круглые колонны из светлого мрамора, капители, украшенные колосьями пшеницы, керамическая облицовка стен сделали «Киевскую» образцом маленькой Италии в столице СССР. Для пассажиров станция была открыта 20 марта 1937 года.

Спустя почти два десятилетия, 5 апреля 1953 года, в составе участка «Площадь Революции» — «Киевская» была пущена в эксплуатацию одноименная станция Арбатско-­Покровской линии московского метро. Она стала уже 38-й по счету станцией столичной подземки. Киевская, Филевская линия. Конструкция станции — колонная мелкого заложения. Сооружена по спецпроекту.

Круглые колонны облицованы светлым мрамором «Газган» желтоватых и голубоватых тонов, керамические капители украшены колосьями пшеницы. Пол выложен серым и розовым гранитом, образующим национальный украинский орнамент. Облицовка путевых стен: глазурованная керамическая плитка (вверху) и красный искусственный камень (внизу). В 2014—2016 годах проводились реставрационные работы с воссозданием первоначального облика станции 1930-х годов с полной заменой облицовки путевых стен для устройства гидроизоляции. Во второй половине 2015 года реставрировали мрамор и капители на колоннах, воссозданы светильники и мозаичный рисунок пола, утраченные в середине XX века. Реставрационные работы были завершены в апреле 2016 года. Будучи одной из самых глубоких в Москве, «Киевская» украшена огромным количеством живописных полотен и фресок, рассказывающих о жизни Советской Украины, о дружбе русского и украинского народов. Этот подземный музей создавался лучшими художниками того времени. Среди авторов живописных работ — Виктор Коновалов, которого сам великий Игорь Грабарь называл «русским Тьеполо», его жена Татьяна Коновалова-Ковригина, чье творчество высоко оценивал Александр Родченко, Игорь Радоман, ученик Владимира Фаворского и Александра Дейнеки, другие известные художники.

На своде над пилонами в лепных медальонах размещены 24 фрески, изображающие трудящихся Советской Украины. Со стороны платформ также размещены фрески, преимущественно с изображениями фантастических растений. В западном торце станции находится крупное панно, изображающее народные гуляния на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией. Авторы живописных произведений — большой творческий коллектив художников: В. А. Коновалов, В. Н. Аракелов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, Т. В. Коновалова, А. К. Ширяева, К. П. Аксёнов, И. В. Радоман, Г. И. Опрышко. Выход и переход на филевскую линию Панно «Народные гуляния в Киеве», расположенное в западном торце станции, почти полностью (около 10 м²) обрушилось утром 2 октября 2010 года, в результате протечки грунтовых вод. Реставрация проводилась с 2012 года художниками-реставраторами ООО «Творческие мастерские „Китеж“» М. Симагиным и В. Ивановым. Восстановление фрески заняло почти три года, официальная церемония её открытия состоялась 22 августа 2013 года, хотя к тому времени она уже некоторое время была открыта для обзора. При восстановлении росписи были использованы краски на стеклянной основе, которые обычно применяются при художественной отделке фасадов. Отличия от панно образца 2010 года объясняются Мосгорнаследием тем, что реставрация производилась по фотографии из архивов музея имени Щусева, запечатлевшей оригинальный вид панно, изменившийся при предыдущих реставрациях. Несмотря на то, что воссоздание данной работы было задекларировано «в первоначальном виде», на изображении красного знамени с овальным портретом, присутствующего на панно, был воспроизведён профиль не Сталина, а Ленина.

После инцидента с обрушением панно было принято решение о реставрации всех фресок на станции, к работам приступили в 2014 году. В ходе реставрации также был восстановлен оригинальный облик фресок образца 1954 года, что вызвало критику, связанную с изменением ряда деталей, привычных по фрескам до начала их восстановления. Данные изменения в первоначальный вид фресок были внесены в ходе предшествующих реставраций. На фреске с изображением студентов на книгу, которую держит в руках девушка, в ходе реконструкции была возвращена надпись «I. СТАЛIН». 24 фрески. Фреска «Студенты» Фреска «Музыканты» Фреска «Ткачи» Фреска «Народные промыслы» Фреска «Архитекторы» Фреска «Рыбаки» Фреска «Хлопководы» Фреска «Во фруктовом саду» Фреска «Урожай» Фреска «В детском саду» Фреска «Танец» Фреска «Хлеборобы» Фреска «Животноводы» Фреска «Учёные-химики» Фреска «Физкультурники» Фреска «Энергетики» Фреска «Трудовая смена» Фреска «Машиностроители» Фреска «Овощеводы» Фреска «Железнодорожники» Фреска «Строители» Фреска «Шахтёры» Фреска «Агрономы» Фреска «Металлурги»

А это фото при входе на радиальную. Почти под потолком в круговую идут мозаичные картины

Оттепель на «Киевской»

Так сложилось, что у каждого периода в истории страны была своя «Киевская». В 1953 году СССР возглавил бывший руководитель Украины Никита Сергеевич Хрущев. Он очень хотел, чтобы одна из станций московского метро была названа в честь Киева — столицы Украины. Уже существующие «Киевские» Хрущева не устраивали. Имя столицы Украины непременно должна была получить станция Кольцевой линии. Время изменилось, наступала так называемая хрущевская оттепель, а потому объявили конкурс на лучший проект новой станции московского метро. Среди четырех десятков претендентов победила группа киевских архитекторов под руководством Евгения Катонина.

Это был уникальный архитектор, получивший образование еще в дореволюционной России: педагог Евгения Катонина в Императорской Академии художеств — великий русский архитектор Леонтий Бенуа. До войны Катонин работал в Ленинграде, участвовал в реставрации Зимнего Дворца, Кунсткамеры, Биржи, стал обладателем первой премии на конкурсе по увековечиванию места дуэли Пушкина. Среди его послевоенных проектов — Парк Победы в Москве и площадь искусств в Ленинграде. С 1948 года Евгений Катонин жил и работал в Киеве. Неудивительно, что группа архитекторов под его руководством выиграла в конкурсе проектов строительства станции «Киевская» Кольцевой линии в Москве. Вместе с Катониным работал молодой тогда украинский архитектор, а позже признанный мастер Вадим Скугарев. Кроме них «Киевскую» проектировал известный украинский художник Александр Мызин.

Отдельно стоит сказать об авторах уникальных мозаик станции «Киевская» Кольцевой линии — московских художниках Григории Опрышко и Александре Иванове. Так, Иванов, будучи к тому моменту уже известным мастером, не только создал эскизы всех 18 мозаичных панно, но и лично выложил композиции «Полтавская битва», «Переяславская рада» и «Пушкин на Украине».

Во всех деталях

Мозаика «М.И.Калинин и Г.К.Орджоникидзе на открытии Днепрогэса»

Станция «Киевская» Кольцевой линии была официально открыта 14 марта 1954 года. Она получилась одной из самых роскошных — и с точки зрения архитектурных деталей, и с точки зрения художественного декора — станций столичной подземки. В строительстве ее вестибюлей участвовал в том числе и один из лучших тогдашних архитекторов метро Иван Таранов. Эскалаторный зал новой станции был выполнен в виде полукруглого атриума. Его украсили восемь колонн с коринфскими капителями. Стена зала за колоннами — это мозаичный фриз Григория Опрышко. Остальные стены и все колонны облицованы светлым мрамором. В окаймляющем зал коридоре в форме дуги — мрамор разных цветов. Полы выложены серым гранитом с алой каймой.

Станционные залы находятся на глубине 53 метров. Их украшают мраморные диваны и роскошные люстры. Центральный зал перекрыт белым сводом. Поскольку тематика станции — Украина, ее история и культура, в качестве декора межпилонных проходов использован лепной жгут — элемент классической украинской архитектуры XVII века. Пилоны, мозаичные панно, фризы окаймлены лепным орнаментом с национальными украинскими мотивами. Здесь есть колосья, бутоны, гирлянды, листья и т.д. Арки проходов также украшают лепные фризы с национальными орнаментами.

Интересный факт: «Киевская», открывшаяся уже после смерти Сталина, стала абсолютным рекордсменом московской подземки по количеству изображений бывшего вождя. «Провозглашение Советской власти В.И.Лениным. Октябрь 1917 года», «Воссоединение всего украинского народа в едином украинском советском государстве», «Салют Победы в Москве. 9 мая 1945 года», «Дружба русских и украинских колхозников» — эти и другие мозаики показывали пассажирам метро и самого Сталина, и любовь к нему советских граждан. С художественной точки зрения мозаики были выполнены безукоризненно. Но политика сделала свое дело: после доклада Хрущева на XX съезде КПСС и развенчания культа личности Сталина его изображения и памятники стали убирать отовсюду. Это коснулось и станции «Киевская». В результате «политический чистки» изображение бывшего вождя осталось только на одной мозаике. Глухой торец крупным планом. Цитата из гимна СССР, портрет В. И. Ленина и его изречение о вечной дружбе украинского и русского народов.

Далее мозаичные панно. «Киевская» продолжает жить своей жизнью. Меняется Россия, происходят изменения и в московской подземке. С «Киевской» для многих москвичей и гостей российской столицы начинаются теперь авиационные путешествия: ведь аэроэкспресс в аэропорт «Внуково» уходит именно с Киевского вокзала. И каждый, кто оказывается на одной из станций «Киевская» впервые, невольно замирает, начинает рассматривать ее архитектуру, люстры, панно и т.д. Ведь таких красивых станций во всем мире немного.