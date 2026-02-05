Петербуржские типы из драгоценных камней. Шедевры русского ювелирного искусства

Многие ювелиры прошлого создавали букеты и отдельные флористические элементы из драгоценных камней и благородных металлов. Самую большую популярность этому жанру принесли драгоценные цветы фирмы Карла Фаберже.
К счастью традиции не забыты. Современные художники не только опираются на опыт мастеров прошлого, но и дальше развивают камнерезное искусство: создаются все новые и новые растения - ирисы, орхидеи, кактусы, вороний глаз.
Особенно преуспел в драгоценной флористике Александр Веселовский и основанный им бренд "Русский нефрит". Александр Николаевич Веселовский (род. 1974) - художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, учредитель Творческого союза камнерезов, кавалер ордена А.К. Денисова-Уральского. Родился в 1974 году в городе Апатиты Мурманской области. В 1997 году закончил СПБ ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. С 2009 года учредитель Творческого союза камнерезов. Участник российских и международных выставок.
На фото в галерее драгоценная флора созданная Александром Веселовским и другими художниками "Русского нефрита". Только ручная работа, собственное производство
Фото взяты с сайта компании
Лилия. Розовый опал, зеленый нефрит, горный хрусталь, аметисты, золото, серебро. Высота 400 мм.Ландыши. Зеленый нефрит, кахолонг, горный хрусталь, золото. Высота 115 ммВасилек. Позолоченная ножка стоит в миниатюрной вазочке из горного кварца, венчают её цветки из лазурита. Листья выполнены из сочно-зеленого нефрита.Смородина. Джамбульский халцедон, зелёный нефрит, горный хрусталь, серебро 925. Цена 95 тысяч рублейМагнолия. Нефрит, черный обсидиан, бриллианты, топазы, серебро, золото. Высота 250 ммМалина и ежевика. Родонит, обсидиан, нефрит, горный хрусталь, золото, серебро, бриллианты. Высота 165 ммАнютины глазки. Нефрит, черный обсидиан, горный хрусталь, золото, бриллианты. Высота 170 ммВишня с ягодами. Нефрит, горный хрусталь, пурпурин, яшма, серебро, золочение. Высота 155 ммОрхидея. Яшма, чукотский агат, нефрит, обсидиан, топаз, серебро, золото. Высота 310 ммКактус. Нефрит, джамбульский хальцедон, яшма, золото, серебро. Высота 125 мм
Конечно же мастерская выпускает не только цветы. Посмотреть у них есть на что!Часы настольные "Speedy". Африканская донная яшма, черный нефрит, серебро, золото, сапфиры, рубины, бриллианты. Размер 120Х250Х100 мм.
Пойдя по стопам отца - геолога, Веселовский начал занимался добычей коллекционного камня и его реализацией на выставках. Потом выучился на художника-камнереза. В 1998 году открыл собственную мастерскую, где с единомышленниками стал развивать камнерезное искусство Петербурга. Дальше были выставки, награды, признание и конечно годы упорной работы
На сайте мастеров встретила новый, неизвестный ранее термин - "блокированная скульптура". Означает скульптуру собранную из фигурных блоков полудрагоценных камней. Блокированная миниатюра является самым выразительным средством в камнерезном искусстве. Передать в полудрагоценном камне и драгоценном металле пластику человека, его быт, профессию, национальную принадлежность очень сложно
Скульптуры из драгоценных камней имеют живую пластику. Внимание притягивают детали: лицо - если вооружится лупой и посмотреть в глаза, то можно увидеть даже радужку. Тело - с величайшим мастерством вырезаны все мельчайшие подробности анатомии. Миниатюрные детали одежды, предметы обихода
За прошедшие почти 25 лет, художники-камнерезы объединения придумали и выполнили более 30 крупных проектов, среди которых мне очень понравились: "Династия Романовых" и "Петербуржские типы"
В проекте "Династия Романовых" перед мастерами стояла сложнейшая задача: с одной стороны создать фигурки, обладающие портретным сходством с историческими персонажами, с другой - учесть мельчайшие детали в одежде, орденах, оружии и других аксессуарах
Некоторые портреты реконструировали по полотнам старинной русской живописи и описаниям из архивных источников. Все династические ордена и подвязки не уступают по качеству оригиналам, хотя в 10 раз меньше. На весь проект ушло более 5 лет труда мастеров, художников и ювелиров
Следующий драгоценный проект схож по своим смыслу и содержанию с уже известной нам фарфоровой серией – "Петербуржские (городские) типы". Основной идея собрания - сделать в камне и металле персонажей дореволюционной России: богатые и бедные, верующие или атеисты, солдаты и рабочие, люди рабочих профессий и аристократы
Произведения искусства художников Петербуржской камнерезной школы представлялись на аукционе Сотбис (Sotheby’s); Bonhams, получили международное признание и были достаточно удачно проданы!
