Петербуржские типы из драгоценных камней. Шедевры русского ювелирного искусства

Многие ювелиры прошлого создавали букеты и отдельные флористические элементы из драгоценных камней и благородных металлов. Самую большую популярность этому жанру принесли драгоценные цветы фирмы Карла Фаберже.

К счастью традиции не забыты. Современные художники не только опираются на опыт мастеров прошлого, но и дальше развивают камнерезное искусство: создаются все новые и новые растения - ирисы, орхидеи, кактусы, вороний глаз.

Особенно преуспел в драгоценной флористике Александр Веселовский и основанный им бренд "Русский нефрит". Александр Николаевич Веселовский (род. 1974) - художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, учредитель Творческого союза камнерезов, кавалер ордена А.К. Денисова-Уральского. Родился в 1974 году в городе Апатиты Мурманской области. В 1997 году закончил СПБ ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. С 2009 года учредитель Творческого союза камнерезов. Участник российских и международных выставок.



На фото в галерее драгоценная флора созданная Александром Веселовским и другими художниками "Русского нефрита". Только ручная работа, собственное производство





Ландыши. Зеленый нефрит, кахолонг, горный хрусталь, золото. Высота 115 мм

Василек. Позолоченная ножка стоит в миниатюрной вазочке из горного кварца, венчают её цветки из лазурита. Листья выполнены из сочно-зеленого нефрита.

Смородина. Джамбульский халцедон, зелёный нефрит, горный хрусталь, серебро 925. Цена 95 тысяч рублей

Магнолия. Нефрит, черный обсидиан, бриллианты, топазы, серебро, золото. Высота 250 мм

Малина и ежевика. Родонит, обсидиан, нефрит, горный хрусталь, золото, серебро, бриллианты. Высота 165 мм

Анютины глазки. Нефрит, черный обсидиан, горный хрусталь, золото, бриллианты. Высота 170 мм

Вишня с ягодами. Нефрит, горный хрусталь, пурпурин, яшма, серебро, золочение. Высота 155 мм

Орхидея. Яшма, чукотский агат, нефрит, обсидиан, топаз, серебро, золото. Высота 310 мм

Кактус. Нефрит, джамбульский хальцедон, яшма, золото, серебро. Высота 125 мм

Конечно же мастерская выпускает не только цветы.

Посмотреть у них есть на что!

Стал доступен цветной камень из разных уголков света: розовый опал, бразильский агат. Современный инструмент позволяет делать очень тонкие листья и лепестки, натуралистичные жилки на бутонах и цветках, делать контрасты.Лилия. Розовый опал, зеленый нефрит, горный хрусталь, аметисты, золото, серебро. Высота 400 мм.Часы настольные "Speedy". Африканская донная яшма, черный нефрит, серебро, золото, сапфиры, рубины, бриллианты. Размер 120Х250Х100 мм.

Скульптура "Капитан 1-го ранга", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, лидит, различные виды яшмы, гранит, серебро, золото. Размер 210Х120Х101 мм. Скульптура "Капитан 1-го ранга", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, лидит, различные виды яшмы, гранит, серебро, золото. Размер 210Х120Х101 мм.

Скульптура "После операции 2", входит в серию "Петербуржские типы". Материалы: лидит, долерит, горный хрусталь, различные виды яшм, черный нефрит, серебро, золочение, золото. Размер 300Х110Х90 мм Скульптура "После операции 2", входит в серию "Петербуржские типы". Материалы: лидит, долерит, горный хрусталь, различные виды яшм, черный нефрит, серебро, золочение, золото. Размер 300Х110Х90 мм

Александр Веселовский родился в 1974 году в городе Апатиты Мурманской области. В 1997 году закончил СПБ ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, по специальности радиоинженера, но профессия была не востребованы в тот момент

Скульптура "Этюд Диларам", входит в серию "Петербуржские типы". Различные виды яшмы, чрный нефрит, долерит, серебро, золото. Размер 170Х90Х90 мм Скульптура "Барышня на диване"", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, лидит, различные виды яшмы, серебро, золото, эмаль, сапфиры, рубины. Размер 80Х150Х120 мм

Скульптура "Барское настроение", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, лидит, афганский лазурит, различные виды яшмы, серебро, золото, эмаль, черный нефрит. Размер 170Х100Х100 мм

Пойдя по стопам отца - геолога, Веселовский начал занимался добычей коллекционного камня и его реализацией на выставках. Потом выучился на художника-камнереза. В 1998 году открыл собственную мастерскую, где с единомышленниками стал развивать камнерезное искусство Петербурга. Дальше были выставки, награды, признание и конечно годы упорной работы

Композиция "Петух". Яшма, родонит, обсидиан, нефрит, серебро. Размер 160Х100Х65 мм

Композиция "Мышь на сыре". Чукотский агат, кварцит, лидит, серебро. Размер 70Х100Х60 мм

Часы "Ландыши". Нефрит, кахолонг, горный хрусталь, серебро, золото, сапфиры. Размер 200Х150Х150 мм

На сайте мастеров встретила новый, неизвестный ранее термин - "блокированная скульптура". Означает скульптуру собранную из фигурных блоков полудрагоценных камней. Блокированная миниатюра является самым выразительным средством в камнерезном искусстве. Передать в полудрагоценном камне и драгоценном металле пластику человека, его быт, профессию, национальную принадлежность очень сложно

Скульптура "Епископ в пасхальном облачении", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, лидит, архангельский кремень, различные виды яшмы, серебро, золото, эмаль, рубины. Размер 210Х100Х100 мм

Скульптура "Солдат на отдыхе", входит в серию "Петербуржские типы". Архангельский кремень, различные виды яшмы, черный нефрит, долерит, серебро, золото. Размер 170Х120Х120 мм

Скульптуры из драгоценных камней имеют живую пластику. Внимание притягивают детали: лицо - если вооружится лупой и посмотреть в глаза, то можно увидеть даже радужку. Тело - с величайшим мастерством вырезаны все мельчайшие подробности анатомии. Миниатюрные детали одежды, предметы обихода

Скульптура "Джокер" и шкатулка для хранения карт. Кахолонг, яшма, долерит, серебро. Автор С. Шиманский, моделирование А. Веселовский. Размер 110Х140Х230 мм.

Скульптура "Мудрец". Материалы: зеленый нефрит, каргонский порфир, белореченский кварцит, яшмы, серебро. Размер 300х180х180 мм

За прошедшие почти 25 лет, художники-камнерезы объединения придумали и выполнили более 30 крупных проектов, среди которых мне очень понравились: "Династия Романовых" и "Петербуржские типы"

Скульптура ""Екатерина I", входит в серию "Романовы". Различные виды яшмы, кахолонг, рубины, черный нефрит, сапфиры, бриллианты, золото, серебро. Размер 270Х100Х100 мм

Скульптура "Петр I", входит в серию "Романовы". Различные виды яшмы, рубины, сапфиры, бриллианты, золото, серебро.

Скульптура "Точильщик камней, входит в серию "Петербуржские типы". Аметист, лидит, архангельский кремень, различные виды яшмы, горный хрусталь, черный нефрит, серебро, золото, эмаль, рубины. Размер 170Х100Х100 мм

Скульптура "Фонарщик за работой", входит в серию "Петербуржские типы". Лидит, горный хрусталь, различные виды яшмы, черный нефрит, долерит, серебро, золото. Размер 300Х110Х90 мм

В проекте "Династия Романовых" перед мастерами стояла сложнейшая задача: с одной стороны создать фигурки, обладающие портретным сходством с историческими персонажами, с другой - учесть мельчайшие детали в одежде, орденах, оружии и других аксессуарах

Скульптура "Фёдор III", входит в серию "Романовы". Различные виды яшмы, рубины, сапфиры, бриллианты, золото, серебро. Размер 270Х100Х100 мм

Скульптура "Патриарх Филарет", входит в серию "Романовы". Лазурит афганский, различные виды яшмы, рубины, сапфиры, бриллианты, золото, серебро. Размер 270Х100Х100 мм

Некоторые портреты реконструировали по полотнам старинной русской живописи и описаниям из архивных источников. Все династические ордена и подвязки не уступают по качеству оригиналам, хотя в 10 раз меньше. На весь проект ушло более 5 лет труда мастеров, художников и ювелиров

Скульптура "Иван V", входит в серию "Романовы". Различные виды яшмы, гранаты, бриллианты, золото, серебро. Размер 270Х100Х100 мм

Скульптура "Павел I", входит в серию "Романовы". Различные виды яшмы, рубины, сапфиры, бриллианты, золото, серебро.

Скульптура "Николай II"", входит в серию "Романовы". Черный нефрит, лазурит, различные виды яшмы, золото, серебро, эмали. Размер 270Х100Х100 мм

Следующий драгоценный проект схож по своим смыслу и содержанию с уже известной нам фарфоровой серией – "Петербуржские (городские) типы". Основной идея собрания - сделать в камне и металле персонажей дореволюционной России: богатые и бедные, верующие или атеисты, солдаты и рабочие, люди рабочих профессий и аристократы

Скульптура "Петербургский городовой", входит в серию "Петербуржские типы". Пурпурин, лидит, различные виды яшмы, серебро, золото. Размер 210Х90Х90 мм

Скульптура "Нищий", входит в серию "Петербуржские типы". Лидит, архангельский кремень, черный нефрит, афганский лазурит, различные виды яшмы, серебро, золото, эмаль, рубины. Размер 170Х120Х120 мм

Скульптура "Половой", входит в серию "Петербуржские типы". Кахолонг, горный хрусталь, лидит, различные виды яшмы, черный и зеленый нефрит, серебро, золото, эмаль. Размер 210Х100Х100 мм

Произведения искусства художников Петербуржской камнерезной школы представлялись на аукционе Сотбис (Sotheby’s); Bonhams, получили международное признание и были достаточно удачно проданы!

Луноликая (Moonface). Эстимейт: 5000 – 10000 фунтов стерлингов, продано за 10000. Бразильский агат, долерит, серебро. Размер 200Х150Х90 мм