История создания песни. Дворянский романс превратился в казачью песню

Строки прекрасного старинного романса «Не для меня придет весна» сегодня можно услышать в различных стилях, многие исполнители с удовольствием поют эту лиричную песню: группа «Любэ», Пелагея, Никита Михалков с Государственным академическим Кубанским казачьим хором и даже хор Сретенского монастыря. Раньше она входила в репертуар Федора Ивановича Шаляпина. Существовал и ее «блатной» вариант, а если хорошо покопаться в истории – то и «белогвардейский». Несмотря на то что у популярного романса есть автор, за 200 лет он стал по-настоящему народным.

Стихи, которые легли в основу романса, были написаны на боевом корабле во время черноморской кампании 1838 года. Об этом говорит подпись, с которой стихотворение было в том же году опубликовано в журнале «Библиотека для чтения»: «На корабле „Силистрия“, А. Молчанов, 1838.»

Полное имя автора, к сожалению, неизвестно, однако, по сохранившимся документам, такой офицер действительно служил на флагманском 84-пушечный корабле под началом Павла Степановича Нахимова. В этот период времени «Силистрия» участвовала в создании Кавказской укрепленной береговой линии.



Н. П. Девитте и первое издание романса «Не для меня придет весна»

Очень скоро стихи эти перекочевали на страницы офицерских дневников и солдатских тетрадей, в дворянские и мещанские альбомы. Песня на эти стихи звучала и в годы Крымской войны, и позднее.Сведения об авторах песни были к тому времени уже утеряны. Бог знает, где был в это время А. Молчанов, но судьба другого автора издателям, скорее всего, была известна. Его давно уже не было в живых. Его звали Николай Девитте. Простая мелодия, написанная им к этим стихам, оказалась на редкость жизнеспособной и дошла до наших дней, не потеряв ни одной ноты. В текст же песни, наряду с первой, предположительно молчановской строфой, вошли как раз те заключительные строфы, которые так не похожи на молчановские. Возможно, что и они были сочинены тем же Девитте, тесно сотрудничавшим с редактором «Библиотеки для чтения» О. Сенковским.

Просеяв всю русскую прессу той поры, удалось разыскать в журнале «Новости литературы» строки:

Теперь душа моя увяла,

И меркнет неба слабый свет.

Не для меня весна цветет!

Мне осень ранняя настала.

В рукописном сборнике 1826 года нам встретилась песня

«Не для меня весною

В полях цветы цветут…»,

а в Московском альманахе (1828) стихи, начинающиеся строчкой:

«Не для меня она цветет

Не для меня она сияет».

В 1830 году они тоже стали романсом. В 1830-е гг. мотив этот встречается еще чаще и в альманахах, и в альбомах, и в сборниках забытых теперь поэтов. Не исключено, что именно из них он и пришел на перо А. Молчанова.

Известный в то время композитор Николай Девитте написал музыку для нового романса. Существует теория, что этот музыкант является и автором слов. В то время было модно мистифицировать публику таким образом или просто дарить авторство нуждающимся молодым поэтам, но доказательств этому нет.

В тот же год произведение впервые было исполнено в Петербурге в музыкальном салоне баронессы фон Раль. Интересно, что из множества романсов, написанных Девитте, сегодня известен только этот. Правда, за пару веков он изрядно растерял свою аристократичность. Первоначальный текст отличался от вариантов, которые затем создавались в разные периоды истории России:

Не для меня придёт весна,

Не для меня Буг разойдётся,

И сердце радостно забьётся

В восторге чувств не для меня!

(…)

Не для меня придёт весна!

Я поплыву к брегам абхазским,

Сражусь с народом закавказским…

Там пуля ждёт давно меня!

Река Буг, которая здесь упоминается, впадает в Черное море и действительно широко разливается. Судя по всему, русский офицер, сочиняя лиричные и полные тоски строки, вспоминал о своих родных местах. Однако «Буг» оказался не самым удачным вариантом. Иван Бунин писал по этому поводу:

«Знаете эту мещанскую песенку? „Не для меня придёт весна, не для меня Буг разольётся, и сердце радостью забьется не для меня, не для меня!“ Почему Буг, а не Дон, не Днепр — неизвестно, я ещё мальчиком этому удивлялся, слыша эту песенку.»

Судя по всему, малоизвестная река в песне удивляла не только знаменитого поэта, и во всех дальнейших переделках именно эту строчку изменяли в первую очередь. В разное время в начале романса «разливались» то «песнь» (в аранжировке для концертов во время русско-японской войны), то все-таки «Дон». Но эти изменения касались уже возрожденной песни, которую вдруг вспомнили в начале XX века. Сам композитор, вероятно, считал, что создал «однодневку» - после создания романс был в моде буквально пару лет, а потом о нем забыли на долгие годы.



Ф.И.Шаляпин

Позднее песня возродилась благодаря Федору Ивановичу Шаляпину. Певец исполнял ее как «забытый солдатский романс» и очень любил. Она входила в репертуар великого певца с самого начала его сценической карьеры.

Существуют также переделки времен Первой мировой и Гражданской войны - см. белогвардейскую дальневосточную "Не для меня реки текут".

Этот романс имеет богатую, длинную и теперь уже, можно сказать, более или менее разгаданную историю. Подвергаясь разнообразной фольклоризации, романс дожил до наших дней.

Популярным он был и в годы Великой Отечественной войны. Празднуя победу, наши солдаты пели ее так: «И для меня придет весна». Об этом впервые написал краевед из Петропавловска А. Н. Сендецкий. Он же указал на первую его публикацию в журнале «Библиотека для чтения»

Во время Гражданской войны «Не для меня», вслед за страной, которая разделилась на два лагеря, тоже «раскололась» на два варианта. Один из них, малоизвестный сегодня, был увезен белыми эмигрантами за границу и отразил всю ярость и печаль людей, вырванных из своей жизни:

Не для меня реки текут,

Текут привольными ручьями.

Там дева с чёрными очами

Но дева та не для меня.

(…)

Но для меня придёт борьба.

Умчусь я в степи Приамурья.

Сражусь там с бандой большевистской,

Победа ждёт (в другом варианте – «там пуля ждёт») давно меня.

Интересна и «блатная» версия бывшего аристократического романса, здесь уже появляется река Дон:

Не для меня весна придёт

Не для меня Дон разольётся.

И сердце жалобно забьётся

С восторгом чувств — не для меня.

(…)

А для меня народный суд

Осудят сроком на три года,

Возьмёт конвой меня жестоко

и поведёт меня в тюрьму.

(…)

После 1930-х популярную песню опять забыли на полвека, пока она не прозвучала 1978 году в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров».

Там старинный романс напел главный герой в исполнении Станислава Любшина. С этого момента песня, уже второй раз, как птица Феникс возродилась из забвения. В новом тысячелетии романс опять находит своих поклонников. Теперь его начинают петь разноплановые исполнители, но наиболее ярко и задушевно - казачьи хоры, поэтому произведение постепенно приобретает статус «народной казачьей песни».

Даже Никита Михалков в 2014 году спел «Не для меня» вместе с Государственным академическим Кубанским казачьим хором.



Никита Михалков исполняет романс «Не для меня»

Сегодня можно найти множество вариантов старинного романса, на любой вкус. «Не для меня» исполняют популярные певцы в самых различных стилях. Но каким бы он не представал перед слушателями – академическим, эстрадным, народным или даже блатным, слышим ли мы его в фильмах или в финале модного музыкального шоу, остается главное – щемящая лиричность, которая покоряет всех в течение уже почти двух веков. Одно из лучший, на мой взгляд, исполнений:

А теперь хотелось бы разместить саму песню в исполнении разных современных певцов и ансамблей

Кубанский Казачий хор

Михалков и казачий хор

Феликс Давыдов

Ансамбль русской песни "Бабкины внуки"

Игорь Стремеев

Сретенский хор

Пелагея и Ярослав Дронов

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=88302

leonteva-11.ya.ru/replies.xml

www.voskres.ru/literature/critics/novoselzev_printed.htm

wap.dyatlov.forum24.ru/

www.predistoria.org/index.php