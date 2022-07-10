Генерал, который не верил в успех наступательной операции «Уран»: что в итоге с ним стало

Чем больше изучаешь историю Великой Отечественной войны, тем больше всплывает на свет интересных подробностей, касающихся тех или иных событий.

Одна из таких подробностей касается подготовительного периода операции «Уран», целью которой было окружение и разгром 6-ой полевой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса под Сталинградом.

Речь идет о письме командира 4-го механизированного корпуса генерал-майора В.Т. Вольского лично И.В. Сталину, в котором Вольский, по меньшей мере, высказывает неуверенность в положительном исходе операции.

Генерал-майор Вольский В.Т.

Надо отдать должное генералу Вольскому в его смелости. Мало кто из генералитета, за несколько дней до начала операции «Уран» решился бы написать Главнокомандующему и выразить свое несогласие в целесообразности проведения операции в назначенные сроки. Василий Тимофеевич Вольский смог!

Начнем с того, что перед самым началом операции в Красной армии появились механизированные корпуса, которые по задумке Ставки Верховного главнокомандования должны были стать решающей силой в осуществлении плана Генерального штаба.

Мехкорпус действительно представлял собой грозную силу, способную сокрушить врага, так как по количеству личного состава и единиц техники в разы превосходил любой танковый корпус.

Командиром одно из таких мехкорпусов как раз и был назначен генерал-майор В.Т. Вольский.

Однако формирование новых соединений происходило в большой спешке, что не могло сказаться на обученности личного состава.

Так, например, в отчете боевых действий танкистов 57-ой армии общее состояние механизированных частей и соединений армии описывается следующим образом:

«Подготовленность танковых частей к ведению боя, за исключением 90 и 235 ТБр, была низкая. Механики-водители танков имели малую практику вождения, а большинство из них в боевых условиях танков не водили и в боях не участвовали. Артиллеристы мало практически стреляли. Мотопехота была плохо подготовлена для ведения наступательных операций и подразделения за неимением времени в тактическом отношении были плохо сколочены».

Понятно, что данное обстоятельство не могло не беспокоить генерал-майора Вольского.

Это сподвигло его на написание письма лично тов. Сталину.

Вольский в своем письме Главнокомандующему писал следующее:

«Дорогой товарищ Сталин. Считаю своим долгом сообщить вам, что я не верю в успех предстоящего наступления. У нас недостаточно сил и средств для него. Я убежден, что мы не сумеем прорвать немецкую оборону и выполнить поставленную перед нами задачу. Что вся эта операция может закончиться катастрофой, что такая катастрофа вызовет неисчислимые последствия, принесет нам потери, вредно отразится на всем положении страны, и немцы после этого смогут оказаться не только на Волге, но и за Волгой…»

Сталин поинтересовался у Василевского, что думает тот о письме. На что Василевский выразил уверенность в том, что операцию надо начинать в намеченные сроки.

Операция "Уран"

На удивление, Сталин не отстранил опытного генерала Вольского от командования мехкорпусом. По некоторым данным, между ними даже состоялся телефонный разговор, где Вольский пообещал Сталину выполнить все возложенные на него задачи. Сталин распорядился оставить Вольского в корпусе, а его судьбу решить по окончании операции.

Благо, ни сам Вольский, ни его личный состав тов. Сталина не подвели.

Из воспоминаний Василевского:

«Докладывая Верховному Главнокомандующему об успешном ходе операции, я сообщил об отличных действиях 4-го мехкорпуса В. Т. Вольского, войска которого проявили в первый же день операции исключительный героизм, мужество, отвагу и продвинулись, ломая сопротивление врага, на 20 км».

Несколько позже за умелое руководство войсками В.Т. Вольскому было присвоено очередное воинское звание «генерал-лейтенант танковых войск» с награждением орденом Суворова II степени, а 4-му мехкорпусу было присвоено почетное наименование «Сталинградский».

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