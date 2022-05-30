Освобождение

Сколько бы не визжала пропаганда киевского режима о том, что «мы защищаемся» – не срастается картинка.

Ну не обстреливает защищающая свою землю армия собственные (как она заявляет) города!

А ВСУ обстреливает. Каждый день.

Донецк, Горловку, Макеевку, Ясиноватую…

Что характерно, огромное количество украинской артиллерии, ствольной и реактивной, уже уничтожено. Разгромлены и сожжены склады с боеприпасами. Зеленский с МИДом наперебой голосят о том, что нечем воевать, выпрашивают по всей планете (ну, не по всей, а по западной её части) оружие и боеприпасы.

Но при этом стреляют не в российскую армию, а по городам. По жилым кварталам и мирному населению.

«Точки-У» вообще остались в единичных экземплярах, но вместо того, чтобы попытаться поразить ими какие-то военные цели – штабы, склады, аэродромы – их используют, чтобы ещё и ещё убивать мирное население.

Центр Донецка, центр Макеевки, вокзал в Краматорске, попытки обстреливать потерянный для салорейха Херсон…

Прислали американские гаубицы М777 и французские «Цезарь». И что, ВСУ с их помощью устраивают артиллерийские дуэли и контрбатарейный огонь? Как бы не так! Они продолжают обстреливать жилые кварталы, убивать мирных жителей.

Рабы, предавшие память предков, мстят свободным людям, отказавшимся становиться на колени перед их западными хозяевами. Раб не ненавидит своих владельцев (их он любит и пресмыкается), раб ненавидит свободных.

Когда отступала Красная Армия, она берегла каждый снаряд, каждый патрон, чтобы убивать захватчиков. Когда отступал нацистский Третий Рейх, то они стремились убить как можно больше людей, полностью взорвать оставляемые города – Краков, Варшаву, Прагу и так далее. Из последних сил убить ещё хоть женщину, хоть старика, хоть ребёнка…

ВСУ не воюет с российской армией. ВСУ воюет с населением. И после всего они ещё что-то хрюкают, что они «захысныки»?

Защитники не ездят по улицам Одессы, Житомира, Винницы, Хмельницкого в фургонах с надписями «Каратели». Защитники не переименовывают улицы и не сносят памятники. Защитники не привязывают людей к столбам, чтобы их линчевали.

Нет, они самые настоящие захватчики и оккупанты.

А российская армия несёт этим территориям и, что самое важное, живущим на них людям, ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1580283.html