Богатыри Земли Русской, ч.7

ГЕРОЙ РОССИИ. Посмертно.

Гвардии младшему лейтенанту Пономаренко Артёму Александровичу присвоено звание Героя России. Посмертно. Он – первый, награждённый высоким званием в Александрийской бригаде, хотя, конечно, достойных очень много.

Во время наступления командиру мотострелковой роты мотострелкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, гвардии младшему лейтенанту Пономаренко была поставлена боевая задача: выдвинуться в составе роты по указанному маршруту на технике, чтобы взять и зачистить важную для дальнейших наступательных действий лесополосу.

Во время движения подразделения начался массированный артиллерийский обстрел и налет ударных БЛА противника. Впереди идущий БТР был подбит. Гвардии младший лейтенант Пономаренко, доложив о случившемся на пункт управления батальона, дал команду личному составу роты спешиться и занять оборону. Лично руководил эвакуацией раненых, сам вытащил троих военнослужащих из горящей машины и оказал им первую помощь. Противник в это время вел обстрел подразделения кассетными боеприпасами. Артём Пономаренко получил смертельные осколочные ранения.

За храбрость и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младшему лейтенанту Пономаренко А.А. присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Быть воином – жить вечно!

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ПАМЯТИ КАПИТАНА АНДРЕЯ МЕЛЬНИКА. С первых дней принимал участие в пекле военной операции на Украине Год назад, 24 января героически погиб капитан Мельник при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции.

Он был настоящим человеком слова! Мужиком!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память Герою! Информация предоставлена товарищем погибшего.

https://t.me/geroirossii/6030

ПАМЯТИ ЕФРЕЙТОРА АНДРЕЯ ВАЙБЕРТ. Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Сегодня ему исполнилось бы 24 года Старший снайпер стрелковой школы (снайперов).

Андрей родился 26 января 2000 году, в Кабардино-Балкарской Республике, Прохладненском районе в с. Ульяновском.

В мае 2020 года был призван на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации. Во время прохождения службы решил остаться в армии и подписали контракт на два года.

27 февраля 2022 года, направлен для участия в зону СВО.

Погиб 18 марта 2022 года при выполнении боевой задачи.

Прощание с ефрейтором Вайберт Андреем Владимировичем состоялось 28 марта 2022 года. Похоронен со всеми воинскими почестями, под музыкальное сопровождение с традиционным военным салютом.

Андрей был смелым, сильным человеком с высокими моральными устоями, готовым протянуть руку помощи в любой ситуации.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Светлая память, Герою!

https://t.me/specnazAlpha/20948

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НАЯНОВА. Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Александр родился 6 февраля 1978 года в городе Ульяновск. В июле 2023 года подписал контракт и отправился на фронт добровольцем.

В октябре в ходе боевой задачи Александр получил ранение и перелом ребер. Был отправлен в госпиталь.

После реабилитации, восстановив свое здоровье, Александр имея настойчивость и желание, только с третий попытки, в ноябре 2023 года смог вернуться на передовую.

2 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Артёмовском направлении, Александр получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Он отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге, защищая интересы Родины.

Похоронен Воин на родине, в городе Ульяновске со всеми воинскими почестями. Вечная память, Герой!

Информация и фото предоставлены читателем.

https://t.me/geroirossii/6065

Год назад, 28 января 2023 года в ходе выполнения боевой задачи погиб Андрей "Нерв" Голубев, ветеран спецназа ФСБ, который добровольцем отправился в зону проведения СВО. В ходе службы в спецназе госбезопасности неоднократно выезжал на Северный Кавказ, с 2021 года в отставке. Андрей, сын бывшего командира вологодского ОМОН (1991-2000) полковника Сергея Голубева. Уже будучи на пенсии, Андрей направил обращение в военкомат с просьбой отправится в зону СВО. Попав в учебку, "Нерву" предложили заняться формированием разведроты в составе 347-го полка. 8 ноябяр 2022 года сформированая Андреем рота убыла в зону СВО. В ночь с 27 на 28 января капитан Андрей Голубев вместе со своими разведчиками передвигался на БМП на Харьковском направлении с задачей замены НПшек. Попав под обстрел, машина перевернулась от близкого разрыва. Вместе с Андреем Голубевым погибли еще пять его разведчиков (Марс, Пума, Мороз, Новый, Викинг). Посмертно капитан Голубев награжден орденом Мужества. Ему было 39 лет.

https://t.me/okspn/29017

КАКИХ РЕБЯТ ТЕРЯЕМ! В Удомельском округе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Данилом Киселёвым.

Данил Сергеевич родился 5 сентября 2001 года в городе Удомле Тверской области. Проживал с родителями в деревне Ряд. Увлекался мотоциклами и машинами.

Киселёв окончил Рядскую школу, отучился на электросварщика.

16 декабря 2020 года Данил был призван на военную службу по призыву в первый зенитный ракетный дивизион на должность оператора радиолокационных станций.

Как сообщили в администрации Удомельского ГО, в ноябре 2023 года Киселёв добровольно заключил контракт для участия в СВО.

5 декабря воин не вышел из боя на Сватовском направлении ЛНР. Награжден орденом Мужества посмертно.

Героя похоронили на Аллее Славы городского кладбища в районе деревни Лайково-Храповицкое.

Вечная тебе память, братишка…

И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/21080

ПОГИБ В РАЙОНЕ ГОРЛОВКИ. Во Владимирской области простились с добровольцем СВО.

Администрация Камешковского района информирует, что 28 января в поселке Дружба состоялась церемония прощания с участником СВО Воскобойниковым Василием Владимировичем. Он ушел служить по контракту в августе 2023 года. Погиб 14 октября в Ясиноватском районе ДНР.

Вечная память, братишка…

И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/21082

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