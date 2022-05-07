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Маршал Борис Шапошников

Борис Михайлович отмечается в военной истории как выдающийся военный теоретик, талантливый практик, хорошо знающий оперативно-стратегические вопросы. Он – автор военно-исторических и военно-теоретических трудов, которые оказали большое влияние на развитие советской военной науки.
Маршал Борис Шапошников
2 октября 1882 года, в городе Златоуст Уфимской губернии родился выдающийся советский военный и государственный деятель, военачальник, талантливый военный теоретик, внёсший значительный вклад в теорию и практику строительства Вооружённых сил СССР, начальник Генерального штаба (1937-1940 и 1941-1942), маршал Борис Михайлович Шапошников. Борис Шапошников родился в семье служащих: мать работала учительницей, отец служил по частному найму.
Маршал Борис Шапошников
Окончил Пермское реальное училище. Сознательно выбрал карьеру военного. Своё первое военное образование Шапошников получил в Московском Алексеевском военном училище, которое окончил в 1903 году.Маршал Борис ШапошниковБыл направлен в Первый Туркестанский пехотный батальон. В 1907 году зачислен в Академию Генерального штаба, которую с отличием окончил через три года, получив звание штабс-капитана.
Маршал Борис Шапошников
"Черной костью" именовали в русской армии выходцев из непривилегированных сословий.
 Их отношения с "белой костью", представителями родовой аристократии, были далеко не безоблачны. Возможно, и это сыграло свою роль в "красном" выборе Бориса Шапошникова...
Первую Мировую войну Борис Шапошников встретил в должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии в Варшавском военном округе. Зарекомендовал себя на фронте как способный офицер. В 1917 году Борис Михайлович уже полковник, командир полка. Октябрьскую революцию принял. Будучи командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка, он пошёл навстречу требованиям солдатских комитетов о смещении нескольких контрреволюционно настроенных офицеров и унтер-офицеров, умело пресёк попытки анархистов развалить полк и тем самым сохранил его как боевую единицу. Поэтому когда в декабре 1917 года встал вопрос о выборах начальника Кавказской 13-й гренадерской дивизии, съезд делегатов от военно-революционных комитетов частей избрал Бориса Михайловича Шапошникова её начальником.
Маршал Борис ШапошниковБ.М. Шапошников среди солдат. 1914 г.
Через много лет в своих мемуарах маршал будет с раздражением отзываться об аристократах, о протекции в старой армии, утверждать, что в академии он даже не здоровался со своим гвардейским однокашником, будущим "черным бароном" Петром Врангелем...

Шапошников вряд ли лукавил. Но на его не слишком задавшуюся карьеру повлияла "штабная" специализация. Будущий маршал был, несомненно, книжным человеком. "Два часа ежедневно по вечерам я посвящал чтению новых книг по тактике", - вспоминал он о своей службе в Ташкенте, где офицеры спивались или отводили душу за карточной игрой. Неудивительно, что уже в Первую мировую ему прочили большое будущее. Интеллект, способности, даже некоторое внешнее сходство с легендарным генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым, поскольку в ту пору Шапошников носил усы...

Тем не менее молодой офицер, проявивший мужество на фронте, контуженный в бою, не удостоился георгиевских наград. Впоследствии с нескрываемым чувством обиды Шапошников вспоминал, что начальство не стремилось награждать или повышать штабистов. Сам Шапошников к октябрю 1917 года был еще полковником, а аристократ Врангель уже получил генеральский чин.

Шапошников не оставил свидетельств о своем первоначальном восприятии революции. Мы можем только предполагать, что ревностный службист вряд ли радовался развалу армии. Но зато вполне очевидно, что он пользовался популярностью у солдат. Избежал распространенного в те дни солдатского самосуда, в декабре 1917 года был избран съездом делегатов солдатских комитетов на должность начальника Кавказской гренадерской дивизии. Иными словами, не оказался жертвой революции. И все-таки, видимо, колебался...Борис Михайлович Шапошников. 1924 год.Борис Михайлович Шапошников. 1924 год.

Когда старая армия была большевиками демобилизована, офицерам пришлось искать новые места службы. Шапошников в апреле 1918 года устроился секретарем народного суда в Казани...

Да, необходимо было позаботиться о семье в связи с грядущим пополнением (сын Игорь, впоследствии генерал-лейтенант Советской армии, родился у Шапошниковых в декабре 1918-го). Но 35-летний офицер, отдавший армии 17 лет, очень быстро понял, что такое провести остаток жизни в бумажной суете. Не проработав в суде и месяца, Шапошников пишет письмо бывшему генералу Н.В. Пневскому, незадолго до того возглавившему штаб Приволжского военного округа: "Я живо интересуюсь вопросом о создании новой армии и, как специалист, желал бы принести посильную помощь в этом серьезном деле...".Маршал Борис ШапошниковС супругой Марией Александровной. 1916 год.

В этом письме вы не найдете ни слова о политике, большевиках, Брестском мире. Только служба, привычная с юности. Плюс просьба учесть дореволюционный стаж. И пожелание - служить недалеко от дома.

22 мая 1918 года Борис Шапошников стал красноармейцем.

«Многие царские офицеры прекрасно понимали, что Антанта разрушает Россию. Англичане потом цинично вспоминали: «Белые» думали, что мы помогаем им воевать с большевиками, а на самом деле это они нам помогали — делить Россию на части». Поэтому многие офицеры и выступили за целостность страны, за возрождение империи — пусть даже красной», — рассказал  военный историк Юрий Кнутов.

Вступив в Красную армию, Шапошников быстро продвинулся по службе. На первых порах он был помощником начальника Оперативного управления штаба Высшего военного совета, но уже через несколько месяцев стал начальником разведывательного отдела Штаба Реввоенсовета и сотрудником Высшей военной инспекции Красной армии. Год спустя Шапошников возглавил Оперативное управление Полевого штаба РВСР.
Маршал Борис ШапошниковБ.Шапошников,М.Фрунзе и М.Тухаческий, 1922 год
Шапошников был одним из разработчиков плана контрнаступления против войск генерала Деникина осенью 1919 года, кампании РККА в 1920 году в войне с Польшей и боевых действий в Крыму против войск барона Врангеля. Во многом благодаря его инициативам операции Красной Армии в ходе Гражданской войны проводились с широким маневром войск, большим размахом, решительными целями.
Маршал Борис Шапошников
Подполковник Б.М. Шапошников в оперативном отделе Юго-Западного фронта в годы Первой мировой войны.
Большинство "бывших" служили честно, именно с их помощью большевики смогли выстроить регулярную Красную армию. Среди них и Шапошников, который с головой окунулся в любимое дело. Сослуживец вспоминал, что в Гражданскую войну Борис Михайлович работал по 17 и более часов в сутки, уезжая домой порой в 4 часа утра, "а через 4-5 часов, после "завтрака" из кусочка хлеба с напитком, он уже снова в служебном кабинете". Определились и основные положения планирования фронтовых и армейских операций: сосредоточение сил и средств на решающих направлениях, создание ударных группировок, гибкое использование резервов, организация оперативного взаимодействия между армиями и др. Важным отличием Красной Армии явилось применение в наступательных операциях подвижных соединений и объединений – кавалерийских корпусов и конных армий, позволивших значительно увеличить глубину ударов, повысить темпы наступления, развивать тактический успех в оперативный.
В 1921-1925 годах Шапошников – первый помощник начальника штаба РККА.
В 1924-1925 годах под руководством Фрунзе он принимал участие в проведении военной реформы, был награждён орденом Красного Знамени.
В 1925-1928 годах Шапошников командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов.Маршал Борис ШапошниковКомандующий войсками Московского военного округа Б.М. Шапошников на военном параде в Москве. 1928 год.
 В 1928-1931 годах - начальник штаба РККА. В 1930 году вступил в партию. В 1931-1937 годах Шапошников - командующий войсками Приволжского военного округа, начальник Военной академии имени Фрунзе, командующий Ленинградским военным округом. С мая 1937 года Борис Михайлович - начальник Генштаба РККА. В мае 1940 года Шапошникову присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.
Маршал Борис Шапошников
Борис Михайлович Шапошников - один из немногих, кому удалось не только избежать репрессий, но и с конца 30-х годов стать доверенным помощником Сталина по военным вопросам и пользоваться большим уважением вождя. В рядах РККА было множество бывших царских офицеров, в том числе и перешедших из белого движения. Никто не торопился их ссылать-репрессировать-расстреливать. Имело место дело по заговору среди руководства, но и заговор имел место. Да, под это дело пострадали непричастные люди, но большинство из них были все-таки оправданы.
Сталин обращался к Шапошникову по имени отчеству - такое почтение из окружения вождя заслужит только Рокоссовский. Также Шапошникову единственному из всех было разрешено курить в кабинете Сталина. Это при том, что Сталин трудно сходился с людьми. Всё это говорит о Борисе Михайловиче как о личности яркой и незаурядной, сложившейся в непростых условиях бурного времени. Постоянно, целеустремлённо и весьма успешно Шапошников работал над вопросами развития военной теории.
В 1923 году он издал книгу "Конница", где обобщил опыт боевого применения этого рода войск в Первой Мировой и Гражданской войнах.
В 1924 году вышло его военно-историческое исследование о советско-польской кампании 1920 года "На Висле". Участвовал в комиссии по разработке уставов.
Маршал Борис Шапошников
В 1927-1929 годах Шапошников опубликовал фундаментальный труд "Мозг армии" в трёх книгах, который был переведён на иностранные языки. Исследование построено на обобщении опыта Первой Мировой войны. В нём рассмотрены структура и основные функции Генштаба, его место и задачи в системе Вооружённых сил как в мирное время, так и, главным образом, в условиях войны. Исследован с позиции военной науки вопрос о характере современной войны. Великая Отечественная война подтвердила правильность основных идей, положений и выводов, сформулированных в труде "Мозг армии". Постепенно и далеко не сразу Генеральный штаб - важнейший орган управления - обрёл присущую ему роль, став рабочим (а по сути - интеллектуальным) органом Ставки. Под руководством Бориса Михайловича было разработано положение, которым регламентировалась работа фронтовых управлений и управлений Генштаба, что в значительной степени обеспечило надёжное выполнение задач Ставки. Шапошников уделял первостепенное внимание совершенствованию стратегического руководства войсками, налаживанию бесперебойного управления во всех звеньях РККА.Маршал Борис Шапошников23 августа 1939 года. Заключение пакта Молотова-Риббентропа. Тот редкий случай, когда и Сталин, и Шапошников - улыбаются.
Разумеется, не всё в судьбе маршала было таким уж безоблачным. Например, план ведения кампании с Финляндией, подготовленный Генеральным штабом, и предполагавший использование в предстоящей войне не только войск Ленинградского военного округа, но и дополнительных резервов, подвергся резкой критике Сталина как переоценивающий возможности финской армии. Начавшаяся вскоре война с финнами показала, что Генеральный штаб был прав. С августа 1940 года Шапошников стал заместителем наркома обороны СССР, передав должность начальника Генштаба генералу армии Мерецкову. На новом посту Шапошников курировал вопросы строительства укрепленных районов в 1940-1941 годах.
Маршал Борис Шапошников
Маршалы Советского Союза К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, С.К. Тимошенко, Г.И. Кулик, Б.М. Шапошников
С началом войны по указанию Сталина из центрального аппарата Генерального штаба в помощь командующим фронтами была направлена группа ответственных работников, включая начальника Генерального штаба генерала армии Жукова, а также маршала Шапошникова. На второй день войны, 23 июня 1941 года Шапошников был включён в состав организованного при Ставке Главного Командования института постоянных советников. С июля 1941 года Шапошников - начальник штаба Западного направления, а 30 июля 1941 года вновь назначен на пост начальника Генштаба РККА, став членом Ставки.
Маршал Борис Шапошников
Борис Михайлович Шапошников возглавлял Генеральный штаб Красной Армии в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны, с 30 июля 1941 года по 11 мая 1942 года Генштаб под его руководством становится центром оперативно-стратегического планирования, подлинным организатором военных действий армии и флота. Важнейшие вопросы стратегического планирования теперь предварительно обсуждаются в Ставке в узком кругу лиц - Сталин, Шапошников, Жуков, Василевский, адмирал Кузнецов.Маршал Борис Шапошников
Шапошников участвовал в разработке предложений Генштаба по осуществлению Смоленского оборонительного сражения (10 июля-10 сентября 1941 года), контрнаступления под Москвой (декабрь 1941-январь 1942 года), общего наступления Красной Армии (январь-апрель 1942 года).Маршал Борис ШапошниковЖурнал Тайм 1941 год
Им же был предложен план стратегической обороны советских войск на весну-лето 1942 года, в который, к сожалению, были внесены изменения, касающиеся ряда наступательных операций, окончившихся неудачно. При непосредственном руководстве Шапошникова летом-осенью 1941 года было оперативно осуществлено подтягивание резервов из глубины страны, уточнение боевого состава войск действующей армии после жестоких ударов врага.
В мае 1942 года Шапошников, который был болен туберкулёзом, попросил об освобождении, по состоянию здоровья, с поста начальника Генштаба (возможно, его состояние усугубило крушение Крымского фронта - потеря Керченского полуострова).
Просьба была удовлетворена. Но впоследствии Сталин нередко звонил маршалу, приглашал в Ставку и на заседания ГКО, используя его огромные знания и опыт. Вместо себя маршал оставил своего ученика - А.М.Василевского (его Сталин называл "шапошниковской школой").
С мая 1942 по июнь 1943 года Шапошников - заместитель наркома обороны СССР. Адмирал Кузнецов вспоминал о Борисе Михайловиче Шапошникове, что тот обладал удивительной способностью запоминать детали, у собеседника создавалось впечатление, что он знает труд классика военного искусства Карла фон Клаузевица "О войне" наизусть. Обладая буквально феноменальной памятью, Борис Михайлович мог, не пользуясь записью, провести разбор крупных и сложных учений или без карты заслушать доклад о боевой обстановке.Маршал Борис Шапошников
Его большое трудолюбие и умение работать с людьми оказывали огромное влияние на формирование личностей работников Генерального штаба. Борис Михайлович был доволен тем, что офицеры, выдвинутые им на более высокую должность, почти всегда оправдывали его доверие.
В июне 1943 - марте 1945 года Борис Михайлович являлся начальником Военной академии Генштаба. Приход в академию такого крупнейшего военного специалиста и учёного, обладавшего большими педагогическими и методическими навыками, талантливого организатора, человека большого личного обаяния сразу сказался на всех сторонах её деятельности. Его руководство, в котором сочетались квалифицированные указания, действенный контроль, внимание и доверие к подчинённым, улучшило работу кафедр, отделов и служб академии, подняло их на новую ступень качество учебного процесса.
На всех постах Шапошников отличался безукоризненной вежливостью, корректностью отношений с подчинёнными.  Любимое слово, с которого он часто начинал обращение как к подчиненным, так и к равным и вышестоящим по должности: "Голубчик...". 
Борис Михайлович относился с истинно отеческой теплотой к своим молодым сотрудникам. Если что получалось у них не так, он не бранился, даже не повышал голоса, а лишь спрашивал с укоризной: "Что же это вы, голубчик?". 
Понимая всю важность "личностного фактора", Шапошников оставался даже в самой тяжёлой ситуации человеком большого обаяния, немногословным, сдержанным и, по возможности, далёким от политической сцены.Маршал Борис ШапошниковС женой Марией Александровной и сыном ИгоремМаршал Борис ШапошниковС женой и сыном. 1940 год.
Маршал Советского Союза Шапошников был награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
У бывшего царского офицера было еще одно слабое место: он не расставался со старинной семейной ладанкой и фамильным крестом работы Фаберже. Недруги Шапошникова были не прочь разыграть религиозную карту. Поддержал его, согласно семейному преданию, Сталин, однажды спросивший после доклада: "Ну что, Борис Михайлович, будем молиться за Родину?"
Тяжелые военные условия и почти круглосуточная работа подорвали здоровье Шапошникова. 26 марта 1945 года, не дожив до Победы 45 дней, маршал Борис Михайлович Шапошников скончался, отдав всего себя службе Родине. Москва прощалась с ним 24 артиллерийскими залпами 124 орудий.Маршал Борис ШапошниковМаршал Борис ШапошниковМаршал Борис ШапошниковМаршал Борис ШапошниковМаршал Борис ШапошниковМаршал Борис ШапошниковТело маршала было кремировано, прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.
героиисторияСветлана МитленкоВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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