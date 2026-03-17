Мы вместе 12 лет

18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

Крым на протяжении веков был связан с Россией. Еще во второй половине X века восточная часть полуострова в составе Тмутараканского княжества стала частью Древней Руси.

Положение древнерусского государства в Крыму укрепилось после успешного похода Великого Князя Владимира Святославовича на византийский город Корсунь в 988 году.

Именно здесь, в Херсонесе Таврическом он принял крещение — событие колоссального исторического значения, во многом определившее судьбу нашего Отечества и его культурно-исторический путь.

18 марта 2014 года Крым и Севастополь вновь соединились с Россией.

Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По итогам референдума воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Ручка, которой Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым

Крымская весна в 2014 году

В марте 2024 года исполняется ровно 10 лет с момента событий Крымской весны. Тогда прошел референдум, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Позднее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В состав Российской Федерации Крым вошел в марте 2014 года в качестве республики

Причины и предпосылки Крымской весны

Майдан

Политический кризис начался на Украине в ноябре 2013 года. Тогда Виктор Янукович, который в то время занимал пост президента страны, отказался от Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Решение Януковича вызвало протесты в Киеве, на которые вышли тысячи людей. 22 ноября они установили палаточный лагерь на Майдане Незалежности в столице Украины. А к 24 ноября количество недовольных жителей выросло до нескольких десятков тысяч.

При этом буквально за несколько дней число протестующих резко сократилось. Это произошло, как только стало ясно, что ЕС и Украина все равно не подпишут соглашение.

Несмотря на это, 30 ноября 2013 года правоохранители разогнали оставшихся протестующих и ликвидировали палаточный лагерь. Во время столкновений пострадали 79 человек. Эти события привели к новой волне протестов. На следующий день, 1 декабря, на акцию вышли порядка 500 тысяч украинцев.

Протестующие заняли несколько важных государственных зданий, в том числе Дом профсоюзов. Кроме того, они установили на площади Независимости новый палаточный лагерь. Позже выяснилось, что в это время среди мирных выступающих появились националисты, футбольные фанаты и военные ветераны.

Изменились и требования митингующих. Они начали настаивать не только на сотрудничестве страны с Европой, но и на отставке Януковича и его правительства

В течение почти трех месяцев продолжались протесты майдановцев, которые часто приводили к столкновениям с силовиками. Некоторые из таких стычек приводили к большому числу пострадавших, а 22 февраля появились первые жертвы. Постепенно ситуация накалялась: 18 и 19 февраля между силовиками и протестующими началась перестрелка. В результате не выжили 11 правоохранителей и 25 митингующих.

22 февраля 2014 года Янукович уехал из Киева и в видеообращении к народу назвал все происходящее государственным переворотом. В тот же день Верховная Рада отстранила президента от власти, не следуя при этом принятой в стране процедуре импичмента. На следующий день Янукович прибыл в Россию.

Протесты в Крыму

Действующая на момент Майдана власть в Крыму поддержала отставку президента. Премьер-министр Республики Анатолий Могилев заявил, что Верховная Рада приняла правильное решение. Однако с ним согласились не все.

Следующие несколько дней в Севастополе собирались стихийные митинги. Их участники выступали за отказ от установившейся в Киеве новой власти, за проведение референдума о независимости Республики, а также за присоединение Крыма к России.

23 февраля в ходе многотысячного митинга в Севастополе жители избрали мэром города Алексея Чалого

Не все акции проходили мирно: 26 февраля у Верховного Совета Крыма произошли столкновения между участниками двух разных митингов. Организаторами первого стали представители Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в России), которые выступали против референдума, а второй — провели местные жители, которые хотели, чтобы полуостров вернулся в состав России. В результате пострадали 30 человек, не выжили двое.

27 февраля в Крыму сменился премьер-министр. Пост занял Сергей Аксенов, возглавлявший партию «Русское единство». Анатолий Могилев ушел в отставку.

Аксенов попросил Россию обеспечить мир на территории Крыма. Сразу после этого там появились «вежливые люди» — российские военные, которые взяли под контроль Верховный Совет Крыма и начали разоружать расположенные на полуострове части ВСУ.

Где находится Крым Крым — это полуостров на севере Черного моря, с северо-востока его омывает Азовское море. Площадь — более 26 тысяч квадратных километров, население — свыше 1,9 миллиона человек, по данным на начало 2023 года. Благодаря мягкому климату и удобному расположению люди поселились в Крыму более 150 тысяч лет назад. В состав Российской империи Крым вошел в 1783 году, когда Екатерина II подписала приказ о присоединении полуострова. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение передать Крым Украинской ССР (УССР). В начале 1991 года крымчане провели референдум за превращение области в автономный субъект СССР. Однако Верховный совет УССР принял закон, которым восстановил автономию полуострова в составе Украины. В июне 1991 года в соответствии с этим изменили и Конституцию УССР. Перед распадом СССР Верховный Совет Крыма принял декларацию о государственном суверенитете автономии, и с 26 февраля 1992 года Крымская АССР стала Республикой Крым. В конце весны 1992 года крымчане приняли свою Конституцию и ввели должность президента. Просуществовали они недолго — до марта 1995 года. Верховная Рада и украинский лидер в одностороннем порядке решили отменить Конституцию республики и упразднить должность ее президента. Новая Конституция Крыма начала действовать через три года — тогда же у территории появилось новое название — Автономная Республика Крым. В таком статусе полуостров оставался более 15 лет.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Референдум и присоединение Крыма к России

Парламенты республики Крым и города Севастополя одобрили проведение референдума. Решение поддержали и в правительстве Севастополя. Дату проведения референдума назначили на 16 марта.

А 11 марта Верховный совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости полуострова, которая как раз позволяла оформить юридически вхождение Крыма в состав России, если жители выберут такой вариант.

Тем временем Сергей Аксенов обратился к российским властям с просьбой помочь обеспечить безопасность на территории полуострова. Тогда там появились «вежливые люди» — военные в форме без опознавательных знаков. Позднее оказалось, что это войска РФ, среди которых были морские пехотинцы, десантники и разведчики

16 марта в Крыму прошел референдум. Явка составила более 80 процентов. Всего в голосовании приняли участие около 1,5 миллиона человек. Абсолютное большинство из них — более 95 процентов — проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

Как выглядели бюллетени на референдуме? Ответы на бюллетенях были представлены на трех языках: русском, украинском и крымско-татарском. Выбрать можно было один из двух вариантов: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Парламент Крыма объявил о независимости региона уже на следующий день. Тогда же правительство полуострова попросило власти России принять территорию в состав страны. В ответ на это российский лидер признал независимость Республики Крым и города Севастополь.

А на следующий день был подписан договор о присоединении Крыма и города федерального значения Севастополь к Российской Федерации. Так в стране появились два новых субъекта. Через несколько дней, 21 марта 2014 года, Владимир Путин подписал конституционный закон о принятии новых регионов в состав страны. Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Реакция других стран на присоединение Крыма к России

Западные страны отреагировали на референдум и воссоединение Крыма с Россией в основном одинаково: осудили действия РФ и пригрозили санкциями.

США

Джо Байден, который в 2014 году был вице-президентом, заявил, что «политическая и экономическая изоляция России увеличится». И предсказал новые санкции в отношении страны.

Барак Обама, который тогда был президентом США, связался с Владимиром Путиным и заявил, что мир никогда не примет итоги референдума, так как он «нарушает Конституцию Украины».

Великобритания

Действующий в то время глава МИД Великобритании Уильям Хейг написал в своем аккаунте в Twitter, что страна прекратит поставки предметов военного назначения в РФ.

Франция

В 2014 году президентом Франции был Франсуа Олланд. 18 марта Олланд выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что страна не признает результаты референдума и присоединение Крыма к России. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Китай

При голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую воссоединение Крыма и России, китайские представители воздержались, как и их коллеги еще из 58 стран.

Резолюцию поддержали 100 стран, еще 11 выступали против ее принятия

Реакция Украины

Украинское руководство сразу начало дипломатическую борьбу за возвращение Крыма. В конце февраля 2014-го должность премьер-министра страны занял Арсений Яценюк.

Крым — это территория украинского государства. Там находятся наши граждане. Никакого признания так называемого референдума нет и не будет Арсений Яценюк

премьер-министр Украины в 2014 году

По инициативе Киева, в период с 1 по 19 марта Совет Безопасности ООН шесть раз собирался для обсуждения событий, происходящих в Крыму. В итоге было вынесено решение, в котором объявлялось, что ООН не признает референдум и призывает все страны также отказаться от признания результатов голосования. Россия наложила вето при голосовании за резолюцию.

Летом 2014 года президентом Украины стал Петр Порошенко. Он заявил, что «страна никогда не откажется от своих суверенных прав на Крым» и пообещал вернуть полуостров в состав Украины.

Сейчас Украина называет Крым «временно оккупированной территорией» и обещает вернуть ее в состав страны. Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Экономические последствия присоединения Крыма к России

Санкции против России

Сразу после референдума и подписания договора о возвращении Крыма в состав России Евросоюз ввел санкции против страны в целом и двух ее новых регионов в частности. Сразу же были приостановлены переговоры о смягчении визового режима для въезжающих в ЕС россиян, а также о проведении саммита Россия — ЕС и дальнейшем сотрудничестве.

В первые санкционные списки попали депутаты Государственной думы Леонид Слуцкий, Сергей Миронов, Сергей Железняк, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и другие высокопоставленные чиновники и военные — в общей сложности 21 человек.

Похожие рестрикции против России и российских компаний ввели США. Пакеты включали как персональные санкции (запрет на въезд, блокировка активов), так и ограничение работы целых компаний. Позднее к санкциям присоединились Канада, Черногория, Албания, Норвегия, Австралия, Украина и другие страны. Со временем санкционные списки расширялись. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Санкции против Крыма

В мае 2014 года под санкции попали крымские компании «Черноморнефтегаз» и «Феодосийская нефтебаза», летом того же года к ним добавились Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морские торговые порты, «Универсал-Авиа», НПО «Массандра», Завод шампанских вин «Новый свет» и другие. Тогда же ЕС запретил импорт товаров, произведенных в Крыму, но не имеющих украинской лицензии. Прекратились поставки на полуостров товаров и технологий из Европы и США.

До конца 2014 года ЕС наложил санкции на инвестиции, торговлю, покупку недвижимости в Крыму. Запрещалось выдавать Шенгенские визы тем, кто получил загранпаспорта на полуострове. Судам не разрешили заходить в Крымские порты. Ограничения продлевались каждые полгода.

Последствия Крымской весны

За 10 лет с момента событий Крымской весны жизнь на полуострове значительно изменилась. Реформы коснулись как политической, так и социально-экономических сфер. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Энергетика

До присоединения региона к России энергетический блок Крыма на 70-80 процентов зависел от Украины. Киев пользовался этим и в 2014-2015 годах регулярно отключал полуостров от энергоснабжения. В результате в регионе не было света, а мобильная связь почти отсутствовала.

Проблему удалось решить: сейчас на территории Крыма работают энергетический мост «Крым-Тамань» и две новые ТЭЦ «Таврическая» в Симферополе и «Балаклавская» в Севастополе. Кроме того, прошла реконструкцию Сакская ТЭЦ. Теперь Крым полностью обеспечивает себя энергией.

Водоснабжение

Раньше Крым снабжался водой через Северо-Крымский канал: Украина перекрыла его после референдума. Это привело к проблемам с поставками, к перебоям с урожаем и даже к введению графиков включения воды в жилых домах.

Россия выделила около восьми миллиардов рублей на решение проблем. В итоге в Крыму построили и запустили Бештерек-Зуйский водовод, Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы, а также специальные сооружения по переброске воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Северо-Крымский канал.

После начала спецоперации на Украине Северо-Крымский канал вновь стал доступен для использования. Однако из-за разрушения Каховской ГЭС его водоснабжение прекратилось

Крымский мост

Для безопасного и удобного сообщения между Крымом и Краснодарским краем построили Крымский мост, который проходит через Керченский пролив. Он объединяет два параллельных моста: автомобильный и железнодорожный. Теперь это главный канал снабжения Крыма. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медицина, образование, жилье

С 2014 по 2022 год для модернизации медицинской сферы в Крым направили более 40 миллиардов рублей. В итоге полуостров получил сотни новых машин скорой помощи, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, современное оборудование. В 2020 году открылся многопрофильный республиканский медицинский центр РКБ им. Н. А. Семашко.

С 2014 по 2023 год на полуострове появились более 80 новых детских садов и семь школ. За эти годы в Крыму также построили множество жилых домов: как частных, так и многоквартирных. Только за 10 месяцев 2023 года там возвели недвижимость общей площадью почти в миллион квадратных метров.

Ксения Дорофеева

https://lenta.ru/articles/2024/03/04/krymskaya-vesna-istoriya-i-hronologiya-sobytiy/

.

.

.

.

.

.