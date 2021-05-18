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С днём пионерии!!! Всегда готов!

С днём пионерии!!! Всегда готов!

1934. Детский оздоровительный лагерь им. Володи Дубинина (присвоено позже) является одним из старейших лагерей Республики Мордовия. Был открыт 20 июля
1934. Детский оздоровительный лагерь им. Володи Дубинина является одним из старейших лагерей Республики Мордовия. Был открыт 20 июля
1939. Красногорск
1939. Красногорск
1946. Пионерский лагерь МВА
1946. Пионерский лагерь МВА
1946. Штаб дружины пионерского лагеря
1946. Штаб дружины пионерского лагеря
1950-е. Карнавал в пионерском лагере Ленино
1950-е. Карнавал в пионерском лагере Ленино
1950. Магаданский пионерлагерь
1950. Магаданский пионерлагерь
1950. Пионерлагерь станицы Хованщина
1950. Пионерлагерь станицы Хованщина
1950. Пионерский лагерь
1950. Пионерский лагерь
1951. Сталинградская обл. Пионерский лагерь.
1951. Сталинградская обл. Пионерский лагерь.
1957. Районный пионерский слет
1957. Районный пионерский слет
1957. Эпизод районного пионерского слета
1957. Эпизод районного пионерского слета1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»
1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»
1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»
1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»
1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»
1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»1965. Клинцы, пионерлагерь
1965. Клинцы, пионерлагерь
1966. Лагерь в Майне
1966. Лагерь в Майне
1969. Пионерский лагерь «Искорка»
1969. Пионерский лагерь «Искорка»
1970-ые. Пионеротряд «Чайка» в Свердловске
1970-ые. Пионеротряд «Чайка» в Свердловске
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября
1981.Пионерлагерь завода «Манометр»
1981.Пионерлагерь завода «Манометр»
1982. Чукотка. Пионерский лагерь
1982. Чукотка. Пионерский лагерь
1983. Пионеры в Зеравшанских горах Таджикской ССР
1983. Пионеры в Зеравшанских горах Таджикской ССР
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
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Без подписи
Без подписи
Без подписи
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Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
В пионерском лагере
В пионерском лагере
Зарядка в пионерском лагере
Зарядка в пионерском лагере
Пионерлагерь им. Ленинского Комсомола
Пионерлагерь им. Ленинского Комсомола
Пионерский лагерь «Звезда» в пади Казачьей села Душкино
Пионерский лагерь «Звезда» в пади Казачьей села Душкино
https://humus.livejournal.

com/3787457.html

С днём пионерии!!! Всегда готов!

Рекомендую к просмотру наш прошлый материал:
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43804058747/Den-pionerii-Pioner-vsem-rebyatam-primer-?&utm_referrer=mirtesen.ru

знаменательная датавоспитание детейфотоностальгия
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