С днём пионерии!!! Всегда готов!

1934. Детский оздоровительный лагерь им. Володи Дубинина (присвоено позже) является одним из старейших лагерей Республики Мордовия. Был открыт 20 июля



1939. Красногорск



1946. Пионерский лагерь МВА



1946. Штаб дружины пионерского лагеря



1950-е. Карнавал в пионерском лагере Ленино



1950. Магаданский пионерлагерь



1950. Пионерлагерь станицы Хованщина



1950. Пионерский лагерь



1951. Сталинградская обл. Пионерский лагерь.



1957. Районный пионерский слет



1957. Эпизод районного пионерского слета

1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»



1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»



1960-е. Пионерский лагерь «Искорка»

1965. Клинцы, пионерлагерь



1966. Лагерь в Майне



1969. Пионерский лагерь «Искорка»



1970-ые. Пионеротряд «Чайка» в Свердловске



1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября



1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября



1979. Летний пионерский лагерь в шк. им. 50 летия Октября



1981.Пионерлагерь завода «Манометр»



1982. Чукотка. Пионерский лагерь



1983. Пионеры в Зеравшанских горах Таджикской ССР



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В пионерском лагере



Зарядка в пионерском лагере



Пионерлагерь им. Ленинского Комсомола



Пионерский лагерь «Звезда» в пади Казачьей села Душкино



https://humus.livejournal. com/3787457.html

Рекомендую к просмотру наш прошлый материал:

https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43804058747/Den-pionerii-Pioner-vsem-rebyatam-primer-?&utm_referrer=mirtesen.ru