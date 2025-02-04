Наши храмы

Постараюсь взять те, которые построили недавно. Вот сообщение от Маруси Савиной, которое недавно побывала в Ижевске:

- Вот что бывает, когда повезло и с погодой, и со светом, да еще и самое живописное время года застала.

На моих фото Михаило-Архангельский собор - самый красивый храм Ижевска в рассветных лучах осеннего удмуртского солнца. Новости СМИ2 Церковь, которую вы видите сейчас, возвели в 2000-е. То есть это реплика (и, на мой взгляд, очень удачная). А вот внутри Историческое здание собора, построенное в 1900-х. Оно было уничтожено в советское время.

Кафедральный собор Преображения Господня Собор является частью армянского храмового комплекса.

Освящение фундамента храма состоялось 16 октября 2004 года в присутствии патриарха Алексия II и других высокопоставленных лиц.

Строительство продолжалось до 2013 года. Действительно очень трудно строилось. Насколько я помню (а я тогда там работала рядом) были затруднения в фи гнансировании работ (это у армян-то?)

17 сентября 2013 года состоялось официальное открытие комплекса с участием президента Армении, католикоса Гарегина II и патриарха Кирилла. Про этот Собор (а он действительно красив) я ставила отдельную тему.

Вход свободный

Олимпийский просп., 9, Москва

Покровский кафедральный собор Древлеправославной церкви Покровский кафедральный собор Русской древлеправославной церкви был построен в 1908–1910 годах по проекту архитектора В. П. Десятова на средства Ф. Е. Морозовой.

Освящение состоялось 26 сентября 1910 года.

После Октябрьской революции храм закрыли, и в 1930 году здание было передано Осоавиахиму, затем с 1970-х годов использовалось ОРС Метростроя.

В 1990 году церковь вернули Русской древлеправославной церкви, богослужения возобновились в 1991 году, а в 2000 году собор стал кафедральным.

Вход свободный

Новокузнецкая ул., 38, стр. 1, Москва

Соборный храм благоверного князя Игоря Черниговского

Один из самых новых из нашего списка — он был построен только в 2012 году. Светлое кремовое здание с белой лепниной венчают яркие разноцветные купола: несмотря на то, что при возведении следовали старым традициям храмового строительства, собор выглядит очень современно. В его архитектуре использованы приёмы разных течений русского стиля, так что получилась своеобразная эклектика. А среди материалов здесь основное место занимает фарфор и керамика. Сам храм довольно небольшой и вмещает максимум 1300 человек.

Церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе

Один из самых современных московских храмов по внешнему виду. Он был построен в 1995 году и относится к неорусскому стилю с элементами модерна и даже хай‑тека. Например, в архитектуре здания очень ярко выделяется панорамное остекление фасада, в целом уникальное для храмового строительства. С трёх сторон узкое здание церкви украшено бронзовыми барельефами с ликами святых, а венчает его широкий золотой купол.

Несмотря на довольно компактные размеры, внутри храма расположен трёхъярусный иконостас, вмещающий целых 48 образов.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе В 2001 году было решено построить в районе Ясенево большой православный храм. Многие военнослужащие, а также семьи погибших предложили воздвигнуть здесь храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы как храм-памятник всем российским воинам; эту идею поддержали и сотрудники правоохранительных ведомств, потерявшие друзей и соратников в вооружённых конфликтах конца XX — начала XXI века. По поручению Правительства Москвы от 16 августа 2001 года в 2002 году был выделен участок под строительство храма по улице Айвазовского, в межмагистральной зоне.Строительство Собора началось в 2008 году. Окончание строителдьства и освещение произошло в 2015 году. Архитектурный ансамбль Покровского храма выполнен в византийских традициях XI—XII века. Тип храма крестово-купольный. Все центральное пространство в плане образует крест. Храм пятиглавый, четырёхстолпный, в двух западных главах расположены звонницы. А внутри можно увидеть огромное мозаичное панно, общая площадь которого достигает 2500 м².

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Храм возвели всего за полтора года. Решение о его строительстве было принято в 2018 году, а 19 сентября того же года заложили первый камень. Собор решили посвятить 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 34-летний главный архитектор храма Дмитрий Смирнов называет строение медным. Зеленоватый оттенок также призван вызывать ассоциации с Вооруженными силами. Храм спроектирован в русско-византийском стиле. Возведено сооружение из железобетонных конструкций, облицованных панелями, покрытыми медью. Как утверждает архитектор, применена редкая технология гальваностегии. «Это достаточно редкая технология. Обычно делают маленькие ювелирные вещи, а тут сделан большой объем», — пояснил Смирнов.

Собор условно можно разделить на две части — верхний и нижний храмы. Любопытный объект на фасаде — икона-складень Воскресения Христова на восточной апсиде. Его открывают только по воскресеньям и в течение 40 дней после Пасхи, все остальное время он закрыт. В Храме, помимо центрального, есть еще четыре престола, которые посвящены покровителям видов и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии — покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице РВСН. У каждого из них своя икона святого — все они облетели многочисленные воинские части и гарнизоны, прежде чем их поставили в главном храме Вооруженных сил РФ. Изображение Спаса Нерукотворного высится в куполе. Этот мозаичный образ копирует древнюю новгородскую икону-воинскую хоругвь XII века. Со времен Древней Руси этот образ помещали на знаменах и штандартах, он символизировал духовную защиту русского воинства. Спас Нерукотворный в храме Вооруженных сил — самое большое в мире изображение лика Христа, выполненное в мозаике. На западной стороне храма еще одна монументальная мозаичная композиция — Богоматерь с младенцем, созданная народным художником России Василием Нестеренко. Ее образ ассоциируется с известным плакатом времен войны «Родина-мать зовет!». Почти все изображения в храме выполнены из мозаики, что, по утверждению главного архитектора, не случайно.

«Это позволило, кроме художественной выразительности храма, еще и успеть сделать в срок, потому что мозаику запустили параллельно. Если бы это была роспись по сырой штукатурке, нужно было, чтобы храм отстоялся, поэтому писали бы позже и эффекта такого бы не было. А мозаика — то, что остается на века». Заупокойный канон, который выполнен Виталием Шаниным как смесь скульптуры и витража. Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Поэтому сюжеты на мозаиках классические: крещение князя Владимира, крещение Господне и крещение Руси. Убранство стен и свода, керамические иконы в иконостасе и на столпах — тут больше бело-синей гаммы, отсылающей нас к гжели. А орнаментация пола выполнена в технике флорентийской мозаики из мрамора, оникса и нефрита, перемежающаяся латунными вставками. Тут же в отдельном помещении купель для крещения, выполненная также в стилистике малого храма. Как утверждает Смирнов, она выполнена по ранним христианским образцам: туда одновременно входят священник и крестный родитель. Тут же отдельно купель для младенцев. Снаружи стены храма декорированы бронзовыми горельефами со сценами эпизодов войны, выполненными скульптором Салаватом Щербаковым — автора памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Также вокруг храма полукругом расположился уникальный музей «Дорога памяти». Его длина составляет 1 418 шагов — столько дней продолжалась война. Поэтому экспозиция скрупулезно рассказывает о хронологии событий. Главный элемент «Дороги памяти» — фотогалерея «Река времени». Данный проект рассказывает о фронтовиках, партизанах, блокадниках. Словно река, черно-белые фотографии героев той войны медленно плывут через всю экспозицию музея, через каждый зал… Загрузить информацию о своем воевавшем родственнике, его фотографию можно в специальном разделе на сайте минобороны РФ. Этот проект бессрочный, так что можно вписать имена своих родных в «Реку времени».

Наконец, под открытым небом расположилась экспозиция «Поле Победы». Тут и обуглившиеся избы, и подбитые самолеты, и горящие танки.

Про главный, отстроенный заново, Храм Христа Спасителя все знают. Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Георгия Победоносца - поселок Отрадное, Воронежская область, Новоусманский район

Главная достопримечательность селения, которую видно издалека, - два храма, старинный и новопостроенный, и прихрамовые постройки. Когда-то это была полуразрушенная церковь с временным куполома теперь ее венчают пять главок: Рядом - новопостроенная церковь, Георгия Победоносца. Освящена Митрополитом Сергием в 2011 году.

А чуть правее - большое светлое здание с куполом: Говорят, это здание было чем то вроде местного клуба. Сейчас же, после завершения реконструкции, станет приютом для беспризорных детей, созданным при храме (на 60 мест). Это будет детский дом, за основу принципа организации которого взята модель Германа Гмайнера Детская деревня SOS, что в корне отличается от обычного детского дома.



Старообрядческая церковь Николы Чудотворца у Тверской Заставы Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы - старообрядческий храм на углу Бутырского вала и Заставного переулка, построенный в неорусском стиле по проекту архитектора А. М. Гуржиенко. Возведение здания началось в 1914 году, а освящение произошло в 1921 году, уже после революции. Никольская церковь действовала после освящения недолго. В 1935 году (в других источниках - в 1941 году) храм был закрыт. В какой-то момент Адвентистам седьмого дня был передан подвал, где они проводили свои службы. В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. В 1947 году были разобраны купол храма и шатер на колокольне. После войны в здании разместилась мастерская скульптора С. М. Орлова, который, по одной из версий, трудился здесь над памятником Юрию Долгорукому, стоящему ныне на Тверской площади. Затем помещения заняла мастерская художественно-производственного комбината им. Е. В. Вучетича. Она была вывезена из здания в 1989 году, когда храм планировали превратить в концертный зал.



В 1989 году был план реставрации с целью преобразовать храм в концертный зал. В 1993 году храм был передан Тверской общине Русской Православной Старообрядческой Церкви. Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы является объектом культурного наследия федерального значения

В 1995 году в храме прошёл первый молебен, и началась его передача старообрядческой общине.

Сегодня Храм действующий и естественно вход свободный

На северо-востоке Москвы патриарх Кирилл освятил памятник святой равноапостольной княгине Ольге. Это прервый памятгник в Москве. Памятник находится в Останкино в сквере, рядом с недавно открвшимся храмом, посвящённом этой святой — первой христианской правительнице древней Руси. Памятник установили в год 1050-летия со дня смерти княгини исключительно на деньги общины храма и меценатов. Фигура Ольги высотой 2,7 метра выполнена из бронзы, рядом с ней — мальчик, её внук и креститель Руси князь Владимир. Он держит в руках макет храма в Останкине, который стал первый Ольгинским храмом, построенным в столице в новейшее время. Надпись на памятнике гласит: «Моли бога о нас». Храм строили около 2-х лет. Он возведён по индивидуальному проекту в лучших традициях древнерусского зодчества, с 5-ю куполами, шатровым завершением и звонницей. В храме работает воскресная школа для детей, хоровая студия, хореографический кружок и курсы флористики. Весь комплекс, состоящий из двух храмов (деревянного храма священномученика Иоанна Восторгова, каменного храма княгини Ольги и приходского дома) и новым сквером, стал украшением Останкинского района и духовным центром его жителей.

Храм во имя Преподобного Серафима Саровского

Среди стекла, бетона, людской суеты, бизнес-переговоров и встреч стоит храм преподобного Серафима Саровского, своим видом показывая, что мирская суета - ничто в сравнении с вечностью. Церковь находится на территории Экспоцентра, но видна с набережной и проход к ней свободный. Она маленькая и относительно новая -- в 2008 году (освящен в 2010 г.). Как снаружи, так и внутри, очень приятный, нет ощущения новодела.. Архитектура классическая, приятная. Вечером красиво освещается. Внутри довольно интересно -- красиво расписана. Такой оазис спокойствия в этом деловом центре.

Введенский храм в Южном Бутове потрясает своей величественной красотой. Архитектурный облик церковного здания победил на Всероссийском смотре-конкурсе проектов и построек православных храмов XXI века в номинации «Собор на 1000–3000 человек». Конкурс проводился в 2015 году под эгидой Финансово-хозяйственного управления РПЦ, Союза архитекторов России и Гильдии храмоздателей. Храм в Ивановском был воздвигнут в конце 17 века во владениях князей Одоевских. В 30-х годах Введенская церковь была взорвана. А иерей Сергий Воздвиженский и иерей Николай Воронцов в декабре 37 года расстреляны на Бутовском полигоне, протоиерей Василий Воздвиженский был расстрелян в Ярославской области в том же году.

Храм воздвигнут в память об утраченной одноименной церкви, о вере и мужестве ее служителей, новомучеников и исповедников Церкви Русской. Построен на пожертвования граждан и организаций. Храм открыт и там идут уже богослужения, но внутреннее убранство продолжают оформлять.

Церковь Иконы Божией Матери Воспитание в Некрасовке Приземистый пятикупольный храм в византийском стиле, начатый постройкой в авг. 2010. Проект арх. А. А. Анисимова, И. Б. Людоговского и Д. Ю. Половинкина. Нижняя церковь Рождества Христова освящена 25 дек. 2015, а главный престол - 23 апр. 2016. Храм в честь иконы Божией Матери «Воспитание», в Некрасовке, возведен в нетрадиционном для России поздневизантийском стиле. В его архитектуре использованы сочетания квадрата и круга – двух самых совершенных форм, символизирующих образ мира. Храм стрлился на пожертвования. Из-за отсутствия у прихода должного количества средств строителям пришлось экономить. Поэтому вместо известняковых плит внешние стены храма отделаны рустом, имитирующим облицовку камнем, и окрашены в белый цвет. Как оказалось, храм от этого нисколько не проиграл, сохранив свой византийский колорит. С трех сторон храм имеет красивые входные крыльца, цоколь и ступени облицованы гранитом. В перспективе его стены украсят панно из майолики и мозаика. На сегодняшний день храм на 500 прихожан построен. Он имеет высоту до креста – 19,3 метра. Его особенность – обшитые свинцом купола. Этот металл может принимать любую форму, со временем благородно стареет и покрывается патиной. Главный крест святыни – каменный (точная копия афонского креста) – поднят над центральным куполом. В него вмонтирован светящийся сапфировый шар. На четырех малых куполах кресты металлические.

Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади

Православный храм в Москве, расположенный перед монетным двором на углу Красной площади и Никольской улицы. Первоначальное здание построено в 1630-х годах, снесёно в 1936 году в ходе сталинской реконструкции района Манежной площади. Храм воссоздан в 1990—1993 годах по проекту архитекторов Олега Журина и Геннадия Мокеева. 1930г. Вид на Казанский собор и Никольскую ул. с Красной площади

Культовые сооружения не соответствовали новому назначению Красной площади как места проведения торжественных церемоний социалистического светского государства. Колокольню снесли в 1929-м, собор — в 1936 году, в разгар сталинской реконструкции района Манежной площади. Барановскому, вернувшемуся из ссылки перед демонтажем, удалось сделать обмеры и фотофиксацию храма. Перед сносом в соборе находился принадлежащий Метрострою склад мрамора, идущего на отделку строящегося метро. Через год на месте храма по проекту архитектора Бориса Иофана построили павильон в честь III Интернационала. В 1937-м Моссовет принял решение о строительстве на месте снесённых храмов летних кафе. Одно из них построили на углу Красной площади с Никольской улицей — был сооружён высокий подиум, частично включивший в себя остатки подклета, который отделали мрамором. 1941 г. Вид с Красной пл. на Исторический пр-д. На месте Казанского собора - летнее кафе 1973 г. Угол улицы 25-го Октября ( Никольская ул) и Красной пл. Небольшой сквер на месте снесённого в 1936 году Казанского собора.

В 1990 году по инициативе Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры началось воссоздание собора. 1991. Накануне восстановления Казанского собора на Красной площади

Казанский собор представляет характерный для первой половины XVII века тип квадратного в плане бесстолпного одноглавого храма с горкой кокошников, восходящий к старому собору Донского монастыря. 2018 г. Угол Красной пл. и Никольской ул. Казанский собор. Собор Казанской Иконы Божией Матери. Слева от собора - здание бывшего Государева Монетного двора.

Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в Печатниках, в Москве. Храм построен в память жертв террористического акта на улице Гурьянова в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в 2003 г. В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве на улице Гурьянова, дом 19 произошел взрыв, в результате которого погибли 106 человек. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома 17. Пострадали 370 семей (933 человека), их них: в доме № 19 – 192 семьи (545 человек, в том числе 110 детей) в доме № 17 – 178 семей (388 человек, в том числе 147 детей).

Семьи, проживавшие в двух домах, поврежденных взрывом, были переселены в новые квартиры, а сами дома подорваны взрывотехниками. На месте страшной трагедии установлен мемориал жертвам теракта 9 сентября 1999 года.

Храмовый комплекс Всех Святых, в Российской земле просиявших, в Новых Черемушках, в Москве.

Слева - церковь Иоанна Кронштадтского. 1 августа 2016 года Бетонный храм, в целом выстроенный в 2015-2016 по типовому проекту по московской программе "200 храмов". Пятикупольное одноапсидное здание с элементами неовизантийского стиля в декоре. Звонницы размещены в западных барабанах. Помимо главного алтаря планируются два придела. Финансирование строительства осуществлялось компанией "Норильский никель". Великое освящение храма состоялось 12 марта 2017.

Храм сооружён в честь воинов, отдавших жизни за Отечество.

Храм иконы Иверской Божьей Матери в Очаково Она располагается на территории Академии Федеральной службы безопасности России. Храм построен по инициативе руководства и слушателей Академии ФСБ России. Посвящение храма связано с тем, что на протяжении веков к молитвам перед Иверской иконой Божией Матери прибегали во всех опасностях, войнах и бедах, грозивших Русской земле.

Храм столпообразный, шатровый, пятиглавый, во внешнем убранстве стилистически воспроизводит характерные приемы московской архитектуры XV-XVI веков. Несущие стены возведены из кирпича. Стены храма окрашены в белый цвет, а пять глав покрыты золотом.

В верхнем храме находится список Иверской иконы Божией Матери, созданный иконописцами монастыря Иверон на Святой Горе Афон. Иконы для иконостаса нижнего храма в честь вмч. Георгия Победоносца написаны монахами в скиту «Белозерка» на Афоне.

При храме возведен приходской дом, в котором разместилась воскресная школа, хозяйственные и служебные постройки, трапезная.

Храм вмещает 800-1000 прихожан, площадь — 1280 кв. м, высота — 57 м.

Храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском на улице Софьи Ковалевской в Москве

Во внешнем облике храма доминируют элементы владимиро-суздальской школы церковного зодчества. Здание храма прямоугольное в плане с ярко выраженными входными группами, четырёхстолпное, пятикупольное. В подвальной части храма предусмотрены: ризница, подсобные помещения, вентиляционная камера и электрощитовая. Отдельно от храма сооружена трёхкупольная звонница, построенная по типу звонницы в Ростовском патриаршем дворе. Всего на звоннице находятся 10 колоколов весом от 4 до 450 килограммов. Через ворота в ней осуществляется вход на территорию храма. Кроме того, в звоннице открыты музей и небольшое кафе…Пятикупольный храм с тремя алтарными апсидами, рассчитанный на 500 человек, совершенно новый. Он строился по программе строительства в Москве двухсот храмов. Началось строительство в 2013 году. А за шесть лет до этого, в декабре 2007 года, была создана община прихода храма Блаженной Матроны Московской. Храмовый комплекс был построен за четыре года и полностью открыт в начале 2018 года. Я уже не говорю о воссозданном главном Храме - Храма Христа Спасителя в Москве. Крупнейший храм Русской Православной Церкви. Рассчитан на 10000 человек. Высота - 103 метра. Построен в 1994-1997 годах на месте разрушенного (взорванного) в 1931 году храма. А ведь храм возводили в честь победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном И это только практически новые. И в основном все построены в классическом стиле православных канонов. Кроме первого собора тут в основном московские храмы. Думается, что надо сделать еще тему о вновь построенных и воссозданных храмах и соборах по нашей любимой стране. Уж больно благодатный материал.

А тем, кто будет тут пытаться говорить о религии, могу напомнить, что лучше возводить храмы, иначе пустота заполняется совсем не мечетями, а молельными гадюшниками для радикалов.