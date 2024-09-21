Одних отмывают, других убивают...

Наверное все уже в курсе того ЧП, что недавно вскрылось за ленточкой. ТГ-пространство взорвалось новостью о том, что под Украинском погибли два спеца по БПЛА – Дмитрий Лысаковский и Сергей Грицай, более известные под позывными "Гудвин" и "Эрнест". За несколько дней до этого они, предвидя свою смерть, записали видеообращение, в котором обвинили в этом командира своего полка Игоря Пузика, заявив, что последний приказал им, опытным дроноводам, отправиться в штурмовики.

На ЧП отреагировал министр обороны Андрей Белоусов, поручивший провести тщательное расследование.

"Некоторые отсвистелись, а мы – отлетались"

О трагедии стало известно 13 сентября, когда в телеграм-канале "Северный ветер", который вёл Дмитрий Лысаковский (позывной "Гудвин"), сначала появился пост "Быть воином – жить вечно!", а спустя несколько секунд – видеозапись с его обращением к подписчикам. В нём он сообщает, что "уходит штурмовать", и если вернётся – то хорошо, а нет – то "посмотрим, расскажем, покажем".

Через некоторое время ряд военкоровских каналов опубликовал полную версию сделанной в тот же день записи. "Гудвин" объясняет, что находится в районе села Мемрик (ДНР, 20 км к северо-западу от Донецка, район наступления на Украинск). По его словам, причиной тому стало то, что "весь отряд БПЛА дальней разведки (87-го стрелкового полка 1-й Славянской мотострелковой бригады, в котором он служил. – прим. ред.) был ликвидирован и отправлен штурмовать".

Стоп-кадр из видео "Гудвина", записанного им накануне гибели//Источник: t.me/nwindpro

Практически одновременно в ТГ-канале "Гудвина" "Северный ветер" появилось ещё одно видео, на котором он стоит в кадре вместе с Сергеем Грицаем (позывной "Эрнест") и они озвучивают другие подробности о своей отправке на передовую – в штурмовики.

- Как говорят: некоторые отсвистелись, а мы – не знаю, может быть, отлетались? Самые замечательные беспилотчики и командиры беспилотки – с позывными "Эрнест", "Гудвин" и "Большой" – получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснения причин – просто. Хотя мы их (причины) прекрасно знаем, – с улыбкой делится "Эрнест".

Он произносит в адрес командира полка Пузика ("Злого") ряд нелицеприятных выражений и говорит, что "поставлена задача максимально ужесточить" их пребывание "на месте". Но отказываться от поставленной задачи они не стали, так как "есть присяга, Родина и долг".

Двенадцать "смертников": Кто входил в группу "разжалованных" в штурмовики операторов БПЛА

Они, Лысаковский и Грицай, оказались правы: из двенадцати (по другим сведениям, четырнадцати) человек, входивших в штурмовую группу, в которой как минимум пятеро были из числа "разжалованных" ("Эрнест", "Гудвин", "Риф", "Шок", "Сократ"), выжил только один – боец с позывным "Сократ".

Остальные погибли страшной смертью. На позиции, занятые штурмовиками, сбросил термитный заряд украинский беспилотник. Кстати, как раз неделю назад в Сети появились кадры применения ВСУ подобных "поджигалок", которые сбрасываются на лесополосы. Интервью дал однополчанин погибших Эрнеста и Гудвина

После гибели операторов БПЛА Гудвина и Эрнеста, которые были отправлены в штурмовики командиром Злым, однополчанин и товарищ погибших бойцов автор ТГ-канала "Солдатская правда" боец Михаил Полынков опубликовал жесткое по отоношению к Злому (полковнику Пузику) сообщение. Он тогда подтвердил все то, что опубликовали в своем предсмертном видео Гудвин и Эрнест и добавил при этом новые обвинения.

Сейчас Михаил Полынков дал интервью одному из известных СМИ. - Как так получилось, что профильные специалисты по применению БПЛА использовались не по назначению? И почему они числились в полку снайперами? - У нас это отдельный стрелковый полк, не мотострелковый, которому не полагается ни артиллерия, ни даже техника. Простая пехота. По штату не полагается. После Водяного у меня, например, забрали связь, хотя я был гранатомётчиком. Посмотрел штатку. У нас в полковой связи, которую мы поднимали с нуля, числилось 30 с чем-то человек. Ни одной фамилии не знаю. Они стоят в штате, но в полку их нет. Мы пришли, остатки из группы Стрелкова, чтобы поднять статус полка. Потому что он считался дезертиром после отступления из Изюма. Поэтому я в Водяном тогда отказался выполнять приказ и оставлять позиции, чтобы нас тоже не считали дезертирами. Мы решили сделать из полка настоящее боевое подразделение, которое было бы направлено на Победу, и всё для этого делали. – С другой стороны, и Гудвина, и Эрнеста называют в числе лучших спецов по БПЛА в зоне СВО. Тоже правда? – Эрнест не был оператором БПЛА, не был снайпером. Это кадровый офицер, подполковник русской армии. Он великолепный организатор. Благодаря ему у нас появилась мастерская, делали тележки для фронта. Как раз после Водяного. Мы там трое суток сидели без еды и воды. Эта тележка в боевых условиях доставляет боеприпасы на передовую и забирает раненых. Связь поставили с нуля. Когда мы пришли, там у некоторых офицеров были рации Baofeng, пользовались, а так мы поставили настоящую связь в полку. Загорелись идеей создания в полку подразделения БПЛА. Потому что сегодня беспилотники действительно очень эффективные как оружие уничтожения вражеской техники. С этой целью в наш полк и привлекли "Гудвина". Это штучный специалист в этой области. – То есть это была не самодеятельность бойцов, как это пытаются некоторые подать, а совместное с руководством полка решение, чтобы и реальные потребности закрыть, и по документам всё оформить в рамках существующих правил? - По штату они числились снайперами, но по поводу того, что был сформирован взвод БПЛА, в строевой есть все документы. Это не было какой-то самодеятельностью. Мол, никто не знал, якобы парни этим втихую занимались. Это сделать невозможно. Есть боевые распоряжения. Парни, которые попадали в этот взвод, проходили обучение. Они же его не в самоволке проводили, потому что это длительное обучение. Они выезжали в том числе и в центральные районы страны. Есть все подтверждающие документы. – Из-за чего реально возник конфликт между ними и Пузиком ("Злым"), который вылился в расформирование подразделения БПЛА и отправку обоих на ЛБС штурмовиками? – У Пузика спросили, почему не передаются их целеуказания. Они обнаруживают цели для уничтожения противника, а эта информация остаётся без внимания, цели не уничтожаются. Кроме того, они знали то, что происходит в полку по поводу наркотиков. Обстоятельства они сами рассказали в своём обращении. Их вывели, имущество забрали, отправили в "Шторм" занять место. – Известны ли обстоятельства их гибели? – Вражеский БПЛА "Баба-яга" скинул термитный заряд. "Гудвин" сгорел, остальных там в подвале засыпало. Задохнулись. Тела уже обнаружены, но забрать пока возможности нет. Там группа приходила, завалы разобрала, но начался бой, и им пришлось откатиться. (в другом сообщении Михаил Полынков написал: "Рано или поздно все-таки парней вытащат, я в этом уверен. Хоронить будут их по домам. Ну, кто-где. Все они добровольцы были из России. Кто из Казани. Кто из Москвы. Кто из Новосибирска. Кто из Оренбурга. Риф из Казани. Бывший офицер МЧС. Мои соболезнования родственникам. Ну, тела их вытащат. Определённо знаем, где они находятся. Рано или поздно их вытащим и похороним, как положено солдатам. Всем мира. Увидимся»). – Где сейчас находится "Злой"? "КатяВаля" в своём ТГ-канале утверждают, что на передовом пункте управления (ППУ). Насколько это правда? – Задержание его было, но не так, как освещалось в Сети, в том числе и мной. Он был задержан местной контрразведкой. Давал показания. Потом он оказался на свободе. Есть пока неподтверждённая информация, что его отстранили от работы. В принципе, это логично. Тем более он не командир полка, а временно исполняющий обязанности командира полка. Следствие сейчас идёт пока местными органами. Не думаю, что он на ППУ. – Была информация, что "Злой", после того как случилась огласка, сбежал. Потом это опровергалось. Как на самом деле? Была попытка бегства или нет? – Нет, он не сбежал. Он был задержан, допрошен и пока на свободе. – Какая была реакция на события: сначала на сообщения Гудвина и Эрнеста, потом – на их гибель, затем – на резонанс в ТГ-сфере, далее – на заявление Минобороны о предстоящем расследовании случившегося? Как она менялась? – Сначала была информация о гибели. Они оставили это видео, чтобы оно было опубликовано в случае их смерти. Реакция сильная, тем более что много людей их знали. Эрнест был моим другом. Я его, собственно, вербовал в октябре, когда мы создавали наш отряд. Он одним из первых в него приехал. Сейчас огромный запрос на справедливость. Люди поверили, что есть шанс. Уже министр обороны откликнулся, поэтому люди ждут. Немножко воспряли духом. Гудвина и Эрнеста не вернуть, но их смерть может повлиять на ситуацию в целом. Потому что армия превратилась неизвестно во что. Причём это не искореняется, а поощряется. Вот этот "закон о смартфонах" дает каждому командиру решать самому, как и кого наказывать, каким способом. Пузик расстрелял лично солдата (это утверждение официально пока никто не подтвердил). Уголовное дело, конечно, заведено. Но ему ничего за это нет. Этот закон развязал руки ещё больше, он не борется с преступностью. – Что можете рассказать о следственных действиях? – Вчера был допрошен сам Пузик, была допрошена жена "Гудвина", Женя с позывным "Ёжик". Из группы выжил "Сократ". Сейчас находится в безопасности. Это единственный выживший свидетель. – Насколько распространена проблема таких "решений"? Как думаете, выльется ли это расследование в чистку среднего командного звена – в смысле удаление с командных постов нерадивых и преступных командиров? – Как я и говорю, люди поверили, что, возможно, справедливость восторжествует. Сейчас моя "личка" просто завалена подобными сообщениями. О похожих случаях. От бойцов, от их жён, от родственников, в том числе без вести пропавших. И все рассказывают об этом сейчас, потому что идёт следствие. Люди замерли в ожидании. – По некоторым данным, о ЧП докладывали лично Верховному главнокомандующему. Как считаете, это правда, что он в курсе? – Не исключено. Случай очень резонансный. И если он затухнет, не будет решён, то шансов победить у нас нет. Мы просто можем лишиться своей страны. Я вижу это так. https://cont.ws/@ant21/2885994 Ну а вот какие еще появились сообщения по поводу гибели наших бойцов. Телеграм-канал "Тёмная сторона Солнца»: «Вчера вечером была предпринята тупейшая попытка начать отбеливание «Злого», каналом «товарища всех волков Тамбова», Соловьева. Судя по количеству реакций, попытка провальная. Почему дело Эрнеста с Гудвином, стало таким резонансным? 1. Этот случай — один из многих случаев отправки неугодных специалистов в штурмы. Количество людей, с которыми так обошлись, превысило критическую массу. Поэтому (не только) пошла такая бурная реакция, даже от тех, кто не был лично знаком с ребятами. А отправка даже не просто в штурмы, а в один конец — очень распространенный вид «наказания», на сегодняшний день. Ведь если операция по штурму вражеских позиций, обеспечивается должным прикрытием, разведкой и своевременной поддержкой огневыми средствами — шансы выжить в такой операции резко возрастают. Но увы, мы такое видим не так часто... 2. Общество очень хочет хоть какой-то справедливости. И сейчас, очень надеется ее получить. Если дело вывернут в нужную для командования сторону и проделают это с особым цинизмом... появятся аналоги солдатских комитетов Первой Мировой, которые были следствием тупости командиров и жадности интендантов. А «гражданину» Соловьеву я порекомендую не тормозить и хоть немного анализировать риски. В Италию сбежать уже не получится, если что». Олег Царёв , политик: «Почему-то все пишут про то, как Гудвина и Эрнеста перевели в шторма, но не обращают внимания на их заявление о том, что их командование занималось крышеванием наркоторговли. Серьезное преступление. А ведь это не первый сигнал о том, что на новых территориях силовики крышуют наркоторговлю. Об этом писали и ранее. Вот только о задержанных и возбужденных уголовных делах по этому поводу ничего не было слышно». Военный волонтёр, в прошлом боец донецкого ополчения Евгений Скрипник (позывной «Прапор»): «Пузик креатура Пушилина-Ахметова. Пушилин почти безвылазно сидит в Мариуполе и ублажает представителя президента следящего за восстановлением города. Сейчас в Донецке будет серьезное противостояние МО и АП». Здесть стоит напомнить, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил Игорю Пузику и Владимиру Соловьёву звания героев ДНР. Телеграм-канал «Интербригады 2022»: "Мы не следственные органы и не выясняли, откуда оно там берется. Однако регулярно получаем от дронщиков из подразделений ДНР информацию о том, что птицы, передаваемые волонтерами централизованно через штабы полков и бригад, куда-то растворяются, выдается явно меньше, чем получается. Доходит до смешного: «Нас собрали, приехала Валя, передала птицу, уехала. Потом у нас птицу забрали и мы ее больше не видели» Валя - это, по-видимому сестра Кати Корниенко, жены Пузика. Телеграм-канал «Condottiero» (бывший вагнеровец): «Есть в Донецке радиорынок Маяк. Все кто в материале — в курсе. Недавно искали там запчасти для Мавиков. Так вот большой процент дронов, раций, детекторов и прочего можно приобрести там. Обналичка привозимой гуманитарки происходит там 24/7 в онлайн режиме. Барыжат всем что надо. Продается как новое, так и б/у причем по очень хорошим ценам, те же самые Старлинки или наборы связи»...

А в это время убирают реально действующих командиров.

Арестован Белый. Командир штурмового отряда 110 бригады Владимир Новиков. Трижды награжденный орденом Мужества, под его командованием бойцы участвовали в освобождении Авдеевки и Красногоровки.

Белый - Донецкий шахтер, на войне с 2014 года. Потери в его подразделении минимальные, зато заслуги огромные.

О нем сняты несколько документальных фильмов. (https://smotrim.ru/video/2835252?ysclid=m16o184bq994781966)

Бойцы складывают о нем легенды и готовы идти за ним в любой бой и погибать под его командованием. У Андрея Филатова множество (https://t.me/filatovcorr/3944) писем (https://t.me/filatovcorr/3938) от подчиненных (https://t.me/filatovcorr/3935) Белого.

Подробности дела вкратце: Белый наступил на хвост наркоторговцам, которые «толкали дурь» бойцам .

Бородатые «барыги» спровоцировали конфликт, вдесятером напали на Белого и его жену. Потом написали на боевого командира донос и упекли его под арест.

А сами на свободе.

Это все, что знаю на эту минуту.

Также знаю, что хохлы стали обстреливать позиции подразделения, оставшегося без командира, обрадовались, твари.

В то время, когда Белый нужен в бою, его убрали, обезглавив его отряд. В то время, когда наши в Донбассе наступают, командира посадили по кляузе, написанной наркоторговцами! Вдумайтесь!

При этом командование не вмешивается и не вступается за успешного командира, который своей прямотой многим был неудобен.

Я прошу министра обороны Андрея Белоусова обратить внимание на эту ситуацию, чтобы разобрались объективно и беспристрастно.

Прошу ГВСУ СК России направить непредвзятых и неподкупных следователей.

Белый нужен на фронте. А в тюрьме должны сидеть барыги!

Я готова поручиться своим именем, своей репутацией.

Я уже написала следователю и подписала своей подписью ходатайство, которое ночью приехал и забрал Антон Филимонов «Рокот», (https://t.me/morpexROKOT) чтобы отправить в Донецк.

За Белого бьется репортер Филатов (https://t.me/filatovcorr) и другие наши соратники!

Нельзя сажать командиров в угоду наркодельцам!!!

Мы своих не бросаем!!!

https://t.me/the_yana_poplavskaya/7049