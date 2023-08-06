"Шок и трепет" - почему это не работает

«Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками»(с)Генерал Вермахта об американцах

Если вы думаете, что та тупая херня, которую творят нынче укропитеки, это их собственная херня – вы глубоко ошибаетесь.

И на фронте, где Залужный с Сырским гонят рагулей на убой, и в многолетних обстрелах Донбасса, и в нынешних дебильных атаках дронов по Крыму или Москве – это всё чисто американские наработки.

«Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году»(с)

Ну, не Черчилль, и не в восемнадцатом, но доктрина «Шок и трепет» у американцев была уже во время Второй мировой (если кто мне не верит, «Shock and awe» на английском, легко гуглится). Правда, её несколько раз переписывали, но суть не менялась.

И тогда она не работала точно так же, как и сейчас. Никогда не работала, если точнее. Что не мешает тупым ковбоям ей слепо следовать все эти десятилетия.

Суть этой доктрины «Бомбить и убивать гражданское население, пока они не ужаснутся и не сдадутся». То есть чистый террор и военные преступления перед человечностью.

Против Японии не сработало – император не собирался сдаваться после двух ядерных взрывов, и подписал капитуляцию только после уничтожения Квантунской армии советскими войсками.

Против Вьетнама не сработало – американцы убили 6,5-7 миллионов гражданских, но всё равно проиграли и позорно сбежали.

Против Афганистана не сработало – талибы прятались в горных пещерах, а потом загоняли тупых янки в их укреплённые форты, откуда те боялись высунуться.

Против Донбасса за 8 лет тоже не сработало. Ибо убийства стариков, жён и детей только вызывают ожесточение и стремление отомстить.

Поэтому, кроме всего прочего, Россия и не бомбит жилые кварталы. Потому что наши понимают человеческую психологию, а пиндосы – нет. За погибшего на поле боя никто мстить не будет, ибо всё честно – взял оружие и погиб. Это в любой базовой человеческой культуре так.

И теперь американские дегенераты с упорством, заслуживающим лучшего применения, пытаются применять свою террористическую тактику против России.

Дебилы хотя бы немного изучили историю, для разнообразия. Узнали бы для себя много нового. Например, что русские всегда реагировали на террор «Дави их, блеать!» и народной мобилизацией – партизанской борьбой против захватчиков и массовым добровольчеством («чёрными сотнями», как частный пример).

До сих пор ещё ничего не было. Мы даже не начинали.

Русские долго запрягают, но быстро едут (Навального спросите, он подтвердит).

После каждой террористической атаки по территории России наши не только выносят критическую инфраструктуру украины, но и закапывают очередной ЗКП. После чего в западных странах «внезапно массово падают самолёты/вертолёты с высокопоставленными военными на борту».

Что рагули необучаемые, что их западные хозяева…

Чтобы обезопасить Белгород, украина должна потерять Харьков.

Чтобы обезопасить Крымский мост, украина должна остаться без выхода к морю.

Чтобы обезопасить Москву от беспилотников, украина должна остаться без Чернигова и Сум.

Это то, что Путин легко объяснит своим многочисленным партнёрам – в Азии, Африке и Латинской Америке (на умирающую Европу всем давно плевать).

Кстати, украина закрысила несколько десятков тысяч долларов для колумбийских наёмников – и потеряет поддержку одной из немногих стран ЛА, которая до сих пор их поддерживала, из-за такой мелочи. Такая типичная украина…

Украина в своей тупой жадности вечно меняет первородство на чечевичную похлёбку. Крым на кружевные трусы, Донбасс на «безвиз» (бумажку стоимостью в 30 евро), Мариуполь на марку «Укрпошты». И так пока совсем ничего не останется.

Продолжайте, маленькие дегенераты, продолжайте! И «наступ», и теракты – а то некоторые в России до сих пор считают, что нужно оставить украине несколько западных областей.

Нужно их убедить, что никакой «украины» не должно остаться. Вообще.

До последнего «украинца»!

P.S. «Фанатизм никогда не даст окончательной победы. От фанатизма устают», оттуда же.

«Солдатики заканчиваются»(с)

Пересмотрите, может, дойдёт…

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1689222.html