История героического корабля - Линкор «Марат»

Расскажу вам историю одного корабля … Расскажу вам историю одного корабля …

Корабль этот был спущен на воду на исходе лета, солнечным августовским утром 1911 года. А еще через три года, окончательно достроенный, он вышел на свои первые ходовые испытания. После многократных тщательных проверок на линейном корабле, получившем при спуске наименование «Петропавловск», был поднят Андреевский флаг и его зачислили в состав Балтийского флота. Первая мировая война к тому времени была в самом разгаре, однако принять участие в боевых действиях этому линкору не пришлось. История уготовила гиганту-дредноуту иные испытания… Весть о свержении самодержавия пришла в Гельсингфорс — главную базу русского Балтийского флота — 3 марта 1917 года, через несколько дней после восстания в Петрограде. А вечером того же дня команды кораблей эскадры, стоявшей на рейде, объявили о своей поддержке революции. Первым сделал это экипаж «Петропавловска», и уже на следующий день его матросы избрали судовой комитет, доверив ему управление кораблем.

Временное правительство, захватившее власть после Февральской буржуазно-демократической революции, делало отчаянные попытки установить контроль над армией и флотом, однако двоевластие, образовавшееся в стране, когда наряду с диктатурой буржуазии существовала и активно действовала революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, позволяло революционным солдатам и матросам оказывать серьезное противодействие диктату Временного правительства.

Ревностно оберегала завоеванные демократические права и команда «Петропавловска». Когда в июне 1917 года Керенский, занимавший в ту пору пост военного и морского министра, попытался заменить избранного моряками командующего флотом вице-адмирала Максимова контр-адмиралом Вердеревским, моряки-балтийцы решили не допустить этого. Стоило лишь ставленнику Керенского поднять флаг командующего на посыльном судне «Кречет», как орудия линкора «Петропавловск» были нацелены на судно, и угроза открыть огонь заставила Вердеревского отдать команду о спуске флага…

Исключительно трудное положение сложилось в стране летом 1917-го. Набирала силу реакция, поддерживаемая эсерами и меньшевиками; «до победного конца» продолжало вести братоубийственную империалистическую войну Временное правительство. И в этих условиях моряки-балтийцы стали самой надежной опорой партии большевиков. В тревожные июльские дни на борту «Петропавловска» собрались представители 27 судовых комитетов, выразившие решительный протест против империалистической политики Временного правительства и потребовавшие немедленного «удаления десяти министров-капиталистов и ареста всех контрреволюционных сил». Позже, в ответ на заявление Временного правительства о намерении продолжать войну, матросы линкора вышли на демонстрацию с большевистскими лозунгами, с требованием прекратить кровавую бойню.

Вскоре в Гельсингфорсе стало известно о расстреле июльской демонстрации трудящихся. Петропавловцы телеграммой запросили Петроградский Совет. Получив достоверную информацию о трагических событиях в Петрограде, моряки тут же сформировали на линкоре десантные взводы в помощь питерскому пролетариату. Контрреволюция тем временем перешла в решительное наступление. 20 июля Керенский объявил изменниками матросов наиболее революционных кораблей и предложил экипажу «Петропавловска» в течение 24 часов арестовать зачинщиков и направить их в Петроград — для следствия и суда над ними. Экипажу предлагалось также «принести заверения в полном подчинении Временному правительству».

Ответ судового комитета «Петропавловска» не заставил себя долго ждать. В нем, в частности, говорилось, что «революционный линкор «Петропавловск» с гордостью понесет красный флаг революции и будет бороться за право народа до конца. Лозунг «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» будет всегда стоять впереди других лозунгов, команда линкора «Петропавловск» не отступит от него…»

К сентябрю 1917 года большевики своей неустанной работой привели народ к убеждению, что спасение страны — в ликвидации антинародного правительства. И в этой обстановке лозунг «Вся власть Советам!» становился призывом к низложению Временного правительства, к установлению диктатуры пролетариата. Активно поддерживали партию большевиков и моряки-балтийцы. 9 сентября на мачте «Петропавловска» заполоскался красный флаг, поднятый командой в поддержку требованиям установления в стране демократической республики с передачей власти Советам. Центробалт одобрил действия матросов «Петропавловска» и постановил поднять красные флаги на всех кораблях эскадры. Считанные дни оставались до начала Октябрьского вооруженного восстания. В бой за власть Советов рвались моряки-балтийцы, десантные взводы формировались и на линкоре «Петропавловск». Все было подготовлено к тому, чтобы в составе Гельсингфорсского сводного отряда моряков по приказу Военно-революционного комитета отправиться в Петроград.

В ночь на 24 октября отряд петропавловцев арестовал представителей Временного правительства, и уже утром от борта линкора один за другим начали отваливать переполненные буксиры с вооруженными моряками. Несмотря на саботаж железнодорожных служащих, они уже на следующий день прибыли в столицу, где сразу же поступили в распоряжение Ф. Э. Дзержинского. По его заданию матросы провели ряд успешных операций в буржуазных кварталах Питера: разоружали юнкеров, других контрреволюционеров, принимали активное участие в предотвращении наступления на Петроград войск генерала Краснова. На помощь Петрограду в конце октября «Петропавловск» отправил еще один отряд моряков с легкой артиллерией — ему предстояло сражаться под Царским Селом и Гатчиной.

Зимой 1917/18 года обстановка в Гельсингфорсе существенно осложнилась. 18 февраля (по новому стилю) 1918 года, нарушив условия перемирия, германское командование начало наступление по всему русско-германскому фронту. Не встречая серьезного сопротивления, буквально за несколько дней вражеские полчища оккупировали всю Латвию и Эстонию, значительную часть Украины, чуть ли не вплотную подошли к Петрограду. Необходимо было в этих сложнейших условиях спасать эскадру, уводить ее из Гельсингфорса. Положение усугублялось еще и тем, что на самых крупных кораблях — линкорах, в том числе и на «Петропавловске», — оставались лишь небольшие группы моряков, поскольку многие балтийцы в то время сражались на фронтах гражданской войны. На подготовку к ледовому походу оставалось совсем немного времени. И уже в начале марта колокола громкого боя, прозвучавшие на корабле, известили о начале трудного пути. Вслед за «Петропавловском», сокрушая лед, из Финской гавани медленно шли другие линкоры эскадры…

Буквально из-под самого носа врага, рассчитывавшего на богатую добычу, морякам-балтийцам удалось увести корабли. И основная заслуга в этом первых командиров советского флота, впоследствии знаменитых адмиралов — И. С. Исакова и Л. М. Галлера.

3 марта 1918 года был подписан мирный договор с Германией. Таким образом удалось завоевать передышку, позволившую выиграть время для приведения в порядок хозяйства страны, создания Красной Армии и укрепления флота.

А сделать это было далеко непросто: в стране разразился продовольственный и топливный кризис.

Недолго довелось пользоваться мирной передышкой молодому Советскому государству. В борьбе против Республики Советов объединились две контрреволюционные силы — иностранные интервенты и российская белогвардейщина. Уже в 1919 году в водах Балтики появились крупные силы английского флота. Свыше 70 кораблей — крейсеров, миноносцев, сторожевиков, тральщиков — непрерывно крейсировало у берегов Латвии, Эстонии, Финляндии. Подошли они и к Кронштадту, но попытка прорваться к острову не удалась: 1 июня «Петропавловск» всей мощью своих орудий обрушился на вражеские эсминцы, приближавшиеся к Шепелевскому маяку. Наткнувшись на стену огня, англичане ретировались и в дальнейшем сохраняли почтительную дистанцию от фортов морской крепости.

13 июня, когда войска Юденича, поддерживаемые белофиннами и эстонскими белогвардейцами, подошли вплотную к Петрограду, на форте Красная Горка, важнейшем стратегическом пункте на подступах к Кронштадту, не без помощи агентов Антанты был поднят мятеж. Контрреволюционеры захватили форт и открыли огонь по Кронштадту.

Ситуация создалась критическая. Вражеское кольцо могло вот-вот замкнуться вокруг Петрограда, и спасение города в Этих условиях зависело в первую очередь от оперативных действий кораблей Балтийского флота — линкоров «Андрея Первозванного» и «Петропавловска».

« …Когда прозвучал сигнал тревоги, на «Петропавловске» начинался обычный будничный день. В считанные минуты палуба опустела, и корпус корабля постепенно начал наполняться гулом механизмов: пришли в движение башни и орудия, заработали элеваторы подачи снарядов. Но сняться с якоря удалось не сразу, в течение нескольких часов морякам пришлось заниматься поистине титанической работой, растапливая котлы дровами, которые удалось собрать в порту.

Тем не менее вскоре линкоры «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» смогли подойти к захваченному изменниками форту и открыть по нему сокрушительный огонь. Контрреволюционеры не выдержали обрушившегося на них огненного шквала и начали разбегаться. И уже 16 июня форт Красная Горка был полностью очищен от мятежников.

Петроградский Совет высоко оценил заслуги петропавловцев в подавлении контрреволюционного мятежа, вручив команде линкора почетное Красное знамя. Матрос линкора "Марат" исполняет перед товарищами танец русских военных моряков "Яблочко" - военное фото

В конце 1922 года комсомол страны принял шефство над Военно-Морским Флотом. Молодое пополнение хлынуло на корабли. Если в 1921 году среди личного состава флота насчитывался только один процент комсомольцев, то к началу 1923 года они составляли уже пятую часть красных моряков. К этому времени «Петропавловск» получил новое имя — «Марат». 14 февраля на общем собрании команда корабля единогласно постановила: избрать почетным членом своего экипажа В. И. Ленина. С огромным воодушевлением в Москву отправили приветственную телеграмму.

И потекли корабельные будни, заполненные учебными стрельбами, боевой подготовкой, походами.

Осенью 1928 года было решено провести модернизацию корабля. Портовые буксиры повели «Марата» по Морскому каналу к стенке Балтийского завода. Как и 17 лет назад, корабелы, строившие линкор, собрались на набережной.

Большое внимание работам на «Марате» уделял руководитель ленинградских большевиков Сергей Миронович Киров. Не проходило недели, чтобы он не позвонил на завод и не осведомился, как идут дела. «Военная опасность нарастает, торопитесь выпустить линкор досрочно», — говорил он в беседах с рабочими.

После модернизации тактико-технические качества линкора значительно улучшились, и 1 Мая 1931 года обновленный корабль стоял в праздничном строю на Неве у моста Лейтенанта Шмидта. 10 мая 1936 года «Марат» вышел в своё первое заграничное плавание. По случаю коронации английского короля Георга V. на Спитхэдском рейде у Портсмута был назначен военно-морской парад. Представлять на нем Советский Союз выпало лучшему кораблю Краснознаменной Балтики.

Через неделю «Марат» подошел к расцвеченному флагами Спитхэдскому рейду. В строгом порядке выстроились здесь английские эскадры и многочисленные корабли крупнейших морских держав. Прибытие советского линкора привлекло общее внимание. Тысячи биноклей и подзорных труб следили за «Маратом», который подошел к отведенному для него месту.

С мостика прозвучала команда. Загремели якорные цепи. Быстро и четко действовали краснофлотцы. Всего 53 минуты потребовалось экипажу, чтобы поставить корабль на якорь одним из самых сложных, но эффектных способов. Это произвело сенсацию среди видавших виды английских моряков. Аналогичный маневр участник празднества аргентинский линкор «Морено» смог выполнить лишь за 13 часов. Корреспонденты английских газет не могли сдержать восхищения, описывая слаженную работу команды посланца Страны Советов.

Успешно завершив большой и ответственный поход, 5 июня «Марат» возвратился в Кронштадт.

Продолжалась напряженная боевая учеба. Ей уделялось повышенное внимание, поскольку согласно существовавшей в то время концепции класс линейных кораблей являлся «становым хребтом» флота, и «Марат», пройдя модернизацию, считался вполне современной боевой единицей.

Усиленные тренировки шли в башнях и на батареях. В те годы наиболее распространенный «тренажер» артиллеристов — станок заряжания — требовал от обслуги больших физических усилий. Боезапас 120-мм артиллерии подавался вручную, один снаряд весил более 30 кг, и скорострельность орудий составляла 15 выстрелов в минуту. Но боевая выучка и тренированность комендоров были столь высоки, что даже на 40-й минуте непрерывной работы темп заряжания не снижался.

Когда «Марат» выходил в море на учебные стрельбы, то они велись и днем и ночью, на волне и в тумане, по видимым и невидимым целям. И неизменно с великолепной результативностью.

И как же пригодились артиллеристам навыки, полученные в процессе боевой учебы, когда грянула Великая Отечественная война!.. Гангут того же проекта.

О вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну кронштадтцев известили сирены воздушной тревоги, прозвучавшие над городом ранним утром 22 июня 1941 года. И практически сразу же небо заполнили разрывы зенитных снарядив: корабли Балтийского флота принимали свой, первый бой с фашистами. Вскоре налет вражеской авиации был отбит.

На протяжении всей войны боевая деятельность Краснознаменного Балтийского флота была неразрывно связана с героической обороной города Ленина. Как известно, захвату колыбели революции гитлеровское командование придавало исключительное значение. Фашисты предполагали с ходу овладеть Ленинградским промышленным районом, соединиться с финской армией и, лишив КБФ баз, захватить или уничтожить его. К началу сентября гитлеровцы заняли ближние подступы к городу, оказавшись тем самым в пределах досягаемости огня «Марата». 9 сентября корабль вышел на боевую позицию в ковше Морского канала. Артиллерия главного калибра линкора впервые обрушила сокрушительный огонь по местам скопления танков, мотомеханизированных колонн и пехоты врага. Восемь суток вели стрельбу 305-мм орудия «Марата», вызывая панику в рядах врага, отстоящего на 35-40 км от корабля. Наступление фашистов захлебывалось. И тогда гитлеровское командование разработало план уничтожения линкора. 16 сентября 27 пикировщиков Ю-87 и Ю-88 нанесли удар по «Марату». Одновременно на него обрушился огонь четырех батарей противника. Когда нападение было отбито, оказалось, что хотя сам корабль почти не пострадал, но потери в личном составе и технике зенитных расчетов были значительными.

На следующий день «Марат» перебазировался в Кронштадт. Ошвартовавшись в Средней гавани, линкор продолжил артиллерийский обстрел позиций противника.

Стоянка на новом месте оказалась ничуть не спокойнее. И здесь вода дыбилась от взрывов бомб и снарядов, и сюда устремлялись армады бомбардировщиков люфтваффе с единственной целью — уничтожить боевое ядро Балтийского флота и прежде всего крепко досаждавший гитлеровцам «Марат». Задача по их уничтожению была возложена на авиацию – в основном на пикирующие бомбардировщики. Первые атаки были осуществлены 16 сентября, при этом в линкор «Марат» попали три 250 кг бомбы, но они не смогли причинить мощному кораблю смертельных травм. Тем не менее, корабль ушел в Кронштадт для исправления повреждений. Через 5 дней налет был повторен, но из множества сброшенных бомб в цель не попала не одна.

23 сентября пилоты немецких пикировщиков впервые отправились на задание, неся под фюзеляжами 1000кг бомбы, доставленные специально для борьбы с линейными кораблями.

Обер-лейтенант Ханс-Ульрих Рудель, впоследствии известный пилот второй мировой войны, сумел добиться попадания.

Из воспоминаний немецкого аса:

«Угол пикирования составляет от 70 до 80 градусов. Я уже взял „Марат“ в прицел. Мы летим вниз, прямо на него, и корабль неудержимо растёт, превращаясь в огромного гиганта. Кажется, что все его пушки нацелены прямо на нас. И ничто теперь не имеет значения кроме этой, нашей мишени… Маневрируя, я увеличиваю угол пикирования, изо всех сил нажимая на ручку управления. Угол пикирования почти 90 градусов, это всё равно, что находится на бочке с порохом… Мой „Ju-87“ идет удивительно устойчиво, не уводя в сторону ни на один сантиметр. Я чувствую, что промахнуться будет практически нельзя. Прямо перед собой я вижу огромный „Марат“. По палубе бегают матросы. Я жму кнопку сброса бомб и после этого что есть сил тяну её на себя. Получится отвернуть или нет? Перегрузка огромная… на какое-то мгновение я теряю совершенно сознание. Ещё не до конца придя в себя, слышу голос своего бортрадиста: „Господин обер-лейтенант, попадание!“ Над „Маратом“ поднимается гигантское облако дыма высотой под 350 метров. Возможно, взорвались погреба…».

Бомба пробила броневые палубы линкора и вызвала детонацию боезапаса носовой башни главного калибра. В результате взрыва носовая часть корабля по вторую башню главного калибра была оторвана, носовая надстройка со всеми постами рухнула в воду. Моментально погибло 326 человек, включая и командира корабля.

Но, несмотря на ужасные повреждения, вся команда корабля тут же начала борьбу за спасение, а точнее, того, что от него оставалось. Затопив помещения левого борта, удалось чуть выровнять крен, полному выпрямлению «Марата» мешала лежащая на грунте носовая часть. Попытка поднять пар в уцелевших котельных не стала успешной: из-за притока воды, не удавалось разжечь котлы. Работало только аварийное освещение, использование водоотливных и противопожарных средств было практически невозможным.

Несмотря на самоотверженные действия экипажа по борьбе за живучесть, оставшаяся целой часть линкора, постепенно заполнилась водой и легла на грунт. Вскоре начались работы по подъему «Марата». За месяц удалось кормовую часть частично отремонтировать и откачать воду, после чего башни №3 и №4 смогли вести огонь по противнику. При этом для усиления защиты, на палубу настелили гранитные плиты с набережной, позволившие выдерживать попадания снарядов немецких осадных батарей.

К концу 1942-го года была введена в строй и башня №2, в результате чего огневая мощь корабля, являвшегося фактически несамоходной плавбатареей, составила девять 305-мм орудий. А сам корабль по-прежнему числился линкором, хотя считать его таковым было кощунством. Фашисты посчители, что «Марата» больше не существует. Взрыв «Марата» в Кронштадте 23 сентября 1941 г. Столб дыма поднялся на высоту около километра. Снимок сделан с немецкого самолёта

Однако уже 31 октября шесть стволов главного калибра — третья и четвертая башни линкора — вновь открыли огонь по врагу. А спустя год — 3 ноября 1942-го — «заговорила» и вторая башня главного калибра. И так до последних блокадных дней дальнобойные пушки линкора вели контрбатарейную борьбу с тяжелой артиллерией противника, обстреливавшей Ленинград.

Прорыв блокады в январе 1943 года и последующее летнее наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов резко улучшили оперативную обстановку под Ленинградом. В следующем, 1944 году орудия линкора, которому к тому времени было возвращено его прежнее название — «Петропавловск», продолжали громить врага. Оценивая боевую деятельность морской артиллерии, командующий артиллерией Ленинградского фронта генерал-лейтенант Г. Ф. Одинцов утверждал, что «…в военной истории едва ли повторится пример классического использования морской артиллерии для нужд наземных войск, как беспримерная работа КБФ в Великую Отечественную войну…».

Более сорока лет в строю — срок более чем достаточный для боевого корабля! На смену «Петропавловску» шла новая техника, новые корабли, оснащенные самым современным оружием и радиоэлектронными средствами, способные совершать длительные плавания и решать возложенные на них задачи по охране мирных рубежей нашей Родины.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛИНКОРА «ПЕТРОПАВЛОВСК»

Водоизмещение проектное, т — 23 000

Длина, м — 181,2

Ширина, м — 26

Осадка, м — 8.4

Мощность паровых турбин, л. с. — 42000

Скорость хода, узлов — 23

Вооружение:

305-мм пушки в четырех башнях — 12

120-мм противоминные орудия — 16

76-мм зенитные орудия — 4

47-мм салютные пушки — 4

пулеметы — 4

457-мм подводные торпедные аппараты — 4 «Марат», стоящий у причала Усть-Рогатки в конце сентября 1941 г. Кадр немецкой аэрофотосъёмки. Стрелкой показано место взрыва. У борта стоит спасательное судно, из повреждённых цистерн ещё вытекает мазут Так выглядела после взрыва носовая часть «Марата» с верхушки второй дымовой трубы. На переднем плане крыша второй башни. Хорошо видны стволы орудий первой башни главного калибра, лежащие на остатках носовой части. Плавучая батарея «Петропавловск» в Кронштадте, 1943 г. Её корпус для маскировки раскрашен под брекватер. Хорошо видны дополнительные 37-мм зенитные автоматы, установленные на корме и обложенные тюками с хлопком. Бетонные плиты, снятые с кронштадтских набережных, были уложены на палубе «Петропавловска» в качестве дополнительной защиты от огня немецких крупнокалиберных батарей

Боевой путь плавбатареи «Марат»

Сразу после взрыва на «Марате» экипаж начал борьбу за живучесть, «маратовцам» удалось предотвратить затопление остальных отсеков корабля. На помощь им пришли моряки с других кораблей. Взрыв перебил корпус линкора в районе 45-57 шпангоутов, в корпус попало около 10000 т воды, разрушена надводная часть корпуса в районе носовой надстройки, перестали существовать носовая башня ГК, фок-мачта с боевой рубкой, надстройкой и первой дымовой трубой. Многие корабельные системы жизнеобеспечения вышли из строя. Корпус линкора лёг на грунт, но из-за небольших глубин в гавани он не затонул, борт продолжал выступать из воды на 3 м. Морякам «Марата» удалось посадить корабль на ровный киль и вскоре начались работы по восстановлению его боеспособности. Им оказывали помощь спасательные суда «Сигнал» и «Метеорит», водолазы ЭПРОНа. Вот как ситуацию на корабле описал один из моряков: «Когда я поднялся на линкор, палуба была уже прибрана, всё лежало и стояло на своём месте. И только подойдя ко второй башне, я очутился на краю пропасти — здесь обрывалась палуба… Дальше корабля просто не было. Я стоял над вертикальной стеной. Казалось, что видишь корабль в разрезе. А впереди — море…».

Третья и четвёртая башни ГК не пострадали при взрыве, вторая башня ГК нуждалась в ремонте. Было решено использовать корабль в качестве несамоходной плавбатареи. Для этого необходимо было поднять корпус с дна гавани и восстановить боесопособность артиллерии. Новым командиром корабля стал капитан 3 ранга В.П. Васильев, штат экипажа составили 357 человек. С него сняли 120-мм орудия, сформировали три батареи и отдали их на сухопутный фронт. 31 октября третья и четвёртая башни открыли огонь по немецким позициям. Немцы обстреливали оживший корабль из крупнокалиберной артиллерии. Они вели прицельный огонь по неподвижной цели. Для защиты от попаданий на палубу плавучей батареи были уложены гранитные плиты толщиной 32-45 см, а в районе котельного отделения разместили броневые плиты. 12 декабря состоялась первая перестрелка с противником. По кораблю немецкой батареей из посёлка Беззаботный было выпущено 30 280-мм снарядов. В плавбатарею попало три снаряда, после чего немецкую батарею подавили огнём «Марата». 28 декабря 1941 г. плавбатарея вновь вела артилерийскую дуэль с 280-мм железнодорожной артбатареей, расположенной на станции Новый Петергоф. По «Марату» выпустили 52 снаряда, четыре из них попали в корабль. Он получил значительные повреждения, но огня не прекратил и подавил батарею. Немецким снарядом было потоплено стоящее у борта вспомогательное судно «Водолей», обеспечивавшее отопление плавбатареи. К 1 января 1942 г. численность экипажа «Марат» возросла до 507 человек. За январь 1942 г. плавбатарею обстреливали восемь раз, по ней было выпущено 85 снарядов калибра 150-203-мм, но попаданий не было. На корме были установлены Зх37-мм зенитных автомата на сухопутных установках. Для защиты от осколков их огородили мешками с хлопком. Позднее на корабле установили ещё несколько зенитных автоматов. 25 октября плавбатарея провела очередную артиллерийскую дуэль с немецкой батареей. По «Марату» было выпущено 78 280-мм снарядов, четыре из них попали в палубу корабля, но не причинили значительных разрушений. Помогло дополнительное «бронирование». Всю зиму, весну и лето 1942 г., продолжались работы по восстановлению боеспособности второй башни. 30 октября успешно прошли её испытания и она вошла в строй. В этот день она выпустила 17 снарядов по немецким позициям. 6 ноября по кораблю выпустили 29 280-мм снарядов, лишь один попал в корабль. Был выведен из строя котёл, повреждён ряд механизмов, два моряка были убиты, шесть ранено. Ещё одна артиллерийская дуэль состоялась 30 декабря 1942 г. Часть фок-мачты линкора, отброшенная от корабля силой взрыва на несколько десятков метров. Она была поднята и помещена на стенку кронштадтской гавани Плавбатарея «Петропавловск» у причала Усть-Рогатки, 1943 Г. Кадр немецкой аэрофотосъёмки

31 мая 1943 г. «Марату» было возвращено его первоначальное название «Петропавловск». 2 декабря 1943 г. состоялась артиллерийская дуэль с немецкой батареей. Она стала последней, т.к. наши войска готовились к снятию блокады Ленинграда. Орудия «Петропавловска» привлекались командованием к обстрелам немецких позиций в январе 1944 г. во время Красносельско-Ропшинской операции по полному снятию блокады Ленинграда. Последние выстрелы по противнику орудия плавучей батареи «Петропавловск» сделали в июне 1944 г. во время Выборгской наступательной операции, завершавшей битву за Ленинград. За годы ВОВ корабль провёл 264 боевые стрельбы и выпустил по противнику 1971 305-мм снаряд.

Память

Плавучая батарея «Петропавловск» ведёт огонь по немецким позициям во время Красносельско-Ропшинской операции, январь 1944 г.

«Марату» повезло. После войны было разработано несколько проектов восстановления корабля как линкора (используя участь корпуса «Фрунзе»), но их так и не осуществили. «Петропавловск» использовался в качестве учебно-артиллерийского корабля. В 1947-1948 гг. в доке были проведены работы по полному отделению от корпуса остатков носовой части. 28 ноября 1950 г. бывший «Марат» был переклассифицирован в несамоходное учебное судно и переименован в «Волхов». 4 сентября 1953 г. его исключили из списков флота. Корпус бывшего линкора был разрезан «на иголки» лишь в начале 60-х гг. Ветераны «Марата» решили увековечить память о корабле. В 1991 г. они открыли памятный знак на причале Усть-Рогатки. В том же году ими было принято решение о создании музея, посвящённого боевому пути линкора. Для него удалось найти небольшое помещение в Невском политехническом лицее. В музее находится диорама «Отражение сентябрьского 1941 г. штурма Ленинграда кораблями эскадры КБФ», различные фотографии и экспонаты. В 1997 г. им удалось издать сборник «Залпы с Невы». В него вошли воспоминания ветеранов эскадры КБФ, в том числе моряков «Марата». Музей продолжает свою деятельность и в настоящее время.

«Петропавловск» в Кронштадте, День ВМФ, июль 1944 г. У борта корабля стоит тральщик «ТЩ-69»

Несамоходное учебное судно «Волхов» в Кронштадте, начало 50-х гг.

http://niskgd.ru/mix/p30/index.htm

http://zonawar.ru/biblioteka/flot/Pervye_linkory.html

http://hobbyport.ru/ships/petropavlovsk.htm

http://www.korabli.eu/blogs/bronenoscy/rossiya/lineynye/gang...

https://nstarikov.ru/sudba-linkora-4634494