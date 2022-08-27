Таким было наше советское детство

Удивительный парадокс — сколько бы ужастиков нам не рассказывали про Советский Союз, а советская система образования до сих пор считается чуть ли не идеалом. Самые лучшие, правильные фильмы были сняты — в советские годы. Детские песни, лучше которых до сих пор нет, — всё также были написаны в советские годы. Это было нашим счастливым детством. Так давайте еще раз вспомним это время.
Дети в спальных мешках идут спать на улицу, чтобы дышать свежим воздухом во сне, СССР, 1930-еЕдем в пионерлагеря
Музыкальные занятия в саду
Кто гонял за молоком с бидоном?
Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год
Весна в Якутске, 1967 год
Детский сад на даче, 1955 год
Детский сад на прогулке. Брест, 1966 год
Портрет с котиком. Григорий Сухарев, 1 июля 1946 — 1 июля 1948 года, г. Москва, Черкизово
Первое сентября. 1970-е годы
Детская дача Московского автозавода им. Лихачева. 1984 год
Дети полярников. Григорий Сухарев, 1954 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси
Горнист со знаменной группой. Григорий Сухарев, 1954 — 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси
Школьники-моделисты. 1970-е годы
Детский сад в Западном округе Москвы, 80-е годы
Площадка для детей в городском парке, г.
Таганрог Ростовская обл., 1970 год
Эвакуатор. 70-е годы
Игры нашего двора " Съедобное- не съедобное. "
Картинка для тех, кто тоже отгрызал корочку, пока нёс хлеб домой
Зимняя детская площадка, 80-е годы
Весна. У нас начиналась судоходная компания
Ясли в Советском союзе. Дeтeй тyдa бpaли c 2-х мecяцeв.
Наши развлечения. Автодром в Ленинграде, 80-е годы
Новый год. Детский утренник 30 лет назад
Елка о которой мечтали все ребятишки. Елка в Кремле 1954 год.
Любимые аттракционы. Морской бой.
Развлекались как могли. Пионерский лагерь
«Это не мы маленькие, это она большая». Григорий Сухарев, 1954 — 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси
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