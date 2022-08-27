Таким было наше советское детство

Удивительный парадокс — сколько бы ужастиков нам не рассказывали про Советский Союз, а советская система образования до сих пор считается чуть ли не идеалом. Самые лучшие, правильные фильмы были сняты — в советские годы. Детские песни, лучше которых до сих пор нет, — всё также были написаны в советские годы. Это было нашим счастливым детством. Так давайте еще раз вспомним это время.

Дети в спальных мешках идут спать на улицу, чтобы дышать свежим воздухом во сне, СССР, 1930-е Едем в пионерлагеря

Музыкальные занятия в саду

Кто гонял за молоком с бидоном?

Пора домой. СССР, 1978 год.

Обед в детском саду. СССР

Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год

Весна в Якутске, 1967 год

Детский сад на даче, 1955 год

Детский сад на прогулке. Брест, 1966 год

Портрет с котиком. Григорий Сухарев, 1 июля 1946 — 1 июля 1948 года, г. Москва, Черкизово

Первое сентября. 1970-е годы

Детская дача Московского автозавода им. Лихачева. 1984 год

Дети полярников. Григорий Сухарев, 1954 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси

Горнист со знаменной группой. Григорий Сухарев, 1954 — 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси

Школьники-моделисты. 1970-е годы

Детский сад в Западном округе Москвы, 80-е годы

Площадка для детей в городском парке, г.

Таганрог Ростовская обл., 1970 год

Эвакуатор. 70-е годы

Игры нашего двора " Съедобное- не съедобное. "

На рыбалке

Когда-то детство было таким…

Картинка для тех, кто тоже отгрызал корочку, пока нёс хлеб домой

Школа, форма, 1 сентября

Двор зимой

Ну кто так не делал?

Посвящение в октябрята

С мамой в детском мире

Зимняя детская площадка, 80-е годы

Весна. У нас начиналась судоходная компания

Ясли в Советском союзе. Дeтeй тyдa бpaли c 2-х мecяцeв.

Наши развлечения. Автодром в Ленинграде, 80-е годы

Новый год. Детский утренник 30 лет назад

Елка о которой мечтали все ребятишки. Елка в Кремле 1954 год.

Любимые аттракционы. Морской бой.

Развлекались как могли. Пионерский лагерь