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Таким было наше советское детство

Удивительный парадокс — сколько бы ужастиков нам не рассказывали про Советский Союз, а советская система образования до сих пор считается чуть ли не идеалом. Самые лучшие, правильные фильмы были сняты — в советские годы. Детские песни, лучше которых до сих пор нет, — всё также были написаны в советские годы. Это было нашим счастливым детством. Так давайте еще раз вспомним это время.

Дети в спальных мешках идут спать на улицу, чтобы дышать свежим воздухом во сне, СССР, 1930-е01-14-04-1643367882619069509Едем в пионерлагеряТаким было наше советское детство

Музыкальные занятия в садуТаким было наше советское детство

Кто гонял за молоком с бидоном?Таким было наше советское детство

Пора домой. СССР, 1978 год.Таким было наше советское детство

Обед в детском саду. СССРТаким было наше советское детство

Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год01-14-05-1643367920415831585

Весна в Якутске, 1967 год01-14-05-16433679231104227683

Детский сад на даче, 1955 годТаким было наше советское детство

Детский сад на прогулке. Брест, 1966 годТаким было наше советское детство

Портрет с котиком. Григорий Сухарев, 1 июля 1946 — 1 июля 1948 года, г. Москва, ЧеркизовоТаким было наше советское детство

Первое сентября. 1970-е годыТаким было наше советское детство

Детская дача Московского автозавода им. Лихачева. 1984 годТаким было наше советское детство

Дети полярников. Григорий Сухарев, 1954 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. ТиксиТаким было наше советское детство

Горнист со знаменной группой. Григорий Сухарев, 1954 — 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. ТиксиТаким было наше советское детство

Школьники-моделисты. 1970-е годыТаким было наше советское детство

Детский сад в Западном округе Москвы, 80-е годыТаким было наше советское детство

Площадка для детей в городском парке, г.

Таганрог Ростовская обл., 1970 годТаким было наше советское детство

 

Эвакуатор. 70-е годыТаким было наше советское детство

Игры нашего двора " Съедобное- не съедобное. "Таким было наше советское детство

На рыбалкеТаким было наше советское детство

Когда-то детство было таким…Таким было наше советское детство

Картинка для тех, кто тоже отгрызал корочку, пока нёс хлеб домойТаким было наше советское детство

Школа, форма, 1 сентябряТаким было наше советское детство

Двор зимойТаким было наше советское детство

Ну кто так не делал?Таким было наше советское детство

Посвящение в октябрятаТаким было наше советское детство

С мамой в детском миреТаким было наше советское детство

Зимняя детская площадка, 80-е годыТаким было наше советское детство

Весна. У нас начиналась судоходная компанияТаким было наше советское детство

Ясли в Советском союзе. Дeтeй тyдa бpaли c 2-х мecяцeв.Таким было наше советское детство

Наши развлечения. Автодром в Ленинграде, 80-е годыТаким было наше советское детство

Новый год. Детский утренник 30 лет назадТаким было наше советское детство

Елка о которой мечтали все ребятишки. Елка в Кремле 1954 год.Таким было наше советское детство

Любимые аттракционы. Морской бой.Таким было наше советское детство

Развлекались как могли. Пионерский лагерьТаким было наше советское детство

«Это не мы маленькие, это она большая». Григорий Сухарев, 1954 — 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. ТиксиТаким было наше советское детство

воспитание детейСветлана Митленкофотоностальгия
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